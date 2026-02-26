Robert Kadlec: Der Mann hinter Trumps Biowaffenpolitik

Von Max Jones

Robert Kadlec, ein Veteran der biologischen Kriegsführung mit langjährigen Verbindungen zum Nationalen Sicherheitsstaat und korrupten Regierungsauftragnehmern sowie umstrittenen Covid-19-Maßnahmen, ist nun Leiter der Abteilung für Nichtverbreitungspolitik im Kriegsministerium geworden.

Anfang Februar letzten Jahres ernannte Präsident Donald Trump stillschweigend einen langjährigen Regierungsmitarbeiter zum neuen stellvertretenden Verteidigungsminister für nukleare Abschreckung, chemische und biologische Verteidigungspolitik und -programme – Robert Kadlec. Kadlec fällt kaum auf: Er hat eine unscheinbare Haartolle, trägt eine eckige Brille und seine dünnen Lippen erstrecken sich unter seiner Hakennase, was insgesamt zu einem ausdruckslosen Gesicht führt, das ebenso wenig Emotionen zeigt wie seine monotone Sprechweise. Doch Kadlecs zurückhaltender Stil hat seine Karriere nicht behindert; vielmehr hat er ihm wahrscheinlich dabei geholfen, einer der effektivsten Akteure in den Hallen Washingtons zu werden, insbesondere in der geheimnisumwitterten Welt der Biosicherheit und der biologischen Kriegsführung.

Zuletzt war Kadlec in der ersten Trump-Regierung als stellvertretender Minister für Bereitschaft und Reaktion (ASPR) im Ministerium für Gesundheit und Soziales (HHS) tätig, wo er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung früher Covid-19-Reaktionsmaßnahmen sowie bei der Durchführung globaler Pandemiesimulationen im Jahr vor der Covid-19-Krise, also 2019, spielte. Diese Maßnahmen wurden von dem Mann, der heute Chef des HHS ist, Robert F. Kennedy Jr., scharf kritisiert. Inmitten des Schweigens von Kennedy und den meisten anderen Kritikern der Covid-Ära in Bezug auf Kadlec wurde der erfahrene Regierungsbeamte schließlich im Dezember vom Senat für seinen Posten im Pentagon bestätigt.

Abgesehen von seinen ehemaligen Kritikern berichteten kaum Mainstream-Medien über Kadlecs Nominierung oder Bestätigung, obwohl seine neue Rolle von großer Bedeutung ist. Und das trotz seiner Mitwirkung an den frühen Covid-Maßnahmen und seiner Rolle bei einer Simulation, die den Anthrax-Anschlägen von 2001 unheimlich vorausging und diese scheinbar vorhersagte, was sehr stark nach einer Inszenierung Kadlecs aussieht, um die amerikanische Öffentlichkeit durch Bioterrorismus dazu zu bringen, militärische Abenteuer im Ausland zu unterstützen.

Seit seiner Zeit am College ist Kadlec eng mit dem amerikanischen Militär verbunden. Er erhielt 1979 einen Bachelor of Science von der US Air Force Academy und schloss anschließend sein Studium an der Uniformed Services University of Health Science – einer Hochschule der Bundesregierung, die Studenten auf den medizinischen Dienst im Militär vorbereitet – mit einem M.D. ab. Kadlec tat genau das und arbeitete die nächsten 26 Jahre als Arzt bei der Luftwaffe.

Kadlec verstrickte sich bald in ein Netz aus Biowaffenexperten und Neokonservativen aus der Reagan-Ära, die darauf aus waren, einen Vorwand zu schaffen, um den irakischen Staatschef Saddam Hussein zu stürzen. Bemerkenswert ist, dass einige dieser Männer in den zehn Jahren zuvor daran beteiligt waren, Hussein biologische Massenvernichtungswaffen (MVW) zu verkaufen. Hinter einem dichten Nebel umgaben dieselben Personen auch wichtige Ereignisse vor und nach den Anthrax-Anschlägen von 2001. Aus diesem Umfeld heraus spielte Kadlec eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Herstellung von Zustimmung für wichtige Säulen der Biosicherheitsinfrastruktur der Nation in den Jahren vor und nach 2001.

Während die Trump-Regierung die Wahrnehmung von Dissens in Bezug auf die Politikgestaltung im Bereich der Biosicherheit in der Covid-19-Ära gefördert hat, ist Kadlecs Nominierung nur die jüngste in einer Reihe von Biowarriors und Transhumanisten, die die Bürokratie der zweiten Trump-Regierung besetzen.

Kadlec, der heute im Pentagon tätig ist und eine entscheidende Rolle beim Aufbau des nationalen Gesundheitssystems auf der Grundlage der nationalen Sicherheit spielt, wird nun weitreichende Macht über die Politik der USA im Bereich der Massenvernichtungswaffen haben, die von nuklearer Abschreckung über die Entwicklung von „Fähigkeiten zur Bekämpfung“ bis hin zur „behördenübergreifenden Koordinierung und internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen (CWMD) in Politik und Strategie” als Teil der Bemühungen der Trump-Regierung, „die Art und Weise, wie das Verteidigungsministerium auf Massenvernichtungswaffen reagiert, neu zu gestalten”.

Wenn Kadlecs bisherige Bilanz ein Hinweis darauf ist, wie er sein neues Amt ausüben wird, dann werden die USA einen entschlossenen Schritt in Richtung der Verwirklichung der neokonservativen Politikdoktrin machen, die während der Bush-Jahre entstanden ist. Diese Doktrin sieht die Stärkung der geheimsten Sektoren des nationalen Sicherheitsstaates, einen permanenten Kriegszustand und Ausnahmezustand, die Finanzialisierung von Katastrophen und die Konsolidierung der Macht vor. Kadlec, der oft unbemerkt und außer Sichtweite bleibt, spielt seit Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung dieser Ziele.

Feinde schaffen

Kadlec behauptete, er sei 1991 „am Vorabend der irakischen Invasion in Kuwait” zum ersten Mal mit der Welt der biologischen Kriegsführung in Berührung gekommen. Damals wurde er dem Joint Special Operations Command (JSOC) in der mittlerweile berüchtigten Militärbasis Fort Bragg zugewiesen.

Es war eine Zeit des Wandels für das JSOC. Die Spezialeinheit hatte kürzlich ein neues Niveau militärischer Macht erreicht – zum Teil dank des damaligen Präsidenten George „Poppy“ H. W. Bush. Nach dem Church-Ausschuss, der durch neue Reformen, darunter „die Einrichtung ständiger Geheimdienstausschüsse im Repräsentantenhaus und im Senat“, die Macht der CIA einschränkte, wurde Poppy Bush, ein ehemaliger CIA-Direktor mit familiären Verbindungen zu korrupten Bankinteressen, mit der Reform der CIA beauftragt.

George H. W. Bush und Ronald Reagan auf der Andrews Air Force Base im Jahr 1981 – Quelle

Einige Jahre später stieg Bush als Vizepräsident von Ronald Reagan in die Exekutive auf – ein Schritt, der „mit einer Machtübergabe von der CIA an das Militär zusammenfiel“. Dank der Gründung des JSOC wurde das Militär mit „Agenten ausgestattet, die in der Lage waren, dieselben Machenschaften wie [die CIA] durchzuführen, jedoch ohne die zusätzliche Belastung durch Einmischungen des Kongresses“. Mit anderen Worten: Ein erheblicher Teil der Verantwortung für verdeckte Operationen wurde von der CIA auf das JSOC übertragen – eine im Pentagon angesiedelte Schattenstreitmacht, die weniger der externen Kontrolle unterliegt als ihr ziviles Pendant. Tatsächlich wurde das JSOC während der gesamten Amtszeit der Reagan-Regierung zur Unterstützung verdeckter Operationen zur Aufstandsbekämpfung in Mittel- und Lateinamerika herangezogen, darunter auch zur Zusammenarbeit mit den nicaraguanischen Contras, die Drogen schmuggelten. Vor dem Hintergrund dieser Umstrukturierung der geheimen Operationen und der Stärkung des JSOC als „geheimes Militär innerhalb des Militärs“ wurde Kadlec erstmals in die umstrittene Wissenschaft der biologischen Kriegsführung verwickelt.

Dies verdeutlicht die Rolle, die Kadlec und die Clique der Biokrieger, mit denen er zusammengearbeitet hat, seit Jahrzehnten innerhalb der Struktur der amerikanischen Kriegsmaschinerie spielen. Diese Wissenschaftler haben immer wieder ihre akademischen Qualifikationen genutzt, um alternative Realitäten in den Köpfen der amerikanischen Öffentlichkeit und wichtiger Regierungsvertreter zu verankern. Diese verzerrten Narrative dienen dazu, Zustimmung für die geopolitischen Ziele des amerikanischen Machtgefüges zu erzeugen, und spiegeln sich schließlich in der Realität wider: Politische Entscheidungen, Ausgabenpakete und Kriege werden als Reaktion auf diese parallelen Realitäten beschlossen. Wahrscheinlich begann Kadlec beim JSOC und wurde zu einem der Manager dieses dialektischen Propagandasystems. Seine Karriere fiel mit einer jahrelangen Kampagne zusammen, die darauf abzielte, die Gefahr einer von Irak geführten biologischen Kriegsführung zu einer psychologischen Realität unter den Spitzenpolitikern in Washington und schließlich auch in der amerikanischen Öffentlichkeit zu machen.

Um jedoch eine wirkungsvolle alternative ideale Realität zu konstruieren, muss ein gewisser Anschein davon in der materiellen Welt vorhanden sein. Der Irak verfügte tatsächlich über biologische Kampfstoffe – was Kadlec und seine Mitstreiter jedoch während der gesamten Ausnutzung dieser Tatsache nie zugaben, war, dass mächtige Fraktionen des amerikanischen Imperiums diesen Waffenaufbau ermöglicht hatten und erst später dessen Zerstörung anstrebten.

In dem Jahrzehnt, bevor Kadlec zum JSOC kam, waren Personen, mit denen er später eng zusammenarbeiten sollte, in Geschäftsbeziehungen mit dem Irak verstrickt. Zu dieser Zeit entschied sich die USA unter Reagan, Saddam Hussein während des Iran-Irak-Krieges (1980-1988) zu unterstützen.

Während dieser Zeit unterstützte Amerika Hussein im Kampf gegen den Iran mit kontinuierlicher Wirtschaftshilfe, Informationsaustausch, Spezialausbildung und „Dual-Use“-Technologie. Zu der gelieferten „Dual-Use“-Technologie gehörten biologische Kampfstoffe, darunter Anthrax- und Botulismusproben, die zumindest teilweise von der privaten gemeinnützigen American Type Culture Collection (ATCC) und den Centers for Disease Control (CDC) in den Irak geliefert wurden. Donald Rumsfeld, der zu dieser Zeit als Reagans Gesandter im Irak fungierte, ermöglichte die Übertragung von „Milliarden Pfund an Krediten”, die offenbar dazu dienten, den Irak beim Aufbau seiner chemischen Waffen zu unterstützen.

Ein Regierungsbericht deckte diese Informationen über die ATCC auf und wies auf den „doppelten Verwendungszweck” dieser Materialien hin – das heißt, sie konnten sowohl für offensive als auch für defensive Zwecke eingesetzt werden. Tatsächlich setzte der Irak während des gesamten Konflikts Dutzende Male chemische Waffen gegen den Iran ein. Der Journalist Mohamed Salam berichtete in einem Gastbeitrag in Robert Fisk’s Buch „The Great War for Civilisation” (Der große Krieg für die Zivilisation), dass er die Folgen des offensiven Einsatzes dieser biologischen Kampfstoffe gesehen habe.

In Basra beispielsweise sah sich einer von Saddams obersten Generälen einer massiven iranischen Offensive gegenüber – einer Offensive, die die Iraker durch „Massenmord” bewältigten, obwohl es „keine Überschwemmungen, kein Feuer und keinen Strom” gab.

Als Salam am Ort des Geschehens in der Wüste ankam, sah er Tausende tote Iraner, „die noch immer ihre Gewehre hielten … tot in ihren Schützengräben, alle noch immer mit ihren Kalaschnikows in den Händen“. Die Leichen hatten „keine Einschusslöcher, keine Wunden – sie waren einfach nur tot“.

Alle toten Iraner hatten Blut an Mund und Bart, und ihre Hosen unterhalb der Taille waren alle nass. Sie hatten alle in ihre Hosen uriniert. Die Iraker hatten zum ersten Mal eine Kombination aus Nervengas und Senfgas eingesetzt. Das Nervengas lähmte ihre Körper, sodass sie alle in ihre Hosen urinierten, und das Senfgas ließ sie in ihren eigenen Lungen ertrinken. Deshalb spuckten sie Blut. Mohamed Salam, zitiert in Robert Fisk: The Great War for Civilisation

Dieses Gemetzel wurde mit Unterstützung der USA und westlichen Kapitals durchgeführt. Zu diesem Zweck behauptet Salam, dass er in einem irakischen Steinbruch einen amerikanischen Ingenieur aus Texas getroffen habe. Der Ingenieur und die irakischen Regierungsvertreter sagten Salam, dass an diesem Standort lediglich Düngemittel hergestellt würden. In Wirklichkeit wurden dort laut Salam Senfgas und Nervengas produziert.

Die Kontroverse um den Besitz und den Einsatz biologischer Kampfstoffe durch den Irak zog sich nach dem Irak-Iran-Krieg weiter hin, insbesondere nach dem Ausbruch des Golfkriegs, als die USA nach der irakischen Invasion Kuwaits 1990 in den Irak einmarschierten. Obwohl der Konflikt nur wenige Monate dauerte, folgten die physischen Folgen des Krieges Hunderttausenden von Veteranen in Form des „Golfkriegssyndroms“ – einer Krankheit, die vermutlich durch den Kontakt mit chemischen Waffen während des Konflikts und/oder den experimentellen und nicht ordnungsgemäß getesteten Anthrax-Impfstoff verursacht wurde. Die Verabreichung dieses Impfstoffs, die von Kadlecs Mitarbeiter William C. Patrick III. geleitet wurde, wurde mit dem Vorhandensein von Anthraxproben im Irak gerechtfertigt, die, wie oben erwähnt, nur wenige Jahre zuvor von der Reagan-Regierung in den Irak geschickt worden waren. Während des Golfkriegs injizierte Robert Kadlec persönlich etwa achthundert „Kriegsdienstleistenden, die dem Special Operations Command des Militärs angehörten”.

Als Reaktion auf den wachsenden Druck auf das Verteidigungsministerium, auf die zunehmenden Fälle von erkrankten Golfkriegsveteranen zu reagieren, entsandte das Pentagon den Nobelpreisträger und engen Freund von Robert Kadlec, Joshua Lederberg, um das medizinische Phänomen zu untersuchen. Als Lederberg 1994 die Untersuchung leitete, war er bereits seit langem als Berater der US-Regierung tätig. Obwohl seine runde Fliegerbrille und sein kurzer, struppiger Bart ihm das Aussehen eines bescheidenen Professors verliehen, gehörte er wie Kadlec zum gleichen Kreis von Biowaffenexperten, die oft ihre wissenschaftlichen Referenzen nutzten, um Zustimmung für den Krieg gegen den Terror zu erzeugen.

Joshua Lederberg im JFK Space Center im August 1975 – Quelle

Lederbergs Untersuchung ergab keine Hinweise auf das Vorliegen des Golfkriegssyndroms und widerlegte somit die Annahme, dass es mögliche Nebenwirkungen einer potenziellen Exposition gegenüber chemischen Waffen während des Krieges oder gegenüber dem Anthrax-Impfstoff gab. Diese Erkenntnis brachte den erfahrenen Regierungswissenschaftler jedoch in eine Kontroverse, als bekannt wurde, dass er Mitglied des Vorstands der American Type Culture Collection war – genau der gemeinnützigen Organisation, die zwischen 1985 und 1989 Anthrax und andere biologische Kampfstoffe an den Irak verkauft hatte. Seine Schlussfolgerung wurde später vom General Accounting Office „scharf kritisiert”, und die Veröffentlichung neuer Beweise im Jahr 1996 zwang ihn sogar dazu, die Gewissheit seiner Ergebnisse zurückzunehmen.

Die Schwäche von Lederbergs Schlussfolgerung in Verbindung mit seinen schwerwiegenden Interessenkonflikten und dem Anreiz für die US-Regierung, ihre Rolle bei der Bewaffnung des irakischen Biowaffenprogramms zu verschleiern, lässt die Möglichkeit offen, dass Lederbergs „Untersuchung” ein Versuch war, sowohl sich selbst als auch die mächtigeren amerikanischen Kräfte hinter ihm zu decken.

Tatsächlich deckt eine Untersuchung von Kadlecs Aktivitäten in derselben Zeit weitere Bemühungen auf, die amerikanischen Ursprünge von Saddams Biowaffenprogramm zu verschleiern. Über die Vereinten Nationen (UN) sowie durch die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten und die Lehre am National War College (NWC) konstruierten Kadlec und seine Mitstreiter wichtige Punkte der verzerrten Darstellung, die schließlich zur Auslösung des globalen Krieges gegen den Terror genutzt werden sollte.

Nach dem Golfkrieg richtete der UN-Sicherheitsrat die Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) ein, um die Beseitigung der irakischen Programme für biologische und chemische Waffen sowie ballistische Raketen zu überprüfen. Kadlec trat dem Inspektionsteam als Vertreter des Büros des Verteidigungsministers bei, das zu dieser Zeit von Donald Rumsfeld geleitet wurde – dem gleichen Mann, der dem Irak Kredite in Höhe von „Milliarden Pfund” für den Aufbau seines Programms für biologische Waffen verschafft hatte. Die Beziehung zwischen Rumsfeld und Kadlec entwickelte sich zu einer geopolitisch bedeutsamen, da Rumsfeld schließlich nach den Anschlägen vom 11. September und den Anthrax-Anschlägen entscheidende Propaganda-Narrative prägte, während Kadlec als sein Berater fungierte.

Insgesamt unternahm Kadlec zwischen 1994 und 1998 drei Reisen in den Irak. Zu dieser Zeit reiste auch sein Kollege William Patrick III. als Teil der UNSCOM in den Irak, der bereits erwähnte Veteran der Militärwissenschaft, der 1951 das offensive US-Programm für biologische Kriegsführung in Fort Detrick leitete. Mit Kadlec, der im Auftrag von Rumsfeld handelte, und William Patrick III. umfasste die UNSCOM prominente Akteure, die den mächtigen amerikanischen Militärinteressen nahestanden.

Zwischen seinen Reisen im Jahr 1995 entwarf Kadlec für das Air War College hypothetische Szenarien, in denen potenzielle Gegner der USA einen biologischen Krieg gegen Washington führen könnten – und verankerte damit die hypothetische Bedrohung durch Bioterrorismus in der Militärkultur. In dieser Funktion plädierte Kadlec für den Aufbau einer nationalen Reserve an medizinischen Gegenmaßnahmen, die im Notfall einsatzbereit sind. Für den Fall eines Bioterroranschlags warnte Kadlec in Battlefield of the Future: 21st Century Warfare Issues, dass „Vorräte an notwendigen Antibiotika, Immunglobulinen und Impfstoffen beschafft, aufrechterhalten und innerhalb weniger Stunden nach Erkennung eines Vorfalls zur Verabreichung bereitstehen müssen”. Zu dieser Zeit gab es keine solchen Vorräte – etwas, das Kadlec und die mit ihm verbundenen Biokrieger in den kommenden Jahren ändern würden.

Unterdessen prägte William Patrick III, Kadlecs Kollege, mit dem er im Auftrag der UNSCOM in den Irak gereist war, die Weltanschauung von Präsident Bill Clinton zum Thema Bioterrorismus. 1995 erklärte Patrick Clinton – dessen Regierung während dieses Jahrzehnts direkt mit dem UNSCOM-Team zusammenarbeitete –, dass ein Bioterroranschlag gegen die USA unvermeidlich sei, und vermittelte dem Präsidenten die Vorstellung, dass Terroristen selbst die gefährlichsten Krankheitserreger in ihrer „Garage“ herstellen könnten.

Im selben Jahr entlockte die UNSCOM dem Irak das Geständnis, dass er über biologische Kampfstoffe verfügte, als Saddams Schwiegersohn Hussein Kamel nach Jordanien floh, um mit dem UN-Team zusammenzuarbeiten, so die Arms Control Association. Robert Fisk merkt jedoch in The Great War for Civilisation an, dass Kamel und ein weiterer Schwiegersohn Saddams später den UN-Waffeninspektoren mitteilten, dass „alle Programme für Massenvernichtungswaffen im Irak aufgegeben worden seien“. Diese Information, so Fisk, „wurde erst 2003 bekannt gegeben“. Diese Behauptungen scheinen mit den Ereignissen übereinzustimmen, die sich in den ersten sechs Jahren der Präsenz der UNSCOM im Irak zugetragen hatten. Wie Fisk feststellt, hatte das Waffeninspektionsprogramm „Saddams Regime gezwungen, 40.000 chemische Granaten und andere Munition, 700 Tonnen chemische Kampfstoffe, 48 Langstreckenraketen, eine Anthrax-Fabrik, ein Kernzentrifugenprogramm und 30 Raketenköpfe zu vernichten“.

Dennoch „brachte die US-Regierung ständig ‚Beweise‘ von [möglicherweise zweifelhaften] irakischen Überläufern vor, dass die nukleare Produktion fortgesetzt wurde, dass die Iraker biologische Bomben in der Wüste vergraben hätten [und] dass Saddams Weigerung, allen Auskunftsersuchen zu chemischen Materialien nachzukommen, ein Beweis für seine Unehrlichkeit sei.“ In Saddams Augen verstärkte dieses feindselige Verhalten wahrscheinlich seine Befürchtungen, dass die UNSCOM eine Tarnorganisation der CIA sei, die Informationen für künftige Raketenangriffe sammeln würde, sobald das Pentagon beschließen würde, Bagdad zu bombardieren.

Zu Saddams Skepsis trugen wahrscheinlich auch die aggressiven Äußerungen von Präsident Bill Clinton im Jahr 1998 bei. Im Februar dieses Jahres hielt Clinton, mit den oben genannten dystopischen Warnungen von William Patrick III noch frisch im Gedächtnis, eine landesweit im Fernsehen übertragene Rede, die laut dem Verteidigungsministerium „im Wesentlichen eine Erklärung an das amerikanische Volk war, warum militärische Maßnahmen gegen den Irak erforderlich sein könnten“. In dieser Rede erklärte Clinton:

Es ist offensichtlich, dass hier, basierend auf der gesamten Geschichte dieser Operation seit 1991, versucht wird, alles zu schützen, was von [Husseins] Kapazitäten zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen, den Raketen zu deren Einsatz und den dafür notwendigen Rohstoffen noch übrig ist. Die UNSCOM-Inspektoren glauben, dass der Irak noch immer über Lagerbestände an chemischen und biologischen Kampfstoffen, eine kleine Flotte von Scud-Raketen und die Fähigkeit verfügt, sein Produktionsprogramm schnell wieder aufzunehmen und noch viele, viele weitere Waffen zu bauen.

Am 5. August 1998 hatte Bagdad „die gesamte Zusammenarbeit mit der UNSCOM ausgesetzt und behauptet, dass diese von amerikanischen Geheimdienstagenten missbraucht werde“. Laut Fisk verkündeten die westlichen Medien, dass „Saddam … sich dem UN-Sicherheitsrat widersetzt habe“ – was nur dann zutraf, wenn die irakischen Behauptungen falsch waren.

Saddams Befehle wurden jedoch am 29. September 1998 bestätigt, als der UN-Waffeninspekteur Scott Ritter gegenüber Haaretz zugab, dass die UNSCOM sensible Informationen über das irakische Waffenprogramm an Israel weitergegeben hatte. Ritter – der behauptet hatte, dass das FBI im Januar desselben Jahres wegen angeblicher Spionage für Israel gegen ihn ermittelt habe – erklärte gegenüber der israelischen Zeitung, dass seine Zusammenarbeit mit Israel mit der vollen Zustimmung des Leiters der UNSCOM, Rolf Ekeus, sowie der US-Regierung erfolgt sei. Die Zusammenarbeit mit Israel war laut Fisk „für die Araber ein eindeutiger Beweis dafür, dass die UNO ihre militärischen Geheimnisse an den einzigen Feind des Irak im Nahen Osten weitergab“.

Inmitten dieser erhöhten Spannungen unterzeichnete Clinton am 21. Oktober 1998 einen Antrag auf einen Nachtragshaushalt, der „51 Millionen Dollar für die Bevorratung von Medikamenten und Impfstoffen durch die CDC“ vorsah. Diese Vorräte sollten insbesondere im Falle eines biologischen Angriffs eingesetzt werden – den Washington zu dieser Zeit stark andeutete, dass der Irak gegen die USA führen wolle. Dies war die erste große Wiederholung der Vorräte, die Kadlec Jahre zuvor ins Auge gefasst hatte – Vorräte, die infolge des globalen Krieges gegen den Terror (GWOT) bald erweitert werden sollten.

Als Reaktion auf die Vertreibung der UNSCOM aus dem Irak zog die UNO „ohne die Wahrheit über die Behauptungen des Irak offenzulegen“ am 13. November ihr gesamtes Team aus dem Land ab. Da jedoch die Erzählung vom Irak als feindseligem und betrügerischem Feind des Westens bereits in den Köpfen verankert war, spielte die materielle Realität für die Reaktion der US-Regierung keine Rolle. Sie reagierten auf ihre Realität – die Version der Ereignisse, die den geopolitischen Kontext von der Entscheidung des Irak trennten.

Im Dezember 1998 startete Präsident Clinton die Operation Desert Fox, eine brutale Bombardierungskampagne gegen Bagdad, bei der 62 irakische Soldaten und 82 Zivilisten getötet wurden. 540 Bomben wurden von US-Kampfflugzeugen über dem ganzen Land abgeworfen, und – was Husseins Befürchtungen hinsichtlich der Einmischung des Geheimdienstes in die UNSCOM weiter bestätigte – viele der zerstörten Gebäude waren kurz zuvor von UN-Inspektoren besucht worden. Tatsächlich bestätigten spätere Berichte, die Anfang 1999 erschienen, dass der amerikanische Geheimdienst in Zusammenarbeit mit dem britischen und israelischen Geheimdienst das Waffeninspektionsprogramm infiltriert hatte, um Hussein und die Aktivitäten der irakischen Sicherheitsdienste auszuspionieren. Tragischerweise wurden auch mehr als ein Dutzend Schulen und Krankenhäuser sowie die Wasserversorgung für 300.000 Menschen zerstört.

Zweifellos waren die Rolle von Kadlec und den UNSCOM-Inspektoren ein wesentlicher Bestandteil einer vielschichtigen verdeckten Aktion, die darauf abzielte, einen Vorwand für dieses Gemetzel und langfristig für das zu schaffen, was Fisk als „uneingeschränkte Militäroffensive gegen den Irak” bezeichnete. Tatsächlich verstärkte die nachfolgende Präsidentschaftsverwaltung von George W. Bush nur die Feindseligkeit, die Clinton zunächst aufgebaut hatte – was zum Globalen Krieg gegen den Terror (GWOT) führte, einem illegalen, imperialistischen Einmarsch in den Nahen Osten, bei dem mindestens Hunderttausende Menschen ums Leben kamen.

Dieser von den USA geführte Krieg, der Hussein erfolgreich stürzte, wurde jedoch erst nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und, was wichtig ist, den damit einhergehenden Anthrax-Anschlägen begonnen.

Interessanterweise verbrachte Kadlec die nächsten drei Jahre damit, zwischen den beiden für ihre geheimen Operationen berüchtigten Behörden der US-Regierung zu arbeiten – als Mitarbeiter des United States Special Operations Command bei der Central Intelligence Agency (CIA). Während seiner Zeit bei der CIA war Kadlec in der „Counterproliferation Division supporting intelligence activities” tätig, einer Abteilung, deren Aufgabenbeschreibung auffallend ähnlich zu dem war, was er bei der UNSCOM zu tun schien. Außerdem begann er am National War College (NWC) in Washington D.C. zu unterrichten, einer Militärschule in einem massiven ziegelroten Gebäude, dessen Eingänge von zwei Säulen mit einem steinernen Adler überragt werden, der auf den Rasen davor blickt.

Das National War College in Washington, D.C. – Quelle

Kadlec wurde vom Oberst der Luftwaffe Randall Larsen bei der NWC eingestellt, der zu dieser Zeit „überzeugt war, dass die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit nicht russische oder chinesische Raketen waren, sondern eine Pandemie – sei sie nun von Menschen verursacht oder natürlich entstanden“. Die Studenten der NWC setzen sich aus Beamten aller Teilstreitkräfte sowie des Außenministeriums zusammen – was bedeutet, dass der amerikanische Außenpolitikapparat über „Experten“ wie Kadlec die Bedrohung durch biologische Kriegsführung in seine Kultur und Strategie einfließen ließ, nachdem die UNSCOM aus dem Irak vertrieben worden war und die Operation Desert Fox ein Blutbad angerichtet hatte.

Während dieser Zeit war Kadlec, der für die CIA und die US-Spezialeinheiten arbeitete, eng mit den Ursprüngen der Erzählung verbunden, die dazu beitrug, die Anthrax-Anschläge zu einem Vorwand für den Krieg gegen den Irak zu verdrehen – indem er die irakische Regierung direkt mit den mutmaßlichen Verantwortlichen für den 11. September in Verbindung brachte und dabei die Schaffung der Lagerbestände vorantrieb.

Die Schmiedekunst des amerikanischen Red Arrow

Obwohl dies in der öffentlichen Wahrnehmung oft vergessen wird, wurden die Anthrax-Anschläge im Oktober 2001 weithin als zweiter Schlag gegen die USA angesehen, ausgeführt von denselben Akteuren, die auch hinter den Anschlägen vom 11. September standen. Die Anschläge verschärften die Paranoia, die sich bereits nach dem Einsturz der Zwillingstürme im ganzen Land breitgemacht hatte. Sie waren ein konkreter Beweis dafür, dass Terrorismus jeden und überall treffen kann, nicht nur durch physische Bedrohungen wie Flugzeugentführungen, sondern auch durch unsichtbare Sporen und harmlose Alltagsgegenstände wie Briefe.

Nur vier Monate vor den Anschlägen fand jedoch auf der Andrews Air Force Base in Washington, D.C., eine Bioterror-Simulation statt, die seltsamerweise wichtige Elemente von Amerithrax in erschreckendem Maße vorhersagte. Anwesend waren Robert Kadlec, sein Chef bei NWC Randall Larsen, die spätere Vizepräsidentin der Risikokapitalabteilung der CIA Tara O’Toole und der Mann, der am Tag des 11. September für die Sicherheit des World Trade Centers verantwortlich war (und in diesem Artikel noch einmal zur Sprache kommen wird), Jerome Hauer. Die Übung mit dem Titel „Dark Winter” stellte ein Szenario dar, in dem Terroristen mit Aerosolsprays die amerikanische Bevölkerung mit einer als Waffe eingesetzten Pockenviren infizierten.

Robert Kadlec in der Dark Winter-Simulation im Juni 2001 – Quelle

Darin wurden anonyme Briefe mit Drohungen, darunter auch Drohungen mit „Folgeangriffen mit Anthrax“, an Medienvertreter verschickt. Bei den Anthrax-Anschlägen wurden ebenfalls anonyme Drohbriefe an Medienvertreter verschickt – allerdings so verfasst, dass sie den Anschein erweckten, als stammten sie von einem islamistischen Dschihadisten.

Entscheidend ist jedoch, dass die Briefe in Dark Winter zwar nicht im „Stil“ eines islamistischen Dschihadisten verfasst waren, Osama Bin Laden jedoch als Verdächtiger in der Übung aufgeführt wurde, genau wie er und Al-Qaida bei den Anthrax-Anschlägen. Darüber hinaus führte das Drehbuch von Dark Winter den Irak als potenziellen Verdächtigen für den Anschlag auf und behauptete, dass eine „staatlich geförderte internationale Terrororganisation“ wahrscheinlich den Bioterroranschlag verübt habe (Hervorhebung hinzugefügt). Das Skript erwähnte auch einen irakischen Überläufer, der behauptete, dass „der Irak die Biowaffenangriffe auf die USA über Mittelsmänner organisiert habe”, enthielt aber interessanterweise einen Handlungsstrang, wonach es keine „forensischen Beweise” gab, die die Behauptung des Überläufers stützten. Dies entspricht natürlich auffallend den mittlerweile als falsch bekannten Behauptungen irakischer Überläufer, die behaupteten, Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Diese Überläufer wurden damals von den Mainstream-Medien herausgestellt.

Die Verdächtigungen um Dark Winter wurden noch verstärkt, als mehrere wichtige Teilnehmer und Mitautoren von Dark Winter Vizepräsident Dick Cheney unmittelbar nach dem 11. September über die Übung informierten. Bei diesen Teilnehmern handelte es sich um Kadlecs Chef Randall Larsen, Tara O’Toole und Thomas Inglesby. O’Toole betonte gegenüber dem Vizepräsidenten, dass die USA auf einen biologischen Angriff nicht vorbereitet seien, worauf Cheney „keine Reaktion zeigte”.

Als O’Toole seine Präsentation beendet hatte, fragte Cheney: „Aber wonach suchen wir? Wie sieht eine biologische Waffe aus?”

An diesem Punkt holte Larsen eine Tube mit „waffenfähigem [Bacillus globigii]-Pulver … fast genetisch identisch mit Anthrax“ hervor und sagte: „Herr Vizepräsident … so sieht es aus.“ „Übrigens“, fügte er hinzu, „ich habe das gerade in Ihr Büro geschmuggelt“ – und demonstrierte dem Vizepräsidenten damit die Unauffindbarkeit des angeblich bevorstehenden biologischen Angriffs.

Interessanterweise verabreichte das medizinische Büro des Weißen Hauses jedoch in der Nacht des 11. September, wenige Tage vor dieser prophetischen Warnung von Larsen, Cheneys Mitarbeitern Cipro – ein Antibiotikum zur Behandlung und Vorbeugung von Anthrax.

Diese Anekdoten widersprechen eindeutig der Darstellung, die im Herbst 2001 aufkam, sowie der offiziellen Darstellung von heute, wonach es sich um einen „Einzeltäter“ handelte, und lassen die reale Möglichkeit zu, dass die Teilnehmer von Dark Winter und die ihnen nahestehenden Akteure Vorwissen hatten oder sogar eine Rolle bei der Inszenierung der Anthrax-Anschläge zu geopolitischen Zwecken spielten. Wenn diese Möglichkeit zutrifft, dann diente Dark Winter eher als Probe für das, was kommen sollte, als dass es eine vorbereitende, hypothetische Übung war. Der wichtigste Teil dieser Probe wäre gewesen, die Anschläge zu nutzen, um die notwendigen Verbindungen zwischen den Gegnern Amerikas – dem Irak und Al-Qaida – herzustellen, um die Zustimmung für die Führung eines imperialistischen Krieges gegen sie zu erzeugen. Diese Verbindung wurde von anonymen Sekten der amerikanischen Regierung im Zuge der Anthrax-Anschläge zweifellos hergestellt.

Während dieser Zeit brachten mehrere große Tageszeitungen und andere Medien den Irak mit dem viralen Gemetzel in Verbindung und zitierten dabei häufig ungenannte Regierungsbeamte, darunter The Guardian und The Wall Street Journal. Das Journal verbreitete diese Fiktion in einem Leitartikel des ehemaligen CIA-Direktors und Dark-Winter-Teilnehmers James Woolsey, in dem er die Leser warnte, dass Amerika einem Feind aus einem fremden und unzivilisierten Land gegenüberstehe, einem Feind, der aus „einem Teil der Welt stammt, in dem die wichtigsten Aspekte des Krieges seit vielen Jahrhunderten heimliche Überfälle, Attentate, Terror gegen Zivilisten und Täuschung sind“. Während er behauptete, dass Amerika seine Feinde lieber „wie ein Mann“ bekämpfen würde, behauptete er, dass diese allgegenwärtige Entität nur „im Schatten grinsen“ und den Bürgern „mehr Anthrax“ liefern würde.

Laut dem Rolling Stone-Reporter Seth Harp auf X gab es viele weitere Artikel, die „den Irak für die Anthrax-Anschläge verantwortlich machten“. Obwohl dies heute oft vergessen wird, waren diese falschen Verbindungen zwischen dem Irak, Al-Qaida und Amerithrax, die in die Medien gelangten, entscheidende Propagandapunkte im Vorfeld der amerikanischen Invasion des Regimes von Saddam Hussein.

Robert Kadlec stand damals in enger Verbindung zu den höchsten Machtzentren, die die Politik und die Kommunikation mit der amerikanischen Bevölkerung bestimmten. Nach dem 11. September wurde Kadlec umgehend zum Sonderberater für biologische Kriegsführung von George W. Bushs Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ernannt. Noch im selben Monat, bevor die Anthrax-Anschläge stattfanden, erklärte Rumsfeld laut The Guardian, er gehe davon aus, dass „die Feinde Amerikas versuchen würden, terroristischen Gruppen zu chemischen und biologischen Waffen zu verhelfen” – und wiederholte damit Patricks Warnungen an Clinton aus dem vorangegangenen Jahrzehnt. Kurz darauf wurden Anthrax-Briefe in Umschlägen mit kryptischen Botschaften an prominente Medienvertreter und Politiker verschickt, die den Anschein erwecken sollten, als stammten sie von islamistischen Dschihadisten.

Rumsfeld suggerierte in den folgenden Monaten in Medienauftritten wiederholt, dass diese letztlich falschen Verbindungen real seien, und pflanzte so subtil eine Verbindung zwischen den Anthrax-Anschlägen, dem 11. September und dem Irak in die Köpfe der Amerikaner, während sich das Pentagon auf den Krieg gegen den Irak vorbereitete – allesamt mit Kadlec, der still im Hintergrund agierte.

Vor diesem Hintergrund ist Kadlecs Rolle in dieser Hysterie nicht überraschend. Drei Jahre vor den Anthrax-Anschlägen beschrieb Kadlec der Zeitung Vancouver Sun detailliert die Auswirkungen eines hypothetischen Bioterroranschlags mit Anthrax. „Wenn heute mehrere Kilogramm eines Wirkstoffs wie Anthrax in New York City verbreitet würden, läge die Zahl der Todesfälle in den ersten Tagen nach vorsichtigen Schätzungen bei 400.000. Tausende weitere Menschen würden innerhalb weniger Tage sterben, wenn nicht sofort mit der Verabreichung geeigneter Antibiotika und Impfungen begonnen würde“, warnte er. Vielleicht noch wichtiger war, dass er sich der Angst, die ein solcher Angriff auslösen würde, sehr wohl bewusst war:

Millionen andere Menschen würden Angst haben, sich anzustecken, und ebenfalls medizinische Versorgung suchen oder fordern. Abgesehen von den unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen einer solchen Maßnahme würden die mögliche Panik und die Unruhen in der Bevölkerung eine ebenso große Reaktion hervorrufen.

Kadlecs Prognose spiegelte das Drehbuch von „Dark Winter“ wider. In einem fiktiven Nachrichtenbericht innerhalb der Simulation erklärte Kadlec dem ihn interviewenden Experten, dass es ohne einen Vorrat an medizinischen Gegenmaßnahmen zur Abwehr der Auswirkungen des Angriffs „ein sehr dunkler Winter für Amerika werden könnte“. Die Simulation erhielt ihren Namen von Kadlecs Aussage im Drehbuch.

Wie Kadlec vorausgesagt hatte, brachten die tödlichen Sporen, die in den Umschlägen der tatsächlichen Anthrax-Anschläge versteckt waren, den unglücklichen Amerikanern mehr als nur tödliche Bakterien – sie verbreiteten Angst vor Terrorismus in den gesamten Vereinigten Staaten.

Kadlec war jedoch im Hintergrund der wichtigsten Geschichte präsent, die diese Parteien fälschlicherweise miteinander in Verbindung brachte.

Dieser Bericht war eine Geschichte von Brian Ross von ABC News, der unter Berufung auf vier „gut informierte und unabhängige Quellen“ berichtete, dass das in dem Brief an Senator Tom Daschle verwendete Anthrax mit einem bestimmten chemischen Zusatzstoff behandelt worden sei – dem tonartigen Material Bentonit. Der Bericht behauptete, dass Bentonit „ein Markenzeichen des Biowaffenprogramms des irakischen Führers Saddam Hussein“ sei und „nur ein Land, nämlich der Irak, Bentonit zur Herstellung von Biowaffen verwendet habe“. Laut den Quellen von ABC wurde das Bentonit durch Tests in Ft. Detrick entdeckt. Später stellte sich jedoch heraus, dass „in dem Anthrax niemals Bentonit nachgewiesen wurde“.

Interessanterweise arbeitete kein Geringerer als Robert Kadlec mit einer Gruppe von Wissenschaftlern aus Ft. Detrick zusammen, die das Anthrax aus dem Brief an Daschle untersuchten, bevor die Geschichte von ABC bekannt wurde – und diese Wissenschaftler glaubten, dass es mit Bentonit behandelt worden war. Laut David Willmans Buch Mirage Man gelangte der Wissenschaftler Peter Jahrling aus Ft. Detrick bei der Untersuchung der Anthraxprobe unter dem Mikroskop zu der Überzeugung, dass das Anthrax „mit einem chemischen Zusatzstoff behandelt worden war“, was auf „die Beteiligung eines anderen Staates“ hindeuten könnte. Innerhalb weniger Tage „informierte Jahrling eine Reihe von Beamten in der gesamten Regierung telefonisch und persönlich“.

Kurz darauf nahm Jahrling an einem Treffen mit Rumsfelds stellvertretendem Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, mehreren seiner Berater und Robert Kadlec teil. Jahrling erklärte den Teilnehmern des Treffens, dass das Anthrax möglicherweise mit Bentonit behandelt worden sei und dass, wenn es sich tatsächlich um Bentonit handele, „dies ein deutlicher Hinweis darauf sei, dass der Irak an einem biologischen Angriff auf die Vereinigten Staaten beteiligt sei“. Laut Kadlec „griffen alle diese Idee auf“ – auch er selbst.

Kadlec rief einen Wissenschaftler hinzu, von dem er glaubte, dass er die Situation richtig einschätzen konnte – einen hochqualifizierten Mikrobiologen der Marine und ehemaligen UNSCOM-Inspektor namens James Burans. Burans erkannte das Anthrax, das vermutlich mit Bentonit behandelt worden war, schnell als den Ames-Stamm, der aus US-Biolaboren stammte und nicht in den Nahen Osten gelangt war. Burans war „verwirrt über die Aufregung um Bentonit und die Vermutungen, dass der Irak an den Briefanschlägen beteiligt war … Wissenschaftler hatten bereits festgestellt, dass es sich bei dem an Senator Daschle verschickten Anthrax um den Ames-Stamm handelte.“

Doch nachdem Kadlec und Burans erkannt hatten, dass das Anthrax nicht mit Bentonit behandelt worden war, schwiegen sie, während die fiktiven Verbindungen zwischen dem Irak und den Anschlägen, die von ABC und anderen Medien verbreitet wurden, die amerikanische Psyche nach dem 11. September durchdrangen.

Jahre später erinnerte sich Kadlec daran, dass die Referenzmaterialien aus dem Irak und das an Senator Daschle gelieferte Anthrax als Kampfstoff „deutlich unterschiedlich“ waren und „nicht wie das Material aussahen, das [sie hatten]“. Burans wurde stillschweigend als Berater in die Ermittlungen des FBI einbezogen und wurde zu einer „zuverlässigen Quelle für Ermittler, die versuchten, Fakten von Fiktion zu trennen“. Später stellte er fest, dass das Anthrax aus dem Brief an Daschle „überhaupt nicht wie das Material aussah, das im Irak gesammelt worden war“.

Trotz dieser Wahrheit hatten sich die von ABC ausgestrahlten und von vier „unabhängigen“ Quellen böswillig verbreiteten Falschinformationen über die Massenmedien verbreitet und in die Köpfe der Amerikaner eingeschlichen. Innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Berichts glaubten 75 % der Amerikaner, dass es „sehr oder ziemlich wahrscheinlich“ sei, dass Saddam „für die jüngsten Vorfälle mit Anthrax verantwortlich“ sei.

Ob es sich bei den vier „gut platzierten“ Quellen von ABC, die den Medien Lügen auftischten, um dieselben Wissenschaftler aus Fort Detrick handelte, die zum Zeitpunkt seiner „Entdeckung“ mit Jahrling zusammenarbeiteten, oder ob sie an dem Treffen mit Kadlec und Wolfowitz teilnahmen, ist unbekannt. Bemerkenswert ist, dass in dem oben genannten Buch Battlefield of the Future, zu dem Kadlec Passagen über hypothetische Bioterroranschläge gegen die USA beigetragen hat, Co-Autor Barry Schneider die Frage aufwirft, ob die Ziele des Golfkriegs „zu eng” definiert waren – insbesondere weil die USA Saddam nicht „bei der ersten Gelegenheit” gestürzt haben. Zweifellos trugen die Anthrax-Anschläge – und die lächerliche Bentonit-Geschichte – dazu bei, den Weg für die letztendliche Absetzung des irakischen Präsidenten durch amerikanische Streitkräfte zu ebnen.

Vorratshaltung für die Pharmaindustrie

Sie ebneten auch den Weg für eine der folgenreichsten Auswirkungen der Anthrax-Anschläge – die Schaffung der Strategic National Stockpile (SNS). Die SNS ist ein staatliches Lager für Antibiotika, Impfstoffe und andere medizinische Güter, die für den Fall eines medizinischen Notfalls aufbewahrt werden und für die sich Kadlec seit langem einsetzt. Die SNS fungiert als massiver Subventionierer der Pharmaindustrie, von der sie ihre medizinischen Güter bezieht, und pumpt jährlich fast eine Milliarde Dollar in die privaten Unternehmen, die die Hilfsgüter für die Vorräte entwickeln.

Obwohl mehrere Gesetze zur Schaffung der SNS führten, genehmigte der Project Bioshield Act von 2004, der in den Jahren nach dem 11. September 2001 inmitten der GWOT-Hysterie verabschiedet wurde, am bedeutendsten 5,6 Milliarden Dollar „für die fortgeschrittene Entwicklung und den Kauf von Sicherheitsmaßnahmen für die Strategic National Stockpile (SNS)” – eine erhebliche Ausgabe im Vergleich zu Clintons Gesetzgebung von 1998. Im Jahr 2006 wurde dann mit dem Pandemic and All-Hazards Preparedness Act von 2006 der Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) eingerichtet, um die Vorräte zu verwalten. Wichtig ist, dass Kadlec den Gesetzentwurf verfasste, was ihn zum „Hauptarchitekten” des ASPR und damit der aktuellen Bürokratie machte, die die Vorräte verwaltet.

Schließlich gelang es Kadlec, die gesamte Kontrolle über die Vorräte in den Händen des ASPR zu zentralisieren. Zuvor wechselte er jedoch in die Privatwirtschaft, wo er seine in den Jahren zuvor geknüpften Verbindungen stärkte und dabei beeindruckende Gewinne erzielte. Letztendlich würde seine Unterlassung, diese Verbindungen offenzulegen, das Ausmaß der Korruption innerhalb des Biosicherheits-Industriekomplexes offenbaren und Kadlecs wahre Rolle als Beamter im Bereich der öffentlichen Gesundheit verdeutlichen.

Emergente Gewinne

Der Anthrax-Impfstoff, den Kadlec während des Golfkriegs an Hunderte von Soldaten verteilte, wurde ursprünglich von einem staatlichen Pharmaunternehmen namens Michigan Biologic Products Institute (MBPI) entwickelt. Das MBPI wurde 1926 vom Bundesstaat Michigan gegründet, um die ländliche Bevölkerung zu impfen, darunter viele Landarbeiter, die Schutz vor „natürlich vorkommenden Anthraxsporen und Tollwut“ benötigten. Aufgrund von Einflüssen seitens der nationalen Sicherheitsbehörden und der Großindustrie verwandelte sich das Unternehmen jedoch später in eine Einrichtung, die sich deutlich von ihren Ursprüngen unterschied.

Als Reaktion auf eine neue Nachfrage des Pentagon nach dem Golfkrieg nach einer großen Menge Anthrax-Impfstoffen für US-Soldaten wurde der einst staatliche Impfstoffentwickler vom Gouverneur von Michigan zum Verkauf angeboten – und von einem mit Saudi-Arabien und dem Pentagon verbundenen Biotechnologieunternehmen namens BioPort gekauft.

Um die Bedeutung von Kadlecs Verbindungen zu BioPort – und was diese Verbindungen über den Zusammenhang zwischen pharmazeutischen Profiteuren, Militärs und nationalen Sicherheitsfalken, in dem Kadlec tätig ist, aussagen – vollständig zu verstehen, ist ein kurzer Überblick über die Geschichte des Unternehmens angebracht. Wie seine Ursprünge zeigen, befindet sich BioPort in einem Bereich, in dem die Interessen der großen Pharmaunternehmen und der nationalen Sicherheit zusammenlaufen. Kadlec, ein Militärwissenschaftler mit Verbindungen zu dem Unternehmen und seinem Gründer, befindet sich ebenfalls in diesem Bereich.

Eine kurze Geschichte von BioPort / Emergent Biosolutions

1989, fast ein Jahrzehnt bevor BioPort von Fuad El-Hibri gegründet wurde, wurde El-Hibris Vater, Ibrahim El-Hibri, stiller Teilhaber des Unternehmens, das später zum „größten Biotechnologieunternehmen seiner Zeit” werden sollte – Porton International mit Sitz in London. Bald darauf wurde Fuad Direktor einer Tochtergesellschaft von Porton International namens Porton Products.

Zur gleichen Zeit leitete die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die „Eiserne Lady”, eine Massenprivatisierung britischer öffentlicher Vermögenswerte ein. Inmitten dieser Phase der Balkanisierung gelang es Fuad, sich die Rechte für den „Verkauf von Impfstoffen und anderen Produkten” zu sichern, die das britische Centre for Applied Microbiology and Research (CAMR) hergestellt hatte, wie Dr. Jennifer Terry in Attachments to War berichtet.

Eines der medizinischen Produkte, an denen CAMR die Rechte hatte, war der vom britischen Militär entwickelte Anthrax-Impfstoff – eine Impfung, mit der die El-Hibris noch Jahrzehnte lang verbunden bleiben sollten. Der Erwerb des CAMR brachte dem Vater-Sohn-Duo ein Vermögen ein und war ein Vorbote der Profitgier, die BioPort – wie auch die amerikanische Biodefense-Industrie insgesamt – in den kommenden Jahrzehnten durch die „öffentliche Finanzierung privater Unternehmen” an den Tag legen sollte.

Unter Nutzung ihrer Verbindungen im Nahen Osten verkauften die El-Hibris während des Golfkriegs „Anthrax-Impfstoffe im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar an Saudi-Arabien und andere Länder im Rahmen von Geschäften, die vom britischen Verteidigungsministerium genehmigt wurden”. Die Saudis zahlten 300 bis 500 Dollar pro Dosis Anthrax-Impfstoff, „dreißig bis fünfzig Mal mehr als das, was das Verteidigungsministerium fast ein Jahrzehnt später pro Dosis an BioPort zu zahlen bereit war”.

Jahre später, im Jahr 1997, bekam Fuad El-Hibri einen ersten Vorgeschmack auf die von dem US-Militär vergebenen Pharmaverträge, als Porton International eine Partnerschaft mit dem nationalen Sicherheitsunternehmen DynCorps einging. Gemeinsam gründeten sie die DynPort Vaccine Company und erhielten laut Salon schnell den Zuschlag für einen 322-Millionen-Dollar-Auftrag des Pentagon.

Dann, im Jahr 1998, gründete Fuad El-Hibri BioPort, um in Amerika das zu tun, was er in Großbritannien getan hatte. Als das öffentlich finanzierte Michigan Biologic Products Institute (MPBI) zum Verkauf stand – damals der einzige Lieferant des Anthrax-Impfstoffs in Amerika –, erwarb BioPort es. Wichtig ist, dass Fuad diese Übernahme nur dank der Verbindung seines Vaters zu einem Berufssoldaten, der zuvor als Reagans oberster Militärbeamter gedient hatte, namens William J. Crowe, durchführen konnte – eine Beziehung, die in den 1970er Jahren in Ägypten entstanden war, als Crowe Chef des US-Zentralkommandos in Katar war und Ibrahim El-Hibri dort mehrere Unternehmen leitete.

Im Jahr zuvor, als der Verteidigungsminister einen Plan zur Impfung von Angehörigen der Reservearmee mit dem MBPI-Anthrax-Impfstoff ankündigte, entwarf Crowe, „der im Vorstand des Pharmariesen Pfizer tätig gewesen war“, gemeinsam mit den El-Hibris Pläne zur Dominanz der Anthrax-Impfstoffproduktion in den USA, „da diese in den 1990er Jahren im Vereinigten Königreich so lukrativ gewesen war“.

Bald darauf wurde BioPort von Fuad El-Hibri gegründet und kaufte das einst staatliche MBPI-Labor. Wahrscheinlich um Einfluss im Pentagon zu gewinnen, machte BioPort Crowe zu seinem Direktor und gab ihm etwa 10 Prozent seiner Aktien, obwohl er nichts in das Unternehmen investiert hatte – ein früher Schritt, der die spätere Hauptgeschäftsstrategie des Unternehmens vorwegnahm: das Knüpfen und Pflegen von Verbindungen auf höchster Ebene.

Crowes Ernennung zahlte sich offenbar mit erstaunlicher Schnelligkeit aus. Laut Daily Press unterzeichnete das Unternehmen innerhalb weniger Wochen „einen neuen Vertrag mit dem Pentagon über 45,1 Millionen Dollar …, darunter 16 Millionen Dollar in bar für die Renovierung der Anlage. Der Vertrag sah vor, dass die Regierung für Impfstoffe zahlen musste, auch wenn die Medikamente nicht für den Gebrauch zugelassen waren.“

Die letztgenannte Klausel erwies sich als entscheidend. Im Laufe des nächsten Jahres war das Unternehmen aufgrund mehrerer fehlgeschlagener FDA-Inspektionen nicht in der Lage, Anthrax-Impfstoffe auszuliefern, sodass BioPort kein von der FDA zugelassenes Labor mehr hatte. Um den langsamen Start zu beschleunigen, forderte BioPort im Sommer 1999 noch mehr Geld vom Pentagon, was die Wirtschaftsprüfer dazu veranlasste, einen Blick in die Bücher des Unternehmens zu werfen. Ihr Bericht enthüllte, dass Millionen von Dollar fehlten, dass „BioPort nicht einmal die Kosten für die Herstellung einer Impfstoffdosis kannte“ und dass Millionen für Bürorénovierungen und Boni für die Geschäftsleitung ausgegeben wurden. Es versteht sich von selbst, dass das Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen für die beantragten Gelder nicht erfüllte.

Anstatt das Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, kam BioPort jedoch ungeschoren davon. Unter Berufung auf „die Interessen der nationalen Sicherheit“ kamen Vertragsbeamte des Pentagon dem Unternehmen zu Hilfe, hoben die Ablehnung der Mittelzuweisung auf und genehmigten „im September 1999 eine Rettungsaktion in Höhe von 24,1 Millionen Dollar”. Unglaublicherweise wurden mit dieser Zahlung auch „alle Schulden des Unternehmens beglichen und die Zahlung für jede Anthrax-Impfstoffdosis um 144 Prozent erhöht, von 4,36 Dollar auf 10,64 Dollar” – wodurch BioPort für sein Versagen effektiv belohnt wurde.

Die Anlage erhielt schließlich 2002 ihre Lizenz zurück. Zwischen den fehlgeschlagenen FDA-Inspektionen und der Rückkehr auf den Markt strich das Unternehmen jedoch weiterhin Hunderte Millionen Dollar an staatlichen Geldern ein – für Produkte, die nicht einmal verwendbar waren. Wie die Daily Press feststellte:

Bis Januar 2002 – als die Bundesbehörden für Arzneimittelzulassung schließlich zustimmten, dass die Anlage und das Unternehmen den lizenzierten Betrieb wieder aufnehmen konnten – hatte das Pentagon BioPort laut Kongressunterlagen 126 Millionen Dollar für gelagerte und nicht zugelassene Medikamente gezahlt.

Darüber hinaus ist unklar, ob BioPort seine Lizenz tatsächlich aufgrund der Einhaltung staatlicher Regulierungsstandards zurückerhalten hat. Die Zulassung des Labors erfolgte erst nach dem 11. September und den Anthrax-Anschlägen, als die Angst vor einem Bioterroranschlag aus dem Irak die amerikanische Öffentlichkeit – und wahrscheinlich noch stärker die amerikanische Politik, die direkt Ziel der mit Anthrax verseuchten Briefe war – erfasste.

Wie die Daily Press berichtete:

Tommy Thompson, damals Gesundheitsminister und in der Bush-Regierung für die Zulassung von Impfstoffen und Medikamenten zuständig, befand sich in einer Zwickmühle zwischen einem Kongress, der Maßnahmen forderte, und Kritikern, die befürchteten, politischer Druck könnte die Zulassung beschleunigen.

Obwohl Thompson der Öffentlichkeit versicherte, dass „niemand Druck auf die FDA ausübte, [das BioPort-Labor] zu genehmigen”, hatte das Unternehmen innerhalb von drei Monaten die Lizenz für seine problematische und extrem teure Anlage zurückerhalten – bereit, aus der Katastrophe Kapital zu schlagen.

Doch die Anthrax-Anschläge eröffneten dem Unternehmen eine weitere Geschäftsmöglichkeit. Die Regierung wollte nicht mehr nur einen Anthrax-Impfstoff für das US-Militär – sie brauchte nun auch einen Auftragnehmer, der die Zivilbevölkerung der USA mit Impfungen gegen die tödliche Krankheit versorgte. Praktischerweise begann BioPort erneut zu behaupten, dass es sich in einer schwierigen finanziellen Lage befände – und gab gleichzeitig Millionen für eine aufwendige PR-Kampagne aus, in deren Rahmen einflussreiche Lobbyisten, darunter Militärs und Regierungsbeamte, rekrutiert wurden, um den Auftrag zu sichern.

Während dieser Kampagne verbanden sich politische Insider aus der Bush-Ära eng mit dem Unternehmen und nutzten ihren politischen Einfluss, um BioPort den lukrativen Auftrag zu sichern. Wichtig ist, dass diese Bürokraten während der Anthrax-Hysterie mit Kadlec zusammenarbeiteten, was BioPort wohl vor dem Ruin bewahrte. Es ist zwar ungewiss, wann Kadlec direkt mit dem Unternehmen in Kontakt kam – dem er während seiner Zeit als Leiter der ASPR in der ersten Trump-Regierung Hunderte Millionen Dollar zukommen ließ –, aber die Verbindungen von BioPort zu Kadlecs Kollegen könnten Aufschluss darüber geben, wie die Beziehung zwischen Kadlec und BioPort letztendlich zustande kam.

Das Ende von VaxGen

Im Jahr 2004, als die Hysterie nach dem 11. September noch immer ungebrochen war, tauchte ein Konkurrent von BioPort auf, der dem Unternehmen im Wettlauf um den 1-Milliarde-Dollar-Auftrag für einen Anthrax-Impfstoff für Zivilisten zuvorkam. Das in San Francisco ansässige Unternehmen VaxGen erschien im Vergleich zum stets scheiternden BioPort neu und aufregend – es versprach die Lieferung eines innovativen „gentechnisch hergestellten” Anthrax-Impfstoffs und bot damit einen neuen Weg für die Anthrax-Vorräte des Landes, die seit Jahren unter der Korruption und Ineffizienz von BioPort litten. VaxGen erhielt daraufhin den Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar – und bedrohte damit die Existenz von BioPort.

Anstatt sich jedoch still und leise zurückzuziehen, startete BioPort eine millionenschwere Lobbykampagne, um VaxGen den Auftrag wegzuschnappen. Bald darauf rekrutierte das Unternehmen Jerome Hauer, einen Teilnehmer an „Dark Winter”, der zuvor in der Bush-Regierung im Gesundheitsministerium in verschiedenen Funktionen im Bereich Notfallmaßnahmen tätig gewesen war.

Hauer, ein Mann, der mit seinem dichten Schnurrbart, seiner Geheimratseck und seiner dünnen Brille eher wie ein unschuldiger Fußball-Vater aussah als wie ein Wissenschaftler, der in das geheimnisvolle Milieu der biologischen Kriegsführung der USA eingebunden war, war in den Jahren vor den Anschlägen vom 11. September der erste Direktor des New Yorker Office of Emergency Management (OEM). Das Amt wurde von Rudy Giuliani, dem Bürgermeister von New York, gegründet, der nach den Anschlägen vom 11. September und den Anthrax-Anschlägen nationale Bekanntheit erlangte.

Nach dem Einsturz der Zwillingstürme am 11. September gab Hauer, der damals bei der mit der CIA verbundenen Kroll Inc. für die Sicherheit des World Trade Centers zuständig war, umgehend ein Interview bei CBS News mit Dan Rather, in dem er Osama Bin Laden für die Anschläge verantwortlich machte. In den Monaten nach den Anthrax-Anschlägen wurde Hauer zu einem Befürworter des Aufbaus einer medizinischen Infrastruktur, um auf „Bioterror”-Anschläge effektiver reagieren zu können als mit der Amerithrax-Maßnahme.

Ein Bestandteil dieses Aufbaus war die Beschaffung weiterer Anthrax-Impfstoffe – jedoch nicht des von BioPort entwickelten. In einem Artikel, den Hauer gemeinsam mit Thomas Inglesby und Tara O’Toole – den Hauptautoren der John Hopkins Dark Winter-Übung – verfasste, plädierten die Biodefense-Experten für die Entwicklung eines neuen Impfstoffs, der „zuverlässiger hergestellt” werden könne und „weniger Impfungen” erfordern würde.

Als Hauer kurz darauf in die Reihen des HHS eintrat, setzte er sich weiterhin für einen neueren Impfstoff ein. Laut der LA Times teilte Hauer „[BioPort, das zu diesem Zeitpunkt seinen Namen in Emergent Biosolutions geändert hatte] in einem Brief vom Februar 2003 mit, dass [das HHS] zu dem Schluss gekommen sei, dass ein neuer Impfstoff „eine bessere langfristige Option sei als Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten” für BioThrax.

Nachdem Hauer die Bush-Regierung verlassen hatte, änderte er jedoch seine Meinung. Er wechselte in die Privatwirtschaft, wurde Senior Vice President der PR-Firma Fleishman-Hillard und „vermittelte seinem neuen Chef schnell Emergent als Kunden”. Später, im Dezember 2004, sagte Hauer, „die Regierung sollte mehr von [BioPorts] altem Impfstoff kaufen”.

Mitte 2005 sicherte sich Hauer dann einen Platz im Vorstand von Emergent. Laut der LA Times zeigen Aufzeichnungen, dass „Emergent in diesem Jahr und 2006 360.000 Dollar an Fleishman-Hillard gezahlt hat“.

Emergent rekrutierte weiterhin Talente aus der Bush-Regierung. Das Unternehmen stellte zwei Berater von Vizepräsident Cheney ein, Cesar V. Conda und Ron Christie, die sich beide für das „Project BioShield“ – Kadlecs Idee – einsetzten. Laut LA Times zahlte Emergent ihrer Firma von 2006 bis Juni 2007 340.000 Dollar.

Doch Conda und Christie sind nicht die einzigen, die Emergent mit dem von Kadlec ins Leben gerufenen Projekt BioShield in Verbindung bringen. Eine weitere Lobbying-Firma, die von dem Unternehmen zur Bekämpfung von VaxGen eingesetzt wurde, McKenna Long & Aldrich, „hat sich die Mitwirkung an der Ausarbeitung des Gesetzes zum Projekt BioShield als Verdienst angerechnet“. Die Firma hatte sieben Mitglieder, die „sich anschließend als Lobbyisten für Emergent registrieren ließen”. „Von 2005 bis Juni 2007”, so die LA Times, „zahlte Emergent der Firma 380.000 Dollar”.

Die Bemühungen von BioPort erwiesen sich als fruchtbar – die Regierung kündigte den Vertrag mit VaxGen im Dezember 2006, und das Unternehmen erwarb später im Mai 2008 die Rechte an der Anthrax-Impfstofftechnologie von VaxGen. Mit der Zerschlagung des Unternehmens festigte BioPort seine Position als dominanter und dauerhafter Lieferant für die Strategic National Stockpile.

Diese Drehtür zwischen den Akteuren des Projekts Bioshield und BioPort endete jedoch nicht hier. Jahre später öffnete sie sich für Robert Kadlec.

Ost-West-Korruption

Im Jahr 2012 nahm die erste direkt dokumentierte Verbindung zwischen Kadlec und Emergent Biosolutions Gestalt an. In diesem Jahr gründeten Kadlec und Fuad El-Hibri das Biodefense-Unternehmen East West Protection. Interessanterweise war der erste potenzielle Kunde, den sie ansprechen wollten, das Königreich Saudi-Arabien. Obwohl der Vorschlag nie umgesetzt wurde, erinnert er an El-Hibris ersten Einstieg in die Welt der Biodefense und das Modell der Korruption, auf dem ein Großteil davon basiert. Tatsächlich war die Gründung von East West Protection der erste offizielle Schritt einer Beziehung zwischen Kadlec und El-Hibri, die den Regierungswissenschaftler schließlich in eine Kontroverse verwickeln sollte.

In den frühen 2010er Jahren, als Kadlec und El-Hibri bei East West Protection daran arbeiteten, Biosurveillance an den öffentlichen Sektor zu verkaufen, begann Kadlec auch eine gut bezahlte Beraterkarriere, die ihm in einem einzigen Jahr 451.000 Dollar einbrachte. Während dieser Zeit beriet Kadlec direkt Emergent Biosolutions (ehemals BioPort) – eine Tatsache, die er während seiner Anhörungen zur Bestätigung als Leiter der ASPR im Jahr 2017 nicht offenlegte. Kadlec versäumte es auch, die Gründung von East West Protection, seine Rolle als Direktor des Unternehmens von 2012 bis 2015 und den anschließenden Verkauf seiner Unternehmensanteile an Fuad El-Hibri offenzulegen.

Fuad El-Hibri, wie auf der Website von East West Protection abgebildet – Quelle

Kadlec hatte gute Gründe, diese Verbindungen zu verbergen. Als er die Zügel der Vorräte innerhalb der ASPR in der Hand hielt, wurde der langjährige Regierungswissenschaftler praktisch zum Insider von Emergent innerhalb der Trump-Regierung. Ähnlich wie die Saudis Jahrzehnte zuvor bei Porton International zahlte er fragwürdig hohe Preise für Produkte von Emergent, die zuvor zu moderateren Preisen in Betracht gezogen worden waren. Kadlecs großzügige Ausgaben machten Emergent zum wichtigsten Auftragnehmer seines Amtes und brachten dem Unternehmen während seiner Amtszeit Aufträge im Wert von mehr als 733 Millionen Dollar ein.

Kadlecs ASPR zahlte pro Dosis eines Pockenimpfstoffs „mehr als das Doppelte” des Preises, den die Behörde zuvor mit einem früheren Auftragnehmer gezahlt hatte. Darüber hinaus war Emergent direkt in den Entscheidungsprozess des Geschäfts involviert, da das Unternehmen „der einzige lizenzierte Hersteller des Impfstoffs” war – was bedeutet, dass die ASPR „den Preis durch Verhandlungen mit dem Unternehmen und nicht durch Ausschreibungen festgelegt hat”.

Darüber hinaus zahlte Kadlec Emergent weitere 535 Millionen Dollar für ein Produkt zur Behandlung der Nebenwirkungen ihres Pockenimpfstoffs – desselben Impfstoffs, den er gerade zu überhöhten Preisen und in extravaganten Mengen gekauft hatte. Sein Büro „übte außerdem eine Option in Höhe von 260 Millionen Dollar aus, um einen Vertrag aus der Obama-Ära mit Emergent über einen Anthrax-Impfstoff zu verlängern”, so die Washington Post.

Kadlecs wichtigster Beitrag für die Pharmaindustrie in dieser Zeit – der es ihm vermutlich ermöglichte, Emergent so hohe Zahlungen zu sichern – war jedoch seine Rolle bei der Zentralisierung der vollständigen Kontrolle über die strategischen nationalen Vorräte (SNS) innerhalb der ASPR. Bemerkenswert ist, dass Emergent genau für diese Maßnahme lobbyierte und die Übertragung der Kontrolle über die Vorräte von der CDC auf die ASPR „als Teil seiner jährlichen Unternehmensstrategie für 2017“ aufführte. Emergent hatte richtig erkannt, dass die Zentralisierung der Kontrolle über die Vorräte die bürokratischen Hindernisse beseitigen würde, die den profitablen Prozess der Vorratsbeschaffung oft verlangsamten oder sogar blockierten.

Bis 2018, mit Kadlec innerhalb der ASPR, hatte sich die Vision von Emergent für die Vorräte verwirklicht. Er schaffte den bisherigen Prozess der Versorgung der Vorräte ab, der die Korrespondenz zwischen mehreren Behörden erforderte, und legte die gesamte operative Kontrolle über die Vorräte in die Zuständigkeit der ASPR. Nachdem diese Hindernisse beseitigt waren, ebnete Kadlec potenziellen Auftragnehmern den Weg, sich direkt an eine einzige Stelle – die ASPR – zu wenden, um ihre Produkte für die Vorräte zu verkaufen, und sicherte damit denjenigen, die über die richtigen Beziehungen verfügten, sichere Gewinne. Dies kehrte in Kadlecs Augen die „Bottom-up”-Verwaltung der Vorräte um – und brachte ihn an die Spitze.

Warp Speed

Einige Jahre später, in der zweiten Hälfte der Trump-Regierung, wurde das Gewicht der staatlichen Infrastruktur im Bereich der öffentlichen Gesundheit im Rahmen einer medizinischen Reaktion auf den globalen Ausbruch von COVID-19 vereinheitlicht. Kadlec übernahm umgehend die Leitung einer der Hauptsäulen der US-amerikanischen Pandemiebekämpfungspolitik – die Gründung der Operation Warp Speed (OWS), einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen der US-Regierung und Pharmaunternehmen zur Entwicklung von Notfallimpfstoffen für alle Amerikaner.

Kadlec und Peter Marks, der Leiter des Impfstoffprogramms der FDA, drängten Alex Azar, den Minister für Gesundheit und Soziales, dazu, sich für eine „maximale Beschleunigung” der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen einzusetzen. Von Anfang an betrachtete Kadlec die Operation Warp Speed jedoch als ein militärisches Projekt. Tatsächlich schlugen er und Azar ursprünglich vor, sie „Manhattan Project II” oder MP 2.0 zu nennen, und bezeichneten das Programm als den geistigen Nachfolger der Bemühungen während des Zweiten Weltkriegs, die zur Entwicklung der Atombombe führten.

Atombombenabwurf auf Nagasaki – 9. August 1945 – Quelle

Ihre Überzeugung, dass die öffentlich-private Entwicklung von Pandemie-Impfstoffen ein militärisches Projekt sei, ging jedoch über den Namen des Programms hinaus. Schon früh wollten Kadlec und Azar das Pentagon „als wichtigen Partner sowohl in wissenschaftlicher als auch in logistischer Hinsicht“ für OWS gewinnen. In den folgenden Monaten wurden Beamte der Geheimdienste und des Verteidigungsministeriums fest in die Programmabläufe eingebunden, während FDA-Beamte Berichten zufolge ausgebremst und aus den internen Abläufen von OWS ausgeschlossen wurden.

Bemerkenswert ist, dass OWS mit einer Reihe von Geheimdienstbeamten im Hintergrund Biosicherheitsverträge für Google und Oracle abschloss, um Impfstoffempfänger zwei Jahre lang zu überwachen, „um sie auf gesundheitsschädliche Auswirkungen zu beobachten“. Diese Vereinbarungen wurden jedoch von keiner der beteiligten Parteien bekannt gegeben, sondern nur durch Aussagen des Direktors von OWS, Moncef Slaoui, berichtet, der sie im Wall Street Journal ausführlich beschrieb. Angesichts dieser mangelnden Transparenz wurden diese Verträge laut Whitney Webb wahrscheinlich relativ geheim über private Vermittler vergeben, wodurch die Aufsicht durch die Bundesbehörden umgangen und Immunität gegenüber Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erlangt wurde.

Unterdessen profitierte Emergent Biosolutions weiterhin von seinen engen Beziehungen zu den höchsten Machtzentren der US-Regierung – am deutlichsten durch Robert Kadlec. OWS gewährte dem umstrittenen Unternehmen Subventionen in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Dollar für die Entwicklung der Impfstoffe von Johnson & Johnson und AstraZeneca in seinem Werk in Baltimore, ein Deal, der von Kadlec selbst genehmigt wurde. Die Vergütung für Emergent war deutlich höher als die für andere private Auftragnehmer, die ähnliche Aufgaben im Rahmen von OWS ausführten.

Und das, obwohl Emergent in den Jahren zuvor eine Vielzahl von Qualitätskontrollproblemen hatte – von rissigen Fläschchen über die „unzureichende Kontrolle von Verunreinigungen” bis hin zu Haaren auf den Geräten.

Während ein Beamter des Gesundheitsministeriums „sagte, dass keines der Probleme so dramatisch war, dass es unsere Einschätzung geändert hätte”, dass die Einrichtungen „zweckmäßig und konform” seien, bestätigte Emergent unweigerlich seine Kritiker, als bekannt wurde, dass das Unternehmen fast 400 Millionen Dosen seiner COVID-19-Impfstoffe „aufgrund mangelnder Qualitätskontrolle” vernichten musste.

Dies führte zwar letztendlich zur Kündigung des 600-Millionen-Dollar-Vertrags von Emergent, doch das Unternehmen nahm dennoch über 400 Millionen Dollar aus dem Geschäft mit und verzichtete nur auf 180 Millionen Dollar.

Noch wichtiger ist, dass das Unternehmen nach wie vor seine umfangreichen Verträge mit BARDA behält und die Notfallimpfstoffvorräte des Landes mit seinen Anthrax-Impfungen versorgt – die in den letzten zehn Jahren „fast die Hälfte des jährlichen Budgets der Vorräte in Höhe von einer halben Milliarde Dollar ausgemacht haben“. Die Ineffizienz und Unzuverlässigkeit des Unternehmens haben, wie seine Bilanz zeigt, seinem Ansehen keinen Abbruch getan. Stattdessen haben seine Verbindungen – wie die zu Kadlec – dazu geführt, dass es zu einer festen Säule der amerikanischen Biosicherheitsinfrastruktur geworden ist.

Die Ursprünge von Covid beschönigen

Vor kurzem, im Juli 2025, verfasste Kadlec einen Bericht am Scowcroft Institute of International Affairs der Texas A&M University, in dem er darlegte, dass die „[Covid-19]-Pandemie durch ein aus einem Labor entkommenes Virus und nicht durch eine natürliche Übertragung von infizierten Tieren ausgelöst wurde“. In der Ankündigung der Analyse von Kadlec durch das Scowcroft Institute wurde die Schuld jedoch effektiv den chinesischen Militärforschern des Wuhan Institute of Virology (WIV) zugeschrieben – obwohl die National Institutes of Health über die EcoHealth Alliance vor der Pandemie die Funktionsgewinnforschung am WIV finanziert hatten. Außerdem reichte die EcoHealth Alliance 2018 einen Vorschlag bei der Defense Advanced Research Projects Agency des Pentagon ein, um „vollständige infektiöse Klone von SARS-verwandten Coronaviren aus Fledermäusen und die Einfügung eines winzigen Teils des Virus, bekannt als ‚proteolytische Spaltstelle‘, in Coronaviren aus Fledermäusen“ zu schaffen (Hervorhebung hinzugefügt).

Im Hinblick auf die Ursprünge von Covid-19 ist dies besonders besorgniserregend, da, wie der Mikrobiologe Richard Ebright von der Rutgers University gegenüber The Intercept erklärte, „die Relevanz darin besteht, dass SARS Cov-2, das Pandemievirus, das einzige Virus in seiner gesamten Gattung der SARS-verwandten Coronaviren ist, das eine voll funktionsfähige Spaltstelle an der S1-S2-Verbindung enthält… Und hier ist ein Vorschlag von Anfang 2018, in dem ausdrücklich vorgeschlagen wird, diese Sequenz an dieser Position in chimären, im Labor erzeugten Coronaviren zu konstruieren“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Die USAID – die in der Vergangenheit als Tarnorganisation der CIA fungierte – finanzierte ebenfalls Forschungen am WIV, deren Ziel es war, eine globale Datenbank mit Viren zu erstellen, um zu ermitteln, welche Krankheitserreger am ehesten auf den Menschen übertragbar sind. Die Kosten beliefen sich auf über eine Million Dollar. Laut U.S. Right to Know hinterließ die Behörde außerdem Tausende von Proben von Fledermäusen, die im Rahmen eines Biosicherheitsprogramms der USAID gesammelt worden waren, in den Gefrierschränken des WIV.

Trotz dieser amerikanischen Zusammenarbeit warnte das Scowcroft Institute jedoch, dass die Forschung zwar auf die öffentliche Gesundheit ausgerichtet gewesen sein mag, „chinesische Militärstrategen jedoch auch Interesse am Gehirn als neuem Kampfgebiet bekundet und eine militärmedizinische Fachrichtung geschaffen haben, die sich der Gehirnforschung widmet“ – was darauf hindeutet, dass die durch Long-Covid verursachte „Gehirnnebel“ tatsächlich der beabsichtigte Effekt der chinesischen Biowaffenforschung sein könnte. Darüber hinaus scheint China laut Scowcroft „frühe Informationen über die Auswirkungen von COVID-19 auf das Gehirn und die kognitiven Fähigkeiten unterdrückt zu haben”. Diese Informationen zusammengenommen, so das Institut, wecken „Bedenken darüber, ob die Volksrepublik China sich an den Wortlaut und den Geist des Biowaffenübereinkommens hält” – trotz der direkten Beteiligung der USA an der Funktionsgewinnforschung am WIV.

Tatsächlich heißt es im Vorwort des Berichts, das vom Direktor des Scowcroft-Instituts, einem ehemaligen Administrator der USAID unter George W. Bush, sowie von einem hochrangigen Scowcroft-Mitarbeiter, der zuvor in der Armee gedient hatte, gemeinsam verfasst wurde, dass „die Ergebnisse des Berichts ausreichen, um den Geheimdienstbemühungen, die auf mögliche chinesische [Biowaffen-]Aktivitäten abzielen, eine viel höhere Priorität einzuräumen“.

Die Ergebnisse und Interpretationen von Kadlecs Bericht erinnern an seine Zeit bei der UNSCOM, als er sensible irakische Regierungsinfrastrukturen auf der Suche nach versteckten Massenvernichtungswaffen überwachte. Dort nutzte er auch seine akademischen Qualifikationen, um internationale Skepsis gegenüber einem Land zu schüren, an dessen Programm die USA direkt beteiligt waren. Seine Arbeit deutete auch darauf hin, dass ein Gegner der USA sich nicht an internationale Verträge hielt und wahrscheinlich Geheimdienstoperationen durchführte, um genau diesen Vorwand zu instrumentalisieren. In diesem Fall trugen seine Beiträge dazu bei, dass Saddam Hussein schließlich gestürzt wurde und der Krieg im Irak begann. Wie Politico feststellte, wird Kadlec nun, da er in Trumps Pentagon ist, „in einer guten Position sein, um eine stärkere Kontrolle Chinas voranzutreiben“.

Wie seine Vergangenheit im Irak zeigt, ist die Grenze zwischen Überwachung und Kriegshandlungen dünn, wenn es um Wissenschaftler für Spezialeinsätze und CIA-Agenten geht.

Neocons machen Amerika wieder zu ihrem Land

Seit dem Golfkrieg ist Robert Kadlecs Karriere eng mit der neokonservativen Bewegung verbunden, die aus der Reagan-Administration hervorging und während der Amtszeit von George W. Bush die Zukunft der Welt auf unvorstellbare Weise prägte. Kadlec spielte eine entscheidende, wenn auch relativ unscheinbare Rolle beim Aufstieg dieser Gruppe zur Macht und ihren anschließenden Auswirkungen auf die amerikanische Außen- und Innenpolitik.

Über mehrere Präsidentschaften hinweg schufen Kadlec und die Clique von Biowaffenspezialisten, zu der er gehörte, Zustimmung für die Invasion des Irak. Sie nutzten ihre Referenzen, um die Angst vor irakischen Biowaffenangriffen zu schüren, übertrieben die Einfachheit der Mittel, mit denen ein Terrorist Biowaffen herstellen könnte, und nutzten möglicherweise sogar ihre Positionen als UNSCOM-Waffeninspektoren im Irak aus, um Informationen für zukünftige amerikanische Bombenangriffe zu sammeln. All diese und weitere Maßnahmen rechtfertigten über viele Jahre hinweg langsam aber sicher das, was Robert Fisk als „uneingeschränkte Militäroffensive gegen den Irak” bezeichnete.

Während dieser Zeit und in den folgenden Jahren legten Kadlec und seine Clique den Grundstein für die spätere Notfallinfrastruktur der Nation für Pandemien und bioterroristische Notfälle.

Wie so viele der Notfallmaßnahmen, die von den Neokonservativen der Bush-Regierung ausgeheckt wurden, betont auch diese Politik die Konzentration entscheidender Regierungsbefugnisse in den Händen kleiner Gruppen von Bürokraten, den Abbau der durch demokratische Normen errichteten Barrieren im Namen der Effizienz und die Bekämpfung irrationaler, unberechenbarer Feinde.

Mit dieser Notfallpolitik sind immer auch immens profitable Geschäftsmöglichkeiten verbunden, die sowohl von der Regierung als auch von ihren vertrauenswürdigen privaten Auftragnehmern gemeinsam verfolgt werden. Wie die Schaffung von Kadlecs Notvorräten zeigt, schafft ein „ganzheitlicher Regierungsansatz” zur Krisenbewältigung ein wirtschaftliches Umfeld mit außergewöhnlichen Möglichkeiten für Großunternehmen. Mit der Schaffung der Strategic National Stockpile (SNS) konnte das HHS Hunderte Millionen Dollar in Unternehmen leiten, die sonst keine Nachfrage nach ihren Produkten gehabt hätten. Darüber hinaus ebnete die Verabschiedung einer Reihe von Gesetzen, mit denen die SNS geschaffen wurde, den Weg für „Notfall”-Regulierungsmechanismen, die schließlich dazu führten, dass die COVID-19-Impfstoffe ohne Zulassung auf den Markt kamen. Dieses Notfall-Regulierungssystem, das eine erhebliche Senkung der Standards für die Markteinführung von Arzneimitteln beinhaltet, ist etwas, das Biotech-Entwickler dringend benötigen.

Und natürlich hat Kadlec, wie so viele andere Regierungsakteure, die daran arbeiten, die legislative Legitimität für eine massive Deregulierung und zentralisierte „Notfallbefugnisse” zu schaffen, durchaus davon profitiert, dass er im Laufe seiner Karriere Beziehungen geknüpft hat. Seine Rolle bei der Überwachung der Zuweisung von Milliarden von Dollar an das offensichtlich korrupte Unternehmen Emergent Biosolutions unterstreicht den räuberischen, selbstgerechtfertigenden Opportunismus, den diese größere Konvergenz von Big Pharma, Big Tech und dem nationalen Sicherheitsstaat bedeutet.

Letztendlich konzentriert dieses Milieu, das die „Notfall”-Doktrin mit Drehtüren zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor verbindet, immer mehr Kapital in den Händen einer kleinen Gruppe von Oligarchen. Mit Akteuren wie Kadlec, die innerhalb der Regierung Alarm wegen Terrorismus schlagen, kodifizieren Politiker und Bürokraten die Rechtfertigungen für den Einsatz staatlicher Macht, um diese Geldflüsse zu ermöglichen – sei es durch den Sturz von Saddam Hussein oder die Schaffung einer Notfallreserve, die korrupte Pharmaunternehmen finanziert.

Nachdem Kadlec nun in das Kriegsministerium vereidigt wurde, ist er für die Festlegung der Politik in Bezug auf Massenvernichtungswaffen und nukleare Abschreckung verantwortlich, einschließlich der Gewährleistung der „chemischen und biologischen Verteidigung und der Einhaltung internationaler NCB-Verträge und -Abkommen“. Angesichts seiner korrupten Vergangenheit, seiner früheren Ausnutzung internationaler Verträge als UNSCOM-Waffeninspekteur und des immer größer werdenden militärischen Abenteuerlust der Trump-Regierung – die Ernennung von Kadlec signalisiert eine düstere Zukunft für diejenigen, die im Fadenkreuz des amerikanischen Imperiums stehen. Nicht wegen dem, was Kadlec allein erreichen wird, sondern wegen dem, was seine Ernennung symbolisiert: unverantwortliche Korruption, die Ausnutzung von Chaos, um imperialistische Kriegführung voranzutreiben, und dabei ungebremste Profitgier.