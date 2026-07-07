Das Gold der Welt verlässt still und leise London und New York

Von Schiff Sovereign

Im Dezember 1916, als sich die deutschen und österreichisch-ungarischen Armeen Bukarest näherten, traf die rumänische Regierung eine Entscheidung, die damals wohl völlig vernünftig erschien.

Rumänien hatte sich einige Monate zuvor mit einem riskanten Schachzug in den Ersten Weltkrieg verwickelt und seine Armee über die Karpaten geschickt, um das österreichisch-ungarische Siebenbürgen zu erobern – in der Überzeugung, dass Deutschland und Österreich-Ungarn zu erschöpft seien, um sie aufzuhalten.

Doch Rumäniens Wagnis scheiterte innerhalb weniger Wochen. Die deutschen und österreichisch-ungarischen Streitkräfte waren zwar erschöpft, aber nicht so sehr, dass sie Rumänien hätten ungehindert über die Grenze marschieren und Gebiete erobern lassen können.

Die Mittelmächte reagierten schnell, drängten die rumänische Armee bis nach Bukarest zurück und rückten dann auf die Hauptstadt vor. Der König von Rumänien und sein Hofstaat flohen aus dem Land, kurz bevor es fiel.

Kurz vor der Kapitulation traf Rumäniens Ministerpräsident Ion Brătianu jedoch eine kühne Entscheidung: Er ließ die Goldreserven des Landes in Sicherheit bringen. Er ordnete an, mehr als 90 Tonnen Gold in über 1.700 Kisten auf siebzehn Eisenbahnwaggons zu verladen und zu dem einzigen Verbündeten zu transportieren, dem Rumänien zweifellos vertrauen konnte: Russland.

Auf dem Papier ergab diese Vorkehrung Sinn. Zar Nikolaus II. war Rumäniens Kriegspartner, und eine Landroute für den Transport der nationalen Goldreserven nach Moskau schien weitaus sicherer, als auf dem Seeweg nach London das Risiko deutscher U-Boote einzugehen.

Glücklicherweise kamen die Kisten sicher an; russische Beamte schlossen das Gold sicher im Kreml ein und gaben eine schriftliche Garantie, dass das Gold rumänisches Eigentum bliebe.

Doch nur wenige Monate später brach die Russische Revolution aus. Die Bolschewiki ergriffen die Macht, verhafteten den Zaren und ermordeten ihn schließlich zusammen mit seiner Familie. Im Januar 1918 brach Leo Trotzki die Beziehungen zu Rumänien ab und erklärte dessen Gold für „unantastbar für die rumänische Oligarchie“.

Seitdem ist mehr als ein Jahrhundert vergangen, und Rumänien fordert sein Gold immer noch von Russland zurück. Das Gold hat heute einen Wert von etwa 12 Milliarden Dollar und wurde nie zurückgegeben.

Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte bewahrte ein König sein Gold dort auf, wo er es im Blick hatte. Es befand sich hinter seinen eigenen Mauern, in seiner eigenen Burg, bewacht von seinen eigenen Männern. Die Vorstellung, seinen Schatz auf ein Schiff zu verladen und ihn zur sicheren Verwahrung in die Hauptstadt eines Rivalen zu schicken, wäre jedem mittelalterlichen Monarchen als völliger Wahnsinn erschienen.

Der König von Frankreich lagerte sein Gold nicht in London. Man übergab einem Rivalen nicht seine Schatzkammer, um die Gelegenheit zu nutzen, sobald sich die Beziehungen verschlechterten.

Was sich zuerst änderte, war London. Im 19. Jahrhundert beherrschte Großbritannien ein Imperium, das sich über den gesamten Globus erstreckte. Seine Marine war unangefochten. Und das britische Pfund war in Gold einlösbar.

Die City of London stand im Zentrum der Weltfinanz und betrieb den tiefsten Goldmarkt der Welt.

Für ausländische Regierungen war die Aufbewahrung von Gold in den Tresoren der Bank of England keine Kapitulation, sondern ein Gewinn. Das Metall war hinter den britischen Kanonen sicherer als hinter den eigenen, und angesichts der Fortschritte der britischen Finanzwelt konnte das Gold an einem Nachmittag verkauft, verliehen oder als Sicherheit für Kredite genutzt werden.

Ein Jahrhundert später, als die Nazi-Truppen Europa eroberten, verlagerte sich das Zentrum der Finanzmacht nach New York. Die Beschlagnahmung der nationalen Goldreserven durch Hitler wurde zu einem weitaus größeren Risiko als der Transport des gesamten Goldes nach Amerika.

So beeilten sich ein Land nach dem anderen, ihr Gold in Sicherheit zu bringen, bevor deutsche Panzer die Grenze überquerten.

Amerika war der sicherste Tresor der Welt: eine Nation, die auf beiden Seiten von Ozeanen umgeben war, deren Wirtschaft der Krieg nur gestärkt hatte und der eine strahlende Zukunft bevorstand.

Nach dem Krieg wurde im Bretton-Woods-Abkommen von 1944 der Dollar an Gold gebunden – und jede Weltwährung an den US-Dollar gekoppelt. Von da an waren New York (und in geringerem Maße London) die naheliegenden Orte für ausländische Regierungen, um ihre Goldreserven zu lagern.

Ein Land konnte internationale Schulden begleichen, ohne auch nur eine Unze zu bewegen – allein dadurch, dass ein Angestellter die Goldbarren innerhalb desselben Tresors von einem Stapel auf einen anderen schob.

Diese Regelung hielt achtzig Jahre lang, weil die USA die mächtigste und vertrauenswürdigste Regierung der Welt blieben. Doch nun schwindet dieses Vertrauen rapide.

Laut einem kürzlich vom World Gold Council veröffentlichten Bericht sank die Zahl der ausländischen Zentralbanken, die Gold in New York oder London lagern, um 17 % bzw. 11 %. Und das allein innerhalb eines einzigen Jahres.

Die Zahl der Zentralbanken, die ihr Gold nach Hause holen (oder es zumindest in neutrale Tresore Dritter verlegen), hat sich fast verdreifacht. Das Gold kehrt größtenteils nach Hause zurück.

Zudem kaufen sie mehr davon: Die Goldkäufe der Zentralbanken liegen bereits das dritte Jahr in Folge bei etwa dem Doppelten des historischen Niveaus.

Um diese Käufe zu finanzieren, verkaufen die Zentralbanken US-Staatsanleihen … oder lassen sie auslaufen, ohne sie wieder anzulegen.

Im vergangenen Jahr überholte Gold sowohl US-Staatsanleihen als auch den Euro und wurde damit zur größten Einzelreservewährung der Welt. Und zum ersten Mal seit 1996 halten die Zentralbanken nun mehr Gold als US-Staatsanleihen.

Zentralbanken verkaufen so gut wie nie Gold. In den seltenen Fällen, in denen ein Land doch verkauft, liegt das meist daran, dass es sich in einer echten Krise befindet (wie die Türkei, die Gold verkauft, um eine zusammenbrechende Währung zu stützen).

Oder, wie es bei der britischen Regierung Ende der 1990er Jahre der Fall war, handelt es sich um die dümmsten Menschen auf Erden.

Ohne eine solche Notlage oder Dummheit „halten“ Regierungen und Zentralbanken an ihrem Gold fest.

Unterm Strich gilt: diese Länder transportieren ihr Gold nicht aus London und New York ab, um es zu verkaufen. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Beweis dafür, dass sie beabsichtigen, das Edelmetall sehr lange zu halten, und dass sie bereit sind, darauf zu verzichten, es als Finanzinstrument zu nutzen.

All dies hat nichts mit dem Goldpreis an einem bestimmten Morgen zu tun.

In den letzten Wochen rutschte der Goldpreis zum ersten Mal seit November unter 4.000 Dollar pro Unze.

Seit dem letzten Herbst, als Privatanleger in den Markt drängten und den Goldpreis stark in die Höhe trieben, haben wir davor gewarnt, dass ein solcher Rückgang wahrscheinlich sei.

Wir haben aber auch gesagt, dass sich an der Grundthese nichts geändert hat. Die USA geben nach wie vor weit über ihre Verhältnisse aus und setzen den Dollar als Waffe ein. Washington ist nach wie vor dysfunktional – voller AOCs und Elizabeth Warrens. Daher diversifizieren die Zentralbanken weltweit weiterhin ihre Reserven.

Wir sind keine fanatischen Goldanhänger. Aber es ist klar, dass die langfristigen Faktoren, die die Preise nach oben treiben, so schnell nicht verschwinden werden.

Die Welt ist zersplitterter als noch vor wenigen Jahren, und die Dominanz des Dollars schwindet.

Was besitzen die Menschen also stattdessen? China drängt auf die internationale Verwendung seines Yuan … und man kann einen ersten Anflug davon in den Zahlungsdaten erkennen. Aber es ist keine echte Alternative.

Der einzige Vermögenswert, den jede Zentralbank der Welt halten kann, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wer ihn kontrolliert, ist Gold. Außerdem sind sie alle davon überzeugt, dass Gold auch in 5, 10, 20 oder mehr Jahren noch strategischen Wert haben wird.

Deshalb betrachten diese Zentralbanken einen Goldpreis von 4.000 Dollar als vernünftigen Einstiegspunkt, um weitere Bestände aufzubauen, und sie werden sich diese Chance wahrscheinlich nicht entgehen lassen.