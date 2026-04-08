Iran gibt zugelassenen Hormuz-Schiffen „einige Sekunden“, um Gebühren in Bitcoin zu zahlen

Tyler Durden

Iran plant laut einem Bericht der Financial Times, Schifffahrtsunternehmen dazu zu verpflichten, Durchfahrtsgebühren für Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, in Bitcoin zu zahlen.

Wie Micah Zimmerman für BitcoinMagazine.com berichtet, verbindet dies Bitcoin mit einem der weltweit kritischsten Energiekorridore und aktuellen geopolitischen Entwicklungen.

Die Regelung soll für Öltanker gelten, die während eines zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen Iran und den Vereinigten Staaten passieren dürfen, der nach einer Kursänderung durch Donald Trump angekündigt wurde. Ziel der Vereinbarung ist es, eine Route wieder zu öffnen, über die ein großer Teil der weltweiten Ölströme verläuft, während Teheran gleichzeitig die Kontrolle über den Zugang behält.

Nach Angaben iranischer Beamter sollen Schifffahrtsunternehmen vor dem Transit eine Zahlungsaufforderung erhalten. Sobald diese genehmigt ist, haben die Schiffe nur ein kurzes Zeitfenster, um die Transaktion in Bitcoin abzuschließen. Diese Struktur spiegelt den Versuch wider, traditionelle Finanzkanäle zu umgehen, die weiterhin durch Sanktionen eingeschränkt sind, und gleichzeitig einen Mechanismus zur Durchsetzung der Passage zu bewahren.

Wie die Financial Times weiter berichtet, erklärte Hamid Hosseini, Sprecher der Verbandes der Exporteure von iranischem Öl, Gas und petrochemischen Produkten, am Mittwoch gegenüber der FT, dass Iran die Durchfahrtsgebühren von jedem Tanker erheben und jedes Schiff individuell prüfen wolle.

„Iran muss überwachen, was in die Straße hinein- und hinausgeht, um sicherzustellen, dass diese zwei Wochen nicht zum Waffentransport genutzt werden“, sagte Hosseini, dessen Branchenverband eng mit dem Staat zusammenarbeitet.

„Alles kann passieren, aber das Verfahren wird für jedes Schiff Zeit brauchen, und Iran hat es nicht eilig“, fügte er hinzu.

Über die Bedingungen der Durchfahrt entscheidet der Oberste Nationale Sicherheitsrat Irans. Hosseinis Aussagen deuten darauf hin, dass Iran verlangen wird, dass alle Tanker die nördliche Route entlang seiner Küste nutzen – was die Frage aufwirft, ob westliche oder Golfstaat-Schiffe bereit sind, dieses Risiko einzugehen.

Hosseini sagte, dass jeder Tanker den Behörden per E-Mail seine Ladung mitteilen müsse, woraufhin Iran sie über die in digitalen Währungen zu zahlenden Gebühren informieren würde.

Er erklärte, die Gebühr betrage 1 Dollar pro Barrel Öl, während leere Tanker frei passieren dürften.

„Sobald die E-Mail eingetroffen und die Bewertung abgeschlossen ist, erhalten die Schiffe einige Sekunden Zeit, um in Bitcoin zu zahlen, sodass die Transaktionen wegen der Sanktionen nicht nachverfolgt oder beschlagnahmt werden können“, fügte Hosseini hinzu.

Bitcoin, Iran und die Straße von Hormus

Dieser Schritt stellt Bitcoin in den Mittelpunkt eines geopolitischen Brennpunkts. Iran ist seit Jahren von dollarbasierten Zahlungssystemen ausgeschlossen, was seine Fähigkeit, Gebühren einzuziehen oder Zahlungen für maritime Handelsströme zu verarbeiten, stark einschränkt. Durch die Umstellung auf Bitcoin will die Regierung einen Kanal schaffen, der außerhalb konventioneller Banken arbeitet und weniger anfällig für Zugriff oder Beschlagnahmung ist.

Für Schifffahrtsunternehmen ergibt sich eine neue Kalkulation: Die Einhaltung der Vorgaben sichert möglicherweise die sichere Passage durch die enge Wasserstraße, die den Persischen Golf mit den Weltmärkten verbindet, bringt aber zugleich Risiken – etwa durch die Volatilität digitaler Vermögenswerte, betriebliche Unsicherheiten und rechtliche Gefahren im Zusammenhang mit Sanktionsregelungen.

Die Märkte haben bereits reagiert. Nach der Waffenstillstandsankündigung stieg Bitcoin über 72.500 US-Dollar, nachdem der Kurs zuvor aufgrund von Eskalationsängsten geschwächt war.

Derzeit wird Bitcoin bei etwa 73.000 US-Dollar gehandelt. Diese Bewegung spiegelt eine Veränderung der Risikowahrnehmung wider, da Händler die Wahrscheinlichkeit von Angebotsunterbrechungen und breiteren Konflikten neu bewerten.

Das vorgeschlagene Mautsystem zeigt, wie digitale Vermögenswerte zunehmend mit der staatlichen Politik verknüpft werden, insbesondere unter Druckbedingungen.

Für Iran bietet Bitcoin ein Instrument, Einnahmen zu erzielen und Kontrolle auszuüben – ohne auf Mittelsmänner angewiesen zu sein.

Für die weltweite Schifffahrt signalisiert es eine mögliche Veränderung, wie der Zugang zu zentraler Infrastruktur künftig bepreist und durchgesetzt werden könnte.

Der Waffenstillstand bleibt sowohl in Umfang als auch Dauer begrenzt. Ein Scheitern der Verhandlungen könnte den Verkehr stoppen oder das Zahlungsmodell verändern – was Unternehmen einer plötzlichen Politikänderung aussetzen würde.

Vorerst markiert die Einführung von Bitcoin als Mautinstrument einen Testfall für den Einsatz von Kryptowährungen auf staatlich kontrollierten Handelsrouten – mit weitreichenden Folgen über die Region hinaus.

Unangenehm für Golfstaaten

Die Möglichkeit, dass Iran weiterhin die Kontrolle über diese strategisch entscheidende Wasserstraße behält, dürfte für Golfstaaten wie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate höchst unerfreulich sein.

Dies wirft auch Fragen für Opec+ auf – das Bündnis der Ölexportländer –, da Analysten warnen, dass Irans Kontrolle über Hormus die Machtbalance innerhalb der Organisation grundlegend verändern würde: Teheran erhielte damit potenziell ein Vetorecht über die Exporte seiner Rivalen.

Ali Shihabi, ein Kommentator mit Nähe zum saudischen Königshaus, erklärte, das Königreich werde „ungehinderten Zugang zu den Weltmärkten“ fordern.

„Iran irgendeine Form von Kontrolle über die Straße zu gewähren, wäre eine rote Linie“, sagte Shihabi. „Priorität muss freier Zugang durch die Wasserstraße haben.“

Mehrere Händler vermuten, dass sich die Lage in den kommenden Tagen ähnlich gestalten wird wie in den letzten zwei Wochen: Eine kleine Zahl von Schiffen, die von Iran genehmigt wurden, darf auf einer spezifischen Route die Passage antreten.