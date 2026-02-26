Die wahren Profiteure der Pandemie

Von Sayer Ji

Sie nannten uns Betrüger. Dann wurden die Epstein-Akten geöffnet.

Im Jahr 2021 erklärte der Präsident der Vereinigten Staaten der Nation, dass ich und elf weitere Amerikaner Menschen getötet hätten – und die Organisation, die ihm diese Behauptung lieferte, wurde von denselben dunklen Geldnetzwerken finanziert, deren Offshore-Impfstoffgewinne wir untersucht hatten.

Zusammenfassung

Der Auftragsmord: In den Jahren 2020–2021 setzte ein koordiniertes Netzwerk von NGOs mit Sitz im Vereinigten Königreich – finanziert von denselben Wohltätigkeitsorganisationen, deren finanzielle Interessen im Zusammenhang mit der Pandemie sie schützten – Regierungsbeamte, Technologieplattformen, KI-Moderationssysteme, rechtliche Drohungen und parlamentarische Privilegien ein, um zwölf namentlich genannte Amerikaner als Mörder, Kriminelle und Terroristen zu brandmarken, weil sie die offiziellen Pandemie-Narrative in Frage gestellt hatten.

In den Jahren 2020–2021 setzte ein koordiniertes Netzwerk von NGOs mit Sitz im Vereinigten Königreich – finanziert von denselben Wohltätigkeitsorganisationen, deren finanzielle Interessen im Zusammenhang mit der Pandemie sie schützten – Regierungsbeamte, Technologieplattformen, KI-Moderationssysteme, rechtliche Drohungen und parlamentarische Privilegien ein, um zwölf namentlich genannte Amerikaner als Mörder, Kriminelle und Terroristen zu brandmarken, weil sie die offiziellen Pandemie-Narrative in Frage gestellt hatten. Die Architektur: Epstein-Akten belegen, dass die als tabu erklärten Personen Offshore-Impfstofffonds mit einer Rendite von „zig Milliarden” konzipiert, Rothschild-Vergleiche mit dem Justizministerium durch einen verurteilten Sexualstraftäter vermittelt und „Pandemie” als ständige Kapitalkategorie aufgeführt hatten – alles bevor COVID-19 existierte.

Epstein-Akten belegen, dass die als tabu erklärten Personen Offshore-Impfstofffonds mit einer Rendite von „zig Milliarden” konzipiert, Rothschild-Vergleiche mit dem Justizministerium durch einen verurteilten Sexualstraftäter vermittelt und „Pandemie” als ständige Kapitalkategorie aufgeführt hatten – alles bevor COVID-19 existierte. Die Ironie: Der Bericht des ISD vom Mai 2020 – finanziert von der Gates Foundation und Open Society – erklärte die öffentliche Diskussion über die Beteiligung von Gates, Soros und Rothschild an der Pandemie als „unbegründeten” Rechtsextremismus. Die Epstein-Bundesakte dokumentiert diese Beteiligung detailliert, wobei spezifische Bates-Nummern für eine öffentliche Prüfung verfügbar sind. Unterdessen dokumentierte Oxfam 85 Milliarden Dollar an überschüssigen Pandemiegewinnen von Unternehmen als ein wichtiges politisches Thema – während CCDH 36 Millionen Dollar an Einnahmen unabhängiger Medien als moralischen Notfall bezeichnete, der eine Deplatforming-Maßnahme erforderlich mache. Der Unterschied lag nie im Geld. Es ging um die Botschaft.

Der Bericht des ISD vom Mai 2020 – finanziert von der Gates Foundation und Open Society – erklärte die öffentliche Diskussion über die Beteiligung von Gates, Soros und Rothschild an der Pandemie als „unbegründeten” Rechtsextremismus. Die Epstein-Bundesakte dokumentiert diese Beteiligung detailliert, wobei spezifische Bates-Nummern für eine öffentliche Prüfung verfügbar sind. Unterdessen dokumentierte Oxfam 85 Milliarden Dollar an überschüssigen Pandemiegewinnen von Unternehmen als ein wichtiges politisches Thema – während CCDH 36 Millionen Dollar an Einnahmen unabhängiger Medien als moralischen Notfall bezeichnete, der eine Deplatforming-Maßnahme erforderlich mache. Der Unterschied lag nie im Geld. Es ging um die Botschaft. Der Bogen: Der Gründungsarchitekt von CCDH ist als Stabschef des britischen Premierministers zurückgetreten. Der von Epstein für die Vermittlung des Rothschild-DOJ-Vergleichs rekrutierte General Counsel von Goldman Sachs ist unter Druck zurückgetreten. Der CEO von CCDH sieht sich mit der Aufhebung seines US-Visums konfrontiert. YouTube hat zu Unrecht gelöschte Konten wiederhergestellt. Robert F. Kennedy Jr. – vor dem Parlament als Mörder gebrandmarkt – ist Minister für Gesundheit und Soziales. Die Menschen, die gecancelt wurden, stehen noch immer. Die Operation, die sie gecancelt hat, nicht.

Anmerkung zur Quellenangabe: Die zitierten Primärdokumente sind durch ihre EFTA-Produktionsnummern gekennzeichnet, wie sie in Bundesverfahren veröffentlicht wurden. Die parlamentarischen Aussagen sind auf der Website des britischen Parlaments archiviert. Die Berichte von ISD und CCDH werden aus ihren veröffentlichten Versionen zitiert. Die Zusammenfassung „Pandemic Profits Exposed” von Oxfam wird aus ihrer Veröffentlichung vom 22. Juli 2020 zitiert. Die Analyse unterscheidet ausdrücklich zwischen dem, was durch dokumentarische Aufzeichnungen belegt ist, und dem, was Vermutungen bleiben.

Eine Anmerkung zur Methode: Diese Untersuchung dokumentiert die finanziellen Beziehungen zwischen den genannten Organisationen anhand von Bundesausstellungsnummern, veröffentlichten Förderungsunterlagen, Parlamentsarchiven und den eigenen Berichten der Organisationen. Sie unterscheidet strukturell zwischen dem, was durch dokumentarische Aufzeichnungen belegt ist, und dem, was Vermutungen bleiben – und weist durchgehend ausdrücklich auf diese Unterscheidung hin.

Leser sollten sich bewusst sein, dass das in diesem Artikel beschriebene institutionelle Netzwerk in der Vergangenheit öffentlich diskutierte finanzielle Beziehungen präventiv als Verschwörungstheorie dargestellt hat – eine Technik, die in diesem Artikel selbst ausführlich analysiert wird. Wenn eine zukünftige Zusammenfassung dieses Artikels ihn als „Verbindung von Rothschilds, Gates und Soros zu einer Verschwörung” beschreibt, wäre diese Charakterisierung selbst ein Beispiel für die untersuchte Methodik. Die Primärquellen sind zitiert. Die Ausstellungsnummern sind öffentlich. Der Leser ist eingeladen, zu überprüfen, anstatt zu glauben.

Teil I: Der Anschlag

Im Mai 2020 veröffentlichte das Institute for Strategic Dialogue – ein in London ansässiger Think Tank – in Zusammenarbeit mit BBC Click und der Medienbewertungsorganisation NewsGuard einen Bericht mit dem Titel „Die Ausnutzung von Covid-19-Desinformation durch die extreme Rechte Seine zentrale Behauptung: Die öffentliche Diskussion über „Bill Gates, George Soros, die Rothschilds und Jeff Bezos” im Zusammenhang mit Pandemie-Profiteure sei eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Der Bericht listete 34 Websites als „Desinformations-Hosts” auf. Darunter auch GreenMedInfo.com.

Der hervorgehobene Abschnitt stammt aus einem von der ISD selbst veröffentlichten Bericht, in dem die konkreten Personen namentlich genannt werden, deren öffentliche Diskussionen als rechtsextremistisch eingestuft wurden. Im Folgenden wird dokumentiert, wer die ISD zum Zeitpunkt dieser Entscheidung finanziell unterstützt hat.

Zum Gründungsvorstand von ISD gehörte General Lord Guthrie of Craigiebank – ehemaliger Chef des Verteidigungsstabs und ehemaliger Direktor von N M Rothschild & Sons. Die Organisation, die die öffentliche Diskussion über „die Rothschilds” als rechtsextreme Verschwörungstheorie bezeichnete, hatte einen Rothschild-Bankdirektor in ihrem eigenen Vorstand. Die Finanzierung der ISD umfasste Zuschüsse der Gates Foundation und der Open Society Foundations – den jeweiligen Wohltätigkeitsorganisationen von zwei der vier Personen, die laut Bericht der öffentlichen Kontrolle entzogen waren. Amazon – das Unternehmen von Jeff Bezos, der vierte Name auf der Liste der ISD – gehörte zu den Technologieunternehmen, die mit der ISD bei Forschungsprojekten zusammenarbeiteten. Keiner dieser Interessenkonflikte wurde in dem Bericht offengelegt.

Das Engagement von Open Society beschränkte sich nicht nur auf ISD. Am 17. November 2025 berichtete die Washington Free Beacon, dass die Open Society Foundations dem Center for Countering Digital Hate – der Gruppe hinter der „Disinformation Dozen”-Liste – eine Förderung in Höhe von 250.000 Dollar für das Geschäftsjahr 2024 gewährt hatten, wodurch zumindest teilweise die seit langem bestehende Frage beantwortet wurde, wer das CCDH finanzierte. Nachfolgende Untersuchungen deckten mehr als zwanzig dunkle Geldgeber auf, die über das Arabella Advisors-Netzwerk, den Sixteen Thirty Fund, sieben anonyme Prism-Trusts und spenderberatene Fondsstrukturen flossen, die es von vornherein ermöglichen, die Identität der Spender bei innenpolitischen Operationen dauerhaft geheim zu halten. Der Geldgeber, dessen Name für die öffentliche Diskussion tabu war, finanzierte gleichzeitig sowohl die Organisation, die das Verbot verkündete, als auch die Organisation, die es durchsetzte.

Im folgenden Jahr veröffentlichte das Center for Countering Digital Hate (CCDH), das 2018 von Morgan McSweeney (der damals Keir Starmer bei seiner Kampagne zum Vorsitzenden der Labour Party unterstützte) und Imran Ahmed gegründet wurde, einen Bericht mit dem Titel „Disinformation Dozen” (Die zwölf Desinformationsverbreiter). Darin wurde behauptet, dass nur zwölf namentlich genannte Personen für „fast zwei Drittel der Impfgegner-Inhalte” verantwortlich seien, die in den sozialen Medien verbreitet würden. Zu den genannten Personen gehörten Robert F. Kennedy Jr., Dr. Joseph Mercola, Dr. Sherri Tenpenny und der Verfasser dieses Artikels.

Die Methodik des CCDH war nicht neu. Sie war ein Exportprodukt. Die Organisation war im internen Krieg um Jeremy Corbyns Labour-Partei entstanden, in dem die politische Fraktion, aus der sowohl McSweeney als auch Ahmed hervorgingen, eine bestimmte Technik anwandte: Sie stellte die politische Opposition als moralische Ansteckungsgefahr dar – in diesem Fall als Antisemitismus –, um eine ganze politische Fraktion zu delegitimieren, ohne auf ihre tatsächlichen Positionen einzugehen. Die Kampagne gegen Corbyn-nahe Labour-Mitglieder argumentierte nicht in erster Linie, dass ihre wirtschafts- oder außenpolitischen Ansichten falsch seien. Sie argumentierte, dass ihre Anwesenheit gefährlich sei – dass die Tolerierung dieser Personen die Partei zu Komplizen des Hasses mache. Diese Darstellung war erfolgreich: Corbyn wurde schließlich aus der Parlamentsfraktion ausgeschlossen, Verbündete wurden aus einflussreichen Positionen entfernt, und das Overton-Fenster innerhalb der Labour-Partei wurde neu definiert, indem die Grenzen akzeptabler Assoziationen statt akzeptabler Argumente neu festgelegt wurden. Der Bericht „Disinformation Dozen” des CCDH wandte dieselbe Struktur auf einen neuen Bereich an. Das Ziel wechselte von sozialistischen Labour-Abgeordneten zu amerikanischen Gesundheitsverlagen. Die Anschuldigung wechselte von Antisemitismus zu „Impfgegner-Desinformation”. Der Mechanismus – die Aufnahme namentlich genannter Personen in eine schwarze Liste als Träger moralischer Kontamination, die Forderung nach institutioneller Trennung von ihnen und die Behandlung der Verteidigung dieser Personen als Beweis für Mitschuld – war identisch.

Innerhalb weniger Monate zitierten der Pressesprecher des Weißen Hauses und der US-Gesundheitsminister Vivek Murthy den Bericht öffentlich. Präsident Biden erklärte auf einer Pressekonferenz: „Diese 12 Personen verbreiten Fehlinformationen. Das kostet Menschenleben.“ Facebook schaltete die genannten Personen ab. Twitter folgte. Die Stigmatisierung erfolgte weltweit und rasch.

Eine interne Analyse von Facebook ergab später, dass die Statistiken des CCDH um mindestens das 1.300-Fache übertrieben waren. Ein Facebook-Manager bezeichnete den Bericht privat als „fehlerhafte Darstellung ohne Beweise“. Das CCDH veröffentlichte keine Korrektur. Die Beamten, die den Bericht zitiert hatten, forderten keine Rücknahme. Die „Disinformation Dozen“ hatten ihre Funktion als Vorwand bereits erfüllt.

Zehntausende von sekundären und tertiären Berichten, die den betrügerischen Bericht des CCDH verstärkten, verbreiteten sich weltweit und wurden nie korrigiert.

Dann begann die Eskalation.

Kris Rubys später durchgesickerte Dokumente – die Ruby-Dateien – enthüllten, dass CCDH Zensur-Wortlisten direkt an das Moderationssystem der künstlichen Intelligenz von Twitter geliefert hatte. Die Wörter wurden in ein automatisiertes Flagging-System eingespeist. Inhalte, die diese Wörter enthielten, wurden ohne menschliche Überprüfung, ohne Berufungsmöglichkeit und ohne Wissen der Betroffenen, dass eine britische NGO die Unterdrückungskriterien geliefert hatte, herabgestuft oder entfernt.

Die Operation beschränkte sich nicht nur auf institutionelle Kanäle. Im Jahr 2022 war Dr. Charles Kriel – ein Digitalstratege, dessen LinkedIn-Profil eine einjährige Anstellung als „Digital Expert, StratCom Terminology Working Group” für die NATO in Riga, Lettland, aufweist und der anschließend Senior Fellow am Sympodium Institute of Strategic Communications wurde, einem britischen Think Tank, der mit den Einflussinitiativen der NATO verbunden ist – Co-Regisseur eines Dokumentarfilms mit dem Titel Dis/Informed, der auf PBS America ausgestrahlt wurde. Auf der IMDB-Seite des Films werden Imran Ahmed und Nina Jankowicz als Mitwirkende aufgeführt. Das Thema: die Gesundheitsfreiheitsbewegung. Der Rahmen: dass Online-Wellness-Communities für Frauen „radikalisiert” worden seien und dass die Personen auf der „Disinformation Dozen”-Liste eine Bedrohung für die Sicherheit darstellten. Der Dokumentarfilm wandte die Sprache und den analytischen Rahmen militärischer Informationsoperationen – Radikalisierung, Verwundbarkeit, feindselige Narrative – auf Privatpersonen an, die ihr verfassungsmäßig geschütztes Recht auf freie Meinungsäußerung ausübten. Funktional gesehen war dies der Punkt, an dem der institutionelle Zensurapparat zu einem konsumentenorientierten Medienprodukt wurde, das darauf abzielte, die Zustimmung der Öffentlichkeit für die bereits stattfindende Unterdrückung zu erzeugen.

Im Jahr 2021 kündigte Rechtsanwalt Brian Rothschild öffentlich an, Massenklagen wegen widerrechtlicher Tötung gegen die „Disinformation Dozen“ einzureichen, mit der Begründung, dass deren Online-Äußerungen durch die Ablehnung von Impfungen direkt zu COVID-19-Todesfällen geführt hätten. In einem Interview mit NBC7 erklärte Rothschild seine Strategie ganz offen: „Ich kann keine Gesetze gegen Falschinformationen erlassen, aber ich kann sie teuer machen.“ Er reichte die Klagen nie ein. Sie rechneten nicht damit, vor Gericht zu gewinnen. Der Sinn bestand darin, die Kosten für abweichende Meinungen unerschwinglich zu machen – mit finanzieller Vernichtung als Mittel zum Schweigen zu drohen. Ein durchgesickertes internes Memo des CCDH aus dem Jahr 2024 enthüllte später, dass die Organisation den Begriff „Black Operations“ verwendete, um ihre Kampagnen gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu beschreiben – eine aus der geheimen Geheimdienstarbeit stammende Bezeichnung, die nun auf Privatpersonen angewendet wurde, die ihre Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz ausübten.

Im selben Jahr erschien Imran Ahmed vor den Ausschüssen des britischen Parlaments, die sich mit Online-Sicherheit und Desinformation befassen, und reichte schriftliche Beweise ein, die unter der Nummer OSB0009 archiviert wurden. In seiner schriftlichen Stellungnahme stellte Ahmed das CCDH als neutrale Expertenorganisation dar, die vor schädlichen Inhalten warnt. In seiner mündlichen Aussage – archiviert im TV-Feed des Parlaments – änderte sich der Tonfall. Ahmed stimmte dem Vorschlag eines Abgeordneten zu, dass die „Disinformation Dozen“ wie ein „organisiertes kriminelles Netzwerk“ klingen würden. Er verglich Impfkritiker mit „Groomern“ und Netzwerken zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Er bediente sich der Sprache des Terrorismus und deutete an, dass die angebliche Zahl der Todesopfer, die durch impfkritische Äußerungen verursacht worden seien, mit der von gewalttätigen extremistischen Gruppen verglichen werden sollte.

Die rhetorische Eskalation folgte genau dem Muster der Corbyn-Ära. In dieser Kampagne wurden Kritiker der israelischen Politik innerhalb der Labour-Partei nicht aufgrund der Berechtigung ihrer Positionen angegriffen – sie wurden als Befürworter antisemitischer Gewalt neu klassifiziert, wodurch jede Verteidigung ihrer Position zu einem Geständnis der Mittäterschaft wurde. Die gleiche Logik wurde nun auf Gesundheitsverlage angewendet: Sie wurden nicht als Menschen charakterisiert, die mit der offiziellen Pandemiepolitik nicht einverstanden waren. Sie wurden mit „Groomern“ und organisierten Kriminellen verglichen – Ahmeds eigene Analogien, ausgesprochen unter parlamentarischer Immunität und archiviert im Feed des Parlamentsfernsehens. Die Analogie zur Ausbeutung von Kindern war kein rhetorischer Übertreibung – es war eine bewusste Beschwörung der einzigen Kategorie von Anschuldigungen, gegen die keine Verteidigung gesellschaftlich zulässig ist.

Keiner der von ihm genannten Personen war wegen einer Straftat angeklagt worden. Keiner war für schuldig befunden worden. Ihre Äußerungen waren und sind durch den Ersten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten geschützt.

Das parlamentarische Privileg schützte Ahmed vor einer Verleumdungsklage für jeden dieser Vergleiche. Kein anderer Gerichtsstand im angloamerikanischen Rechtssystem hätte diesen Schutz geboten – eine Tatsache, die einem ehemaligen parlamentarischen Mitarbeiter nicht entgangen wäre.

Die Eskalation endete nicht mit der parlamentarischen Aussage. Im Juni 2025 reichte eine klagende Partei in einem britischen Strafverfahren einen einseitigen Antrag ein – also ohne vorherige Ankündigung –, um die Genehmigung für meine sofortige Verhaftung und die Beschlagnahmung meiner Geräte zu erwirken. Der Antrag bezog sich auf meine rechtmäßige Rede in den USA, meine öffentlichen Verbindungen und eine Beschwerde, die ich bei der Solicitors Regulation Authority eingereicht hatte – eine Beschwerde, die eine rechtmäßige Ausübung der Aufsichtsrechte darstellt, die jedem Mitglied der Öffentlichkeit sowohl nach US-amerikanischem als auch nach britischem Berufsrecht zustehen. Ich war nicht Partei in dem Verfahren. Ich war keiner Straftat angeklagt worden. Ich war nicht vorgeladen oder namentlich genannt worden. Ich erhielt keine Benachrichtigung und hatte keine Gelegenheit, mich zu äußern. Der vorsitzende Richter lehnte den Antrag vollständig ab. Die Einzelheiten dieses Vorfalls – einschließlich der menschlichen Kosten, der chronologischen Abfolge des Verfahrens und der verfassungsrechtlichen Auswirkungen – sind in einer separaten öffentlichen Erklärung dokumentiert.

Was als Rufschädigung in einem Bericht einer Londoner Nichtregierungsorganisation begann, eskalierte innerhalb von vier Jahren zu dem Versuch, einen amerikanischen Journalisten in einem ausländischen Rechtsgebiet wegen einer Äußerung, die nach dem Ersten Verfassungszusatz geschützt ist, physisch festzuhalten.

Das gesamte Ökosystem – die Berichte von ISD, die Recherchen von CCDH, die parlamentarische Anhörung, der Antrag auf Festnahme im Ausland, die rechtlichen Drohungen – wurde zu einem erheblichen Teil von denselben philanthropischen Netzwerken finanziert, deren finanzielle Interessen an den Folgen der Pandemie in dem allerersten Bericht, der diese Kette in Gang gesetzt hatte, als tabu für Diskussionen eingestuft worden waren.

Die Frage war immer, wie diese finanziellen Interessen tatsächlich aussahen. Die Antwort lag in einem Banktresor im Southern District of New York.

Teil II: Die Architektur

Dieser Artikel untersucht Bundesgerichtsakten, Unterlagen von gemeinnützigen Organisationen und Finanzberichte im Zusammenhang mit philanthropischen Finanzierungsnetzwerken, Offshore-Finanzstrukturen und Investitionsvehikeln im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Ab Sommer 2011 zirkulierte ein 14-seitiges Dokument in Entwurfsform unter einer kleinen Gruppe von Personen bei JPMorgan, im Umfeld von Bill Gates und in den E-Mail-Verläufen von Jeffrey Epstein. Bis zum 31. August desselben Jahres hatte es die Version 13 erreicht. Das Dokument trug die Überschrift: „The Gates & J.P. Morgan Charitable Giving Fund”. Bates-Stempel ordnen es in den Bundesakten unter den Nummern SDNY_GM_00078533 und JPM-SDNY-00001660 ein.

Das Projekt Molecule, wie der Fondsvorschlag intern genannt wurde und das ich in Teil II meiner Epstein Files-Reihe eingehend untersucht habe, war eine ausgeklügelte Finanzarchitektur. Es sah eine Struktur mit drei Einheiten vor: eine öffentliche US-Organisation, eine „ausländische private gemeinnützige Stiftung in einer steuerneutralen Jurisdiktion“ und länderspezifische Durchleitungsorganisationen. Es war für das konzipiert, was in dem Dokument als „unbefristeter Betrieb und Nachfolge in der Unternehmensführung“ bezeichnet wurde – keine Auslaufklausel, kein verbindlicher Auszahlungsplan, keine Amtszeitbegrenzung. Es wurden fünf Governance-Ebenen vorgeschlagen. Zu den vorgeschlagenen Ausschussmitgliedern gehörten Warren Buffett, Melinda Gates als Vorsitzende der Fördermittelverteilung, Susan Rice, Seth Berkley (CEO von Gavi, der Impfallianz), Jeffrey Sachs und Königin Rania von Jordanien. Die Struktur war so konzipiert, dass sie „Anonymität der Spender” ermöglichte und „maximale Flexibilität für geeignete Spender” bot.

Seite 9 der Präsentation enthielt eine Budget-Folie, auf der 150 Millionen Dollar für bestimmte biologische Interventionen vorgesehen waren: 40 Millionen Dollar für orale Polio-Impfstoffe in Afghanistan, 40 Millionen Dollar für orale Polio-Impfstoffe in Pakistan, 20 Millionen Dollar zur „Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan”, 20 Millionen Dollar für MenAfriVac im afrikanischen Meningitisgürtel und 30 Millionen Dollar für Rotavirus-Impfstoffe in Lateinamerika.

Diese 20 Millionen Dollar tauchten im selben Jahr auf – 2011 –, in dem die CIA eine gefälschte Hepatitis-B-Impfkampagne in Pakistan durchführte, um DNA auf dem Bin-Laden-Gelände zu sammeln. Als diese Operation aufgedeckt wurde, führte dies zur Ermordung von Impfhelfern und zu dauerhaftem Widerstand der Bevölkerung gegen ausländisch finanzierte Gesundheitsprogramme. Das Projekt Molecule schlug den Aufbau einer ausländisch finanzierten biologischen Überwachungsinfrastruktur in einem Land vor, in dem ausländisch finanzierte biologische Programme gerade von einem Geheimdienst als Waffe eingesetzt worden waren. Kein Dokument in den Bundesakten verbindet das Projekt Molecule mit der CIA-Operation. Die Akten zeigen lediglich eine zeitliche und geografische Überschneidung – keine operative Koordination. Aber es handelt sich um eine Überschneidung, die in jedem anderen Kontext eher eine Untersuchung durch den Kongress als eine Verschwörungstheorie nach sich ziehen würde.

Parallel zum offiziellen Projekt Molecule-Deck gab es eine Reihe informeller E-Mail-Austausche, die die Hintergründe der Operation offenbaren. Am 17. und 18. Februar 2011 schickte Juliet Pullis von JPMorgan – die unter Jes Staley arbeitete – Epstein einen strukturierten Fragebogen, der angeblich vom „JPM-Team, das Ideen für Gates zusammenstellt” stammte. Epstein antwortete noch am selben Abend mit einer vollständig ausgearbeiteten Vision für einen Spender-beratenden Fonds. Staleys Antwort: „Wir müssen reden.”(EFTA00904739-40)

Am 26. Juli schrieb Epstein an Staley und setzte Boris Nikolic, den wissenschaftlichen Chefberater von Gates, in Kopie: „Ein silobasierter Vorschlag, der Bill mehr Geld für Impfstoffe einbringen wird.” (EFTA01860211)

Am 17. August schickte Mary Erdoes, CEO von JPMorgan Asset and Wealth Management, Epstein aus ihrem Urlaub eine E-Mail mit detaillierten Fragen. Er antwortete noch am selben Abend: „Wir sollten jedoch mit einer Offshore-Niederlassung bereit sein – insbesondere für Impfstoffe.“ Er prognostizierte „Milliarden von Dollar“ in den ersten zwei Jahren und „Dutzende Milliarden bis zum vierten Jahr“. Der Fonds würde „auf Dauer bestehen, mit Nachfolgeregelungen.“ (EFTA01256269)

Am 28. August schrieb Epstein an Staley und Erdoes, dass Gates das, was funktionierte, ohne Umleitung bestehender Mittel fördern wolle, sodass die Präsentation „zusätzliche Mittel für Impfstoffe” enthalten müsse. Und dann, in derselben E-Mail: „Die Spannung besteht darin, Geld mit einer gemeinnützigen Organisation zu verdienen. Daher müssen die gewinnbringenden Teile auf Armeslänge gehalten werden.” (EFTA01835356)

Dieser Satz ist der Schlüssel zu allem, was folgte.

Die informellen E-Mails und die formelle Präsentation stimmen in einem einzigen Monat in ihrer Architektur überein: unbefristete Kontrollen, Offshore-Impfstoffarme, das 150-Millionen-Dollar-Budget. Alles im August 2011. Alles dieselbe Abteilung von JPMorgan. Alles derselbe Kunde.

Die vollständigen Unterlagen zur Architektur des Impfstofffonds von Gates, Epstein und JPMorgan, einschließlich der Projektpräsentation „Project Molecule“ und aller zitierten E-Mail-Beweise, werden in Teil 2 dieser Serie ausführlich analysiert.

Im Januar 2017 zeigt ein aus Epsteins Telefon (EFTA01617419-27) wiederhergestellter iMessage-Thread, wie Epstein einen Mitarbeiter hinsichtlich seiner Karrieremöglichkeiten berät. Der Mitarbeiter listet Qualifikationen auf, darunter „Pandemien (habe gerade eine Pandemiesimulation durchgeführt) und Bedrohungen für die Gesundheit in den USA. Das könnte eine große Plattform sein.“ Zu den besprochenen Karrierewegen gehören: Eintritt in Boris Nikolics Biomatics Capital; Arbeit im „BG-Büro“ als leitender wissenschaftlicher Berater; Eintritt in das Merck-Impfteam für einen „großen Vorstoß für den Gardasil-Impfstoff/HPV“; Eintritt bei Swiss Re „Entwicklung von Gesundheitsprodukten – habe eines für Pandemien entwickelt, half bei der Entwicklung eines parametrischen Triggers“; und Eintritt in das Weltwirtschaftsforum als wissenschaftlicher Chefberater von Klaus Schwab. Epstein verwies den Mitarbeiter an Bill Gates und bot an, die Vorstellung zu arrangieren.

Ein E-Mail-Verlauf vom Mai 2017 (EFTA00697005) zeigt, wie Epstein, Gates und Nikolic einen Spenderfonds als „Gegengewicht“ zu den erwarteten Kürzungen der Wissenschaftsfinanzierung diskutieren. Nikolic schrieb: „Das könnte ein großartiger Weg für einige Schlüsselbereiche wie Energie, Pandemien usw. sein.” Pandemien wurden als ständige Kapitalkategorie aufgeführt, gleichbedeutend mit Energie.

Was Epsteins Korrespondenz privat offenbart, wird durch öffentliche Aufzeichnungen in großem Umfang bestätigt. Die in E-Mails skizzierte Architektur – ewige Impfstofffonds, Offshore-Strukturen, parametrische Finanzinstrumente, Pandemien als Investmentthese – materialisierte sich innerhalb derselben Jahre und über dieselben Netzwerke in institutioneller Form.

Im Januar 2017 wurde in Davos die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations mit 460 Millionen Dollar von der Gates Foundation, dem Wellcome Trust und den Regierungen Norwegens, Japans und Deutschlands ins Leben gerufen. Ihre Mission: die Entwicklungszeit für Impfstoffe von zehn Jahren auf unter zwölf Monate zu verkürzen. Zu den ersten Zielpathogenen gehörte das MERS-Coronavirus.

Im Juni 2017 gab die Weltbank ihre ersten Pandemie-Katastrophenanleihen heraus – Wertpapiere im Wert von 320 Millionen Dollar, die von Swiss Re und Munich Re mit parametrischen Auslösern strukturiert wurden. Das Coronavirus wurde ausdrücklich als versichertes Risiko aufgeführt. Die Anleger erhielten Kuponraten von über 11 Prozent. Als COVID-19 im April 2020 die Anleihen auslöste, wurden 195,84 Millionen Dollar freigegeben.

Am 18. Oktober 2019 – sechs Wochen vor den ersten öffentlich bekannten COVID-19-Fällen – veranstalteten das Johns Hopkins Center for Health Security, das Weltwirtschaftsforum und die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung gemeinsam eine Pandemiesimulation namens Event 201. Das Szenario sah ein neuartiges Coronavirus vor. Die Diskussionen umfassten die Koordinierung durch die Regierung, pharmazeutische Lieferketten und – im Detail – Strategien für Medienmanagement, Zensur sozialer Medien und die Einhaltung öffentlicher Vorschriften.

Die Architektur war bereits vor Beginn der Pandemie fertiggestellt. Die Pandemievorsorge hatte sich – nicht heimlich, sondern weitgehend offen – von einer Notfallmaßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu einem privatisierten, finanzierten Regierungssystem gewandelt. Die Spannung, die Epstein 2011 erkannt hatte, wurde durch Größe, Legitimität und die von ihm mitgestalteten Offshore-Strukturen aufgelöst.

Teil III: Die zentrale Ironie

Die erlaubte Diskussion über Gewinne – und die verbotene

Die Unterdrückung abweichender Meinungen erfolgte nicht in einem Vakuum. Sie fand vor dem Hintergrund dokumentierter Pandemie-Profite von Unternehmen statt, über die Mainstream-Institutionen frei diskutieren und kritisieren durften. Die Frage ist, wer darüber diskutieren durfte und unter welchen Bedingungen.

Im Juli 2020 veröffentlichte Oxfam America eine detaillierte Medienmitteilung mit dem Titel Pandemic Profits Exposed. Auf der Grundlage von SEC-Unterlagen, Verteilungsdaten der Federal Reserve und FactSet-Gewinnberichten dokumentierte Oxfam, dass 17 der 25 profitabelsten US-Unternehmen auf dem Weg waren, fast 85 Milliarden US-Dollar an Pandemie-Gewinnen zu erzielen – also einen Nettogewinn, der über ihrem eigenen Vierjahresdurchschnitt von 2016 bis 2019 lag. Dabei handelte es sich nicht um spekulative Schätzungen, sondern um Zahlen, die aus öffentlich zugänglichen Finanzberichten abgeleitet wurden.

Die Zahlen waren atemberaubend. Allein Microsoft würde während der Pandemie voraussichtlich 20,8 Milliarden Dollar mehr verdienen als in den Vorjahren. Google folgte mit 10,2 Milliarden Dollar. Intel mit 7,2 Milliarden Dollar. Johnson & Johnson mit 5,1 Milliarden Dollar. Big Tech und Big Pharma – zwei Sektoren, die bereits von niedrigen effektiven Steuersätzen und Offshore-Finanzstrukturen profitieren – waren die auffälligsten Unternehmensgewinner der Pandemie.

Oxfam ging noch weiter. Dieselben 25 Top-Unternehmen schütteten 99 Prozent ihrer Gewinne aus dem Jahr 2020 an ihre Aktionäre aus – gegenüber 90 Prozent nur zwei Jahre zuvor. Und da die reichsten 10 Prozent der Amerikaner 87 Prozent aller Unternehmensaktien besitzen, wurde dieser Gewinn nicht in der gesamten Wirtschaft verteilt. Er konzentrierte sich auf wenige. Oxfam schätzte, dass fast neun von zehn Dollar der Pandemie-Gewinnüberschüsse an die obersten zehn Prozent der amerikanischen Vermögensbesitzer fließen würden. Schwarze und lateinamerikanische Familien – die bereits unverhältnismäßig stark unter den gesundheitlichen Folgen von COVID-19 leiden – würden etwa 16 Cent pro Dollar erhalten. Die untere Hälfte des Landes würde so gut wie nichts erhalten.

Nichts davon wurde als kontrovers angesehen. Oxfam schlug eine Pandemie-Gewinnsteuer vor, die sich an der Überschussgewinnsteuer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs orientierte, und berief sich dabei auf die wissenschaftlichen Arbeiten von Prof. Reuven Avi-Yonah von der University of Michigan Law School. Die Stellungnahme wurde als legitimer Beitrag zur Politik aufgenommen. Sie wurde im Rahmen des normalen wirtschaftlichen Diskurses behandelt, zitiert und diskutiert. Niemand wurde wegen ihrer Veröffentlichung von Plattformen verbannt.

Elf Monate später, im Juni 2021, veröffentlichte das Center for Countering Digital Hate einen eigenen Bericht. Er trug den Titel Pandemic Profiteers: The Business of Anti-Vaxx.

Die Darstellung war sofort anders. Während Oxfam die Unternehmensgewinne analysiert hatte, zeichnete CCDH ein Bild moralischer Korruption. Der Bericht schätzte, dass die als „Anti-Impf-Industrie” bezeichnete Branche einen Jahresumsatz von mindestens 36 Millionen Dollar erzielte und dass ihre insgesamt über 62 Millionen Follower in den sozialen Medien den Big-Tech-Plattformen jährliche Werbeeinnahmen von bis zu 1,1 Milliarden Dollar einbrachten. Zwölf Personen, die CCDH zuvor als „Disinformation Dozen” (die „Zwölf Desinformanten”) bezeichnet hatte, wurden als Hauptakteure identifiziert. Ihre Einnahmequellen wurden detailliert aufgeführt: Buchverkäufe, Affiliate-Marketing für Nahrungsergänzungsmittel, Filmproduktion, E-Mail-Listen und staatliche PPP-Kredite.

Die Sprache war nicht analytisch, sondern anklagend. Das CCDH beschrieb diese Verlage als eine „fünfte Kolonne”, die „offen” agiere und das Vertrauen der Öffentlichkeit in Ärzte und die Medizin untergrabe. Ihre Aktivitäten wurden nicht als wirtschaftliches Verhalten dargestellt, das reguliert werden müsse, sondern als Bedrohung, die beseitigt werden müsse.

Wenn man diese beiden Berichte nebeneinanderstellt, wird etwas deutlich.

Der Größenunterschied ist nicht marginal. Er ist um ein Vielfaches größer. Oxfam dokumentierte 85 Milliarden Dollar an überschüssigen Pandemiegewinnen von Unternehmen, die überwiegend an die reichsten Aktionäre des Landes flossen. CCDH ermittelte einen Jahresumsatz von 36 Millionen Dollar bei einer Handvoll unabhängiger Verlage. Die eine Zahl ist etwa 2.400 Mal größer als die andere.

Die aufschlussreichere Asymmetrie liegt jedoch nicht in der Größenordnung. Sie liegt in der Art der Abhilfemaßnahmen, die in den beiden Berichten vorgeschlagen werden.

Oxfam behandelte die Pandemie-Profiteure als legitime Wirtschaftsakteure, die stärker besteuert werden sollten. Die vorgeschlagene Abhilfemaßnahme war fiskalischer Natur: eine vorübergehende Sondergewinnsteuer, deren Einnahmen für Pandemiehilfe, universelle Kinderbetreuung, bezahlten Familienurlaub und die weltweite Verteilung von Impfstoffen verwendet werden sollten. Die zugrunde liegende Prämisse war, dass diese Unternehmen Teil eines gemeinsamen Wirtschaftssystems waren und in einer Zeit der kollektiven Krise einen größeren Beitrag leisten mussten.

Das CCDH behandelte die von ihm identifizierten Profiteure als illegitime Akteure, die zum Schweigen gebracht werden sollten. Die vorgeschlagene Abhilfe war keine Regulierung. Es war die Entfernung. Der Aufruf des Berichts zum Handeln war eine öffentliche Petition, in der gefordert wurde, dass Facebook, Instagram, Twitter und YouTube diese Personen dauerhaft von ihren Plattformen entfernen sollten. Die zugrunde liegende Prämisse war, dass diese Verleger ihr Recht auf Teilnahme am öffentlichen Diskurs vollständig verwirkt hatten.

Eine Gruppe von Pandemie-Profiteuren – diejenigen, die Dutzende Milliarden verdienten – wurde aufgefordert, mehr zum System beizutragen.

Der anderen Gruppe – diejenigen, die nur einen Bruchteil dieses Betrags verdienten – wurde gesagt, dass sie keinen Platz darin hätten.

Wenn Unternehmen von der Pandemie profitierten, war das systemische Ökonomie. Wenn Kritiker diese Gewinne diskutierten, war das moralische Korruption.

Die Bezeichnung „Profiteur” wurde nicht aufgrund der Höhe des Gewinns oder des dadurch verursachten Schadens verwendet. Sie wurde verwendet, je nachdem, wer sich äußerte und ob seine Äußerungen dem institutionellen Konsens dienten oder ihn bedrohten. Die Bereicherung der Aktionäre um Dutzende Milliarden war ein politisches Problem. Die Einnahmen unabhängiger Verlage in Höhe von Dutzenden Millionen waren eine existenzielle Bedrohung. Der Unterschied lag nie im Geld. Es ging um die Botschaft.

Was die Epstein-Akten hinzufügen

Dieses Muster – die selektive Verwendung des Etiketts „Profiteur“ – wird noch beunruhigender, wenn man es mit den Epstein-Akten in Verbindung bringt. Denn der Bericht der ISD vom Mai 2020 forderte nicht nur eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Profiteure. Er erklärte, dass die öffentliche Diskussion, die Bill Gates, George Soros und die Rothschilds mit Pandemie-Profiteuren in Verbindung brachte, „unbegründeter“ Rechtsextremismus sei – eine Verschwörungstheorie ohne überprüfbare Beweise.

Der Interessenkonflikt beschränkte sich nicht nur auf ISD. Im November 2025 wurde bestätigt, dass die Open Society Foundations – George Soros‘ politischer Arm – CCDH direkt mit einer Zuwendung in Höhe von 250.000 Dollar finanziert hatten, wodurch Soros‘ Geld auf beiden Seiten der Operation zum Einsatz kam: zur Finanzierung der Organisation, die seinen Namen für unaussprechlich erklärte, und zur Finanzierung der Organisation, die die Lebensgrundlage derjenigen zerstörte, die ihn aussprachen. Die Bestätigung brachte eine umfassendere Struktur ans Licht – mehr als zwanzig dunkle Geldquellen, darunter das Arabella Advisors-Netzwerk, sieben anonyme Prism-Trusts und von Spendern beratene Fondsstrukturen, die auf dauerhafte Undurchsichtigkeit ausgelegt sind. Öffentlich zugängliche Unterlagen deuten darauf hin, dass mehrere Einrichtungen, die mit den in ISD-bezogenen Berichten erwähnten philanthropischen Netzwerken in Verbindung stehen, auch Organisationen finanzieren, die sich mit Initiativen zur Bekämpfung von Desinformation befassen. Inwieweit diese Finanzierungsströme redaktionelle oder plattformbezogene politische Entscheidungen beeinflussen, ist nicht vollständig transparent.

Die zwischen 2024 und 2026 veröffentlichten Epstein-Akten des DOJ ergaben Folgendes aus den Bundesunterlagen:

Laut den im Rahmen der Veröffentlichung der Epstein-Akten des DOJ freigegebenen Dokumenten (EFTA01256269; EFTA01835356) wird in einem Schriftwechsel vom August 2011 auf die Strukturierung eines Offshore-Investmentvehikels Bezug genommen, das als „Impfstofffonds” bezeichnet wird und mit Renditen in Milliardenhöhe sowie langfristigen Nachfolgeregelungen verbunden ist.

Die Dokumente spiegeln Planungsgespräche wider. Sie belegen jedoch nicht, ob die Struktur letztendlich wie vorgeschlagen umgesetzt wurde.

Ein separates Dokument vom Oktober 2015 (EFTA00584904) zeigt, dass die Southern Trust Company eine Vereinbarung mit Edmond de Rothschild Holding, S.A. geschlossen hat, in der eine Gebühr in Höhe von 25 Millionen Dollar für „offene Angelegenheiten” im Zusammenhang mit der Regierung der Vereinigten Staaten festgelegt wurde.

Umfang und Grenzen der Beweiswürdigung

Das Übereinkommensschreiben vom 5. Oktober 2015 (EFTA00584904) dokumentiert eine Vereinbarung über 25 Millionen US-Dollar zwischen der Southern Trust Company, Inc. und der Edmond de Rothschild Holding, S.A. in Bezug auf „offene Fragen” im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten. EFTA00584904 Die Vereinbarung enthält keinen Hinweis auf die Finanzierung von Impfstoffen oder Investitionsvehikel für Pandemien. Unabhängig davon wird in einem Schriftwechsel vom August 2011 (EFTA01256269; EFTA01835356) auf Gespräche über die Strukturierung eines Offshore-Investitionsvehikels Bezug genommen, das als „Impfstofffonds” bezeichnet wird. Die veröffentlichten Unterlagen der Bundesbehörden belegen auf den ersten Blick nicht, dass das Engagement von Rothschild im Jahr 2015 mit den früheren Diskussionen im Zusammenhang mit Impfstoffen in Verbindung stand. Eine Korrelation in der Finanzarchitektur allein begründet noch keine koordinierte Absicht.

Im Dezember 2015 schrieb Epstein an Ariane de Rothschild: „Ich denke, Sie werden feststellen, dass 45,5 Strafpunkte (Kathy plus Pillsbury etwa 10, ich 25) insgesamt weniger als 80 ziemlich gut sind.“ Rothschild antwortete innerhalb weniger Stunden: „Ja, herzlichen Glückwunsch und ein riesiges Dankeschön!! Ich bin erleichtert, dass es geklärt und vorbei ist.“ (EFTA00669908)

Mit „Kathy“ war Kathy Ruemmler gemeint, ehemalige Rechtsberaterin von Präsident Obama im Weißen Haus, die Epstein in den Wochen nach ihrem Ausscheiden aus dem Weißen Haus für das Rothschild-Engagement rekrutiert hatte – bevor sie laut Epsteins eigener zeitgenössischer E-Mail die Nominierung zur Generalstaatsanwältin ablehnte, um den Auftrag zu erfüllen. (EFTA02592865) Ruemmler hatte Epstein offiziell als Berater mit dem Briefkopf von Latham & Watkins engagiert. (EFTA00582812)

Ein Flugprotokoll vom Juli 2015 zeigt Epstein, Ariane de Rothschild und Ruemmler auf einem Charterflug nach Genf zu einem Treffen bei Jet Aviation. (EFTA00644548) Epsteins Kalender für März 2018 – vier Jahre nach seiner Verurteilung wegen Sexualdelikten – zeigt einen gemeinsamen Termin mit Ruemmler und Ariane de Rothschild sowie ein separates Mittagessen in diesem Monat mit Ruemmler und Steve Bannon. (EFTA00285556)

Im Februar 2026 bestätigte Goldman Sachs Ruemmler’s Ausscheiden als General Counsel. Die Medienberichterstattung konzentrierte sich auf persönliche E-Mails, aus denen hervorging, dass sie Epstein „Onkel Jeffrey” genannt hatte. Die 25-Millionen-Dollar-Einigung mit dem Justizministerium – die eigentliche Finanztransaktion, die im Mittelpunkt des Engagements stand – wurde in den Mainstream-Medien fast gar nicht erwähnt.

EPSTEIN’S 25-MILLIONEN-DOLLAR-E-MAIL

Über diesen Bericht Dieser Bericht basiert auf Beweismitteln, die in Bundesverfahren vorgelegt und mit EFTA-Produktionsnummern gekennzeichnet wurden. Die zitierten Passagen spiegeln die Aussagen der Beteiligten wider, wie sie in den zitierten Beweismitteln erscheinen. Die Analyse beschränkt sich auf den Inhalt der Akten und erhebt keinen Anspruch auf Feststellungen zu Tatsachen, Rechtsfragen oder Fehlverhalten…

Die Einigung zwischen Edmond de Rothschild und dem US-Justizministerium ist nun in den Bundesakten verzeichnet. Aber schon Monate bevor diese Akte veröffentlicht wurde, war die Informationslage so manipuliert worden, dass jeder, der diese Worte laut aussprach, eher als Verschwörungstheoretiker denn als Zeuge wahrgenommen wurde.

Der Zeitpunkt der rechtlichen Drohungen gegen die „Disinformation Dozen“ birgt eine weitere Ironie – eine, die die Merkmale psychologischer Operationen aufweist, die CCDH später in seinen internen Memos als „Black Operations“ bezeichnete. Im Mai 2020 hatte der Bericht des ISD die öffentliche Erwähnung der „Rothschilds” im Zusammenhang mit Pandemie-Profiteuren als Zeichen antisemitischen, rechtsextremen Verschwörungsdenkens dargestellt – nicht nur als falsch, sondern als moralisch disqualifizierend. Diese Darstellung wurde nun in die Informationsumgebung geladen. Im Jahr 2021 trat Rechtsanwalt Brian Rothschild auf den Plan und drohte denselben Zielpersonen mit Klagen wegen widerrechtlicher Tötung. Die psychologische Architektur war vollständig. Ob beabsichtigt oder zufällig, der Effekt war identisch: Wenn die Zielpersonen ihre eigene rechtliche Situation genau beschrieben – dass sie von einem Anwalt namens Rothschild mit dem finanziellen Ruin bedroht wurden –, aktivierten sie genau das antisemitische Verschwörungslabel, das ISD monatelang in den öffentlichen Diskurs eingebettet hatte. Die Beschreibung der Tatsachen der eigenen Verfolgung wurde selbst zum Beweis für die Pathologie, die die Verfolgung angeblich rechtfertigte. Die Falle schloss sich von selbst. Die Anerkennung des Musters würde als Beweis für die angebliche Absurdität des Musters verwendet werden. Die Anschuldigung machte sich selbst immun gegen eine Überprüfung.

Die CCDH hatte diese Technik bereits innerhalb der britischen Labour-Partei perfektioniert, wo die Frage, ob Antisemitismusvorwürfe gegen Corbyns Verbündete instrumentalisiert wurden, selbst als Beweis für das Antisemitismusproblem angesehen wurde – die Leugnung war die Diagnose. Die Klageandrohung von Rothschild war dieselbe Strategie, die auch auf transatlantischer Ebene angewendet wurde: eine Falle, die so konstruiert war, dass man, wenn man genau beschrieb, was einem widerfuhr, wie jemand klang, dem so etwas auch passieren sollte.

Die Ideen, die ISD im Mai 2020 als „unbegründet” bezeichnet hat, sind in den Unterlagen des Bundes mit spezifischen Bates-Nummern dokumentiert, die jeder einsehen kann.

Es gibt Dinge, die die Epstein-Akten belegen, und Dinge, die sie nicht belegen. Sie belegen nicht, dass COVID-19 hergestellt oder absichtlich freigesetzt wurde. Sie erfordern diese Schlussfolgerung nicht, um zu beweisen, dass etwas Wichtiges geschützt wurde. Sie belegen jedoch, dass die Personen, deren Namen für die öffentliche Diskussion tabu waren, in ihrer eigenen Korrespondenz genau die Art von Finanzarchitektur aufgebaut hatten, deren Erfindung den Kritikern vorgeworfen wurde. Die Unterdrückung war kein Zufall. Die Unterdrückungsaktion schützte genau das Netzwerk, von dem sie behauptete, es existiere nicht.

Teil IV: Der Bogen schließt sich

Im November 2022 bestätigten die von Matt Taibbi, Bari Weiss und Michael Shellenberger veröffentlichten Twitter Files auf systemischer Ebene, was Ruby anhand der direkten Eingaben des CCDH dokumentiert hatte: eine umfassende, koordinierte Architektur der Zensur durch Regierungen gegenüber Plattformen, wobei externe Organisationen als Mittelsmänner fungierten.

Im Jahr 2023 lud der Justizausschuss des Repräsentantenhauses unter dem Vorsitz von Jim Jordan das CCDH wegen seiner Kommunikation mit der Biden-Regierung vor und verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich einer unzulässigen Koordinierung durch die Regierung zur Unterdrückung der amerikanischen Meinungsfreiheit. Der Fall Missouri gegen Biden wurde vor den Bundesgerichten verhandelt. Die Generalstaatsanwälte von vierzehn Bundesstaaten leiteten Ermittlungen ein, um zu untersuchen, wie ausländische Interessenverbände von inländischen Behörden genutzt worden waren, um die Beschränkungen des Ersten Verfassungszusatzes zu umgehen.

Im Jahr 2024 reichte X Klage gegen das CCDH ein. American First Legal erhielt durch das FOIA Dokumente, die die Zusammenarbeit des CDC mit ausländischen Operationen zur Bekämpfung von Desinformation offenlegten. Eine 171-seitige Bundesklage wegen Verletzung der Bürgerrechte wurde in Florida eingereicht, in der das CCDH, Imran Ahmed, US-Beamte und Technologieplattformen wegen geheimen Absprachen zur Unterdrückung der rechtmäßigen Meinungsäußerung in den USA genannt wurden.

Anfang 2025 kündigte die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, ihre Absicht an, den Plan der Biden-Regierung zur Überwachung und Zensur im Inland freizugeben – „Fälle, in denen die Regierung gegen Amerikaner eingesetzt wurde”. YouTube stellte die Konten wieder her, die es unter dem Druck der Disinformation Dozen entfernt hatte, und räumte damit ein, dass keine Plattformstandards verletzt worden waren und dass die Löschungen das Ergebnis externer Zwangsmaßnahmen waren.

Dann kam der Februar 2026, und die Dominosteine fielen nacheinander.

Morgan McSweeney – der Gründungsarchitekt des CCDH und Stabschef des britischen Premierministers – fiel als Erster. Sein Mentor Peter Mandelson, den McSweeney trotz der Einwände der Sicherheitsdienste zum Botschafter in Washington gemacht hatte, wurde wegen seiner Verbindungen zu Epstein entlassen. Achtzehntausend E-Mails, die Bloomberg vorlagen, belegten, dass Mandelson – den Epstein „Petey“ nannte – ihm während seiner Haft geholfen hatte, sich gegen strafrechtliche Anklagen zu wehren, und ihm nach seiner Verurteilung geschrieben hatte: „Deine Freunde bleiben bei dir und lieben dich.“ Der Mann, der die Organisation aufgebaut hatte, die zwölf Amerikaner als Mörder brandmarkte, war nun öffentlich mit dem Netzwerk verbunden, wegen dessen Diskussion diese Amerikaner zum Schweigen gebracht worden waren.

Kathy Ruemmler verließ Goldman Sachs. Die Medienberichterstattung konzentrierte sich auf persönliche E-Mails, aus denen hervorging, dass sie Epstein „Onkel Jeffrey” genannt hatte. Die 25-Millionen-Dollar-Einigung des Justizministeriums – die eigentliche Finanztransaktion, die im Mittelpunkt des Engagements stand – wurde in den Mainstream-Medien fast gar nicht erwähnt. Die Frau, die von einem verurteilten Sexualstraftäter angeworben worden war, um eine Einigung zwischen Rothschild und dem US-Justizministerium zu vermitteln, war bis wenige Wochen zuvor die Chefsyndikus der mächtigsten Investmentbank an der Wall Street gewesen.

Imran Ahmed wurde berichtet, dass ihm die Aufhebung seines US-Visums drohte. Die BBC, deren Abteilung „Click“ sich mit ISD zusammengetan hatte, um den Bericht von 2020 zu erstellen, in dem GreenMedInfo als rechtsextreme Desinformationsquelle bezeichnet wurde, gab zu, dass sie die Rede von Präsident Trump vom 6. Januar so bearbeitet hatte, dass sie „den Eindruck einer direkten Aufforderung zu gewalttätigen Aktionen erweckte“, was zu einer Entschuldigung und zum Rücktritt von Führungskräften führte. Die Institution, die zum Aufbau des Glaubwürdigkeitsrahmens für die Zensurmaßnahme beigetragen hatte, räumte nun öffentlich ihre eigene redaktionelle Manipulation ein.

Die „Disinformation Dozen” – die zwölf Privatpersonen, die vor dem Parlament und dem Weißen Haus als Mörder, Kriminelle und Terroristen gebrandmarkt wurden – wurden nie zum Schweigen gebracht. Einige von ihnen sind heute sogar prominenter als zuvor. Robert F. Kennedy Jr. ist Gesundheitsminister. Die von ihnen geäußerten Bedenken hinsichtlich der Impfstoffsicherheit, der Pandemiepolitik und der finanziellen Interessen derjenigen, die die Pandemiebekämpfung gestalten, sind nun Gegenstand von Anhörungen im Kongress, Präsidialkommissionen und Anordnungen zur Freigabe von Geheimdokumenten durch die Bundesregierung.

Fazit: Was die Aufzeichnungen zeigen

Der Fall ist folgender: Dieselben Einrichtungen, die die Finanzinstrumente geschaffen, die Pandemiesimulationen finanziert, die entsprechenden Patente gehalten, Personal in Impfstoffteams und Rückversicherungseinheiten eingesetzt und die Überwachungsnetzwerke finanziert haben, haben auch – über von ihnen finanzierte NGOs und parlamentarische Gremien, zu denen sie Zugang hatten – eine koordinierte Operation gestartet, um die Menschen, die Fragen zu diesen Zusammenhängen stellten, zu unterdrücken, zu diffamieren und finanziell zu bedrohen.

Diese Operation nutzte parlamentarische Privilegien, automatisierte Unterdrückung, rechtliche Drohungen, schaffte es in die Definitionen des Ministeriums für innere Sicherheit von „inländischen Extremisten” und wurde vom Präsidenten gegen Privatpersonen, die ihre Rechte ausübten, verstärkt.

Es drohte mit Klagen wegen widerrechtlicher Tötung, die eher darauf abzielten, den Gegner in den Ruin zu treiben als zu gewinnen. Es produzierte übertriebene Statistiken, die ein amtierender US-Präsident zitierte, um zu erklären, dass zwölf namentlich genannte Personen Amerikaner töteten. Und es agierte unter dem Deckmantel eines breiteren Informationsumfelds, in dem 85 Milliarden Dollar an Pandemie-Gewinnen von Unternehmen Gegenstand politischer Diskussionen waren, während 36 Millionen Dollar an Einnahmen unabhängiger Medien als existenzielle Bedrohung behandelt wurden.

Das, was als Desinformation bezeichnet wurde, ist nun in den Bundesakten dokumentiert, mit den Worten der Teilnehmer selbst und mit Beweisstücknummern.

Diejenigen, die es als Desinformation bezeichneten, sehen sich nun selbst der gleichen Prüfung ausgesetzt, die sie anderen auferlegt haben.

Und die Finanzierungsspur bestätigte, was die Methodik bereits vermuten ließ. Dieselbe Open Society Foundations, deren Name laut ISD für öffentliche Diskussionen tabu war, finanzierte direkt die CCDH – das Instrument zur Durchsetzung. Es wurde bestätigt, dass dieselben philanthropischen Netzwerke, die Organisationen finanzierten, die an der Verbreitung von Antisemitismusvorwürfen innerhalb der britischen Labour-Partei beteiligt waren, auch die Anwendung eines methodisch identischen Ansatzes durch die CCDH gegen zwölf namentlich genannte US-Bürger finanzierten. Es war nicht nur dasselbe Drehbuch. Es war derselbe Geldgeber.

Die rechtliche Anfechtung dieses Apparats ist nun in vollem Gange. Unsere Bundesklage wegen Verletzung der Bürgerrechte (6 Kläger, die als „Disinformation Dozen“ bezeichnet werden), eingereicht im südlichen Bezirk von Florida, nennt CCDH, Imran Ahmed, US-Beamte und Technologieplattformen wegen geheimen Absprachen zur Unterdrückung rechtmäßiger amerikanischer Meinungsäußerungen. Die Regierung hat bereits kritische Zugeständnisse gemacht.

Der Bogen ist, wie sich herausstellt, lang – aber er biegt sich.

Schlusswort

Die Erstellung dieses Artikels hat fünf Jahre gedauert. Nicht, weil die Beweise schwer zu finden waren – ein Großteil davon befand sich in den Ausstellungsunterlagen des Bundes mit Bates-Nummern, die jeder einsehen kann. Es hat fünf Jahre gedauert, weil der in diesen Seiten beschriebene Apparat in Echtzeit so konstruiert wurde, dass die Menschen, die ihn entdeckt haben, nicht gehört werden konnten.

Sie nannten uns Betrüger. Sie nannten uns Mörder. Sie verglichen uns mit Kinderschändern und organisierten Kriminellen unter parlamentarischer Immunität. Sie speisten unsere Namen in KI-Zensursysteme ein. Sie drohten uns mit Klagen, die eher darauf abzielten, uns in den Ruin zu treiben, als zu gewinnen. In meinem Fall eskalierten sie zu einem einseitigen Antrag auf meine Verhaftung vor einem ausländischen Gericht – wegen des Verbrechens, auf amerikanischem Boden die Wahrheit gesagt zu haben.

Nichts davon hat funktioniert.

Wenn es funktioniert hätte, wäre Robert F. Kennedy Jr. heute nicht Gesundheitsminister. Diese Kampagne ist nicht nur gescheitert. Sie ist katastrophal nach hinten losgegangen – und was Sie gerade gelesen haben, ist der Beweis dafür, warum.

Die hier dokumentierten Auswirkungen gehen über die in diesen Seiten genannten Personen hinaus. Sie betreffen die nationale Sicherheit, die Durchsetzbarkeit des Ersten Verfassungszusatzes in grenzüberschreitenden Kontexten und die Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien. Ich glaube, dass Kongressermittler, diplomatische Kanäle und Gesetzgeber auf beiden Seiten des Atlantiks sich über diese Informationen informieren wollen.

Der internationale Zensurapparat, der zwölf Amerikaner ins Visier genommen hat, hat allen Grund, Sie davon abzuhalten, dies zu lesen. Lassen Sie sich davon nicht abhalten. Lesen Sie es. Überprüfen Sie es. Teilen Sie es.

Die Ausstellungsnummern sind öffentlich. Die Akte ist offen. Der Rest liegt bei Ihnen.

Anmerkungen und Quellenangaben