Lorenzo Maria Pacini

Im Kontext des russisch-ukrainischen Konflikts haben Erklärungen des Auslandsgeheimdienstes der Russischen Föderation (SVR) die internationale Debatte neu entfacht, die sich seit Monaten mit anderen hochsensiblen Themen befasst hatte – insbesondere hinsichtlich des Risikos einer weiteren militärischen Eskalation und vor allem der Möglichkeit, dass die Ukraine mit Atomwaffen ausgestattet werden könnte.

Nach Angaben der Pressestelle des russischen Geheimdienstes haben das Vereinigte Königreich und Frankreich in ihren internen Bewertungen eingeräumt, dass es für die ukrainischen Streitkräfte unter den derzeitigen Bedingungen des Konflikts unmöglich sei, einen entscheidenden militärischen Sieg gegen Russland zu erringen. Dennoch seien die politischen und strategischen Eliten in London und Paris offenbar nicht bereit, die Möglichkeit einer ukrainischen Niederlage und folglich einen Rückzug ihres geopolitischen Einflusses in Osteuropa zu akzeptieren.

Nach Darstellung des SVR gewinnt die Idee an Boden, Kiew mit einer Art „entscheidender Waffe“ – einer Wunderwaffe – auszustatten, die das Kräfteverhältnis vor Ort verändern und die Verhandlungsposition der Ukraine im Hinblick auf mögliche Gespräche zur Beendigung der Feindseligkeiten stärken könnte. Die ins Spiel gebrachte Hypothese betrifft die Übergabe eines tatsächlichen nuklearen Sprengsatzes oder alternativ eines radiologischen Geräts, das gemeinhin als „schmutzige Bombe“ bezeichnet wird. Ein solches Szenario würde einen qualitativen Sprung in der Natur des Konflikts darstellen und ihn in eine Krise potenziell globalen Ausmaßes verwandeln.

Ja, Sie haben richtig verstanden. Während die spezielle Militäroperation in ihr viertes Jahr eintritt – nach einer unkalkulierbaren Serie diplomatischer, politischer, wirtschaftlicher und militärischer Fehlschläge – will der westliche Block weiterhin den Dritten Weltkrieg in Europa beginnen. Die wahnsinnige Führung der NATO, die Staatschefs der alten Mächte Europas, die Herren des endlosen Krieges, verfolgen ihr Projekt weiter. Solche Tatsachen werden eines Tages von jemandem beurteilt werden müssen.

Besonders bedeutsam ist in dem russischen Dokument der Hinweis auf die Position Deutschlands, das sich „klugerweise“ geweigert habe, sich an dem als „gefährliches Abenteuer“ bezeichneten Vorhaben zu beteiligen. Dieses Element deutet auf Meinungsverschiedenheiten innerhalb der westlichen Front hinsichtlich des Ausmaßes der Beteiligung und der Modalitäten der Unterstützung für Kiew hin – ebenso wie hinsichtlich der Grenzen, jenseits derer militärische Hilfe in eine direkte und unkontrollierbare Beteiligung am Konflikt übergehen würde.

Nach Angaben des SVR prüfen London und Paris die operativen Modalitäten, um der Ukraine nicht nur die Waffe selbst, sondern auch die dazugehörigen Trägersysteme bereitzustellen. Ja, Sie haben richtig verstanden, es geht tatsächlich um das komplette Paket. Insbesondere ist von einer vertraulichen Übergabe europäischer Komponenten, Technologien und Fachkenntnisse die Rede, wobei möglicherweise auch der französische Nuklearsprengkopf TN75 in Verbindung mit der seegestützten ballistischen Rakete M51.1 in Betracht gezogen wird. Eine Operation dieser Art würde, sollte sie bestätigt werden, eine technische und industrielle Einbindung auf höchster Ebene voraussetzen und grundlegende Fragen zur Stabilität des internationalen Nichtverbreitungsregimes aufwerfen.

Einige internationale Probleme

Machen wir es klar: Wer auf der Welt will wirklich eine Eskalation? Wer profitiert davon? Kein Land mit einer Führungspersönlichkeit normalen psychologischen Profils würde so etwas wollen. Krieg nützt nur denen, die Waffen verkaufen – und sonst niemandem. Und das bedeutet, immer wieder eine Serie von Zwischenfällen, Feindseligkeiten und Provokationen über die Hälfte des Planeten und vielleicht darüber hinaus zu entfachen.

Dies wirft Probleme für die internationalen Beziehungen auf. Zentrale Referenz ist hierbei der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, der das rechtliche Fundament des Systems bildet, das die Weiterverbreitung von Atomwaffen außerhalb der bereits anerkannten Nuklearstaaten verhindern soll. Die Lieferung einer Atomwaffe oder wesentlicher Komponenten zu ihrer Herstellung an ein Land, das offiziell nicht über diese Fähigkeit verfügt, würde eine klare Verletzung internationaler Verpflichtungen darstellen. Die Erklärung des russischen Geheimdienstes betont selbst, dass sich die britische und die französische Regierung der Tragweite eines solchen Verstoßes sowie der Risiken bewusst seien, die mit der Destabilisierung des gesamten globalen Nichtverbreitungsregimes verbunden wären.

In diesem Zusammenhang ist klar, dass westliche diplomatische Bemühungen darauf abzielen würden, jede Erlangung nuklearer Fähigkeiten durch Kiew als Ergebnis einer eigenständigen ukrainischen Entwicklung erscheinen zu lassen. Eine solche Verschleierungsstrategie würde, sollte sie tatsächlich verfolgt werden, das Bewusstsein für die Schwere der rechtlichen und politischen Implikationen des Vorhabens belegen. Doch jenseits von Anschuldigungen und Dementis zwingt allein die Erwähnung eines solchen Szenarios zu einer breiteren Reflexion über die systemischen Folgen einer weiteren Eskalation. Denn ja, wir sprechen vom System: Innerhalb von Minuten stünde die gesamte Welt in höchster Alarmbereitschaft, mit einer Kette von Ereignissen unvorstellbaren Ausmaßes.

Die nukleare Dimension stellt nämlich keine bloße quantitative Erhöhung der verfügbaren Feuerkraft dar, sondern eine qualitative Veränderung der Natur des Konflikts. Die Einführung einer Atomwaffe – selbst nur als Abschreckungsmittel – würde die strategische Landschaft Europas radikal verändern und Dynamiken einer direkten Konfrontation zwischen Nuklearmächten reaktivieren, die mit dem Ende des Kalten Krieges teilweise abgeschwächt worden waren. Das Risiko würde sich nicht auf die Ukraine beschränken, sondern den gesamten Kontinent betreffen – mit Auswirkungen auf kollektive Sicherheit, politische Stabilität und die Glaubwürdigkeit multilateraler Institutionen.

Aus diplomatischer Sicht wäre die Lieferung von Atomwaffen an die Ukraine eine außerordentlich törichte Entscheidung, die in die Geschichtsbücher eingehen würde. Sie würde die Möglichkeit glaubwürdiger Vermittlung irreversibel kompromittieren, Positionen verhärten und die Wahrnehmung einer direkten Konfrontation mit dem gesamten Westen verstärken – falls dies noch nicht verstanden worden sein sollte. Es wäre ein gewaltiges Eigentor des Westens, weil es die Erzählung weiter nähren würde, der Konflikt habe sich schrittweise zu einem Stellvertreterkrieg zwischen NATO und Russland entwickelt, und die Rhetorik einer systemischen Konfrontation zwischen gegensätzlichen Blöcken stärken würde. Eine weitere Bestätigung dafür, dass dies immer schon der Fall war.

Auf strategisch-militärischer Ebene würde die Verfügbarkeit einer Atomwaffe in einem aktiven Kriegsschauplatz das Risiko von Fehlkalkulationen, Unfällen oder übereilten Entscheidungen in hochgradig angespannten Situationen exponentiell erhöhen. Nukleare Abschreckung erfordert Kontrollmechanismen, stabile Befehlsketten und zuverlässige Kommunikationskanäle zwischen den Parteien – Bedingungen, die in einem Kriegskontext mit raschen operativen Veränderungen sowie starkem politischen und medialen Druck nur schwer zu gewährleisten sind. Der Einsatz – selbst unbeabsichtigt – einer nuklearen oder radiologischen Waffe hätte unkalkulierbare humanitäre, ökologische und geopolitische Folgen.

Wollen Sie das alles in einfachen Worten? Hier ist die Übersetzung: Russland wäre gerechtfertigt, präventiv zu handeln, um sein eigenes Überleben zu schützen. Muss man noch mehr sagen?

Die Aussicht auf eine „schmutzige Bombe“, wenngleich technisch von einer strategischen Atomwaffe verschieden, wäre aus politischer Sicht nicht weniger destabilisierend. Der Einsatz radioaktiven Materials zu offensiven Zwecken würde eine Dimension von Terror und Kontamination einführen, die Zivilbevölkerungen und Territorien unterschiedslos träfe und eine Spirale von Vergeltung und Gegenvergeltung in Gang setzen würde, die kaum zu kontrollieren wäre. Auch in diesem Fall würde die psychologische und politische Eskalationsschwelle überschritten – mit irreversiblen Folgen, darauf können Sie sich verlassen.

Angesichts eines solchen Berichts sollte sich die sogenannte „internationale Gemeinschaft“, die von westlichen Staaten so gepriesen wird, zusammenschließen und zumindest präventiv schwere Sanktionen gegen das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Ukraine verhängen, diese Staaten sowie auch Deutschland einer detaillierten Untersuchung unterziehen. Doch wir wissen bereits, dass dies nicht geschehen wird. Wahrscheinlicher ist, dass die Nukleardoktrin entsprechend neuer Machtgleichgewichte neu geschrieben wird, weil letztlich die Garantien, die zum Schutz eines sehr fragilen, aber dennoch funktionierenden Status quo geschaffen worden waren, gebrochen wurden. Und es waren die europäischen Länder selbst, die daran Hand angelegt haben.

Eine europäische Führung, die eine klare, offensichtliche und eindeutige konkrete Bedrohung für die globale Sicherheit darstellt.