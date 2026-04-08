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Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Prof. Jeffrey Sachs: Trump offenbart seine Verzweiflung (Judge Napolitano – Deutsch)

Ex-CIA-Offizier: Was hinter dem Terrorismus-Vorwurf gegen Iran steckt

Selenski kommt bei Putin angekrochen und fleht um Gnade. Westliche Siegesmeldungen für die Tonne

Energiedichte, Bevölkerungsdicht und Scheitern der Energiewende

Warum die Demokratie Idioten belohnt – Platon hat es schon vor 2400 Jahren vorausgesehen

Das ist das WIRKLICHE Iran Endspiel (The Corbett Report – Deutsch)

73% JA zum Bargeld – Jetzt entscheidet das Parlament! | Interview mit Nationalrat Roland Büchel

Höchst fragwürdige Besetzungen für WHO-Chefposten Zufall oder Strategie?

Dr. Malone: „Die MAHA Bewegung wird im Weißen Haus von diesen Leuten blockiert“ (Redacted News)

Die Lage kann jederzeit eskalieren – Dr. Jonas Tögel im Gespräch mit Jens Lehrich

Behördengewalt in der Schweiz

„Die Altersverifizierung ist nicht das, was Sie denken (eine neue Untersuchung)“

Link zum Video

Warum Menschen Diktatoren wie Väter verehren – Fromms Psychologie der Autorität (Philosophy Coded)

Priming – Vom Reiz zur Reaktion

1994 deckte er ihr gesamtes System auf … und sagte das Jahr 2026 perfekt voraus (Video Advice – DE)

Eisenmangel? Diese Fehler blockieren deine Aufnahme täglich!