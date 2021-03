Das Impf-Risiko

Um von den Gefahren ihrer Produkte abzulenken, reduzieren Pharmakonzerne die Komplexität der Natur auf eine extrem vereinfachte Sicht.

Laut einigen Luftfahrtingenieuren kann die Hummel nicht fliegen. Aber die Hummel liest deren Publikationen wohl nicht und fliegt trotzdem. Warum wir das an dieser Stelle erwähnen? Laut Pfizer & Co. kann der Boten-RNA-Impfstoff das menschliche Genom nicht verändern. Aber weiß das der Impfstoff auch? Der Sachverhalt ist mitunter komplexer, als dies die PR-Abteilungen von Unternehmen wahrhaben wollen — speziell auch, wenn Profitinteressen im Spiel sind. In vielen Fällen ist nicht das, was die Impfstoffhersteller behaupten, das Problem, sondern das, wovon sie überzeugt sind, dass es auf keinen Fall passieren könne.

von Leopoldo Salmaso

Zunächst einmal einige Klarstellungen: