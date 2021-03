Die neue Normalität – (Phase 2)

So, jetzt haben wir fast ein Jahr der „Neuen Normalität“ hinter uns (auch „pathologisierter Totalitarismus“ genannt), und die Dinge sehen immer noch… nun ja, ziemlich totalitär aus.

Der Großteil Westeuropas befindet sich immer noch im „Lockdown“, oder „unter Ausgangssperre“, oder in einigen anderen Staaten in einem „Ausnahmezustand“. Die Polizei straft und nimmt Menschen fest, weil sie „ohne gültigen Grund im Freien“ waren. Demonstrationen werden immer noch verboten. Dissens wird immer noch zensiert. Die offizielle Propaganda ist unablässig. Regierung regieren per Dekret und unterwerfen Menschen einer sich ständig ändernden Reihe absurder Beschränkungen der grundlegendsten Aspekte des Alltagslebens.

Und jetzt wird mit buchstäblich religiösem Eifer eine Kampagne zur „Impfung“ der gesamten Welt betrieben, gegen ein Virus, das bei über 95% der Infizierten im Allgemeinen gar keine Symptome hervorruft, oder nur milde bis mittlere Grippe-artige Symptome, und das über 99% der Infizierten überleben (und das keinen wirklichen Effekt auf die Altersstruktur der Todesraten hat, und das Sterblichkeitsprofil ist mehr oder weniger identisch mit dem normalen Sterblichkeitsprofil).

„Impfpässe“ (die definitiv gruselig sind, aber die keine Ähnlichkeit mit Ariernachweisen haben, oder irgend einem anderen faschistischen