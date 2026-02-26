Der Dalai Lama – Die Verbindung zu Epstein

Von Alan Macleod

Die neueste Tranche der Epstein-Akten hat eine eher unwahrscheinliche Persönlichkeit ins Rampenlicht gerückt: den Dalai Lama. Der Name des tibetischen Religionsführers wird in den neu veröffentlichten Dokumenten hunderte Male erwähnt, wobei Andeutungen und Behauptungen gemacht werden, dass die beiden eine Art persönliche Beziehung unterhielten. Eine Suche nach „Dalai Lama“ liefert 156 Ergebnisse auf der Website des Justizministeriums, wobei andere ähnliche Suchanfragen, wie beispielsweise „Dali Lama“ (Epstein war bekannt für seine schlechte Rechtschreibung), ebenfalls Dutzende relevanter Ergebnisse liefern. Ein prominenter Gast von Epstein erinnert sich daran, den buddhistischen Lehrer in Epsteins Villa in Manhattan getroffen zu haben, dem Schauplatz vieler seiner schwersten Sexualverbrechen. Das Büro des Dalai Lama hat jegliche Verbindung zu dem in Ungnade gefallenen Pädophilen und mutmaßlichen israelischen Geheimdienstmitarbeiter vehement dementiert.

Partys in Epsteins Haus?

Epstein war ein begeisterter Netzwerker, und seine E-Mails zeigen, dass er sich intensiv darum bemühte, mit dem Dalai Lama in Kontakt zu treten, indem er sein Netzwerk von Kontakten um eine Einladung bat. Joichi Ito, Leiter des Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT), half ihm bei seinen Bemühungen und wies darauf hin, dass sein enger Kontakt Tenzin Priyadarshi ein tibetischer Mönch und buddhistischer Seelsorger des MIT war und einen direkten Draht zum Dalai Lama hatte. Er schrieb:

„Ja. Der erste Schritt wäre, Tenzin zu treffen. Er ist sein Schüler, leitet das Dalai Lama Center, ist jetzt Director’s Fellow am Lab und wird die „Ethik-Initiative” am Media Lab starten. Wir arbeiten an einigen coolen Projekten, wie zum Beispiel einem Treffen zum Thema kognitive Maschinen und Mensch. Ich glaube, du wirst ihn mögen. Er kann uns den Dalai Lama vermitteln.”

Epstein traf sich daraufhin mit Priyadarshi und spendete 50.000 Dollar an das Prajnopaya Institute, ein von ihm gegründetes buddhistisches Zentrum. Im Jahr 2019 trat Ito wegen seiner Verbindung zu Epstein in Ungnade zurück.

Epstein war begeistert von der Aussicht, den Lama in sein persönliches Netzwerk einzubinden. „Ich arbeite daran, den Dalai Lama zum Abendessen einzuladen“, schrieb er in einer E-Mail an Soon Yi-Previn, die Frau von Woody Allen. „Gibt es schon einen Termin für das Mittagessen mit Woody und dem Dalai Lama?“, fragte der prominente Wissenschaftler Lawrence Krauss Epstein zwei Wochen später.

Eine weitere Nachricht von einem unbekannte Absender deutet ebenfalls auf eine engere Beziehung hin, als bisher bekannt war.

„Entschuldige bitte, dass ich seit gestern Morgen meine E-Mails nicht gecheckt habe. Du weißt doch, dass ich kein Internet auf meinem Handy habe. Warum hast du mich nicht angerufen oder mir eine SMS geschickt, wenn du mich brauchst? Was die Veranstaltung angeht, von der ich dir vor fast einem Monat auf der Insel erzählt habe, dass der Dalai Lama kommt und ich ihn dort sehen möchte: Ich kann diese Veranstaltung aber ausfallen lassen, wenn du heute meine Hilfe brauchst.“

Es ist unklar, ob mit „Insel“ Little St. James gemeint ist, der berüchtigte Rückzugsort in der Karibik, wo der Milliardär Mädchen und Frauen verschleppte und vergewaltigte.

Aus den E-Mails allein geht nicht hervor, ob Epstein und der Dalai Lama sich jemals persönlich getroffen haben. Michael Wolff, Journalist und Mitarbeiter von Epstein, gab jedoch mehrfach an, ihn persönlich in Epsteins Wohnung in Manhattan gesehen zu haben.

Wolff erzählte im Podcast „The Daily Beast“, dass Epsteins riesige Wohnung „voller Menschen war, die man gerne treffen würde, von Bill Gates über Peter Thiel bis hin zu Larry Summers, Ehud Barak, Steve Bannon, Noam Chomsky und dem Dalai Lama“. Moderatorin Joanna Coles unterbrach Wolff und fragte: „Sie haben den Dalai Lama getroffen?“ „Ja, die Liste ist lang, die Liste ist außergewöhnlich“, antwortete er. Eine schockierte Coles bat ihn erneut um Klarstellung: „Haben Sie den Dalai Lama tatsächlich bei Jeffrey Epstein getroffen?“ Worauf Wolff antwortete: „Ja, in der Tat.“

Die tibetische Zentralverwaltung hat sowohl Wolffs Behauptungen als auch jegliche enge Verbindung zwischen Epstein und dem Dalai Lama kategorisch zurückgewiesen. Nach der Analyse der Dokumente selbst kamen sie zu dem Schluss, dass diese „keinerlei direkte Beteiligung, Bestätigung oder Anerkennung durch Seine Heiligkeit den Dalai Lama oder durch jemanden, der in seinem Namen handelt, in Bezug auf Jeffrey Epstein“ enthielten.

„Alle Verweise auf Seine Heiligkeit den Dalai Lama sind ausschließlich Erwähnungen durch Dritte, oft informell, spekulativ oder kontextbezogen, und begründen keine Interaktion, Beziehung oder Kommunikation zwischen Seiner Heiligkeit und Jeffrey Epstein“, schlussfolgerten sie und fügten hinzu, dass Berichte, die etwas anderes behaupten, oft das Werk „staatlich unterstützter chinesischer Medien“ mit „Eigeninteressen“ gegen die tibetische Unabhängigkeitsbewegung sind.

Langleys beliebtester religiöser Führer

Dennoch weckt die Präsenz des Dalai Lama in den Epstein-Akten Erinnerungen an einen Vorfall aus dem Jahr 2023, an dem ein kleiner Junge beteiligt war. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in Indien lud der damals 87-jährige Führer ein Kind auf die Bühne ein und befahl ihm, ihn auf die Wange zu küssen. Er hielt den Jungen fest und deutete auf seine Lippen, wobei er sagte: „Ich denke, hier auch.“ Er fasste das Kinn des Jungen und küsste ihn auf den Mund, während das Publikum applaudierte. Er hielt das Kind weiterhin fest und befahl ihm dann, „an seiner Zunge zu lutschen“. Der sichtlich erschütterte Junge wich angewidert zurück.

Wochen später verbreitete sich das Video des Vorfalls viral. Der Dalai Lama wurde von indischen Kinderrechtsgruppen verurteilt und weithin der Pädophilie bezichtigt. Angesichts der Medienaufregung veröffentlichte sein Büro eine kurze Erklärung, in der er sich bei dem Jungen, seiner Familie und „seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für die Verletzungen entschuldigte, die seine Worte verursacht haben könnten“. „Seine Heiligkeit neckt Menschen, denen er begegnet, oft auf unschuldige und spielerische Weise, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er bedauert den Vorfall“, erklärte die Mitteilung.

Während der Dalai Lama die Vorwürfe gegen Epstein und den Kindesmissbrauch vehement zurückgewiesen hat, ist er völlig offen mit seinen Verbindungen zur CIA und zum US-Geheimdienst umgegangen, mit denen Epstein angeblich enge Beziehungen unterhielt. Jahrzehntelang stand der Dalai Lama auf der Gehaltsliste der CIA und erhielt persönlich 180.000 Dollar pro Jahr von der Behörde, als Teil einer umfassenderen amerikanischen Strategie zur Unterstützung der tibetischen Separatistenbewegung gegen das kommunistische China.

Nach einem gescheiterten Aufstand im Jahr 1959 verließ er Tibet und ging nach Indien, um nie wieder zurückzukehren. Die CIA unterstützte jedoch weiterhin die tibetischen Guerillas, indem sie Hunderte von Kämpfern im Camp Hale in Colorado bewaffnete, ausbildete und finanzierte, um die Regierung zu destabilisieren. Nach der Entspannungspolitik der Nixon-Regierung gegenüber China Anfang der 1970er Jahre wurde die Unabhängigkeit Tibets jedoch zurückgestellt, und die CIA-Gelder für das Programm, einschließlich der persönlichen Zuwendungen für den Dalai Lama, versiegten. „Als sich die amerikanische Politik gegenüber China änderte, stellten sie [die CIA] ihre Hilfe ein. Sonst hätte unser Kampf weitergehen können“, sagte der Dalai Lama zu dieser Entscheidung.

Die CIA finanziert weiterhin tibetische Bewegungen über Frontorganisationen wie die National Endowment for Democracy (NED). Jedes Jahr gibt die NED Millionen für Programme aus, die auf Tibet abzielen, und unterstützt Medien, NGOs und andere tibetische Gruppen, die sich gegen die chinesische Regierung stellen. Derzeit gibt es mindestens 16 aktive tibetische NED-Projekte, obwohl die Organisation aus Angst vor einem Verlust ihrer Glaubwürdigkeit nicht offenlegt, wer die Empfänger ihrer Großzügigkeit sind. Dennoch ist bekannt, dass NGOs wie das Tibet Justice Center und das Tibetan Center for Human Rights and Democracy von Washington finanziert werden. Ebenso wie Students for a Free Tibet und Medien wie China Digital Times und China Change.

Der Zweck dieser Operationen besteht laut einem freigegebenen Dokument des Außenministeriums darin, „das politische Konzept eines autonomen Tibets innerhalb Tibets und unter ausländischen Nationen, vor allem Indien, am Leben zu erhalten und die Fähigkeit zum Widerstand gegen mögliche politische Entwicklungen innerhalb des kommunistischen China aufzubauen“.

Schlechtes Karma

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten hat weltweit für Aufsehen gesorgt, da Prominente, Wissenschaftler, Politiker und Mitglieder des Königshauses in ein riesiges Netzwerk von Menschenhandel und sexuellem Missbrauch verwickelt sind. Im Vereinigten Königreich wurde Andrew Mountbatten-Windsor (früher bekannt als Prinz Andrew) verhaftet, während das Haus des ehemaligen Kabinettsmitglieds Lord Mandelson von der Polizei durchsucht wurde.

In Norwegen wurde der ehemalige Premierminister Thorbjørn Jagland wegen schwerer Korruption im Zusammenhang mit seinen Geschäften mit dem in Ungnade gefallenen New Yorker Finanzier angeklagt.

In den Vereinigten Staaten hingegen hat noch keine einzige Person rechtliche Konsequenzen für ihre Handlungen zu tragen. Darüber hinaus gab das Justizministerium bekannt, dass die Veröffentlichung von 3 Millionen Seiten an Dokumenten am 30. Januar die letzte sein werde, da es seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen sei. Und das, obwohl nur 2 % der gesamten Epstein-Akten, die es besitzt, veröffentlicht wurden (und viele davon stark redigiert sind).

Warum Epstein den Dalai Lama so sehr treffen wollte, ist unklar. Der Milliardär schien Freude daran zu haben, bekannte Persönlichkeiten zu „sammeln”. Der Dalai Lama selbst hält sich bedeckt. Und da Epstein tot ist und keine weiteren Akten mehr veröffentlicht werden sollen, werden wir wahrscheinlich nie die endgültige Antwort auf dieses Rätsel erfahren.