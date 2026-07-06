MoU bleibt in der Warteschleife, während die USA zu Plan „B“ übergehen

Alastair Crooke

Während die Straße von Hormus weiterhin blockiert ist und Fraktionen im Weißen Haus sich bekriegen – wer spielt hier eigentlich wen?

Plan „A“ sah vor, die Islamische Republik zu stürzen, die man lediglich als fragiles Kartenhaus betrachtete. Dieser Zusammenbruch – so die Erwartung – würde sich ausbreiten und mehrere verbundene Fronten der Widerstandsachse mitreißen, so die Analyse des Mossad und miteinander verflochtener israelischer Machtzentren in den USA. (Einige US-Beamte hegten jedoch Zweifel.)

Die Vorhersage eines Volksaufstands im Iran hat sich als strategischer Fehler von solcher Tragweite erwiesen, dass sie im Gegenzug eine stärkere, trotzigere und selbstbewusstere Republik katalysierte. Selbst israelische Experten geben zu, dass die falsche Prämisse, die dem Krieg zugrunde liegt, ein neues Kräftegleichgewicht im Nahen Osten geschaffen hat. Bis dahin, so ein führender israelischer Militärkommentator (Alon Ben David), sei Israel die erste Anlaufstelle im Nahen Osten für die Interessen der Welt gewesen; aber von nun an sei und werde der erste Ansprechpartner der Iran sein. Dieser Kommentar verdeutlichte das Ausmaß, in dem ein Rubikon überschritten worden war.

Also ist der kollektive pro-zionistische Block zu Plan „B“ übergegangen – einer „Täuschung“, die auf dem MoU basiert. Trumps Interpretationen, die vom Iran angenommen werden sollten (unwahrscheinlich), würden faktisch zur Entwaffnung des Iran durch ein Nuklearabkommen führen, das den Staat aufgrund seiner „Verifikations“-Anforderungen entblößen würde: Aufdringliche, „überall-hin“-Überraschungsinspektionen der IAEO an „geheimen unterirdischen Anlagen“ und Verhöre von Wissenschaftlern und Forschungsakademien. Alles würde (erneut) offengelegt.

In Verbindung mit der umfassenderen israelischen hegemonialen Bestrebung von Plan „B“ wäre das Ziel, gleichzeitig die Hisbollah durch ein separates Abrüstungsabkommen zu lobotomisieren, das durch gefügige libanesische Regierungsfraktionen zustande kommt, die von Norden her Druck auf die Bewegung ausüben, während Israel im Süden „Verwüstung“ betreibt.

Parallel dazu sieht der Plan die Sterilisierung des palästinensischen Widerstands vor, indem er sich des vietnamesischen „Strategischen Hamlet-Programms“ als Vorbild für die Zwangsumsiedlung in sterilisierte, eingezäunte „Konzentrationslager“ bedient.

Die dritte Komponente umfasst die Ausbrennung des irakischen Widerstands durch einen gefügigen, von den USA eingesetzten neuen Premierminister, Ali al-Zaidi, der unter dem Deckmantel einer Anti-Korruptionskampagne mit US-Unterstützung die Abrüstung des irakischen Widerstands bis zum 30. September fordert. Die Neutralisierung des irakischen Widerstands wird als Schlüssel angesehen, um eine syrische Invasion durch Präsident Jolanis Dschihadistenmiliz in den Nordlibanon zu erleichtern, um den Schraubstock um die Hisbollah vollends zu schließen.

Insgesamt scheint Plan „B“ ein sehr umfassendes regionales Befriedungsprojekt zu suggerieren, besonders in Verbindung mit den US-Bemühungen, einen „amerikanischen Korridor“ auf der omanischen Seite der Straße von Hormus gewaltsam zu öffnen.

Wahrscheinlich wird das regionale Befriedungskonzept als ein kluger Schachzug Trumps angesehen werden, um den Druck zu mindern, den die Wut der Neokonservativen auf seine MoU-„Zugeständnisse“ an den Iran auf ihn ausübt.

Aber ist es wirklich so klug? Marco Rubio wurde angewiesen, die Etablierung in Beirut zu beaufsichtigen, damit sie mit Israel in ihrer gemeinsamen Feindschaft gegenüber der Hisbollah Frieden schließt. Aber das resultierende „Stück Papier“ zur Entwaffnung der Hisbollah genießt keine Legitimität; es widerspricht der libanesischen Verfassung und würde eine Kabinettsbefürwortung und parlamentarische Zustimmung erfordern, um Gültigkeit oder Bedeutung zu haben.

Was das israelisch-libanesische Abkommen jedoch tut, ist, Vance’ separat vereinbarter, von Katar geleiteter US-iranischer Koordinierungsstruktur zur Überwachung der MoU-Einhaltung im Libanon einen Dolch in den Rücken zu stoßen. Rubios Initiative, den Iran aus dem libanesischen Koordinierungsrahmen auszuschließen, durchkreuzt das MoU und Vances Vermittlungsbemühungen. Rubios dreiseitiges „Papier“ wird nichts lösen, sondern das „Libanon-Problem“ als offene Wunde fortbestehen lassen.

Dennoch ist eine „Waffenruhe im Libanon und ein israelischer Rückzug“ entscheidend für die Funktionsfähigkeit des MoU. Es scheint, dass Netanyahu Ron Dermer darauf angesetzt hat, Rubio dazu zu bringen, das MoU zu sabotieren.

Also haben wir jetzt einen Bürgerkrieg im Weißen Haus über den Iran – Vance gegen Rubio – während das MoU in der Schwebe bleibt, wahrscheinlich weiterhin vorhanden, wenn auch im komatösen Zustand.

Parallel dazu zerfällt einiges: Der führende Herausforderer Netanyahus bei den bevorstehenden Wahlen, ehemaliger IDF-Chef und ehemaliges Mitglied des Kriegskabinetts, Gadi Eisenkot, bestätigte diese Woche, dass „der Iran nie Atomwaffen erlangt hat. Ich bin mit der gesamten Geheimdienstlage bestens vertraut … Netanyahu erfindet eine Realität, stellt Bedrohungen her, und so ängstigt er die israelische Öffentlichkeit“. Der ehemalige Premierminister Bennett stimmte zu und sagte, Netanyahus Behauptungen seien „Lügen“ und beschuldigte ihn, „Geschichte rückwärts zu konstruieren“.

All dies wird Trumps dringendem Bedürfnis, die Straße von Hormus vollständig zu öffnen, um eine schwere Wirtschaftskrise zu verhindern, nicht helfen. Entgegen der Ansicht, dass dies ein kluger Schachzug sei, wäre eine Ansicht (die zunehmend auch von Iranern unter anderem vertreten wird), dass der Iran von den USA hereingelegt wird – dass das MoU eine Täuschung ist, um die sofortige Wiedereröffnung von Hormus zu erzwingen, wie Vance angedeutet hat, um die US-amerikanischen und westlichen strategischen Ölreserven aufzufüllen und um Zeit zu gewinnen, um zu sehen, wo die US-Hebelwirkung dann in Bezug auf andere Elemente des MoU liegen könnte.

Die Meinung im entscheidenden iranischen Expertenrat (und auf der Straße) hat sich verhärtet, dass der Iran keine Zugeständnisse an die USA machen sollte, insbesondere in Bezug auf die Durchfahrt von (unfreundlichen) Schiffen durch Hormus. Der Konsens ist, den Druck des Iran auf Hormus aufrechtzuerhalten, bis der Schmerz pocht.

Während also in Washington Brüche aufbrechen – und der Iran Trump und seinem Zickzackkurs zunehmend misstraut – entpuppt sich das MoU als eine Täuschung, die nur dazu dient, die Straße zu öffnen, bevor man den Iran sowohl indirekt (über seine Widerstandsverbündeten) als auch härter angreift.

Interessanterweise fällt diese sich verfestigende Meinung mit der Äußerung des russischen Außenministers Sergej Lawrow zusammen, der seinem eigenen Urteil Ausdruck verlieh, dass die in Anchorage erzielten „Verständigungen“ mit Trump ebenfalls wahrscheinlich eine US-Täuschung seien.

Also, wer hat wen „hereingelegt“? Im Moment fließt das Öl aus dem Persischen Golf nicht in die USA. Laut Reuters haben mindestens fünf Supertanker mit insgesamt 10 Millionen Barrel saudischem Öl, die in Ras Tanura beladen wurden, die Straße von Hormus verlassen. Zwei der fünf sehr großen Rohöltanker, die die Straße verlassen haben, sind auf dem Weg nach Japan, während zwei weitere nach China unterwegs sind. Das bedeutet – wie Larry Johnson dargelegt hat –, dass selbst wenn Tanker jetzt in die USA fahren würden, die USA immer noch mit einem ernsthaften Defizit an saurem Rohöl konfrontiert wären, frühestens bis zum 23. August, angesichts der 42-tägigen Fahrtzeit in die USA. (Saures Rohöl ist entscheidender Einsatzstoff für komplexe US-Raffinerien zur Produktion von Diesel und Kerosin.)

Die Nachbetrachtung des US-israelischen Krieges gegen den Iran muss ausgesetzt werden, da sowohl Trump als auch Netanyahu vor den Wahlen in eine Warteschleife eintreten. Trump könnte damit drohen, den Iran zu „auszulöschen“, wenn dieser nicht kapituliert und sich vor ihm verneigt, aber es ist fraglich, ob die USA ihre militärische Präsenz in der Region angesichts knapper Munitionsbestände lange aufrechterhalten können. Dennoch ist eine weitere Runde intensiver kinetischer Kriegsführung sehr wahrscheinlich – und im Iran weithin zu erwarten.

Ein kurzer „performanter“ US-Militärschlag gegen den Iran ist möglich, würde aber wenig erreichen – und nichts Strategisches.

Also, wer verliert in diesem „Krieg“? Israel – und Netanyahu. Netanyahu befindet sich auch wahltechnisch in großer Bedrängnis.

Der erwartete Triumph Israels über den Nahen Osten ist ausgeblieben. Die verbundene revolutionäre Kriegsführung gegen Russland und die Belagerung Chinas stocken ebenfalls, und Israels (bislang unerschütterlicher) Griff über die USA wird ebenfalls in Frage gestellt.

Nachdem Netanyahu Trump 2015 zum Ausstieg aus dem JCPOA überredet hatte, begannen führende israelische Sicherheitskommentatoren, ihren strategischen Fehler als „einen der größten strategischen Fehler des 21. Jahrhunderts“ zu beklagen. Erstaunlicherweise beklagen einige in Israel – darunter hochrangige Militärangehörige – bereits jetzt die Ermordung des Obersten Führers, Ali Khamenei, am 28. Februar 2026 – „Zumindest wussten wir, woran wir bei Khamenei waren“, sagte eine hochrangige israelische Militärquelle zu Ben Caspit –

„[Khamenei] hatte rote Linien, er hatte eine Strategie, und er war bis zu einem gewissen Grad nüchtern. Es gab eine gewisse Stabilität in dem iranischen Wahnsinn. Die derzeitige Führung ist viel weniger stabil, weitaus extremer und unberechenbarer. Sie sind berauscht von Macht und Hybris, überzeugt davon, dass sie sowohl Amerika als auch Israel besiegt haben“.