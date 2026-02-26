Die 10 Dinge, die verschwinden werden, wenn die Kacke am Dampfen ist

Von Milan Adams

Wenn die Lage wirklich schlimm wird – und ich meine damit eine Situation, von der sich eine Region oder ein Land nicht schnell oder gar nicht erholen kann –, werden Sie und Ihre Familie höchstwahrscheinlich sterben, wenn Sie nicht vorbereitet sind. Sind Sie ausreichend vorbereitet, um sicherzustellen, dass Ihre Familie eine große Katastrophe überstehen kann?

Brände – Kalifornien

Ich versuche, so optimistisch wie möglich zu sein, wenn ich über mögliche Katastrophenszenarien nachdenke. Ich betrachte mich selbst als eine Art praktischer, pragmatischer Prepper und konzentriere mich in der Regel auf die wahrscheinlichsten Katastrophenszenarien, mit denen ich in meiner Region konfrontiert sein werde, wie Brände oder Erdbeben. Ich möchte gerne glauben, dass die meisten katastrophalen Probleme in meiner Region innerhalb von zwei bis vier Wochen gelöst werden können, vorausgesetzt, Hilfe kommt. Aber ich weiß, dass es als Prepper töricht wäre, nicht die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sich die Lage nicht wieder normalisiert oder keine Hilfe eintrifft. Wäre ich in diesem Fall bereit, für mich und meine Familie zu sorgen? Viele Experten sagen voraus, dass bei einem Ausfall des Stromnetzes in den USA bis zum Ende des ersten Monats die Hälfte aller Amerikaner sterben würde. Können Sie 30 Tage ohne Strom, Wasser oder Lebensmittel überleben?

In diesem Artikel besprechen wir die 10 häufigsten Todesursachen im ersten Monat einer längeren Katastrophe. Auch wenn dieses Thema als entmutigend empfunden werden könnte, gibt es doch eine gute Nachricht: Wir präsentieren Ihnen Lösungen, mit denen Sie und Ihre Familie auf diese Herausforderungen vorbereitet sind.

Übrigens, wenn Sie das Buch „1 Second After“ noch nicht gelesen haben, empfehle ich Ihnen, es noch heute zu kaufen … natürlich erst, nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben. Es handelt sich zwar um einen Roman, aber es ist ein großartiges Buch, das viele der Themen behandelt, die wir in diesem Artikel besprechen werden.

Lassen Sie uns also gleich mit den 10 wichtigsten Dingen beginnen, die Sie oder Ihre Familie in den ersten 30 Tagen nach einer Katastrophe, in der keine Hilfe kommt, wahrscheinlich töten werden.

1. Der Mangel an Wasser oder sogar an trinkbarem Wasser.

Vorbereitung sauberes Wasser

Ich habe diesen Punkt bewusst an die erste Stelle gesetzt, da man ohne Wasser nur drei Tage überleben kann. Der größte Killer zu Beginn einer Katastrophe sind Menschen, die entweder an Wassermangel oder an der Unmöglichkeit, Zugang zu sauberem Wasser zu erhalten, sterben. Wenn Sie jemals die Nachrichten gesehen haben, nachdem eine Region von einer großen Katastrophe heimgesucht wurde, wissen Sie, dass tödliche Krankheiten unter den Vertriebenen schnell um sich greifen. Der Mangel an sauberem Wasser führt zu Durchfall und anderen Problemen, die aufgrund von Krankheitserregern, die die Wasserversorgung aufgrund unhygienischer Bedingungen kontaminieren, schnell zum Tod führen können.

Wie kann man sich davor schützen? Ganz einfach. Mit einem schwerkraftgespeisten Wasserfiltersystem oder anderen Wasserfiltersystemen, die keinen Strom benötigen, können Sie Ihr Wasser sicher machen. In den Notfallrucksäcken meiner Familie habe ich verschiedene Wasserfilter: einen Sawyer-Wasserfilter, einen Life Straw und einen Pure Sip-Wasserfilter für den persönlichen Gebrauch. Diese kleinen Filter sind zwar gut für die Beseitigung von Bakterien geeignet, aber nicht wirklich für die Beseitigung von Verunreinigungen im Wasser ausgerüstet. Bei uns zu Hause haben wir auch einen Berkey-Wasserfilter, den wir täglich benutzen. Diese Filter können verunreinigtes Wasser trinkbar machen. Wenn du kein Wasser gelagert hast und keine Möglichkeit hast, Wasser zu filtern, musst du dich zuerst darum kümmern. Außerdem solltest du Bleichmittel, Jodtabletten oder Pool-Shock zur Verfügung haben, um Viren abzutöten, falls dein Filter nicht auf diesem Niveau filtert.

2. Verhungern

Vorbereitung auf Hunger

Der Durchschnittsmensch kann ohne Nahrung nur 21 Tage überleben. Die meisten Amerikaner haben nur genug Lebensmittel für ein paar Tage, da sie es gewohnt sind, alle paar Tage zum Supermarkt zu gehen. Was passiert, wenn eine Katastrophe die Belieferung Ihres örtlichen Supermarkts verhindert, der normalerweise genug Vorräte für drei Tage führt? Unterernährung, Lebensmittelvergiftungen und Hunger werden in den ersten 30 Tagen einen großen Teil der Bevölkerung auslöschen.

Dieses Problem lässt sich leicht beheben, indem man einen kurzfristigen Ernährungsplan aufstellt. Bei mir zu Hause habe ich Lebensmittel vorrätig, die wir ohnehin täglich verwenden. Wir entnehmen die Lebensmittel nach Bedarf aus diesem Vorrat … Dinge wie Spaghetti, Reis, Honig, Bohnen, Kaffee, Fleischkonserven, Dosenfutter usw. Diese Vorgehensweise ist keineswegs ein langfristiger Plan zur Vorratshaltung, den wir in einem späteren Artikel behandeln werden, sondern es handelt sich vielmehr um Lebensmittel, die wir ohnehin schon täglich verwenden. Ich habe Folgendes getan: Wir haben begonnen, jeden Monat ein wenig zusätzliches Geld aus unserem Budget beiseite zu legen, um weitere Lebensmittel zu kaufen, die wir bereits verwenden, und haben diese unserem Vorrat hinzugefügt. Wenn wir Lebensmittel aus unserem zusätzlichen Vorrat entnehmen, notieren wir in einem Notizblock in unserem Vorratsraum, was wir entnommen haben, und beim nächsten Einkauf ersetzen wir diese Lebensmittel einfach. Viele Menschen konzentrieren sich auf die Lagerung von Konserven, die für kurze Zeiträume gut geeignet sind, aber es ist auch eine gute Idee, einen Ausgleich durch andere Lebensmittel zu schaffen, die sich leicht im Regal lagern lassen. Denken Sie daran: Beginnen Sie mit der Bevorratung von Grundnahrungsmitteln, die leicht zu lagern und zuzubereiten sind und ein ausgewogenes Verhältnis von Fett, Kohlenhydraten und Proteinen aufweisen.

3. Ihre Medikamente gehen zur Neige

Vorbereitungen – Medikamente gehen zur Neige

Das ist eine gewisse Herausforderung, da man sich nicht unbedingt mit Medikamenten eindecken kann, wenn der Arzt nur eine Menge verschreibt, die bis zum nächsten Termin reicht. Nach vielen Katastrophen, die eine Region heimgesucht haben, kann man davon ausgehen, dass die Menschen nicht nur in die örtlichen Lebensmittelgeschäfte stürmen, um so viel Lebensmittel und Wasser wie möglich zu kaufen, sondern auch in die örtlichen Apotheken, um sich die Medikamente zu sichern, die sie zum Überleben brauchen. Darüber hinaus müssen Sie bedenken, welche Auswirkungen es in Ihrer Region haben wird, wenn Menschen ihre Medikamente nicht mehr einnehmen können. Viele Menschen sind auf Medikamente angewiesen, nicht nur um gesundheitliche Probleme zu behandeln, sondern auch um geistig stabil zu bleiben. Ohne ihre Medikamente könnte es zu schweren Nebenwirkungen kommen. Die Menschen werden verzweifelt und möglicherweise gefährlich. Es wird Menschen geben, die ihre Medikamente zum Überleben brauchen. Ohne die Medikamente werden sie nicht lange überleben. Wenn Ihr Gesundheitszustand durch Änderungen Ihres Lebensstils (z. B. durch Fitness und Gewichtsabnahme) verbessert werden kann, sollten Sie dies ernsthaft in Betracht ziehen, was uns zu unserem nächsten Punkt führt.

4. Menschen werden sterben, weil sie nicht fit sind

Fitness vorbereiten

Vor einigen Monaten hatte ich einen Baum in meinem Garten, der zu sterben begann und gefällt werden musste. Ich besitze keine Kettensäge, also habe ich ihn mit einer Axt gefällt. Als ich aufwuchs, haben wir auf unserem Grundstück ständig Bäume gefällt und Holz gespalten … das war, als ich 18 Jahre alt war. Jetzt, wo ich über 40 bin, fällt mir diese Aufgabe schwerer. Das Fällen dieses Baumes war eine kleine Herausforderung. Ich verbringe zwar drei Tage im Fitnessstudio und versuche, an den anderen Tagen Cardio-Übungen zu machen, aber beim Fällen des Baumes wurde mir klar, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ich war schnell außer Atem und wünschte mir, ich hätte eine Kettensäge. Außerdem wurde ich aufgrund meiner Müdigkeit unvorsichtig und hätte mich fast verletzt, als ich versuchte, den Baum schräg zu fällen, und die Axt fast in mein Bein zurückspringen ließ (worauf ich im nächsten Punkt noch eingehen werde). Aber die Tatsache, dass ich mich in guter körperlicher Verfassung gehalten hatte, machte die Arbeit möglich. In einer Situation, in der die Infrastruktur zusammengebrochen ist und sich die Lage nicht wieder normalisiert, müssen Sie wahrscheinlich körperliche Aktivitäten ausführen, um zu überleben.

Wenn Sie es gewohnt sind, den ganzen Tag auf einem Bürostuhl zu sitzen und keine täglichen Aktivitäten auszuüben, die Ihren Körper beanspruchen, werden Sie vielleicht überrascht sein, wie wenig Ihr Körper für anstrengende Arbeit geeignet ist. Bitte unterschätzen Sie diesen Punkt nicht als etwas, das Sie aufschieben können. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Körper in Form zu bringen. Wenn Sie sich nicht anstrengen, wird Ihr Körper natürlich verkümmern. Denken Sie auch darüber nach, wie viel Übergewicht Sie derzeit mit sich herumtragen. Übergewicht kann in einer Situation, in der die Infrastruktur zusammenbricht, eine große Belastung sein. Mit einer Umstellung Ihrer Ernährung, indem Sie sich von Ihrem Sessel erheben und sich täglich bewegen, können Sie sich in die richtige Richtung lenken. Je älter ich werde, desto mehr werde ich mir der Grenzen meines Körpers bewusst und desto weniger möchte ich mich anstrengen. Es könnte eine Zeit kommen, in der meine Familie darauf angewiesen ist, dass ich mich körperlich anstrenge, um für sie zu sorgen, und ich möchte nicht unfähig sein, weil ich meinen Körper einfach verkümmern lassen habe.

5. Menschen werden aufgrund von Traumata, kleinen Verletzungen oder einfach durch Krankheit sterben

Vorbereitung auf kleine Verletzungen

Wie ich bereits erwähnt habe, hätte ich mir beim Fällen des Baumes beinahe die Axt ins Bein geschlagen. Man kann das natürlich als Unachtsamkeit abtun, aber bedenken Sie, wie viele Menschen sich bei körperlichen Aktivitäten verletzen, die mit einem Verletzungsrisiko verbunden sind. Nicht nur schwere Verletzungen können zu Verletzungen führen, sondern auch kleinere Verletzungen, die zu schweren Infektionen führen können. Wenn Sie jemals eine kleine Schnittwunde hatten, die sich zu einer Infektion entwickelt hat, die behandelt werden musste, konnten Sie einfach Ihren Arzt aufsuchen, um die richtigen Medikamente zur Behandlung des Problems zu erhalten. Stellen Sie sich nun aber vor, dass Menschen kleine Schnitte und Kratzer haben, die sie vernachlässigen, sodass sich daraus etwas Schlimmeres entwickelt, und niemand kann ihnen helfen. Nicht nur Verletzungen bergen ein hohes Sterberisiko, sondern auch Krankheiten.

Was können Sie also tun? Beginnen Sie jetzt damit, sich medizinisches Wissen anzueignen und die richtigen medizinischen Hilfsmittel zu besorgen. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie die grundlegenden Hygieneregeln nicht vernachlässigen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine Ausbildung bei meiner örtlichen Feuerwehr namens C.E.R.T. absolviert. Ein Teil der Ausbildung bestand darin, zu lernen, wie man Personen mit schweren Traumata stabilisiert. Ich empfehle Ihnen, sich nach ähnlichen Kursen in Ihrer Nähe umzusehen. Ich habe an der Universität Mikrobiologie studiert und während dieser Zeit viel Zeit als Freiwilliger in Krankenhäusern verbracht. Ich bin zwar keineswegs Arzt, aber in diesem Umfeld habe ich die Grundlagen der Hygiene und der Behandlung kleinerer Verletzungen gelernt. Ich habe mich um die Bevorratung von medizinischen Hilfsgütern gekümmert und arbeite derzeit daran, diese zu erweitern. Auf Youtube gibt es viele großartige Kanäle wie Patriot Nurse oder Dr. Bones und Nurse Amy, die sich hervorragend für alle eignen, die sich schnell in die Grundlagen der Medizin einarbeiten möchten. Sie sollten zumindest ein Buch wie „The Survival Medicine Handbook” in Ihrem Vorrat haben.

Außerdem sollten Sie sich ein gutes Paar Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille zulegen.

6. Mangelnde Hygiene

Vorbereitung-Hygiene

Im vorherigen Punkt habe ich darauf hingewiesen, dass erkrankte Personen ohne medizinische Versorgung sterben können. Wenn sich die Lage in Ihrer Region verschlechtert, sind angemessene sanitäre Einrichtungen von entscheidender Bedeutung. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie die Abfälle Ihrer Familie entsorgen werden? Mit Abfällen meine ich Ihren Urin und Kot sowie Essensreste oder schmutziges Geschirr. Wir sind es so gewohnt, einfach die Toilette zu spülen und den Müll an die Straße zu stellen, und schon ist das Problem gelöst. Aber was passiert, wenn die Kanalisation nicht mehr funktioniert und die Müllabfuhr Ihren Müll nicht mehr abholt? Was dann?

Mangelnde Hygiene kann zu Krankheiten führen, die sich in Ihrem Haushalt ausbreiten und Ihre Familie töten können. Beginnen Sie damit, Möglichkeiten zur Entsorgung Ihrer Abfälle zu recherchieren. Grundlegende Dinge wie gründliches Händewaschen werden wichtiger denn je sein. Ein ausreichender Vorrat an Handdesinfektionsmittel ist ebenfalls hilfreich. Als ich 2003 in Afghanistan lebte, hatte ich das Glück, nie wirklich krank zu werden, obwohl Hygiene für die allgemeine Bevölkerung ein Fremdwort war. Ich war fast schon zwanghaft auf Hygiene bedacht, und während meiner Zeit bei einer NGO, in der ich mit 24 anderen Menschen in einem Haus lebte, hatte ich glücklicherweise nicht so viele gesundheitliche Probleme wie meine Teamkollegen. Ich schreibe mein Glück meiner Sorgfalt zu, mit der ich darauf achtete, meine Hände sauber zu halten, meine Wasserflasche täglich zu sterilisieren und sicherzustellen, dass das Geschirr, das ich benutzte, ordnungsgemäß gereinigt wurde. Krank zu werden kann nicht nur ein Problem für Ihre Familie sein, sondern auch die Moral beeinträchtigen, wenn Familienmitglieder krank sind oder Sie selbst krank werden.

7. Sie sterben, wenn Plünderer kommen, um Ihre Sachen zu stehlen

Auf Plünderer vorbereiten

Viele Menschen stellen sich vor, dass sie es mit Plünderern zu tun bekommen werden, die in Banden oder Gruppen von Vertriebenen kommen, um sich ihre Vorräte zu holen. Zwar können solche Plünderer eine große Bedrohung darstellen, doch in Wirklichkeit könnten es auch Nachbarn oder andere Familienmitglieder sein, die sich gegen Sie wenden, wenn Sie sich vorbereitet haben und sie nicht.

Als ich anfing, mich ernsthaft mit Vorbereitungen zu beschäftigen, dachte ich, dass ich meine Begeisterung für das Thema mit Freunden und Familie teilen könnte, um sie dazu zu motivieren, sich ebenfalls ernsthaft darauf vorzubereiten. Das hatte jedoch eher den gegenteiligen Effekt: Sie schauten mich seltsam an und sagten später, dass sie im Falle einer Katastrophe sofort zu mir kommen würden, um Hilfe zu suchen. Erinnern Sie sich daran, dass wir zuvor erwähnt haben, dass nur etwa 1 % der Amerikaner „Prepper” sind? Was glauben Sie, werden die anderen 99 % der Amerikaner tun, wenn sie kein Wasser und keine Lebensmittel finden können? Dieser Gedanke beunruhigt mich sehr, denn ich möchte niemals jemandem Schaden zufügen, der hungrig ist und meine Vorräte haben will, insbesondere wenn es sich um jemanden handelt, den ich kenne und liebe. Und mit „meine Vorräte haben wollen” meine ich nicht nur fragen oder bitten. Wenn Menschen verzweifelt sind, tun sie alles, um zu überleben. Und mit „alles“ meine ich „a-ll-e-s“. Wenn Sie nur genug Vorräte haben, um Ihre Familie am Leben zu erhalten, was tun Sie dann, wenn Ihr Nachbar, der sich nicht vorbereitet hat, nicht mehr nur um Hilfe bittet, sondern beschließt, sich Ihre Vorräte zu nehmen, selbst wenn er Ihnen oder Ihrer Familie dabei Schaden zufügen muss?

Was sollen Sie also tun? Wenn Banden oder Plünderer entschlossen sind, Ihnen wegen Ihrer Vorräte Schaden zuzufügen, ist die Antwort klar, aber was sollen wir in Bezug auf Freunde oder Familie tun? Das ist ein moralisches Dilemma, das mir oft durch den Kopf geht und das auch in dieser Community häufig diskutiert wird. Wenn Sie Ihre Vorräte öffnen wollen, um anderen zu helfen, denken Sie daran, dass Sie damit die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Ihre Familie länger überlebt, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen, denen Sie geholfen haben, immer wieder zurückkommen. Meiner Meinung nach gibt es nur drei Antworten, die ich kurz durchgehen werde (und wenn Sie andere Ansichten haben, teilen Sie diese bitte in den Kommentaren unten mit): 1. Halten Sie den Mund. Je weniger Informationen Sie anderen über Ihre Vorräte geben, desto besser. 2. Helfen Sie anderen jetzt und klären Sie sie auf. Auch wenn dies genau das Gegenteil von meinem ersten Punkt zu sein scheint, müssen Sie nicht alle Ihre Vorbereitungen offenlegen und ihnen alles zeigen, was Sie haben. Helfen Sie ihnen einfach dabei, sich vorzubereiten. Ich muss dafür ein separates Video erstellen, aber ich habe meine Nachbarn nach und nach an das Thema vorbereitet und sie haben begonnen, Vorbereitungen zu treffen. Denken Sie daran: Je weniger verzweifelt sie sind, desto weniger stellen sie eine Bedrohung für Sie dar. 3. Bewaffnen Sie sich. Wenn es darauf ankommt, müssen Sie möglicherweise Ihre Familie schützen. Ich habe zwar keine Lust, jemandem Schaden zuzufügen, aber wenn es um mich und meine Familie geht und jemand uns Schaden zufügen will, werde ich tun, was ich tun muss. Randbemerkung: Ich befürworte keine Gewalt und schätze das menschliche Leben sehr. Denken Sie daran: Wenn Sie jemandem Schaden zufügen oder ihn töten, werden Sie letztendlich für Ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn die sozialen Konventionen, die wir in unserer Gesellschaft genießen, über Bord geworfen werden, weil Menschen verzweifelt sind und eine Bedrohung für mich oder meine Familie darstellen, werde ich keinen Moment zögern, alles zu tun, um sie aufzuhalten.

8. Sie sind nicht auf die Realität vorbereitet

Vorbereitung auf die Realität

Dein Plan ist also, wenn es hart auf hart kommt, diesen tollen Notfallrucksack zu schnappen, in die Berge zu fliehen und dort von dem zu leben, was die Natur hergibt. In deiner Vorstellung träumst du davon, Beeren zu pflücken, aus Bächen zu trinken, Kaninchen zu fangen und Hirsche zu jagen. Du wirst mit deiner Familie in einem Zelt leben und in dem Nationalwald in deiner Nähe überleben. Okay, ich habe in diesem Artikel nicht die Zeit, diese ganze Fantasie zu widerlegen, aber viel Glück dabei.

Die Realität ist, dass all die coole taktische Ausrüstung, die du mit dem Molle gekauft hast, die 5000 Schuss Munition, die du gehortest, und die Samen, die du online gekauft hast, um eine große Ernte anzubauen, die du nie gepflanzt hast, dich nicht retten werden. Wenn Sie eine Familie haben, glauben Sie, Sie können mit ihnen in die Berge fliehen, um dort von der Natur zu leben? Wenn Sie diesen Lebensstil jetzt nicht praktizieren, werden Sie wahrscheinlich nicht plötzlich über Nacht dazu übergehen und plötzlich gedeihen oder sogar überleben. Was will ich damit sagen? Seien Sie realistisch in dieser Frage. Die Fantasie, ein großartiger Überlebenskünstler mit mehreren Familienmitgliedern im Schlepptau zu werden, wird nicht lange anhalten. Ich lebe in einer Vorstadtumgebung und weiß ohne den geringsten Zweifel, dass mein 7000 Quadratmeter großes Vorstadthaus meine Familie nicht langfristig ernähren kann, wenn ich mich nicht jetzt vorbereite und vorausdenke. Ich weiß, dass wir definitiv für einen längeren Zeitraum überleben können, wenn wir uns zurückziehen können und keine größeren Konflikte haben, wie im vorherigen Punkt erwähnt.

Was können Sie also tun? Netzwerken Sie. Bauen Sie Beziehungen zu anderen gleichgesinnten Preppern auf. Ich habe das Glück, in meiner Gegend ein solides Netzwerk gefunden zu haben. In der Vergangenheit habe ich die Website meetup.com genutzt, um eine lokale Prepper-Gruppe in meiner Gegend zu finden. Man trifft zwar auch einige Sonderlinge, aber insgesamt habe ich einige zuverlässige Leute kennengelernt. Auch wenn dies den Rahmen dieses Artikels sprengt, bringt Sie die Mentalität des Einzelkämpfers nur bis zu einem bestimmten Punkt. Leben Sie realistisch und schätzen Sie ehrlich ein, was Sie und Ihre Familie leisten können. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und schließen Sie sich mit anderen Preppern zusammen, die Ihnen in den Bereichen helfen können, in denen Sie Defizite haben.

9. Sie erfrieren

Vorbereitung auf den Tod durch Erfrieren

Ich habe das Glück, in einem Teil der USA zu leben, in dem es im Winter nicht besonders kalt wird. In vielen Teilen der USA können die Temperaturen jedoch auf sehr gefährliche Werte sinken, die tödlich sein können. Was werden Sie also tun? Werden Sie den Kamin anzünden, den Sie noch nie benutzt haben? OK, haben Sie bereits geschnittenes und vorbereitetes Brennholz? Wenn nicht, haben Sie die dafür notwendigen Werkzeuge und gibt es in Ihrer Umgebung Orte, an denen Sie Brennholz schneiden können? Viele, die nicht rechtzeitig vor dem Absinken der Temperaturen auf gefährliche Werte an Brennstoff kommen, versuchen, Dinge zu verbrennen, die sie nicht verbrennen sollten, und riskieren damit eine Kohlenmonoxidvergiftung oder sogar den Brand ihres Hauses.

Wenn Sie einen Kamin haben, stellen Sie zunächst sicher, dass der Schornstein gereinigt ist und Sie bereits geschnittenes Brennholz zur Hand haben. Finden Sie heraus, welche Methoden andere in Ihrer Region zum Heizen ihrer Häuser verwenden, die nicht vom funktionierenden Stromnetz abhängig sind. Jede Region ist einzigartig und unterscheidet sich in der Art und Weise, wie sie mit der Beheizung von Häusern umgeht. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Notfallplan haben.

10. Sie geben auf

Vorbereitung – nicht aufgeben

Zu guter Letzt werden viele Menschen einfach aufgeben. Selbst diejenigen, die sich auf die oben genannten Punkte vorbereitet haben, werden manchmal einfach den Willen verlieren, weiterzumachen oder weiterzukämpfen. Die Dinge laufen vielleicht nicht nach Plan. Es können schlimme Dinge passieren. Ihre Vorräte könnten geplündert werden, jemand in Ihrem Haushalt könnte sterben. Die Liste der möglichen Ereignisse ließe sich endlos fortsetzen. Das Wichtigste ist: Geben Sie nicht auf. Besonders wenn Sie eine Familie oder andere Menschen haben, die von Ihnen abhängig sind. Möglicherweise müssen Sie tief in sich gehen, um die Kraft und Standhaftigkeit zu finden, die Ihnen helfen, sich nicht unterkriegen zu lassen und nicht aufzugeben. Wenn Sie Angehörige haben, ist Aufgeben keine Option. Denken Sie daran: Eine negative, resignierte Haltung kann wie Krebs sein und sich auf andere in Ihrer Umgebung ausbreiten. Wie wir bereits besprochen haben, ist die Moral in Zeiten wie diesen entscheidend. Wenn Sie jemals Berichte von Menschen gelesen haben, die lange Zeit in unmöglichen Situationen überleben mussten, dann wissen Sie, dass der Überlebenswille und die dafür erforderliche Moral das Einzige waren, was ihnen ermöglichte, weiterzuleben, während andere um sie herum aufgaben und einfach starben. Das geht über die richtigen Werkzeuge oder Vorräte hinaus. Wenn Sie sich jetzt für sich selbst und Ihre Familie vorbereiten, denken Sie daran, dass diese sich nicht nur bei Ihren Vorbereitungen, sondern auch in den dunklen Momenten, in denen alle Hoffnung verloren scheint, auf Sie verlassen werden. Geben Sie nicht auf. Entscheiden Sie sich jetzt, dass Sie sich fest entschlossen zeigen und Ihre Gedanken auf dieses Ziel ausrichten werden. Sie sind möglicherweise der einzige Hoffnungsschimmer, den andere haben.

Das Schreiben dieses Artikels hat mich dazu herausgefordert, einige Dinge zu überdenken, auf die ich mich etwas mehr konzentrieren muss, und ich hoffe, dass es Ihnen genauso gehen wird. Bitte zögern Sie nicht, Ihr Feedback in den Kommentaren unten zu hinterlassen.

Wie immer: Bleiben Sie sicher da draußen.