Klaus Schwab & Globalisten planen einen Angriff, der Covid in den Schatten stellen wird

Kurz vor der „Corona-Pandemie“ fand das Ereignis 201 statt, das den Ausbruch eines Corona-Virus simuliert. Die gleichen Akteure, die hinter Event 201 stehen – Klaus Schwab, Bill Gates und all die anderen Globalisten oder auch „Eliten“ genannt – organisierten letzte Woche Cyber Polygon, eine Simulation einer Cyberpandemie. Die Auswirkungen des von ihnen simulierten Cyberangriffs waren 10-mal größer als die von Corona, behauptete die Bestsellerautorin DeAnna Lorraine in der Stew Peters Show.

Lorraine erwartet bald Cyber-Attacken, die die Versorgungssysteme und die Lebensmittelindustrie lahmlegen werden, um die Menschen zum Hungern zu zwingen damit sie unter anderem Bill Gates gezüchtetes Fleisch zu essen. „Sie haben das schon seit einiger Zeit vorbereitet“, sagte sie.

Sie arbeiten auf einen sehr großen Cyberangriff hin

So wurden beispielsweise die Systeme von JBS, dem weltgrößten Fleischverarbeiter, im vergangenen Monat durch einen Hack lahmgelegt. Aufgrund dieses Cyberangriffs mussten unter anderem Schlachthöfe in Nordamerika und Australien geschlossen werden.

„Die Leute denken, dass die Russen hinter diesen Cyber-Angriffen stecken“, sagte Lorraine. Sie sagte, das sei nicht der Fall: „Darauf haben sie hingearbeitet. Die gleichen Leute, die hinter dem Coronavirus stecken, arbeiten auf einen sehr großen Cyber-Angriff hin.“

Wenn die Menschen ohne Strom, Internet und Lebensmittel sind, dann werden sie völlig abhängig von der Regierung und der Great Reset kann in kurzer Zeit umgesetzt werden, argumentierte sie.

Simulationen wie Event 201 und Cyber Polygon sind ein Vorbote dessen, was auf die Welt zukommt, so Lorraine. „Sie lügen uns an. Wir sind alle Schachfiguren in den Kriegsspielen von Schwab und Gates. Wir können die Hungerspiele beenden, wenn wir aufhören zu gehorchen und aufwachen“, betonte sie.