Putin zerstört Russland

Paul Craig Roberts

Julia Schapowalowa, Moskau-Korrespondentin von Al Jazeera, berichtet, dass Putins immer weiter eskalierender Krieg, wie ich vorausgesagt hatte, sich tief ins russische Hinterland ausgedehnt hat, weit weg vom Schlachtfeld im Donbass. Schapowalowa schreibt: „Die Krise ist tiefgreifend“, da sich die Treibstoffknappheit für die Zivilbevölkerung verschärft. Die erfolgreichen Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien und Treibstofflager haben die Versorgung gefährdet und zu Benzinrationierungen im ganzen Land sowie zu langen Schlangen geführt, da die Russen stundenlang auf ihre rationierten Lieferungen warten müssen. Putin hat damit das Vertrauen der Russen in ihre Regierung untergraben. (> LINK)

Russland musste die Exporte von Benzin und Kerosin stoppen und die Kraftstoffnormen für Benzin senken. Auf der Krim wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Es werden Bedenken geäußert, dass die Sicherstellung einer ausreichenden Treibstoffversorgung für die Landwirtschaft zu Industriestillständen führen könnte. Russland musste bereits 80.000 Tonnen Benzin aus Indien kaufen und hofft, monatlich 400.000 Tonnen Benzin importieren zu können, egal woher es kommt. Dies wird die russische Zahlungsbilanz eindeutig belasten, und die pro-amerikanische Zentralbankchefin wird dies nutzen, um die russische Bevölkerung weiter zu bestrafen.

Wie reagiert Putin angesichts dieser echten Krise?

„Ich würde sagen, es ist nicht kritisch“, so der gescheiterte Kriegsführer Russlands. Zweifellos fragt die russische Bevölkerung: „Für wen ist es nicht kritisch?“ „Nicht kritisch für diejenigen von uns, die sich nicht auf den Transport verlassen können, weil Sie sich weigern, einen Krieg zu gewinnen?“ „Nicht kritisch für diejenigen von uns, die vor der Wahl stehen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder mit Lebensmittelknappheit konfrontiert zu werden?“ „Nicht kritisch für diejenigen von uns, die weitere Strafen von Ihrer Zentralbankchefin erleiden werden, um die Kosten des von Ihnen verursachten russischen Handelsdefizits auf uns abzuwälzen?“

Offensichtlich zerstören Putin und sein unfähiges Kreml-Gefolge inmitten eines immer weiter ausufernden und immer erfolgloseren Krieges das Vertrauen des russischen Volkes in die russische Regierung. Die amerikanischen zionistischen Neokonservativen scheinen in ihrem Lager Putin zu haben, der Washingtons Hegemonie unterstützt und fördert.

Warum tut Putin das? Warum lässt man ihn das tun?

Kürzlich fragte ich, mit einem Augenzwinkern: „Ist Putin ein unwissender Agent des Westens?“, und verlinkte auf einen Artikel von Gilbert Doctorow, der eine ähnliche Frage aufwirft. Beide Artikel wurden übersetzt und in einer russischen Zeitung veröffentlicht, was zeigt, dass die russischen Medien nicht länger schweigen und relevante Fragen stellen. Wir befinden uns nun mitten im fünften Jahr von Putins Krieg, den er offensichtlich nicht gewinnen will.

Die Ursache für dieses eklatante Scheitern ist schwer zu ergründen. Liegt die Ursache in dem Bündnis zwischen Kirill Dmitrijew, Putins wichtigstem Unterhändler, den russischen Milliardärsoligarchen und dem Westen sowie in dem Rat von Putins prowestlicher Zentralbankdirektorin, die absichtlich 300 Milliarden Dollar russischer Bankreserven dort beließ, wo der Westen sie beschlagnahmen konnte? Haben prowestliche Kräfte in Russland es Putin erschwert, russische Interessen zu vertreten?

Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber zumindest erklärt dies, warum ein militärisch starkes Land nach viereinhalb Jahren einen Konflikt mit einer drittklassigen Militärmacht nicht gewinnen konnte – deutlich länger, als Stalins Rote Armee brauchte, um die mächtige deutsche Wehrmacht zu besiegen. Putin gilt nun als der größte Fehlschlag eines Militärführers in der Weltgeschichte.

Frederica Marsi, ebenfalls Korrespondentin für Al Jazeera, berichtet: „Ukrainische Drohnenangriffe auf die Energieinfrastruktur verschärfen die Treibstoffknappheit in Russland und veranlassten Präsident Wladimir Putin zu einem seltenen Eingeständnis der Ernsthaftigkeit der Lage. In ungewöhnlich offenen öffentlichen Äußerungen vor hochrangigen Beamten am Sonntag räumte Putin ausdrücklich ein, dass die ukrainischen Angriffe zu Treibstoffrationierungen geführt hätten.“ (> LINK)

Putin leugnet jedoch weiterhin, dass die ukrainischen Angriffe auf Russland Krieg sind. Putin bezeichnet die zunehmend erfolgreichen ukrainischen Angriffe auf Russland, die von der NATO und Washington unterstützt und gefördert werden, als „Terroranschläge auf unsere zivilen Ziele und unsere Infrastruktur“.

Anders gesagt: Russland befindet sich nicht im Krieg. Russland erlebt lediglich Terroranschläge. Wie den US-Angriff auf die Nordsee-Pipeline. Wie den US-Angriff auf die russische strategische Bomberflotte. Wie den US-Angriff auf Putins Haus mit dem Ziel, ihn zu töten. Hier herrscht kein Krieg. Nur Terroranschläge.

Da Putin den Krieg als willkürliche Terrorakte neu definiert hat, muss er keinen Krieg gewinnen. Es genügt, Benzin zu rationieren, das russische Handelsdefizit durch Benzinimporte zu erhöhen, zivile Opfer in Russland infolge „terroristischer Aktivitäten“ hinzunehmen und nichts zu unternehmen, um einen Krieg zu gewinnen. Das Scheitern im Krieg demoralisiert die russische Bevölkerung und diskreditiert Russland als Militärmacht – eine Diskreditierung, die einen viel größeren und gefährlicheren Krieg mit dem Westen auslösen wird, einen Krieg mit Atomwaffen.

Also, liebe Leser, warum zerstört Putin Russlands militärisches Ansehen und macht die russische Bevölkerung immer angreifbarer? Wie lässt sich das völlige Versagen einer so mächtigen Militärmacht wie Russland erklären, nach viereinhalb Jahren einen Krieg gegen eine drittklassige Macht zu gewinnen?

Die einzig mögliche Antwort ist das totale Versagen der russischen Führung.