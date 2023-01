Chinas Wirtschaftsausblick 2023 im Kontext der Weltwirtschaft

Peter Koenig

Dialog mit Chinas Globalem Fernsehnetzwerk – CGTN, veranstaltet vom Chongyang-Institut der Renmin-Universität

Frage CGTN: Chinas Wirtschaftsleistung in den vergangenen drei Jahren. Warum hat China die großen Volkswirtschaften, einschließlich der USA und der EU, übertroffen?

Peter Koenig: China ist neue Partnerschaften mit den BRICS+ eingegangen sowie ein neues starkes Bündnis zwischen China, Russland und dem Iran, da der Iran ein vollwertiges Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) geworden ist.

China hat bereits vor zwei Jahren den Handel und die Investitionen mit dem Westen, insbesondere mit den USA und Europa, „diskontiert“ und sich stattdessen auf die ASEAN-Länder konzentriert.

Tatsächlich haben die Chinesen das weltweit größte Handelsabkommen initiiert, das Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)-Abkommen – ASEAN+plus 5 (Australien, China, Japan, Neuseeland und Südkorea) – das am 1. Januar 2022 in Kraft tritt.

Auch wenn die Auswirkungen des RCEP auf die chinesische Wirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt bescheiden sein mögen – die Zukunft sieht extrem gut aus, nicht nur wegen eines neuen, engeren politischen Bündnisses innerhalb des Ostens, sondern auch, weil es den Handel mit China und mit und zwischen den RCEP-Mitgliedsländern selbst fördert.

Schon heute ist der Handel Chinas mit den verschiedenen östlichen Verbänden wichtiger geworden als der Handel und der Investitionsaustausch mit dem „Westen“ – der EU und den USA – und hat diesen sogar überholt.

Kurz vor Ende des Jahres 2022 wurde die besondere strategische Partnerschaft zwischen Russland und China durch ein virtuelles Treffen zwischen den Präsidenten Putin und Xi bekräftigt, um ihre politisch-wirtschaftlichen Beziehungen für die Zukunft zu stärken. Sie prognostizierten, dass der Handel zwischen den beiden Ländern bis 2024 einen Gegenwert von etwa 200 Milliarden Dollar erreichen wird.

Und der Handel, d. h. das Wirtschaftswachstum, wurde bereits im Jahr 2022 gestärkt, da die beiden Länder ihre Volkswirtschaften massiv entdollarisieren und mit lokalen Währungen, insbesondere dem Yuan, handeln.

Der Yuan wird in Zukunft durch Chinas Abkommen mit dem Golf-Kooperationsrat (GCC) – 6 Mitgliedsländer, angeführt von Saudi-Arabien – an Bedeutung gewinnen. Vielleicht entsteht eine neue „OPEC“ – eine östlich orientierte Kohlenwasserstoffbörse. Dies könnte zu einem universellen Petro-Yuan führen.

Und schließlich hat die Belt and Road – die BRI – einen neuen Anfang gemacht, denn sie feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Ihre Ausweitung und Neuausrichtung auf Handel und gemeinsame Infrastruktur-, Produktions- und Investitionsprojekte hat bereits 2021/22 begonnen – insbesondere mit Russland, Indien und dem Iran – und wird in Zukunft auch die wiederbelebten BRICS+….

Die BRI wird auch eine wichtige Triebkraft für die künftige wirtschaftliche Entwicklung Chinas sein – einschließlich derjenigen der Länder, die sich der BRI anschließen, und generell der Länder, die sich östlichen Bündnissen anschließen und neue Vereinigungen innerhalb eines natürlichen Kontinents – EURASIA – anstreben, die Menschen und Länder in Frieden verbinden.

Frage CGTN: Wie ist China der globalen Inflation im Jahr 2022 entkommen?

PK: China hatte eine „normale“ Wirtschaft, die sich in den vergangenen Jahren immer mehr von der westlichen Wirtschaft abgekoppelt hat. Aus guten Gründen – Sanktionen, China-Bashing und so weiter…

Die westliche Inflation wurde von der EU-Zentralbank (EZB) und den Zentralbanken der Länder erzeugt, um die westliche Wirtschaft, vornehmlich die europäische, zu zerstören – zusammen mit der künstlichen Energieverknappung und der damit verbundenen Nahrungsmittelknappheit, die alle auf Russlands Krieg mit der Ukraine zurückgeführt werden.

Der Zweck ist die Schaffung von Armut, Konkursen, Verschiebung von Vermögenswerten von unten und der Mitte nach oben, zur Milliardärs-Oligarchie – was zu Armut, Hungersnot – totaler Verelendung und schließlich zum Tod führt.

Viele Menschen in Europa, vielleicht bis zu 20 %, werden in diesem Winter zwischen dem Kauf von Lebensmitteln und dem Heizen ihrer Wohnung wählen müssen. Viele werden ihre Wohnung verlieren, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können… das ist ein Weg der Entvölkerung – es ist Teil der UN-Agenda 2030 und des WEF’s Great Reset ….

Um Ihre Frage zu beantworten: Das ist der Grund, warum China keine Inflation hatte, denn China hat eine andere Agenda für die Entwicklung seines Volkes.

Frage CGTN: Was sagen uns die jüngsten Wirtschaftsdaten (bis November 2022)?

PK: Nun, der Grund dafür könnte sein, dass sich Chinas Wirtschaft so viel besser entwickelt hat, als der Westen prognostiziert hat, trotz aller Beschränkungen. Und besser als die westlichen Volkswirtschaften.

Einige westliche Länder versuchten, ihre Wirtschaft wieder anzukurbeln und waren auf den Handel mit China angewiesen. Das wird natürlich in den westlichen Mainstream-Medien nie erwähnt.

Geholfen haben auch – vielleicht indirekt – und mit Blick in die Zukunft die Aufträge im Gegenwert von 18 Milliarden US-Dollar, die der deutsche Bundeskanzler Scholz von seiner jüngsten Kurzreise nach China mit nach Hause nahm.

Infolge dieser viel besser als erwarteten chinesischen Leistung hat der IWF die Prognose für das chinesische Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 von 4,8 % auf 5,2 % „angehoben“.

Meiner Meinung nach ist das immer noch eine Unterschätzung angesichts der neuen Allianzen und des Handels- und Investitionspotenzials, das China mit der erweiterten SCO, mit den BRICS-plus und mit dem neuen größeren Bündnis – den drei Buchstaben der BRICS – Russland – Indien – China – plus Iran – verfolgt.

Und natürlich mit dem neuen Turbo BRI.

Frage CGTN: Was waren die wichtigsten Wachstumsfaktoren in den vergangenen drei Jahren?

PK: Die kurze Antwort: die BRI, die in Zukunft zu einer BRI-plus umgestaltet wird, da sie sich stärker auf die neuen und erweiterten Bündnisse – Russland, China und BRICS+ – konzentrieren wird.

Auch die Neuausrichtung weg von den westlichen Märkten, hin zu den ASEAN-Ländern, und vor allem Chinas Blick nach innen“ – die Konzentration auf die Entwicklung der weniger entwickelten internen und nordwestlichen Regionen.

Man könnte sie als Investitionen in das innere „Gleichgewicht“ bezeichnen, die an sich schon wirtschaftliche Erträge für die Nation bringen.

Chinas Wirtschaft, insbesondere die westlichen Provinzen, haben von staatlich geförderten „Strukturanpassungen“ zu günstigen Bedingungen profitiert, die die Infrastruktur und die industrielle Entwicklung und das Wachstum erleichtern.

Frage CGTN: Debatte über westliche Beobachtungen. Welche Auswirkungen hat COVID auf die kurzfristigen wirtschaftlichen Aktivitäten?

PK: Kurz gesagt – verheerend in Europa und den USA; Konkurse in Hülle und Fülle, sprunghaft ansteigende Erwerbslosigkeit, rapide wachsende Armut – während Chinas Wirtschaft dank interner Mechanismen selektiver Strukturanpassungen weiter wuchs, was dazu beitrug, die Auswirkungen der COVID abzumildern und gleichzeitig ein größeres Gleichgewicht zwischen dem hoch entwickelten Ostchina und dem mittleren und westlichen China herzustellen.

Frage CGTN: Wie sieht es mit der Erholung des Verbrauchs aus?

PK: Das hängt davon ab, ob Europa weiterhin die UN-Agenda 2030 / Great Reset verfolgt, oder ob die europäische Bevölkerung zur Vernunft kommt und diese ruchlose und zerstörerische Politik ablehnt.

Beide, Agenda 2030 und Great Reset, sind entschlossen, die westliche, vorwiegend die europäische Wirtschaft zu zerstören.

Die sozioökonomische Politik Europas – und teilweise der USA – gleicht heute einem Selbstmordpakt, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Menschen. Ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Sanktionierung Russlands, das Verbot von russischem Gas und Öl, die Schaffung einer künstlichen Energieknappheit und die Beschuldigung Russlands dafür.

Warum die geplante Zerstörung? – Weil auf diese Weise eine globalistische Eine-Welt-Ordnung geschmiedet werden kann, nicht mit zwei großen Blöcken funktionierender Volkswirtschaften, den USA und der Europäischen Union.

In China läuft der Konsum wieder auf Hochtouren – und erreicht bald wieder das Niveau vor Covid.

Soweit ich sehen kann, folgt China nicht dem zerstörerischen Weg der UN-Agenda 2030, die mir wie das Streben eines seltsamen und tödlichen Kults erscheint.

Frage CGTN: Der Wohnungsmarkt wurde auf der Wirtschaftskonferenz als Haupttriebfeder für den Aufschwung genannt. Wird sich der Sektor 2023 erholen? Was wird das für den Konsum bedeuten?

PK: In Europa sind die Menschen in einer unsicheren Wirtschaft sehr unsicher, was die Wirtschaft und vor allem ihre eigene Wohnung oder ihr eigenes Haus angeht. Das bedeutet, dass sie zögern, große Investitionen zu tätigen und vor allem Schulden zu machen, die im Westen eng mit dem Wohnen verbunden sind.

Was in naher Zukunft geschehen wird, hängt von der EU-Politik ab – wird sie sich vom Diktat des US-Hegemons lösen?

Meine Vision ist, dass 2023 ein Jahr des Übergangs sein wird, in dem die Menschen im Westen ihr Leben zurückerobern werden, weg von dem, was zu einem tyrannischen, alles kontrollierenden Regierungsstil geworden ist.

Wenn wir – das Volk – erfolgreich sind, wird es einen Aufschwung beim Wohnen und beim Konsum geben – bei allem.

Wenn nicht – will ich gar nicht daran denken.

Frage CGTN: Ist der Export inmitten einer weltweiten Rezession stark beeinträchtigt? Ist es fair, die chinesische Wirtschaft als export- und investitionsgetrieben zu bezeichnen?

PK: Ja, die Exporte werden in einer Rezession natürlich beeinträchtigt, da der Konsum beeinträchtigt wird.

Die Sache ist die, dass die westliche Rezession nicht unbedingt eine „globale“ Rezession ist.

Große Teile Asiens, insbesondere China und Russland, befinden sich nicht in einer Rezession.

Die chinesische Wirtschaft ist vielseitiger als „export- und investitionsgetrieben“. Es genügt, sich die neuen Initiativen anzusehen, wie den Besuch von Präsident Xi in Saudi-Arabien – die neuen Kohlenwasserstoffgeschäfte in Yuan – mit dem Golf-Kooperationsrat (GCC).

Die Verzweigung dieser neuen Beziehungen ist geeignet, eine neue Dimension zu schaffen – eine Verlagerung von den untergehenden Mächten des Westens hin zu einer neuen, wachsenden, gleichberechtigteren und friedlicheren – und damit nachhaltigeren Weltwirtschaft.

China ist weit davon entfernt, nur eine Export- und Investitionswirtschaft zu sein – es ist bereits die treibende Kraft eines neuen Wirtschaftskonzepts, das auf Frieden, Harmonie und Stabilität beruht – zurück zur wahren Bedeutung von „Handel“, der in der Antike als „win-win“ beschrieben wurde, was bedeutet, dass beide Parteien davon profitieren.

Dieses Konzept ist dem Westen fremd, und auch das langfristige Wirtschaftskonzept des „komparativen Vorteils“ ist weitgehend aus dem westlichen Denken, geschweige denn aus dem westlichen Wortschatz verschwunden.

Dies sind Gründe, die zum Untergang des Westens und zur unaufhaltsamen Verlagerung von einer auf Konflikten basierenden westlichen Macht zu einer auf Frieden und harmonischer Zusammenarbeit beruhenden östlichen Macht beitragen.

Frage CGTN: Wie wird sich die Überalterung auf Chinas Wachstum auswirken? Was sind die kompensierenden Faktoren?

PK: In China, wie auch in vielen anderen östlichen Kulturen, gilt das Alter auch als Weisheit – daher spielen ältere Menschen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, indem sie ihre Erfahrungen weitergeben und sie in Ratschläge für jüngere Generationen umwandeln.

Die geringere körperliche Leistungsfähigkeit älterer Menschen kann zumindest teilweise durch immer wieder aktualisierte neue Technologien kompensiert werden.

Kurz gesagt, die Alterung in China hat möglicherweise keine oder nur eine sehr viel geringere negative Auswirkung auf die Wirtschaft.

Im Westen hingegen kann sich die Alterung auf das gesellschaftliche Wohlergehen auswirken, weil ältere Menschen oft diskriminiert und von der „Arbeitsgesellschaft“ getrennt werden – was psychologische und soziale Kosten verursacht – und schließlich auch Auswirkungen auf das Sozialsystem hat.

Frage CGTN: Chinas Interaktion mit der Weltwirtschaft. Was bedeutet die Lockerung der chinesischen COVID-Politik für die Welt?

PK: Das könnte sehr positiv sein, und zwar für einen Teil der Weltwirtschaft, nämlich für die Sozioökonomie in Asien und im globalen Süden.

Was die westliche Wirtschaft anbelangt, so hat der Westen kein Problem damit, China abzuwürgen – jetzt mit Reisebeschränkungen und bald mit neuen Sanktionen – wahrscheinlich im Zusammenhang mit Taiwan…

Der Westen hat immer noch nicht verstanden, dass er Chinas Wachstum mit seiner 5000-jährigen Geschichte niemals beschneiden, kontrollieren oder begrenzen kann.

Es stellt den gesamten Globalen Norden in den Schatten.

Frage CGTN: Wachstumsaussichten für 2023?

PK: Die Aussichten für das Wachstum in China sind gut – wie bereits erwähnt – die BRI – neue und verstärkte strategische Beziehungen mit Russland und neue, verstärkte Verbindungen mit Indien und dem Iran, sowie die BRICS+.

Wie bereits erwähnt, prognostiziert der IWF ein nach oben korrigiertes Wachstum von 5,2 %.

Frage CGTN: Hat die PBOC (Chinas Zentralbank) genügend Spielraum für politische Anpassungen und warum?

PK: Auf den ersten Blick würde ich das bejahen – kann es aber nicht begründen, außer dass „strukturelle Anpassungen“ mit chinesischen Merkmalen ein gutes Instrument sind, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat.

Frage CGTN: Wird China mit innovativen Entwicklungen und technologischem Fortschritt einen großen Beitrag zu einer saubereren Weltwirtschaft leisten?

PK: Auf jeden Fall. Im Vergleich zu westlichen Großmächten wie den USA und der EU trägt China schon heute mehr zu einer saubereren Umwelt bei. Auch die Erforschung alternativer Energiequellen wird in China ernst genommen – im Westen weniger – und ist daher in China schon viel weiter fortgeschritten als im Westen.

Der Westen ist von einer neoliberalen grünen Agenda erobert worden – viele haben es nicht einmal bemerkt. Was früher eine Mitte-Links-Agenda war, ist zu einem geradezu faschistischen Parteikonzept geworden.

Die „Grüne Agenda“ im Westen ist alles andere als grün und sauber. Sie ist ein Weg, die Freiheit der Menschen durch neue Verbote und Lebenseinschränkungen zu unterdrücken, anstatt die Zusammenarbeit bei der Reduzierung der Umweltverschmutzung auf allen Ebenen zu suchen.

In Wirklichkeit ist CO2 kein Schadstoff, sondern ein lebenswichtiges Gas für alles Leben. Ohne das gäbe es kein Leben auf der Erde.

Frage CGTN: Wie haben die Strukturanpassungen der letzten 10 Jahre in China den Weg für eine neue Wachstumsrunde geebnet?

PK: Die Strukturanpassung nach chinesischem Vorbild und angepasst an die lokalen Gegebenheiten hat dazu beigetragen, Investitionsstrategien für das Landesinnere und den Westen Chinas zu entwickeln und damit zum Wohlergehen der Menschen, zur Verringerung der Abwanderung und zu einem besseren Gleichgewicht mit dem hoch entwickelten Osten Chinas beizutragen.

Frage CGTN: Wie wird der Schritt aus dem Schatten der Pandemie dazu beitragen, Chinas Beteiligung an globalen Wirtschaftsaktivitäten, wie der BRI, zu beschleunigen?

PK: Die Lockerung der chinesischen Devisenbeschränkungen ist sicherlich eine Triebkraft für eine stärkere Anbindung an die „globale“ Wirtschaft. Die Hauptantriebskraft wird jedoch die „neue“ BRI sein.

Die Neuausrichtung des Gürtels und der Straße auf neue oder verstärkte Bündnisse wie Russland-China und China-Indien-Iran – BRICS-plus und SCO – usw. wird auch ein potenzieller Motor für die Wirtschaft der assoziierten Länder sein.

Am deutlichsten wird dies derzeit in Asien und im weiteren Sinne in EURASIEN zu sehen sein – mit dem Nahen Osten, insbesondere dem neuen GCC-Bündnis.

Es mag klug sein, den Begriff „global“ auf Asien und asiatische/eurasische Verbände zu beschränken. Leider ist der Westen derzeit nicht vertrauenswürdig – und befindet sich auf einem zerstörerischen und feindlichen Kurs.

Frage CGTN: Welche Unsicherheiten gibt es für Chinas Wachstum im Jahr 2023?

PK: In Anbetracht all dieser Faktoren – vornehmlich der BRI – lautet meine kurze Antwort KEINE.

Peter Koenig Ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.