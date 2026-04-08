Das Imperium macht einen Rückzieher – vorerst

„So wie die Lage derzeit aussieht, scheint dies zweifellos eine demütigende Niederlage für das Imperium zu sein.“

Caitlin Johnstone

Trump hat angekündigt, einen zweiwöchigen Waffenstillstand mit dem Iran zu vereinbaren, nachdem er zuvor gedroht hatte, dessen „gesamte Zivilisation“ auszulöschen, und führte „einen 10-Punkte-Vorschlag des Iran“ als Grund für diesen Rückzieher an.

Trump und seine Kumpanen stellen dies als einen kolossalen Sieg für die Vereinigten Staaten dar und präsentieren Teherans 10-Punkte-Plan als eine erhebliche Kapitulation vor den Drohungen des Präsidenten. Einige Reporter weisen jedoch darauf hin, dass der Iran diese Bedingungen bereits seit Wochen auf dem Tisch hat – was bedeuten würde, dass es in Wirklichkeit das Weiße Haus ist, das einen Rückzieher macht.

Wenige Stunden vor der Ankündigung des Präsidenten veröffentlichte Ryan Grim von Drop Site ein TikTok-Video, in dem er argumentierte, Trump könne sein Gesicht wahren und gleichzeitig von seinen apokalyptischen Drohungen abrücken, indem er einfach den 10-Punkte-Friedensplan des Iran akzeptiere und so tue, als handele es sich um einen neuen Vorschlag, den die Iraner gerade erst vorgelegt hätten. Grim argumentierte, dass Trump damit durchkommen könnte, da die westlichen Medien die von Iran genannten Bedingungen für einen Waffenstillstand die ganze Zeit über völlig ignoriert hätten.

Das ist verrückt, Trump hat wirklich genau das getan, was Ryan Grim Stunden zuvor vorgeschlagen hat: so tun, als wäre Irans Zehn-Punkte-Plan ein neuer Vorschlag, in der Annahme, dass die Medien nicht über Irans Forderungen berichtet haben, um es wie ein verzweifelter neuer Vorschlag aus Teheran aussehen zu lassen.

This is nuts, Trump really did do exactly what Ryan Grim suggested he do hours earlier: pretend Iran's ten-point plan is a new proposal, counting on the fact that the media hasn't been reporting on Iran's demands to make it look like a new offer Tehran put forward in desperation. https://t.co/ywm6f4e3PZ pic.twitter.com/5sTfJlrQGH — Caitlin Johnstone (@caitoz) April 8, 2026

Interessanterweise scheint genau das das Ergebnis von Trumps Vorgehen gewesen zu sein. Nachdem er zuvor die Vorschläge des Iran als „nicht gut genug“ abgelehnt hatte, vollzog der Präsident eine Kehrtwende und stellte das iranische Angebot als eine völlig neue Reaktion auf den Druck dar, den seine Regierung auf das Land ausüben konnte.

Bereits am 28. März berichtete Drop Site News wie folgt:

„Zu den Bedingungen des Iran für eine dauerhafte Beendigung des Krieges gehören eine langfristige Garantie, dass die USA und Israel den Iran nicht erneut angreifen werden und dass ein etwaiger Waffenstillstand auch für den Libanon, den Irak und Palästina gilt; Entschädigungen für die dem Iran während des Krieges entstandenen Schäden; die Aufhebung der Sanktionen; sowie die Beibehaltung der Kontrolle des Iran über die Straße von Hormus.“

Dies sind genau jene Bedingungen, von denen der Iran behauptet, er habe die USA heute dazu gedrängt, sie zu akzeptieren. Der iranische Staatssender Press TV zitierte den Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Iran mit den Worten: „Der Iran hat einen historischen Sieg errungen, indem er die kriminellen USA dazu gezwungen hat, seinen 10-Punkte-Plan zu akzeptieren. Die USA haben die Kontrolle des Iran über die Straße von Hormus, das Recht auf Urananreicherung sowie die Aufhebung aller Sanktionen akzeptiert.“

Die New York Times berichtet Folgendes:

„Zwei hochrangige iranische Beamte, die unter der Bedingung der Anonymität über die heiklen Verhandlungen sprachen, sagten, der Vorschlag sehe eine Garantie vor, dass der Iran nicht erneut angegriffen werde, sowie ein Ende der israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon und die Aufhebung aller Sanktionen vor.“

„Im Gegenzug würde der Iran seine faktische Blockade der wichtigen Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus aufheben. Der Iran würde zudem eine Gebühr von rund 2 Millionen Dollar pro Schiff erheben, die er sich mit Oman, das auf der anderen Seite der Meerenge liegt, teilen würde. Dem Plan zufolge würde der Iran seinen Anteil an den Einnahmen für den Wiederaufbau der durch amerikanische und israelische Angriffe zerstörten Infrastruktur verwenden, anstatt direkte Entschädigungen zu fordern.“

New York Times: „Das iranische 10-Punkte-Vorschlag umfasst die Aufhebung aller Sanktionen – verhängt gegen den Iran von jeder amerikanischen Regierung seit der Regierung von George W. Bush“

NY Times: "The Iranian 10-point proposal includes a lifting of all sanctions — placed on Iran by every American administration since the George W. Bush administration" pic.twitter.com/xRVPH4GvZq — Steve Lookner (@lookner) April 7, 2026

So wie die Lage derzeit aussieht, scheint dies zweifellos eine demütigende Niederlage für das Imperium zu sein. Der Iran erhält vieles, was er vor dem Krieg nicht hatte, darunter die Erhebung von Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus und eine Entlastung von den US-Sanktionen, die seine Wirtschaft seit Jahren erdrücken, während das Imperium gegen eine saftige Gebühr seinen Schiffsverkehr wieder aufnehmen und so tun kann, als hätte es gerade die Welt vor einem nuklear bewaffneten Iran gerettet.

Was für eine Kehrtwende seitens des Weißen Hauses, das noch letzten Monat verkündete: „Es wird keinen Deal mit dem Iran geben, außer einer BEDINGUNGSLOSEN KAPITULATION!“

Trita Parsi vom Quincy Institute, der stets aufschlussreiche Einblicke in die westliche Kriegstreiberei gegenüber dem Iran liefert, schreibt Folgendes:

„Ich kann dies nicht genug betonen. Es wird eine neue Dynamik herrschen, wenn sich die USA und der Iran in Islamabad treffen, um auf der Grundlage des iranischen 10-Punkte-Plans ein endgültiges Abkommen auszuhandeln: Trumps gescheiterter Krieg hat die Wirksamkeit amerikanischer militärischer Drohungen in der Diplomatie zwischen den USA und dem Iran zunichte gemacht. Die USA können zwar weiterhin Drohungen aussprechen, aber jeder wird wissen, dass diese nicht mehr viel Gewicht haben. Im Grunde wurde ein Krieg mit dem Iran versucht und ist gescheitert. Infolgedessen müssen die Verhandlungen auf echten Kompromissen beider Seiten beruhen und nicht auf Zwang von einer der beiden Seiten.“

Es gibt natürlich viele, viele Gründe, pessimistisch zu sein. Die USA und Israel haben immer wieder gezeigt, dass sie den Iran während der Verhandlungen angreifen werden, und selbst wenn die USA ihren Teil der Abmachung einhalten, können wir immer damit rechnen, dass Israel das Abkommen durch seine eigenen Aggressionen sabotiert. Mittlerweile muss der Iran wissen, dass der einzige Weg, sich vor Israel zu schützen, darin besteht, der gesamten westlichen Welt die Kosten für die israelische Aggression aufzubürden; Teheran wird uns alle dazu bringen, unsere Häuser mit Müllfeuern zu heizen und Karotten in unseren Hinterhöfen anzubauen, wenn der Westen keinen Weg findet, Israel in Schach zu halten.

Was es auch wert sein mag: Das zionistische Twitter befindet sich gerade in einem völligen Chaos, und berüchtigte Israel-Apologeten wie Laura Loomer, Eve Barlow und Eli David zerreißen sich vor Empörung die Kleider, dass das Töten nun beendet ist und der Iran in dieser Position steht. Ich bin genauso skeptisch gegenüber diesem Waffenstillstand wie jeder andere auch, aber die Tatsache, dass die schlimmsten Menschen der Welt gerade deswegen völlig ausflippen, gibt doch einen schwachen Hoffnungsschimmer.

Das wird sich zeigen.