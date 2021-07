Das ist keine Verschwörungstheorie – Das wird auch Sie betreffen

mercola.com

Die COVID-Pandemie ist eine List, um ein neues System globaler zentralisierter Steuerung durch nicht gewählte Führer einzuleiten, den sogenannten Great Reset

Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, hat sich als Frontmann des Great Reset und der vierten industriellen Revolution entpuppt, die eine unverkennbare transhumanistische Komponente hat

Der Great Reset ist ein Rebranding dessen, was im letzten Jahrzehnt als Neue Weltordnung bekannt wurde. Die Vierte Industrielle Revolution bezieht sich auf die Verschmelzung digitaler, physischer und biologischer Systeme und das Vertrauen auf technologische Überwachung anstelle von Rechtsstaatlichkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung

Die vierte industrielle Revolution wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir leben und miteinander umgehen, sondern auch, wer wir als menschliche Spezies sind. Der Mensch wird letztlich mit der Maschine verschmelzen. Die COVID-Schüsse könnten der allererste Schritt in diese transhumanistische Massentransformation sein

Zu den Mitgliedern und Interessenvertretern des WEF gehören weltweit führende Regierungsvertreter, Unternehmensleiter, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Journalisten, Aktivisten, Kulturführer und Künstler, die alle zusammenarbeiten, um die technokratischen, transhumanistischen Missionen des WEF voranzutreiben

In den letzten anderthalb Jahren habe ich viele Artikel geschrieben, in denen ich die Beweise für die Behauptung dargelegt habe, dass die COVID-Pandemie eine List ist, um ein neues System der globalen zentralisierten Regierung durch nicht gewählte Führer einzuläuten, den sogenannten Großen Reset. Auch wenn das Weltwirtschaftsforum (WEF) nicht unbedingt die Spitze dieser Pyramide von technokratischen Eliten ist, so scheint es doch ein zentraler Machtfaktor zu sein.

Sein Gründer und geschäftsführender Vorsitzender, Klaus Schwab, hat sich durch seine Reden und Bücher zu diesen Themen, darunter „The Fourth Industrial Revolution“ (2016), „Shaping the Fourth Industrial Revolution“ (2018) und „COVID-19″, als Frontmann des Great Reset und der Vierten Industriellen Revolution hervorgetan, die eine unverkennbare transhumanistische Komponente hat, also die Verschmelzung biologischer oder physikalischer Technologien im menschlichen Körper: The Great Reset “ (2020).

Im vorgestellten Corbett Report „Meet the World Economic Forum taucht der unabhängige Journalist James Corbett tief in die Geschichte des WEF und „die alptraumhafte Zukunft, die es herbeiführen will“ ein. Corbett bietet auch Vorschläge, wie wir dieses Wissen nutzen können, um diese Versklavungsagenda zu entgleisen.

Neue Weltordnung wird unbenannt

Wie Corbett anmerkt, ist der Great Reset nichts anderes als ein Rebranding dessen, was im letzten Jahrzehnt als Neue Weltordnung bekannt wurde. Natürlich wurde die Schaffung einer Neuen Weltordnung als eine Verschwörungstheorie betrachtet, die nur von Alufolienhut-tragenden Spinnern mit zu viel Zeit zum Surfen im Internet und einer zu aktiven Fantasie geglaubt wurde.

Heute können wir sehen, dass die Neue Weltordnung in der Tat real war, und dass die Beschimpfung einfach ein Weg war, um sicherzustellen, dass die Katze nicht zu früh aus dem Sack springt. Im Juni 2020 kündigte Schwab öffentlich den Great Reset an, also gibt es keine Möglichkeit, ihn jetzt abzutun. Er findet statt.

Wie in einem Artikel des Weltwirtschaftsforums vom 21. Juli 2020 festgestellt wurde, hat die wirtschaftliche Verwüstung, die durch den Ausfall der COVID-19-Pandemie verursacht wird, „das Potenzial, den globalen Wohlstand für kommende Generationen zu behindern.“ Die Antwort ist, Stimulierungsmaßnahmen zu entwickeln, wie z. B. die Entwicklung der Infrastruktur, die es den Ländern ermöglichen, voranzukommen.

Aber währenddessen werden die Länder aufgefordert, sicherzustellen, dass das Wirtschaftssystem „wieder besser aufgebaut“ wird. Machen Sie keinen Fehler, dieser eingängige Slogan ist Teil des Great Reset-Plans und kann nicht davon getrennt werden, egal wie altruistisch er auch klingen mag.

Ein Teil des „Build back better“ ist die Umstellung des Finanzsystems auf ein rein digitales, zentral gesteuertes Währungssystem, das wiederum Teil des Systems der sozialen Kontrolle ist, da es leicht verwendet werden kann, um erwünschte Verhaltensweisen zu fördern und unerwünschte zu entmutigen.

Während Bitcoin dezentralisiert ist und eine rationale Strategie darstellt, um Ihre persönliche finanzielle Freiheit zu bewahren und aus dem bestehenden zentralbankgesteuerten System auszusteigen, wird die digitale Zentralbankwährung (CBDC) zentralisiert und vollständig von den Zentralbanken kontrolliert sein und über intelligente Verträge verfügen, die es den Banken erlauben, Ihr Leben zu überwachen und zu kontrollieren.

Sie werden nichts besitzen

Es ist sogar die Rede davon, die Währung so zu programmieren, dass sie kontrollieren kann, wie Sie Ihr Geld ausgeben. Das Geld könnte sogar Verfallsdaten haben, so dass Sie verlieren, was Sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ausgeben. Eines der Versprechen des WEF ist, dass Sie bis 2030 nichts mehr besitzen werden, und es ist unnötig zu sagen, dass, wenn die Zentralbank kontrollieren kann, wie und wann Sie Ihr Geld ausgeben, sie Ihre Fähigkeit beseitigen kann, für große Anschaffungen zu sparen, wie zum Beispiel ein Haus oder ein Auto.

Die Idee ist, dass wir dann alles mieten müssen. Corbett zeigt einen Videoausschnitt aus einem Vortrag, in dem der Referent erklärt, dass die Richtung, in die wir uns bewegen, „von Produkten zu Dienstleistungen“ ist. „Jedes Produkt ist eine Dienstleistung, die darauf wartet, zu entstehen“, sagt sie.

Was sie damit meint, ist, dass man etwas nicht mehr nur einmal kauft und dann so lange besitzt, wie es einem gefällt, sondern dass man irgendwann keine Möglichkeit mehr hat, etwas direkt zu kaufen. Die einzige Möglichkeit wird sein, das gewünschte Produkt zu leasen, was bedeutet, dass man jeden Monat eine Gebühr zahlt, solange man es behält.

Und wem gehören all die Gegenstände, die wir, die Öffentlichkeit, mieten? „Sie“ tun es. Aber wer sind „sie“? Die Identifizierung der tatsächlichen Personen, die die Fäden ziehen und diese langfristigen Pläne festlegen, ist extrem schwierig.

Wir können jedoch Organisationen identifizieren, die eine wichtige Rolle spielen, basierend auf ihren Ideologien und Aktionen, und von dort aus bestimmte Personen innerhalb dieser Organisationen, die einen großen Einfluss auszuüben scheinen. Wir können auch sagen, dass der Great Reset eine technokratische Agenda ist, also ist es logisch, dass die Beteiligten als Technokraten bezeichnet werden. Das WEF ist zweifelsohne Teil dieser Agenda, und Schwab ist zweifelsohne ein Technokrat höchsten Ranges.

Die vierte industrielle Revolution – eine technokratische Agenda

Neben dem Slogan „Build Back Better“ ist die „Vierte Industrielle Revolution“ ein weiterer Begriff, der mit dem Great Reset Hand in Hand geht. Gemeint ist damit die Verschmelzung von digitalen, physikalischen und biologischen Systemen und das Vertrauen auf technologische Überwachung statt auf Rechtsstaatlichkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

Die vierte industrielle Revolution wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir leben und miteinander umgehen, sondern auch, wer wir als menschliche Spezies sind. Der Mensch wird letztlich mit der Maschine verschmelzen. Die COVID-Aufnahmen könnten der allererste Schritt in diese transhumanistische Massentransformation sein

So wie der Great Reset ein Rebranding der Neuen Weltordnung ist, ist die Vierte Industrielle Revolution nichts anderes als ein Rebranding der Technokratie, verschmolzen mit der transhumanistischen Bewegung. Während viele noch blind dafür sind, wird die transhumanistische Agenda weltweit durch COVID-19 Genmodifikationsinjektionen ausgerollt. Scheinbar ohne viel nachzudenken, hat sich bereits etwa die Hälfte der US-Bevölkerung angemeldet, um Transhumane der ersten Generation zu werden.

Wie Schwab in einem Videoclip im vorgestellten Bericht anmerkt, wird die vierte industrielle Revolution nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir leben und miteinander umgehen, sondern auch, wer wir als menschliche Spezies sind. Der Mensch wird letztlich mit der Maschine verschmelzen. Die COVID-Aufnahmen könnten der allererste Schritt zu dieser transhumanistischen Massentransformation sein.

In diesem Paradigma wird Ihr Körper als eine Kombination aus Hardware und Software betrachtet, wobei Ihre Gene die „Software des Lebens“ sind, die durch eine einfache Injektion von mRNA aktualisiert werden kann.

Letztendlich wird alles, einschließlich unseres physischen Körpers, in ein „von Big Data getriebenes Ökosystem“ eingebunden, erklärt Schwab (wofür 5G und 6G letztlich gedacht sind). Was er nicht erwähnt, ist, wie dies die Menschenrechte und persönlichen Freiheiten beseitigen wird. Dass diese Ihnen genommen werden, ist jedoch für jeden mit Augenmaß klar.

Was ist das Weltwirtschaftsforum?

Schwab gründete das WEF im Jahr 1971, und die Organisation ist eindeutig eine Familienangelegenheit und ein Familienvermächtnis. Die Statuten besagen, dass Schwab als Gründer von Amts wegen Mitglied des Kuratoriums ist und nur er oder ein unmittelbares Familienmitglied seinen Nachfolger benennen kann. Mit anderen Worten, die einzigen Personen, die immer einen Sitz am Tisch haben werden und nicht rausgeschmissen werden können, sind Schwabs Erben.

Zu den Mitgliedern und Interessenvertretern des WEF gehören Weltregierungsführer, Unternehmensführer, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Journalisten, Aktivisten, Kulturführer und Künstler, die alle zusammenarbeiten, um die technokratischen, transhumanistischen Missionen des WEF voranzutreiben. Und, wie Corbett bemerkt, gibt es kaum ein Thema, das derzeit in den Medien diskutiert wird, das nicht vom WEF oder jemandem mit direkten Verbindungen zum WEF vorangetrieben und gefördert wird.

Beispiele für Bereiche, in denen das WEF die Speerspitze bildet und die Fäden zieht, sind globale Cybersicherheitsprobleme und -lösungen, die Umgestaltung des globalen Nahrungsmittelsystems, die Neuformulierung eines Gesellschaftsvertrags.

Dieser hat nie existiert und scheint Teil des Plans zu sein, die Bevölkerungen durch Social Engineering und einen Social Credit Score zu kontrollieren, die Erziehung unserer Kinder, die Neuordnung des globalen Währungssystems, die Neugestaltung der Gesundheitsfürsorge mit Hilfe von Nanotechnologie und synthetischer Biologie und vieles mehr.

Es ist ganz klar, dass das WEF durch seine öffentlich-privaten Partnerschaften als zentrale Drehscheibe für die Umsetzung dieser neuen globalen Gesellschaftsordnung dient. Die Tatsache, dass die Leute ihre Verbindungen zum WEF nicht bekannt geben, lässt es so erscheinen, als ob die technokratische, transhumanistische Bewegung irgendwie organisch ist und hier, dort und überall mehr oder weniger organisch auftaucht.

In Wirklichkeit gibt es jedoch überhaupt nichts Organisches daran. Es ist gut koordinierte Propaganda. Hier ist, wie Corbett die Rolle des WEF in der zukünftigen Steuerung der Weltangelegenheiten erklärt:

„Das Weltwirtschaftsforum hat immer versucht, die Organisation zu sein, die sich an der Schnittstelle der öffentlich-privaten Zusammenarbeit positioniert, die durch die ESGs [Environmental, Social and Governance.

Dies ist ein Überbegriff für „nachhaltiges Investieren“ und andere Arten von Rahmenwerken, die das Weltwirtschaftsforum anführt und mit denen sie der Welt genau sagen werden, was sie in ihren individuellen geschäftlichen Bemühungen, Teil dieses Stakeholder-Kapitalismus zu sein, tun können und nicht tun sollten.

Denn was Ihnen gehört, gehört nicht Ihnen. Nein, es gehört der Gesellschaft als Ganzes, und wir alle müssen in diesen Dingen auf die Interessen der Gesellschaft hören. Aber Sie können nicht mit der Gesellschaft reden, also können Sie genauso gut mit dem Weltwirtschaftsforum reden, das Ihnen sagen wird, was die Gesellschaft denkt.

Der Internationale geheimnisvolle Mann

Also, wer ist dieser „internationale Mann des Geheimnisses“, Klaus Schwab? Wie Corbett anmerkt, wurde Schwabs Online-Geschichte gründlich bereinigt, um nur wenige Spuren und Fäden zu hinterlassen, die es zu entwirren gilt. Eine der aufschlussreichsten Untersuchungen zu Schwabs Vergangenheit ist Johnny Vedmores Unlimited Hangout-Bericht „Schwab Family Values“.

Darin enthüllt er, dass Schwab „der Sohn eines Nazi-Kollaborateurs war, der Sklavenarbeit einsetzte und die Nazis bei der Beschaffung der ersten Atombombe unterstützte.“ Die Familie Schwab war auch in Südafrikas illegales Atomprogramm verwickelt, behauptet Vedmore, ebenso wie in die europäische Eugenik-Bewegung. Er schreibt:

Besonders aufschlussreich ist die Geschichte von Klaus‘ Vater, Eugen Schwab, der den von den Nazis unterstützten deutschen Zweig einer Schweizer Maschinenbaufirma als prominenter militärischer Auftragnehmer in den Krieg führte. Diese Firma, Escher-Wyss, setzte Sklavenarbeit ein, um Maschinen zu produzieren, die für die Kriegsanstrengungen der Nazis wichtig waren, ebenso wie für die Bemühungen der Nazis, schweres Wasser für ihr Atomprogramm zu produzieren.

Jahre später saß der junge Klaus Schwab im Vorstand derselben Firma, als die Entscheidung getroffen wurde, das rassistische Apartheid-Regime Südafrikas mit der notwendigen Ausrüstung zu versorgen, um dessen Bestreben, eine Atommacht zu werden, zu fördern.

Da das Weltwirtschaftsforum nun ein prominenter Befürworter der Nichtverbreitung von Atomwaffen und „sauberer“ Atomenergie ist, macht Klaus Schwabs Vergangenheit ihn zu einem schlechten Sprecher für seine erklärte Agenda für die Gegenwart und Zukunft.

Doch wenn man noch tiefer in seine Aktivitäten eindringt, wird klar, dass Schwabs wirkliche Rolle seit langem darin besteht, „globale, regionale und industrielle Agenden“ der Gegenwart zu formen, um die Kontinuität größerer, viel älterer Agenden zu sichern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Verruf geraten waren, nicht nur die Nukleartechnologie, sondern auch die von der Eugenik beeinflusste Bevölkerungskontrollpolitik.

… durch das Weltwirtschaftsforum hat Schwab dazu beigetragen, die von der Eugenik beeinflusste Bevölkerungskontrollpolitik in der Nachkriegszeit zu rehabilitieren, einer Zeit, in der die Enthüllungen über die Gräueltaten der Nazis die Pseudowissenschaft schnell in großen Verruf brachten.

Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, dass Klaus Schwab, wie er heute existiert, sich in irgendeiner Weise verändert hat? Oder ist er immer noch das öffentliche Gesicht einer jahrzehntelangen Bemühung, das Überleben einer sehr alten Agenda zu sichern?“

Die Grüne Agenda wurde erfunden, um die Entvölkerungsagenda zu rechtfertigen

Neben dem WEF gibt es viele andere Organisationen, die auf technokratische Ziele hinarbeiten. Dazu gehören der Club of Rome, das Aspen Institute, die Trilaterale Kommission, das Atlantic Institute, das Brookings Institute und andere Think Tanks. Laut Vedmore hat der Club of Rome tatsächlich die Gründung des WEF und seines jährlichen Symposiums, das in Davos, Schweiz, stattfindet, inspiriert.

Der Club of Rome ist ein wissenschaftlicher Think Tank, der, wie das WEF, „ein globales Regierungsmodell unter der Leitung einer technokratischen Elite“ fördert. Er wurde nur drei Jahre vor dem WEF gegründet, während eines privaten Treffens zwischen dem italienischen Industriellen Aurelio Peccei und dem schottischen Chemiker Alexander King in einer Rockefeller-Familienresidenz in Italien. Vedmore schreibt:

„Zu seinen ersten Errungenschaften gehörte ein Buch von 1972 mit dem Titel ‚Die Grenzen des Wachstum, das sich hauptsächlich auf die globale Überbevölkerung konzentrierte und davor warnte, dass ‚, wenn die Konsumgewohnheiten der Welt und das Bevölkerungswachstum mit den gleichen hohen Raten wie bisher fortgesetzt würden, die Erde innerhalb eines Jahrhunderts an ihre Grenzen stoßen würde‘ …

[1973 veröffentlichte der Club of Rome einen Bericht, in dem er ein „adaptives“ Modell für die globale Governance vorstellte, das die Welt in zehn miteinander verbundene wirtschaftliche und politische Regionen aufteilen würde. Der Club of Rome war lange Zeit umstritten wegen seiner Besessenheit, die Weltbevölkerung zu reduzieren, und wegen vieler seiner früheren Maßnahmen, die von Kritikern als von der Eugenik beeinflusst beschrieben wurden …

In dem berüchtigten Buch des Clubs von 1991, ‚The First Global Revolution‘, wurde jedoch argumentiert, dass solche Politiken die Unterstützung der Bevölkerung gewinnen könnten, wenn die Massen in der Lage wären, sie mit einem existenziellen Kampf gegen einen gemeinsamen Feind zu verbinden.“

Der gemeinsame Feind, den sich der Club ausdachte, war die Menschheit selbst. In einem Auszug aus „The First Global Revolution“ heißt es: „Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden.

Es mag für einige ziemlich abschreckend sein, zu erkennen, dass das Narrativ der Bedrohung durch den Klimawandel in den späten 1980er Jahren zu dem einzigen Zweck ausgeheckt wurde, eine globale Entvölkerungsagenda umsetzen zu können, ohne übermäßigen Widerstand zu wecken. Wie Corbett anmerkte, sind Entvölkerung und Eugenik „immer das Herzstück von dem, was sie tun“, wobei er sich auf das WEF und eine beliebige Anzahl anderer Organisationen bezog, einschließlich der Bill & Melinda Gates Foundation.

So beunruhigend dies alles auch sein mag, es ist wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als ob es nicht passiert. Es passiert tatsächlich. Die COVID-Pandemie wurde benutzt, um eine eindeutig transhumanistische, technokratische Agenda auszurollen, und das WEF treibt die Ausrollung an.

Abschließend können die Spürnasen unter Ihnen damit beginnen, die Fäden dieses Netzes zusammenzubinden, indem sie die Website des WEF nutzen, www.weforum.org. Corbett gibt in seinem Bericht das folgende Beispiel. Schauen Sie einfach nach jeder Firma, die derzeit in den Nachrichten ist, und sehen Sie, ob sie irgendwelche Verbindungen zum WEF hat.

Zum Beispiel behauptete der weltgrößte Fleischlieferant JBS, dass er im Juni 2021 von einer Cyberattacke getroffen wurde, die ihn zwang, seinen Vertrieb einzustellen. Wenn Sie sich die Partnerliste des WEF ansehen, werden Sie feststellen, dass JBS tatsächlich einer seiner Partner ist. Wie SilView Media feststellte, „erfüllt JBS, ein WEF-Mitglied, zufällig Klaus Schwabs Cyber Polygon 2020-Phantasien, noch vor dem Cyber Polygon 2021“.

Was hat Schwab vorausgesagt? Cyberattacken, die das globale Transportwesen, die Vertriebssysteme und die Lebensmittelversorgung bedrohen. Was sehen wir im Moment immer häufiger? Cyberangriffe auf Transport- und Verteilungssysteme und die Lebensmittelversorgung. Zufall? Oder vorausschauende Programmierung? Sie entscheiden.

