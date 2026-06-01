Trumps Öl-Fabeleien

Larry C. Johnson

Donald Trump hat wiederholt behauptet, die Vereinigten Staaten würden mehr Öl fördern als Russland und Saudi-Arabien zusammen. Er hat diese Aussage im Jahr 2026 mehrfach getätigt und sie oft als Ergebnis seiner „Drill, Baby, Drill“-Politik betont. Nur ein kleines Problem… Sie ist nicht ganz richtig.

Laut der US-Energy Information Administration (EIA) stieg die Rohölproduktion der USA im Jahr 2025 um 3 % oder 350.000 Barrel pro Tag und erreichte mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag einen neuen Jahresproduktionsrekord. Die Rohölproduktion Saudi-Arabiens lag vor der Schließung der Straße von Hormus am 28. Februar bei etwa 10,086 Millionen Barrel pro Tag, ein leichter Anstieg gegenüber 10,073 Millionen bpd im Dezember 2025. Und Russland? Im Jahr 2025 produzierte Russland 9,1–9,3 Millionen Barrel pro Tag.

Trumps Behauptung ist technisch gesehen nur dann korrekt, wenn wir die gesamten Erdölflüssigkeiten zählen – also Rohöl + Erdgasflüssigkeiten wie Ethan, Propan, Butan sowie Raffinerie-Gewinne und andere Flüssigkeiten. Mit dieser breiten Definition trifft es zu, dass die USA insgesamt 23–24 Millionen Barrel pro Tag fördern, verglichen mit der kombinierten Förderung Russlands und Saudi-Arabiens von 21–22 Millionen Barrel pro Tag.

Aber hier liegt das Problem… Die USA sind NICHT energieunabhängig. Ich möchte Sie ermutigen, sich das Gespräch zwischen Danny Davis und Art Berman anzusehen (Klick hier). Wenn Trump damit prahlt, dass die USA der größte Ölproduzent der Welt seien, erzählt er eine irreführende Geschichte. Es stimmt, dass die USA enorme Mengen Öl fördern, aber die Art von Öl, die sie fördern, entspricht nicht vollständig dem, was ihre Raffinerieinfrastruktur und ihre Wirtschaft tatsächlich benötigen, was Importe nicht nur wirtschaftlich bequem, sondern strukturell notwendig macht.

Art Berman, ein Erdölgeologe und Energieberater, argumentiert überzeugend, dass sich die aktuelle globale Ölversorgungskrise – die hauptsächlich durch Unterbrechungen in der Straße von Hormus aufgrund des anhaltenden US-Israel-Iran-Krieges ausgelöst wurde – nicht schnell lösen wird. Er präsentiert eine realistische, datengesteuerte Sichtweise, die in scharfem Kontrast zu den optimistischen Aussagen der Trump-Administration über die US-Ölförderung und -preise steht.

Es freute mich zu hören, dass Berman dasselbe Argument vorbringt, das ich seit der Schließung der Straße von Hormus vertrete: nämlich dass die Schließung/Blockade (durch Minen, Angriffe und US-Aktionen) eine riesige Menge Öl vom Weltmarkt genommen hat (etwa 20 % des Seeverkehrs). Dies ist ein Schock ohne historisches Vorbild und ohne einfache oder schnelle Lösung. Die Lagerbestände werden schnell abgebaut, und die verzögerten Auswirkungen werden in den kommenden Monaten hart treffen.

Der faszinierendste Teil von Bermans Analyse war seine Behauptung, dass die USA, entgegen Trumps Aussagen, bei Öl nicht energieunabhängig sind. Die US-Schieferölproduktion besteht überwiegend aus leichtem, süßem Rohöl (geringe Dichte, geringer Schwefelgehalt). Die amerikanische Raffinerieinfrastruktur – insbesondere der riesige Raffineriekomplex an der Golfküste – wurde jedoch vor Jahrzehnten gebaut und optimiert, um schweres, saures Rohöl zu verarbeiten. Aus diesem Grund müssen die USA schweres Rohöl aus Kanada, Mexiko, Venezuela, Saudi-Arabien und anderen Ländern importieren, um die bestehenden Raffinerien zu versorgen, während sie ihr leichtes Schieferöl nach Asien und Europa exportieren.

Die USA sind aufgrund der zentralen Rolle von Diesel in der US-Wirtschaft auf schweres, saures Rohöl angewiesen. Die US-Wirtschaft läuft stark mit Diesel, der am besten aus schwerem Rohöl gewonnen wird… Lastwagen, Züge, landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen und Heizöl für Haushalte im Nordosten sind alle auf Destillatkraftstoffe angewiesen, die aus schwerem Rohöl hergestellt werden. Da US-Schieferöl nicht genügend schwere Fraktionen liefert, um die inländische Dieselnachfrage zu decken, ist unsere Wirtschaft strukturell anfällig für Unterbrechungen – Importe bleiben strukturell notwendig, unabhängig davon, wie viel leichtes Rohöl gefördert wird.

Diese Tatsache wirft ein neues Licht auf Trumps Invasion in Venezuela im Januar. Im März 2025 belegte Saudi-Arabien mit 196.000 bpd nur den 4. Platz unter den US-Rohöllieferanten, hinter Kanada (3,8 Mio. bpd), Mexiko (397.000 bpd) und Venezuela (253.000 bpd). Seit der Gefangennahme von Maduro haben sich die US-Importe von venezolanischem Schweröl jedoch ungefähr verdreifacht – von etwa 99.000 bpd im Dezember 2025 auf fast 500.000+ bpd Anfang 2026 – was eine der dramatischsten Veränderungen der US-Rohölimportmuster seit Jahren darstellt und die zuvor identifizierte Versorgungslücke bei Schweröl direkt angeht.

Vor diesem Hintergrund scheint es vernünftig zu fragen… Hatte die Trump-Administration die Schließung der Straße von Hormus vorhergesehen und die Gefangennahme von Maduro als Vorwand genutzt, um die Importe von schwerem Rohöl aus Venezuela zu steigern? Gibt einem zu denken, hmm.