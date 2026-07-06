Warum können die Russen die Ukraine nicht besiegen?

Larry C. Johnson

Ich erhielt die folgende E-Mail und Frage von einem Freund, einem Mann mit umfangreicher Erfahrung im US-Verteidigungsbereich, der ein solider Analyst ist. Seine Frage ist berechtigt, und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Er schrieb:

Lieber Larry,

ich habe Deine interessante Nachricht gelesen. Ich bin im Krankenhaus, so daß ich nur mein Telefon benutzen kann. Hier ist meine Frage: Wenn Deine Zahlen korrekt sind, wie kommt es dann, daß die Rußen offenbar nicht in der Lage sind, die Ukrainer zu besiegen? Sie scheinen Schwierigkeiten zu haben, nennenswerte territoriale Fortschritte zu erzielen, und stehen nun unter starkem Druck auf der Krim. Ich glaube auch, daß sie größere Probleme haben, kritische Infrastruktur, einschließlich Raffinerien und Häfen, zu verteidigen, und daher unter ernsten Treibstoffengpässen leiden.

Kurz gesagt: Die Rußen setzen ihre Überlegenheit an Nachschub nicht wirksam in Ergebnisse auf dem Schlachtfeld um und haben Schwierigkeiten, wichtige Anlagen auf ihrem eigenen Territorium zu schützen.

Wäre an Deinem Kommentar interessiert.

Was bedeutet es, die Ukrainer zu besiegen? Zu Beginn der Militärischen Spezialoperation hatten die Rußen nicht die Absicht, die Ukraine zu erobern. In seiner Fernsehansprache, die am 24. Februar 2022 um 5:30 Uhr Moskauer Zeit ausgestrahlt wurde, verkündete Putin die Invasion mit folgenden Worten (nach der offiziellen englischen Übersetzung des Kreml):

Der Zweck dieser Operation ist es, Menschen zu schützen, die seit acht Jahren nun Demütigung und Völkermord durch das Kiewer Regime ausgesetzt sind. Zu diesem Zweck werden wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine anstreben sowie diejenigen vor Gericht bringen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen Zivilisten begangen haben, einschließlich gegen Bürger der Rußischen Föderation.

Das Schlüsselwort war „entmilitarisieren“ – auf Rußisch demilitarizovat‘. Er beschrieb Selenskyjs Regierung der Ukraine als „eine Bande von Drogensüchtigen und Neonazis, die sich in Kiew niedergelassen und das gesamte ukrainische Volk als Geisel genommen haben“.

Er erklärte außerdem:

„Unsere Pläne beinhalten nicht die Besetzung ukrainischer Gebiete. Wir werden niemandem etwas mit Gewalt aufzwingen.“

Rußland setzte für die anfängliche Invasion am 24. Februar 2022 etwa 150.000 bis 190.000 Soldaten ein, gezogen im wesentlichen aus seinem gesamten verfügbaren Bestand an vorkriegszeitlichen Bataillonstaktischen Gruppen (BTG) – etwa 100 BTGs von den rund 120 verfügbaren.

Das anfängliche Ziel bestand darin, genügend militärischen Druck auf die Ukraine auszuüben, um sie an den Verhandlungstisch zu zwingen … Dieses Ziel wurde erreicht. Als Richter Napolitano, Mario Nawfal und ich am 13. März 2024 Außenminister Lawrow interviewten, betonte Herr Lawrow nachdrücklich, daß das vorgeschlagene Istanbuler Kommuniqué auf einem von der Ukraine bereitgestellten Dokument beruhte.

Die von dem ukrainischen Unterhändler David Arachamia und dem rußischen Diplomaten Wladimir Medinski geführten Delegationen trafen sich in Istanbul, wobei Präsident Erdoğan als Vermittler fungierte. Ein Vertragsentwurf (mitunter als „Istanbuler Kommuniqué“ oder Friedensvertragsentwurf bezeichnet) wurde erörtert, und beide Seiten erzielten eine vorläufige Einigung, die die Neutralität der Ukraine, Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte, Sicherheitsgarantien sowie den Status der Krim und des Donbass umfaßte. Dann griffen die USA und Großbritannien ein und zwangen die Ukraine, die Gespräche abzubrechen.

Zu diesem Zeitpunkt begann sich der rußische Feldzug zu verändern. Rußland gelang es, im Mai 2022 nach einem Monat der Kämpfe die strategisch wichtige Stadt Mariupol einzunehmen, und begann seinen Feldzug zur Befreiung von Lugansk und Donezk von ukrainischer Kontrolle. Der Kreml behandelte dies jedoch weiterhin als eine Militärische Spezialoperation (SMO), was eine begrenzte, gezielte Operation zur Übernahme der Kontrolle über Lugansk und Donezk bedeutete.

Gebiet Lugansk

Zum 1. September 2022 kontrollierte Rußland etwa 95–98 % des Gebiets Lugansk – praktisch die gesamte Region für alle praktischen Zwecke. Rußland hatte am 3. Juli 2022 nach dem Fall von Lyssytschansk, der letzten größeren von der Ukraine gehaltenen Stadt in dem Gebiet, die volle Kontrolle beansprucht. Einige kleine Taschen und Dörfer blieben technisch umstritten oder unklar, weshalb die Zahl unter 100 % liegt. Die Ukraine eroberte anschließend Ende September 2022 das Dorf Bilohoriwka zurück, was bestätigte, daß eine geringfügige ukrainische Präsenz fortbestanden hatte, dies war jedoch eine kleine Ausnahme von der nahezu vollständigen rußischen Dominanz.

Das Gebiet Lugansk umfaßt 26.684 km². Vor der Invasion im Februar 2022 hatten die von Rußland unterstützten Separatisten seit 2014 etwa 6.800 km² des Gebiets kontrolliert – rund 25 % –, konzentriert um die Stadt Lugansk. Die verbleibenden 75 % wurden während der ersten fünf Monate der umfassenden Invasion erobert, wobei die Kämpfe um Sjewjerodonezk-Lyssytschansk (Mai–Juli 2022) den entscheidenden Feldzug darstellten.

Gebiet Donezk

Zum 1. September 2022 kontrollierte Rußland etwa 55–60 % des Gebiets Donezk. Der Wikipedia-Artikel über die Annexion, der sich auf die Situation zum Zeitpunkt der Annexionserklärung vom 30. September 2022 bezieht, gibt an, daß Rußland zu diesem Zeitpunkt etwa 60 % von Donezk hielt. Berichte von PBS aus dem Juni 2022 bezifferten den Wert auf etwa 50 %. Die Entwicklung zwischen diesen beiden Datenpunkten – 50 % im Juni, 60 % Ende September – legt für den 1. September einen Wert von etwa 55–58 % nahe.

Das Gebiet Donezk umfaßt 26.517 km². Davon hatten die von Rußland unterstützten Separatisten seit 2014 etwa 8.800 km² – rund ein Drittel – gehalten, konzentriert um die Stadt Donezk. Die Invasion von 2022 dehnte die rußische Kontrolle nach Süden über Mariupol (das am 20. Mai 2022 fiel) und nach Norden über den Korridor Sjewjerodonezk aus. Zum 1. September 2022 gehörten zu den größeren, noch von der Ukraine gehaltenen Städten in dem Gebiet weiterhin Bachmut (damals unter heftigem Angriff, aber noch ukrainisch), Awdijiwka, Slowjansk, Kramatorsk, Kostjantyniwka und die Stadt Saporischschja – allesamt Orte, die zu den Brennpunkten der nachfolgenden Kämpfe werden sollten.

Der September erwies sich als ein entscheidender Monat im Ukraine-Feldzug. Rußland hielt vom 23. bis 27. September 2022 gleichzeitig in allen vier besetzten Gebieten – Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson – ein Referendum ab. Putin unterzeichnete die formellen Annexionsverträge am 30. September 2022.

Die von den rußischen Besatzungsbehörden verkündeten Ergebnisse lauteten:

Cherson: 87,05 % dafür

Donezk: 99,23 % für den Anschluß an Rußland

Lugansk: 98,42 % dafür

Saporischschja: 93,11 % dafür

Zur gleichen Zeit startete die Ukraine eine Offensive, die die Rußen zum Rückzug aus dem Gebiet Charkiw zwang. Die Rußen waren auf diesen Angriff nicht vorbereitet und zogen sich aus dem Gebiet zurück. In dieser Zeit räumte der rußische Generalstab ein, daß es an Personal mangele, ein Problem, das durch das Auslaufen der Verträge Tausender rußischer Soldaten noch verschärft wurde.

Rußlands Streitkräfte zählten vor dem Krieg gemäß dem IISS Military Balance 2022 etwa 900.000 aktive Angehörige. Dies war die Ausgangsbasis vor der umfassenden Invasion.

Eine Woche vor Beginn der Charkiw-Gegenoffensive, am 25. August 2022, unterzeichnete Putin ein Dekret zur Erhöhung der genehmigten Stärke der Streitkräfte um 137.000, wodurch die offizielle Obergrenze auf 1.150.628 Soldaten angehoben wurde – eine unmittelbare Anerkennung, daß die bestehenden Kräfte unzureichend waren. Dieses Dekret trat gerade in dem Moment in Kraft, als sich ukrainische Truppen unbemerkt für den Durchbruch sammelten.

Am 21. September 2022 – neun Tage nach dem Zusammenbruch bei Charkiw – unterzeichnete Putin das Präsidialdekret Nr. 647, das eine Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten ankündigte. Dies war die erste Zwangsmobilmachung in der Geschichte der Rußischen Föderation. Es war eine direkte und ausdrückliche Reaktion auf die durch die Gegenoffensive offengelegten Verluste und die Überdehnung. Bis Ende 2022 wurden schließlich etwa 315.000 Reservisten einberufen.

Trotz der Mobilmachung von Reservisten stellte Rußland nicht auf einen Kriegszustand um, d. h. auf eine vollständige Mobilmachung der rußischen Nation. Der Generalstab blieb der SMO verpflichtet und konzentrierte sich darauf, einen Zermürbungskrieg mit der Ukraine zu führen, d. h. die Ukraine zu entmilitarisieren, wobei zwei spezifische Richtlinien galten: die Minimierung ziviler Verluste und die Minimierung rußischer Verluste.

Im Januar 2023 kämpfte Rußland im Vergleich zur Größe der ukrainischen Armee noch immer mit begrenzten Kräften. Rußlands dominierender militärischer Feldzug des Jahres 2023 war die neun Monate währende Schlacht um Bachmut, die den überwiegenden Teil der rußischen Angriffsenergie von Ende 2022 bis Mai 2023 verzehrte und den gesamten Charakter des Krieges in jenem Jahr prägte. Während dieser Zeit setzte Rußland seine Armeeerweiterung hauptsächlich durch eine Rekrutierungskampagne und eine Wehrpflicht fort.

Rußlands Hauptfeldzug des Jahres 2024 begann mit dem Fall von Awdijiwka im Februar und weitete sich dann zu einer breiten Offensive in Richtung Pokrowsk aus, die zum territorial ertragreichsten rußischen Jahr seit der anfänglichen Invasion wurde.

Was 2024 von 2023 unterschied, war das, was nach dem Fall der jeweiligen Großstadt geschah. Nach Bachmut im Jahr 2023 war Rußland im wesentlichen ins Stocken geraten – Prigoschin lag im Streit, Wagner zog sich zurück, und die Ukraine startete ihre Gegenoffensive. Nach Awdijiwka im Jahr 2024 nutzte Rußland den Schwung mit erheblich größerer Wirksamkeit.

Rußische Kräfte drangen in den Monaten nach dessen Fall nordwestlich von Awdijiwka vor und kämpften sich im April 2024 durch Otscheretyne, dessen Fall eine gefährliche Lücke in den ukrainischen Linien öffnete. Am 18./19. Juli 2024 nahmen rußische Kräfte Prohres ein, ein Dorf im zentralen Gebiet Donezk. Der Durchbruch – Berichten zufolge durch schwere Luftangriffe mit Gleitbomben verursacht, die die ukrainische 110. und 47. Mechanisierte Brigade zusammenbrechen ließen – ermöglichte rasche Vorstöße entlang einer zuvor stabilen Frontlinie. Dies wurde zum entscheidenden Wendepunkt der Pokrowsk-Offensive: Die rußischen Kräfte begannen, sich in einem Tempo, wie es seit den Anfangsmonaten des Krieges nicht mehr zu beobachten war, auf den kritischen Logistikknotenpunkt Pokrowsk vorzuarbeiten.

Das Tempo war nach den Maßstäben des Sommers alarmierend. Rußland eroberte Dörfer im zentralen und südlichen Donezk mit einer Geschwindigkeit von 5–10 km pro Woche in den aktivsten Abschnitten. Wuhledar, das einem rußischen Angriff widerstanden hatte, der im Januar 2023 katastrophal scheiterte, fiel im Oktober 2024, nachdem rußische Kräfte es aus mehreren Richtungen umgangen hatten, anstatt es frontal anzugreifen. Zum Jahresende standen rußische Kräfte bereits vor den Zufahrten zu Pokrowsk selbst.

Rußlands Strategie für 2025 stellte eine bewußte Weiterentwicklung von seiner einachsigen Ausrichtung der Jahre 2023 und 2024 hin zu einem mehrfrontigen, gleichzeitigen Druckansatz dar, der darauf abzielte, die Fähigkeit der Ukraine zu überfordern, einen einzelnen bedrohten Abschnitt zu verstärken. Das Jahr läßt sich am besten anhand seiner erklärten Ziele, seiner operativen Durchführung über mehrere Achsen hinweg und der strukturellen Verschiebung in der Art und Weise, wie Rußland zu kämpfen wählte, verstehen. Es ist wichtig zu betonen, daß Rußlands SMO-Strategie nach wie vor intakt war – d. h., Rußland mobilisierte das Land nicht für den Krieg, sondern setzte begrenzte Operationen mit dem Ziel fort, die ukrainischen Streitkräfte zu entmilitarisieren, ohne die rußische Nation auf Kriegsfuß zu stellen.

Zu Beginn des Jahres 2026 waren laut dem ukrainischen Oberbefehlshaber Syrskyj mehr als 700.000 rußische Soldaten gegen die ukrainischen Streitkräfte im Einsatz – eine Zahl, die Putin ähnlich genannt hat. Man beachte die seltene Übereinstimmung hier: Sowohl Kiew als auch Moskau haben die Truppenstärke in der Ukraine auf rund 700.000 beziffert, was diese Zahl zu einer der verläßlicheren in diesem Bereich macht. Dies stellt im Vergleich zu 2022 nahezu eine Vervierfachung der Zahl der an der Ukraine-Front eingesetzten rußischen Soldaten dar.

Um also die Frage meines Freundes zu beantworten: Rußland behandelt den Krieg in der Ukraine weiterhin als eine SMO. Was 2026 von den vorangegangenen Jahren unterscheidet, ist, daß Rußland nun größere Kampfhandlungen in Sumy, Charkiw, Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson durchführt, und dies, ohne die rußische Nation vollständig zu mobilisieren. Die SMO bleibt weiterhin die Order des Tages.

Nur noch zwei größere Ziele verbleiben in Donezk, bevor Rußland dessen vollständige Befreiung sichert: Slowjansk und Kramatorsk. Rußische Kräfte positionieren sich derzeit halbkreisförmig um diese beiden verbleibenden Bastionen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis beide eingenommen werden. Manche schätzen, daß Rußland diese Ziele bereits im September erreichen könnte. Andere Analysten meinen, Rußland werde die Aufgabe Anfang 2027 abschließen.

Während die Ukraine bei der Bekämpfung rußischer Raffinerien in der westlichen Region Rußlands einige Erfolge verzeichnen konnte, verblassen die ukrainischen Angriffe im Vergleich zu dem Schaden, den Rußland den verbleibenden industriellen Anlagen der Ukraine zufügt. Der Angriff der USA und Israels auf den Iran, gefolgt von der Schließung der Straße von Hormuz, war für Rußland ein bedeutender wirtschaftlicher Segen. Seine Ölexporte steigen weiterhin, und die für dieses Öl gezahlten Preise liegen um 40 % höher als das, was Rußland vor dem Angriff auf den Iran am 28. Februar erzielte.

Die Gesamtstärke der rußischen Armee beläuft sich nun auf 1,5 Millionen Soldaten, was bedeutet, daß weniger als die Hälfte im Kampf in der Ukraine eingesetzt ist. Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen Rußland und der Ukraine: Rußland verfügt über reichliche Reserven an Männern und Munition, während die Ukraine über keine strategische Reserve frischer, ausgerüsteter Verbände verfügt, die einen Erfolg ausnutzen oder einen größeren Durchbruch abfangen könnten. Während der Krieg nach westlichen Einschätzungen langsam vor sich hin schleppt, zeigen die Tatsachen vor Ort, daß die Ukraine über kein tragfähiges Mittel verfügt, um die rußischen Vorstöße aufzuhalten. Rußland, so scheint es, begnügt sich damit, der Ukraine unter Ausnutzung seiner Überlegenheit an Artillerie, Drohnen und FAB-Gleitbomben massive Verluste zuzufügen. Die ukrainischen Artillerie- und Drohnenkräfte werden von Rußland in den Schatten gestellt, und die Ukraine verfügt weder über FAB-Gleitbomben noch, falls sie sie hätte, über die Flugzeuge, um sie einzusetzen.

Die Niederlage der Ukraine ist unausweichlich. Die eigentliche Frage ist, wieviel von der Ukraine außerhalb des Donbass, Chersons und Saporischschjas Rußland noch erobern wird?