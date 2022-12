Das Gute und das Schlechte der ersten 40 Tage von Elon Musk als Twitter-Besitzer

Alex Berenson

Er kämpft mit seinen eigenen Vorstellungen von freier Meinungsäußerung – und dem Druck von Werbekunden und Europa. Es wäre besser für ihn, wenn er sich an die Grundsätze des Ersten Verfassungszusatzes halten würde. Andererseits sind es ja nicht meine 44 Milliarden Dollar.

Für einen glorreichen Moment vor zwei Wochen schien sich Elon Musk daran zu erinnern, warum er Twitter gekauft hatte.

Am 23. November teilte Twitter mit, dass es seine Covid-Richtlinien für „Fehlinformationen“ nicht mehr durchsetzen werde. Diese Regeln hatten dazu geführt, dass Tausende von Nutzern gesperrt wurden, darunter auch ich im August 2021. (Zu den Tweets, die zu meinem Verbot führten, gehörte ein Tweet, der einfach nur genau über die Ergebnisse der klinischen Impfstoffstudie von Pfizer berichtete.)

Am nächsten Tag versprach Musk eine „Amnestie“ für Nutzer, die wegen Verstoßes gegen Covid oder andere Twitter-Regeln gesperrt wurden.

Musk gab diese Ankündigung im Anschluss an eine Umfrage bekannt, in der er die Nutzer aufforderte, über das abzustimmen, was er als „allgemeine Amnestie für gesperrte Konten“ bezeichnete, „vorausgesetzt, sie haben nicht gegen das Gesetz verstoßen oder ungeheuerlichen Spam betrieben“. Mit anderen Worten: Fast alle gesperrten Konten kämen für eine Wiederaufnahme in Frage. Mehr als 3 Millionen Stimmen wurden abgegeben, 72 Prozent sprachen sich für die Wiederzulassung gesperrter Konten aus.

Das Volk hat gesprochen.

Das Versprechen einer „Generalamnestie“ markierte eine scharfe Wendung für Musk.

Nachdem er am 27. Oktober die Kontrolle über Twitter übernommen hatte, versuchte er, linke Zensurbefürworter zu beschwichtigen, indem er einen „Rat“ zur Inhaltsmoderation versprach, der dabei helfen sollte, zu entscheiden, welche Nutzer und welche Sprache akzeptabel wären. Er lobte öffentlich Yoel Roth, der als Leiter der Twitter-Abteilung „Vertrauen und Sicherheit“ ein Top-Zensor gewesen war – und auch ein offener Parteigänger der Demokraten.

Aber als Roth trotzdem kündigte und die Kritik von links nicht aufhörte oder sich sogar verlangsamte, schien Musk zu erkennen, dass er sich der Zensur nicht beugen konnte.

Die Ankündigung der „Generalamnestie“ führte zu dem üblichen Aufschrei der üblichen Verdächtigen. Der Reporter der Washington Post, Taylor Lorenz, der eine Karriere als Berichterstatter und Schöpfer von Online-Hysterien gemacht hat, schrieb, dass „viele vorhersagen, dass die Wiederherstellung der gesperrten Konten dazu beitragen wird, eine „freie Hölle“ zu schaffen. („Viele prophezeien/sagen“ ist die Formulierung, die Reporter verwenden, wenn sie in vermeintlichen Nachrichtenberichten einen Leitartikel schreiben wollen.)

Natürlich war ich begeistert. In dieser Nacht habe ich getwittert:

General Amnesty wird den Krieg um die Meinungsfreiheit gewinnen

General Amnesty will win the free speech war



Doch in den zwei Wochen seit der Ankündigung hat Musk sein Versprechen nicht gehalten.

Er hat nicht nur keine umfassende Amnestie erlassen, sondern auch weiterhin hochkarätige und große Konten von mRNA-Impfstoffskeptikern wie Dr. Robert Malone oder Naomi Wolf gesperrt.

(Um es klar zu sagen: Ich halte Malone und Wolf für übertriebene Panikmacher. In einem kürzlichen Interview sagte Wolf, dass die Menschen in den Covid-Impfkampagnen buchstäblich in den Ofen geschoben werden“. Nein, das sind sie nicht, weder wörtlich noch im übertragenen Sinne. Rhetorik wie die von Wolf hilft denjenigen von uns nicht, die versuchen, vernünftige Fragen zu den mRNA-Impfungen zu stellen. Aber was ich – oder irgendjemand – von Wolfs Rhetorik hält, ist irrelevant. Ich habe jedes Recht, Ihnen zu sagen, dass ich nicht mit ihr übereinstimme, aber ich habe nicht das Recht, sie am Sprechen zu hindern).

Außerdem hat Musk, nachdem er Kanye „Ye“ West wieder auf Twitter zugelassen hatte, ihn erneut gesperrt, nachdem Ye dieses Bild während seines „I like Hitler“-Ausbruchs letzte Woche getwittert hatte.

Durch die Verschmelzung eines Davidsterns mit einem Hakenkreuz bringt das Bild Juden und ihre Nazi-Mörder in einen Topf. Das ist verabscheuungswürdig.

Aber es ist keine direkte Aufforderung zur Gewalt gegen eine Person oder gar gegen Juden im Allgemeinen.

Es hat Musk einfach beleidigt.

Was Musk im Grunde nicht zu verstehen scheint, ist, dass es nicht besser ist, wenn ein sehr reicher Mann darüber entscheidet, wer auf Twitter sein darf oder was er sagen darf, als wenn ein Heer vom Unternehmen bezahlter Wachleute, die sich „Vertrauens- und Sicherheitsexperten“ nennen, dasselbe tut.

Wenn wir Äußerungen tolerieren wollen, die uns nicht gefallen, dann müssen wir sie auch tolerieren. Wer auch immer Eigentümer von Twitter ist, es muss reguliert und als „Common Carrier“ betrieben werden, der sowohl vor Haftungsansprüchen geschützt ist als auch nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, die von ihm übertragenen Nachrichten zu zensieren.

Gegen Einzelpersonen gerichtete Belästigungen oder Doxxing, Todesdrohungen, Kinder- und Rachepornografie, kriminelle Verschwörungen – dieselben Äußerungen, die offline zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden können, sollten der Twitter-Zensur unterliegen. Nichts anderes.

Was Musk ebenfalls nicht versteht, ist, dass dieses einfache Prinzip ein Grundpfeiler sein kann, der es ihm ermöglicht, europäischen Bürokraten, Medienkritikern und ängstlichen Werbekunden gleichermaßen die Stirn zu bieten.

Twitter ist ein amerikanisches Unternehmen, und der erste Verfassungszusatz ist der Kern dessen, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Das Gegenmittel zu schlechter Rede ist gute Rede, und ich werde nicht vor einem Land oder einem Werbetreibenden in die Knie gehen, der anderer Meinung ist. Wenn ihr uns verbieten wollt, dann verbietet uns. Wenn Sie nicht bei uns werben wollen, dann lassen Sie es bleiben.

Stattdessen steht er zwischen den Stühlen und macht die Regeln, wie es ihm gerade passt.

Es ist noch früh. Musk ist noch nicht einmal seit sechs Wochen Eigentümer von Twitter. Er kann sein Amnestieversprechen immer noch einlösen. Er kann Twitter immer noch zu dem offenen Marktplatz machen, der es sein sollte.

Hoffen wir, dass er das tut.