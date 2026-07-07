Andrew Korybko

Der Mangel an Luftverteidigung in der Ukraine schuf eine strategische Gelegenheit für Russland, die es rücksichtslos ausnutzte.

Russlands jüngste groß angelegte Angriffe gegen militärische Ziele in der Ukraine waren äußerst erfolgreich, nachdem der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Oberst Juri Ignat, einräumte, dass keine einzige Rakete abgefangen wurde. Dies geschah, während die Ukraine fast 40 ihrer Verbündeten anflehte, ihre Patriot-Abfangraketen zu übergeben, angesichts der weltweiten Knappheit, die durch den Dritten Golfkrieg verursacht wurde, der die Hälfte der US-Bestände aufgebraucht hatte. Die unklare Anzahl von Raketen, die Polen Berichten zufolge im Frühjahr heimlich übergeben hatte, reichte nicht aus.

Lockheed Martin erklärte zuvor, dass das Unternehmen nicht mit Zuversicht vorhersagen könne, wann die nächsten Lieferungen an US-Verbündete beginnen würden. Dies folgte auf einen Bericht des Center for Strategic and International Studies, der zu dem Schluss kam, dass dies mindestens mehrere Jahre dauern könnte. Die britischen Medien warnten etwa zur gleichen Zeit, dass die „Patriot-Raketenknappheit ein ‚Fenster der Verwundbarkeit‘ geschaffen hat, das Russland in der Ukraine ausnutzt“. Kurz zuvor hatte Russland angekündigt, „systematische Schläge“ gegen die Ukraine durchzuführen, die nun offenbar begonnen haben.

Die Erklärung für die Verzögerung von über einem Monat nach der russischen Ankündigung ist, dass es sich um Vergeltung für ukrainische Terroranschläge handelt, was zutrifft, da die Ukraine begonnen hat, eine Serie von von den USA unterstützten Angriffen im Rahmen von Selenskyjs 40-tägiger Einflussoperation durchzuführen, um Russland zur Einfrierung des Konflikts zu zwingen. Während die jüngsten Angriffe der Ukraine zu diesem Zeitpunkt eher Schaustellerei als Strategie sind, wie hier erklärt, insbesondere um von Rückschlägen an der Front wie in Konstantinowka abzulenken, sind sie Teil eines größeren Plans.

Trump hat kürzlich beschlossen, mit Russland durch einen von der Ukraine geführten „Abnutzungskrieg“ zu „eskalieren, um zu deeskalieren“. Dennoch: „Wenn Trump sieht, dass sein neuer ‚Abnutzungskrieg‘ nicht wie geplant verläuft, könnte er sich dafür entscheiden, ein faireres Abkommen mit Russland zu erzielen, genau wie er es mit dem Iran tat, nachdem der Dritte Golfkrieg ebenfalls nicht wie geplant verlief“, wie hier nach seinem letzten Telefonat mit Putin bewertet wurde. Dazu sagte Putins Berater Juri Uschakow, dass Putin Trump über die reale Lage auf dem Schlachtfeld informiert habe, was entscheidend ist.

Das liegt daran, dass „Russland die neue dreigleisige Infokrieg-Kampagne der Ukraine über das Schlachtfeld entlarvt“ hatte, einen Tag zuvor, um die USA über den Zustand des Konflikts vor dem NATO-Gipfel dieser Woche in die Irre zu führen, auf dem Selenskyj hofft, mehr finanzielle und militärische Unterstützung für seinen neuen „Abnutzungskrieg“ zu erhalten. Trump könnte seinen Bitten nachkommen, aber vielleicht nur innerhalb bestimmter Grenzen, wie eine Quelle der TASS andeutete, dass seine Gesandten bis Ende August nach Russland zurückkehren könnten, dessen Zeitpunkt wichtig wäre.

Russlands nächste Duma-Wahlen finden Ende September statt, danach folgen im November die US-Zwischenwahlen, und das Scheitern einer Einigung über die Ukraine vor diesem Zeitpunkt könnte jede politische Lösung frühestens bis 2029 verzögern, falls die Demokraten die Kontrolle über zumindest einen Teil des Kongresses zurückgewinnen. Anders als die regierenden Republikaner sind sie entschlossen dagegen, Russland selbst nur begrenzte Sanktionserleichterungen als Anreiz für einen Kompromiss anzubieten, und Putins Glaubwürdigkeit wäre im Inland gefährdet, wenn er den Konflikt ohne diese beendet.

Aus diesen Gründen gibt es in den nächsten vier Monaten vier verschiedene Zeiträume, die genau zu beobachten sind: zwischen jetzt und der möglichen Rückkehr von Trumps Gesandten nach Russland bis Ende August; zwischen dann und den Duma-Wahlen Ende September; zwischen dann und den Zwischenwahlen; und nach den Zwischenwahlen. Der Erfolg oder Misserfolg des ukrainischen „Abnutzungskrieges“ in jedem Zeitraum wird die Chancen auf eine politische Lösung beeinflussen, da Putin und Trump beide Gründe haben, vor ihren jeweiligen Wahlen eine solche zu erreichen.