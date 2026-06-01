Das ist der „Deep State“, der sich wie ein nackter Kaiser zur Schau stellt

Von Tyler Durden

Verfasst von James Howard Kunstler,

Gibt es in den Annalen der WTF-Geschichten des Deep State einen seltsameren Fall als den des CIA-Beamten David Rush, der mit 40 Millionen Dollar in 303 ein Kilogramm schweren Goldbarren, dazu 2 Millionen Dollar in bar sowie einem Vorrat von 30 überwiegend Rolex-Uhren auftauchte?

Nun ja, die noch seltsamere Geschichte ist, wie der Mann überhaupt zur CIA gekommen ist.

Rush wurde am Montag, dem 18. Mai, von einem FBI-SWAT-Team in seinem Haus in Loudoun County, Virginia, festgenommen. Die Ermittler durchsuchten das Haus den ganzen Tag lang und fanden das Versteck. Rush wird derzeit wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt und soll seine militärischen und akademischen Qualifikationen gefälscht haben, um staatliche Leistungen zu erhalten, darunter rund 77.000 Dollar an unrechtmäßig bezogenen Militärurlaubsgeldern. Er soll heute vor einem Bundesgericht in Alexandria erscheinen.

Rush bewarb sich erstmals im März 2006 um eine Stelle bei der CIA. Er gab an, einen Bachelor-Abschluss in Mathematik von der Clemson University und einen Master-Abschluss vom Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) zu besitzen. Er wurde abgelehnt. Später im selben Jahr bewarb er sich erneut. Wieder abgelehnt. 2009 bewarb er sich erneut und fügte eine neue Qualifikation hinzu: dass er Testpilot und Flugausbilder bei der US-Marine gewesen sei. Diesmal wurde er eingestellt.

Rushs Hochschulzeugnisse erwiesen sich als falsch, doch es ist unklar, wann dies entdeckt wurde. Da er sie bereits in seinen beiden früheren, 2006 abgelehnten Bewerbungen angegeben hatte, warum wurden sie dann bei seiner erfolgreichen Bewerbung im Jahr 2009 nicht beanstandet? Auch seine Behauptung, Pilot der US-Marine gewesen zu sein, erwies sich als falsch (er war während seines Dienstes bei der Marine als Techniker für Informationssysteme tätig). Die kürzlich freigegebene eidesstattliche Erklärung des FBI beschreibt detailliert das Muster der Lügen in allen Bewerbungen.

Man muss wissen, dass die Sicherheitsüberprüfungsverfahren der CIA als äußerst streng gelten. Der Prozess ist stressig und eingreifend – viele Kandidaten geben auf oder werden aussortiert. Die Hintergrundüberprüfung umfasst Befragungen praktisch aller Personen, die den Bewerber seit Jahrzehnten kennen, sowie die Überprüfung seiner Vorstrafen, seiner beruflichen Laufbahn, seiner finanziellen Verhältnisse, seiner Ausbildung und seines Militärdienstes. Der Bewerber wird einem Lügendetektortest unterzogen. Selbst nach der Einstellung wird die Überwachung fortgesetzt.

Rush wurde gleich zu Beginn der Obama-Regierung eingestellt; Leon Panetta war der neu ernannte CIA-Direktor. Würden Sie nicht gerne von ihm hören, wie David Rush es geschafft hat, eingestellt zu werden? Hat ihm jemand den Weg geebnet? Rush stieg zum Beamten des Senior Executive Service (SES) mit einer streng geheimen (TS/SCI) Sicherheitsfreigabe auf. Seine genauen Aufgaben, die Abteilung, für die er arbeitete, und seine täglichen Zuständigkeiten wurden nicht offengelegt.

Rush soll zwischen November 2025 und März 2026 bei der CIA Gold und Fremdwährungen für „dienstliche Ausgaben“ angefordert haben. Die Behörde konnte die Vermögenswerte später weder nachweisen noch Aufzeichnungen finden, die ihren offiziellen Verwendungszweck belegten. Bei einer Durchsuchung eines mit Rush in Verbindung stehenden Lagerraums der CIA wurde nur ein kleiner Teil des angeforderten Bargeldes gefunden.

„Es gibt einen ganzen Prozess, den wir durchlaufen, um an dieses Geld zu kommen. Ich gehe nicht einfach ins Logistikbüro und sage: ‚Entschuldigung, ich brauche morgen 100.000 Dollar.‘ Es gibt ein Formular, das ich ausfüllen muss. Das ist kein Banktresor, in den man einfach hineinspaziert. So funktioniert das nicht.“ – Tracy Walder, 46, ehemalige FBI-Spezialagentin und CIA-Beamtin, zitiert in der New York Post.

Würden Sie nicht annehmen, dass ein höherrangiger CIA-Beamter eine solch kolossale Anforderung von Gold und Geld genehmigen müsste? (Und woher bekommt die CIA auf Abruf so viel Gold?) Vielleicht hat der Direktor der CIA selbst dies genehmigt – was bis 2025 und bis heute John Ratcliffe gewesen wäre. Hat er nicht einiges zu erklären? (Wurde Rush reingelegt? War das eine verdeckte Ermittlung?)

Angenommen, Rush war eine Zeit lang als CIA-Mitarbeiter auf Einstiegsebene tätig, wann erfolgte dann sein Aufstieg in die SES-Ebene? John Brennan wurde Anfang 2013 (zu Beginn von Barack Obamas zweiter Amtszeit) CIA-Direktor. Wie waren David Rushs Beziehungen zu John Brennan? War Brennan sein Mentor? Hat der Goldvorrat irgendeinen Zusammenhang mit den aktuellen rechtlichen Problemen von John Brennan und anderen ehemaligen hohen Beamten, die in den langjährigen Fall der „großen Verschwörung“ über den versuchten Sturz eines Präsidenten verwickelt sind?

Man könnte sich vorstellen, dass Rushs Telefon und Computer bei der Razzia am 18. Mai in seinem Haus beschlagnahmt wurden – obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er solche konventionellen Kanäle für geheime Operationen genutzt hat. Es ist jedoch denkbar, dass seine alternativen Kommunikationswege vom riesigen Überwachungsapparat der nationalen Sicherheit erfasst wurden und dass DNI Tulsi Gabbard im vergangenen Jahr darauf gestoßen sein könnte. Wie sonst hätte Direktor Ratcliffe einen Hinweis erhalten können?

Diese Geschichte wird nicht einfach verschwinden. Das Ausmaß des Betrugs ist spektakulär und anschaulich – 303 Goldbarren! – wie in einem Hollywoodfilm. Rushs Erklärung der „dienstlichen Ausgaben“ klingt absurd. Wenn die Anträge, wie es den Anschein hat, über mehrere Monate hinweg nacheinander gestellt wurden, dann hatte die Behörde mehr als eine Gelegenheit, sie zu prüfen und zu hinterfragen.

Rush hat seine gesamte Hintergrundgeschichte gefälscht. Wie inkompetent (oder korrupt) sind die früheren Führungskräfte der Behörde, dass er so lange damit durchkam? Wie viele andere grobe Betrüger, Schurken, Gauner und Handlanger sind in der Behörde eingebettet, und für wen arbeiten sie wirklich? Die institutionelle Blamage ist monumental. Das Vertrauen in die sogenannte Geheimdienstgemeinschaft ist auf einem Allzeittief.

Anklagen und Prozesse stehen bevor.

Das ist der Deep State, der wie ein nackter Kaiser vorführt.