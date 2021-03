Das Impfstoff-Rätsel

Wie effektiv und sicher sind Covid-Impfstoffe wirklich?

Erste Daten aus Israel und Schottland zeigten eine sehr hohe Wirksamkeit des Impfstoffs in der Praxis, selbst bei Senioren. Ein Großteil dieser Daten wurde jedoch stark an verschiedene Faktoren angepasst und ist daher etwas vorläufig und nicht leicht zu interpretieren. Zahlreiche Berichte über kovide Ausbrüche in Pflegeheimen auch nach der zweiten Impfung haben zusätzliche Fragen aufgeworfen.

Um diese Situation zu klären, wurde in einer deutschen Studie mit 176 Teilnehmern, die letzte Woche als Preprint veröffentlicht wurde , die altersabhängige Immunantwort auf den Pfizer-Impfstoff gemessen. Etwas schockierend ergab die Studie, dass ein Drittel der über 80-Jährigen überhaupt keine neutralisierenden Antikörper entwickelte und daher auch nach der zweiten Impfung möglicherweise ohne Seroprotektion war (siehe oben).

Einige dieser älteren Menschen entwickelten nicht neutralisierende