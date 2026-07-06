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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Johnson: Täuschungstaktik – US-Versuche, das MoU mit Iran neu zu verhandeln

Russland gewinnt wichtige Schlacht um Konstantinowka! Westliche Siegespropaganda komplett zerstört

Schwarzer Freitag 2.0 kommt! Ernst Wolff warnt: Niemand ist vorbereitet!

Parteitag Erfurt: Weidel über Antifa, Geheimagent und AfD!

Tacheles # 212 – Der letzte Sommer im Frieden?

Was machen sie aus unserem Land? // GEGENPOL

Scheinwirtschaft: Die KI-Blase, die Ihre Altersvorsorge als Geisel nimmt | Daily Pulse

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Ukrainer versuchten Selenskyj bei einem Putsch und Attentatsversuch zu töten – SBU nahm sie fest

INTERVIEW: Ebola, Hunter Biden and the Ukraine connection

Kongress hört CIA zu MKUltra: Experimente zur Gedankenkontrolle!

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Rolle der CIA im Fall Charlie Kirk? MKULTRA-Zeuge macht brisante Äußerung;„SIE TATEN ES WIRKLICH..“

John McAfee: „Sie werden sofort mit einer KEYSTROKE LOGGING SOFTWARE infiziert“ (Video Advice DE)

Brisante neue Fotos zum Charlie Kirk Vorfall! Glas im Auto!

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„AfD ist außenpolitisch links“ – Punkt.PRERADOVIC mit Oskar Lafontaine

dm-Chef: KI, Roboter, Jobverluste, Grundeinkommen, Deutschland & Zukunft 2050 (Christoph Werner)