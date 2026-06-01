Google will in den nächsten zwei Jahren 64 Millionen mit Bakterien infizierte Mücken in Kalifornien und Florida freisetzen

Von Jon Fleetwood

Die EPA nimmt bis zum 5. Juni Stellungnahmen der Öffentlichkeit entgegen.

Google beantragt die Genehmigung der US-Bundesbehörden, in den nächsten zwei Jahren bis zu 64 Millionen speziell behandelte Mücken in Kalifornien und Florida freizusetzen. Dies geht aus einer Mitteilung der Umweltschutzbehörde (EPA) hervor, die Anfang dieses Monats im Federal Register, dem Amtsblatt der US-Regierung, veröffentlicht wurde.

Der Technologieriese „beantragt eine Genehmigung für den experimentellen Einsatz (EUP) von Wolbachia pipientis wAlbB, das in lebenden adulten männlichen Culex quinquefasciatus-Mücken (DQB-Stamm) enthalten ist“, heißt es in der Bekanntmachung.

Eine Zusammenfassung des Antrags lautet:

„Google LLC schlägt vor, bis zu 14.080 mg des Wirkstoffs Wolbachia pipientis wAlbB, der in lebenden adulten männlichen Culex quinquefasciatus-Mücken (DQB-Stamm) enthalten ist, über einen Zeitraum von zwei Jahren in Kalifornien und Florida einzusetzen. In Florida sollen im ersten Jahr bis zu 16.000.000 männliche DQB-Mücken und im zweiten Jahr bis zu 16.000.000 freigesetzt werden. In Kalifornien sollen im ersten Jahr bis zu 16.000.000 und im zweiten Jahr bis zu 16.000.000 freigesetzt werden. Die vorgeschlagenen Versuche werden in den Bundesstaaten Kalifornien und Florida durchgeführt, um Daten zur Unterstützung eines Antrags auf Produktregistrierung gemäß Abschnitt 3 des FIFRA zu generieren.“

Reichen Sie eine Stellungnahme bei der EPA ein

Da die EPA „festgestellt hat, dass die Genehmigung von regionaler und nationaler Bedeutung sein könnte“, bittet die Behörde „um Stellungnahmen zu diesem Antrag“.

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit müssen bis spätestens 5. Juni 2026 eingegangen sein.

Die Veröffentlichung im Federal Register erläutert das Verfahren:

„Reichen Sie Ihre Stellungnahmen unter Angabe der Aktenzeichen-ID EPA-HQ-OPP-2025-3951 über das Federal eRulemaking Portal unter https://www.regulations.gov ein. Befolgen Sie die Online-Anweisungen zur Einreichung von Stellungnahmen. Reichen Sie keine Informationen elektronisch ein, die Sie als vertrauliche Geschäftsinformationen (CBI) betrachten, oder andere Informationen, deren Offenlegung gesetzlich eingeschränkt ist. Weitere Anweisungen zur Stellungnahme und zum Aufrufen des Dockets sowie weitere Informationen zu Dockets im Allgemeinen finden Sie unter https://www.epa.gov/​dockets.“

Weitere Informationen:

„In jeder Zusammenfassung des Antrags in Abschnitt II ist eine zuständige Abteilung angegeben. Die entsprechenden Ansprechpartner sind wie folgt gekennzeichnet: BPPD (Abteilung für Biopestizide und Verschmutzungsprävention) (7511M); Shannon Borges; Haupttelefonnummer: (202) 566-1400; E-Mail-Adresse: BPPDFRNotices@epa.gov. Die Postanschrift für jede Kontaktperson lautet: Office of Pesticide Programs, Environmental Protection Agency, 1200 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20460-0001. Geben Sie als Teil der Postanschrift den Namen der Kontaktperson, die Abteilung und den Postcode an. Die zu kontaktierende Abteilung ist am Ende jeder Antragszusammenfassung aufgeführt.“

Der vorgestellte Plan

Googles „Debug“-Projekt züchtet im Labor große Mengen von Culex-Mücken und infiziert diese mit einem natürlich vorkommenden Stamm des Bakteriums Wolbachia pipientis.

Wolbachia pipientis soll keine direkte Infektion oder Krankheit beim Menschen verursachen.

Nicht stechende Männchen sollen mithilfe automatisierter Sortiersysteme von stechenden Weibchen getrennt und in großer Zahl freigesetzt werden.

Wenn sich diese mit Wolbachia infizierten Männchen mit wilden weiblichen Mücken paaren, die nicht denselben Bakterienstamm in sich tragen, tritt ein biologischer Mechanismus namens zytoplasmatische Inkompatibilität auf, der dazu führt, dass sich die befruchteten Eier nicht richtig entwickeln.

Der erklärte Plan sieht vor, dass dadurch die nächste Mücken-Generation stark reduziert wird, wodurch die gesamte Wildpopulation allmählich unterdrückt und die Übertragung von Krankheiten wie dem West-Nil-Virus verringert wird – und das alles ohne Chemikalien, Strahlung oder genetische Veränderung der Insekten.

Weibchen können den Sortierprozess dennoch überstehen

Eine 2020 in BMC Biology veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studie warnt davor, dass die Kerntechnologie hinter den automatisierten Systemen zur Trennung von männlichen und weiblichen Mücken von Natur aus unvollkommen ist und das Risiko eines Bumerang-Effekts birgt.

Die Studie zeigt, dass „Verfahren zur Geschlechtertrennung bei Mücken in der Regel fehleranfällig sind“, selbst bei fortschrittlichen Sortierern, und dass die versehentliche Freisetzung von mit Wolbachia infizierten Weibchen „einen Populationsaustausch statt einer Eliminierung“ auslösen kann – wodurch in freier Wildbahn stechende, Wolbachia-tragende Mücken entstehen.

Ihre stochastische Modellierung zeigt, dass es einer außerordentlich hohen Genauigkeit bedarf (Wahrscheinlichkeit der Kontamination durch Weibchen von 10⁻⁶ oder besser, idealerweise 10⁻⁷), um das Risiko einer Etablierung unter 1 % zu halten.

Das bedeutet, dass schon ein einziges Weibchen unter Millionen von freigesetzten Mücken das Risiko einer dauerhaften Etablierung von Wolbachia in großen städtischen Gebieten wie den Zielregionen in Florida und Kalifornien erhöhen könnte, wodurch das angestrebte Ziel des Projekts – die Populationsunterdrückung – ins Gegenteil verkehrt würde: weit verbreitete, stechende Mücken, die nun die Bakterien in sich tragen.

Die Ergebnisse widerlegen direkt die Behauptungen einer nahezu perfekten Zuverlässigkeit, insbesondere angesichts des von Google geplanten Ausbringungsumfangs von 16–32 Millionen Mücken in Florida und Kalifornien.

Darüber hinaus zeigt ein 2022 in Nature Biotechnology veröffentlichter Antwortartikel von Googles eigenem Verily/Debug-Team, dass sich die automatisierten Systeme, die ihre Mückenfreisetzungen steuern, während der großen Feldversuche noch im „Prototypen- oder sehr frühen Entwicklungsstadium“ befanden und weiterhin „laufende Iterationen und Verbesserungen hinsichtlich Stabilität, Durchsatz und Effizienz“ benötigen.

Der Mechanismus der „garantierten Sterilität“ von Wolbachia ist nicht zu 100 % zuverlässig

Wenn sich diese mit Wolbachia infizierten Männchen mit wilden weiblichen Mücken paaren, die nicht denselben Bakterienstamm tragen, tritt ein biologischer Mechanismus namens zytoplasmatische Inkompatibilität auf, der angeblich dazu führt, dass sich die befruchteten Eier nicht richtig entwickeln.

Doch diese Inkompatibilität ist biologisch nicht unfehlbar.

Eine 2024 in Nature Communications veröffentlichte Studie reproduzierte die exakten Sterilitätsgene von wAlbB in Labormücken und stellte fest, dass in bestimmten Paarungsszenarien immer noch 6 % bis 75 % der Eier lebende Embryonen hervorbrachten.

Ein Artikel aus dem Jahr 2022 in Frontiers in Microbiology – in dem derselbe wAlbB-Stamm getestet wurde, den auch Verily verwendet – beschrieb den Effekt lediglich als „nahezu vollständige (98–100 %)“ zytoplasmatische Inkompatibilität, was bedeutet, dass ein kleiner, aber realer Prozentsatz der Eier überleben kann.

Eine Studie aus dem Jahr 2019 in PLOS Neglected Tropical Diseases zeigte, dass hohe Temperaturen (wie sie in den Sommern in Florida und Kalifornien üblich sind) den Wolbachia-Gehalt in Mücken senken und den Sterilitätseffekt schwächen oder gänzlich aufheben.

In dem von Google vorgeschlagenen riesigen Maßstab – Millionen von Mücken, die in Florida und Kalifornien freigesetzt werden – könnte selbst eine winzige Ausfallrate dazu führen, dass genügend Eier schlüpfen, um das gesamte Projekt zu untergraben.

Fazit

Millionen von mit Bakterien infizierten Mücken werden derzeit im Rahmen einer „Genehmigung für experimentelle Nutzung“ für die Freisetzung im Freien über bevölkerten amerikanischen Gemeinden vorbereitet, während von der Öffentlichkeit erwartet wird, dass sie einfach darauf vertraut, dass die Sortiersysteme, Sterilitätsmechanismen und Annahmen zur biologischen Eindämmung in großem Maßstab genau wie versprochen funktionieren werden.

Doch die wissenschaftliche Literatur selbst zeigt, dass die Systeme nicht perfekt sind.

Weibchen können den Sortierprozess überstehen.

Eier können dennoch schlüpfen.

Hitze kann die Sterilisierungseffekte schwächen.

Und selbst Googles eigenes Team räumte ein, dass Teile der Freisetzungsinfrastruktur sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befanden und kontinuierlich weiterentwickelt wurden.

Die Bewohner der Zielgebiete haben diesem Experiment nie zugestimmt.

Sie wurden nie individuell um ihre Einwilligung nach Aufklärung gebeten, bevor sie zu Teilnehmern eines regionalen biologischen Feldversuchs gemacht wurden, bei dem zig Millionen lebende Insekten in die Umwelt freigesetzt werden.

Einmal freigesetzt, können diese Mücken realistischerweise nicht mehr zurückgerufen werden.

Das wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Einwilligung nach Aufklärung, der Umweltbelastung, der öffentlichen Transparenz, der langfristigen ökologischen Auswirkungen und der Frage auf, ob es Unternehmen und Regierungsbehörden gestattet sein sollte, groß angelegte biologische Eingriffe in ganze Gemeinden durchzuführen, bevor die langfristigen Folgen vollständig verstanden sind.

Die Menschen haben das Recht, genau zu erfahren, was in ihre Umwelt freigesetzt wird, wie hoch die Ausfallraten sind, was passiert, wenn das Bekämpfungssystem versagt, und wer zur Rechenschaft gezogen wird, falls Jahre später unbeabsichtigte Folgen auftreten.