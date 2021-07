Technokraten führen die Welt in ein neues dunkles Zeitalter

Die Versprechen der Technokraten von einer brandneuen und besseren Welt sind so hohl wie ein leerer Luftballon. Ihre Politik treibt die Welt in eine wissenschaftliche Diktatur und eine neue Ära des Neo-Feudalismus, der die Freiheit erdrückt. Die Zeit, die Technokratie abzulehnen, ist jetzt!

Wenn Sie denken, die ersten sechs Monate des Biden-Harris-Regimes hätten bereits schwindelerregende Ereignisse gebracht, angefangen von einer galoppierenden Inflation und offenen Grenzen zu einer landesweiten Propagandakampagne für eine bestimmte medizinische Behandlung, machen Sie sich auf weitere Schockwellen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 gefasst.

Das Militär wird Berichten zufolge die Impfung ab dem 1. September vorschreiben. Was passiert mit den Soldaten, die sich weigern? Werden sie ausgegrenzt und als Deserteure behandelt?

Krankenhäuser im ganzen Land drohen damit, ihre Mitarbeiter zu entlassen, wenn sie sich nicht impfen lassen, wobei die meisten eine Frist zwischen dem 1. September und dem 1. Oktober setzen. Wie sollen die Krankenhäuser die Lücken füllen, wenn 15 bis 20 Prozent des medizinischen Personals kündigen?

Einige Krankenhausmitarbeiter protestieren bereits.

Unvaccinated Michigan hospital workers expected to protest mandates for COVID-19 vaccinehttps://t.co/PZKWGBArph — WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) July 15, 2021

Wenn die Schulen in diesem Herbst wieder öffnen, werden Schulbehörden drohen, Kinder auf der Grundlage ihres Impfstoff-Status voneinander zu trennen – ein Versuch, die Eltern einzuschüchtern dahingehend, ihre Zustimmung zu geben, ihre Kinder mit einer experimentellen Gentherapie ohne Daten über Langzeitwirkungen impfen zu lassen. Der einzige Weg, dies zu stoppen, ist laut der Schauspielerin und Kinderanwältin Samaire Armstrong die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder aus öffentlichen Schulen zu nehmen und damit den Fluss der Finanzierung auf der Grundlage der Anmeldezahlen zu unterbrechen.

Die Bank of America informierte ihre Angestellten, dass sie im Herbst nicht mehr in die Büros dürfen, wenn sie nicht nachweisen, dass sie geimpft wurden. Morgan Stanley kündigte kürzlich eine ähnliche Politik an und es wird erwartet, dass andere große Banken diesem Beispiel folgen werden.

Frankreichs Präsident Emanuel Macron kündigte am 14. Juli die Einführung eines Impfpasses an, der den Nachweis der Impfung zur Voraussetzung für die Teilnahme an fast allen öffentlichen Aktivitäten macht. Die französischen Bürger protestieren auf den Straßen.

Massenproteste brechen auch in Griechenland aus, da diese Nation sich bereit macht, Einschränkungen für die Ungeimpften zu implementieren, indem sie aus dem sozialen Leben verbannt werden.

Der globale tiefe Staat, der alles steuert, drängt darauf, dass irgendwo zwischen 70 und 90 Prozent der Weltbevölkerung mit den mRNA-Behandlungen geimpft werden.

Sie haben durch Bestechung und Erpressung ihren Weg in mindestens 50 Prozent der ehemals freien Nationen wie z.B. Kanada, die USA, EU, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Indien und Israel genommen.

Israel ist Vorreiter, mehr als 80 Prozent der Erwachsenen sind bereits vollständig geimpft.

Um ihr Ziel zu erreichen, „die Welt zu impfen“ [um Bill Gates‘ Worte zu verwenden], gehen die Technokraten vom Zuckerbrot zur Peitsche über.

Anstelle von kostenlosen Donuts und Bier und Millionen-Dollar-Jackpots in der Lotterie, werden Sie mit dem Verlust Ihres Firmenjob bedroht, aus öffentlichen Veranstaltungsorten geworfen und von Regierungspropagandisten belästigt, die von Tür zu Tür gehen.

Vermutlich wissen sie bereits, wer die 50 Prozent der Amerikaner ausmacht, die der unerbittlichen Propaganda erlegen sind.

Diese „geimpften“ Leute werden als Kandidaten für die volle Staatsbürgerschaft in der kommenden Neuen Weltordnung markiert werden, umetikettiert als „Great Reset“, über den Sie mehr auf der Website des Weltwirtschaftsforums herausfinden können. Dort können sie auch nachlesen, daß diese Organisation vorgeblich alle Antworten hat, um die Welt nicht nur vor COVID, sondern auch dem Klimawandel, digitalem Cyber-Hacking, Desinformation im Internet und der ganze Skala von Problemen, die unsere Existenz bedrohen, zu retten.

Die meisten derjenigen, die den Impfstoff bereits erhalten haben, mussten nicht mit dem Verlust ihres Jobs oder ihres sozialen Status bedroht werden. Sie haben sich freiwillig für dieses große Experiment zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass sie ihre individuellen Fähigkeiten zum kritischen Denken bereits an ihre neuen Meister abgegeben haben – die Leute, die die Regierungen der Welt, die größten Unternehmen und die Big-Tech-Riesen der sozialen Medien leiten. Sie haben uns gesagt, dass die Injektionen gut für uns sein würden, und 50 Prozent der Bevölkerung haben es instinktiv geglaubt und gehorcht.

Ich sage nicht, dass jeder, der die Spritze erhalten hat, hoffnungslos zu einem Leben in Sklaverei unter dem „Großen Reset“ verbannt ist.

Nein, ich sagte, dass sie Kandidaten für das globale Bürgertum in diesem neuen System sind, das die Eliten für die Welt entworfen haben. Sie haben den ersten Test bestanden. Sie waren bereit, jede Vorsicht in den Wind zu schlagen und dem Diktat von Dr. Anthony Fauci und anderen, die das medizinische Establishment ausmachen, bedingungslos zu vertrauen. Dies sind die „Experten“, die täglich auf CNN, MSNBC, ABC, CBS erscheinen. Sie haben den Segen von Facebook-Twitter und wurden von den Online-„Faktencheckern“ von Google gesalbt.

Einige werden sicherlich noch das Licht sehen, aufwachen und erkennen, dass sie von diesem riesigen Establishment, das alle wichtigen Institutionen unserer Gesellschaft betreibt, getäuscht wurden. Aber die Mehrheit wird den Rest ihres Lebens in ihrem Stupor bleiben.

Seit letztem Freitag sind laut dem „Vaccine Adverse Events Reporting System“ der US-Bundesregierung bereits mehr als 9.000 Amerikaner gestorben. Diese Todesfälle wurden mit einer Rate von mehr als 350 pro Woche berichtet, seitdem der Impfstoff am 14. Dezember 2020 eine Notfallzulassung erhielt.

Noch mehr werden innerlich sterben, während sie ihre Seelen dem Bestiensystem übergeben, das von globalen Technokraten errichtet wird.

Es entfaltet sich alles sehr schnell.

Der Spitzel-Netzwerk wird gerade aufgebaut, daher ermutigt das FBI die Menschen auch schon, ihre Nachbarn zu verpfeifen.

Family members and peers are often best positioned to witness signs of mobilization to violence. Help prevent homegrown violent extremism. Visit https://t.co/bql36iSbig to learn how to spot suspicious behaviors and report them to the #FBI. #NatSec pic.twitter.com/ZwJp5h5bWD — FBI (@FBI) July 11, 2021

Facebook pflanzt Samen des Verdachts in den Köpfen seiner Nutzer bezüglich ihre Online-Freunde und präpariert uns dafür, auch sie als „Extremisten“ anzuschwärzen. Siehe untenstehende Nachricht, die Facebook an viele seiner Nutzer sendet.

Am 15. Juli 2021 gab Bidens Pressesprecherin Jen Psaki zu, dass die Bundesregierung mit Facebook „zusammenarbeitet“, um zu entscheiden, welche Informationen über Impfstoffe Amerikaner sehen und hören „dürfen“. Alles, was mit dem Narrativ von Facebook und der Regierung nicht übereinstimmt, wird als „Desinformation“ kategorisiert werden.

Da Biden eng mit der Kommunistischen Partei Chinas verbündet ist, können wir davon ausgehen, dass seine neue Abteilung für Propaganda Informationen verbreiten werden, die auch mit denen der KP Chinas über das Virus und den „besten“ Weg, um unser Leben neu zu ordnen und uns „sicher“ zu halten, übereinstimmen werden.

Die Chinesen perfektionierten das Nazi-Modell

Die Kommunistische Partei Chinas nutzt ihre Wirtschaft als Waffe und perfektionierte das Nazi-Modell der eng mit großen Unternehmen kooperierenden Regierung, um die Menschen einer ganzen Nation zu kontrollieren. Die KP verwendet uneingeschränkte Kriegsführung, die einen facettenreichen Angriff auf Amerika führt, egal ob über Immobilien, Ackerland, die Medien, Wall Street, Kleidung, Medizin und die Gesundheitsversorgung. Alles wurde mit Hilfe der Globalisten in der US-Regierung waffenfähig gemacht. Sie zielen darauf ab, Amerika mit Hilfe von Biden-Harris zu neutralisieren, damit sie ihr Modell weltweit einsetzen können.

Die Chinesen und ihre globalistischen westlichen Partner haben bereits zwei Biowaffen gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt. Die erste kam vom „Wuhan Institute of Virology“ in China. Phase zwei dieser Biowaffe sind die mRNA-Injektionen, die vor allem Menschen verabreicht werden, die in Nationen leben, die China als seine Feinde betrachtet – die USA, Kanada, Europa, Australien, Japan, Israel und Indien.

Die „Trilaterale Kommission“, 1973 von David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski gegründet, ist eine technokratische Denkfabrik, die die hohe Kunst des Krisenmanagements perfektioniert hat. Wenn es keine Krise gibt, schafft man eine. Und warum? Weil die Technokraten wissen, dass die Menschen nur durch Krisen dazu gebracht werden können, ihre Freiheit aufzugeben.

Im Endeffekt geht es darum, eine Klasse von Menschen ohne Seele zu schaffen.

Die Rolle der „Impfstoffe“ beim Töten der menschlichen Seele

Die mRNA-„Impfstoffe“ machen sich die im letzten Jahrzehnt entwickelte Technologie zur Genveränderung zunutze.

Je nach den Anweisungen, die man in diese mRNA-Impfstoffe programmiert, kann die Kodierung heute auf ein Spike-Protein ausgerichtet sein oder morgen auf etwas ganz anderes.

Aber wer kontrolliert die Kodierung?

Kennen wir die Person, die den Code schreibt, und sind wir vollständig darüber informiert, was dieser Code mit dem Menschen anstellen wird?

Was sollte diese mRNA-Injektion oder eine zukünftige davon abhalten, einen Code zu enthalten, über den wir nicht informiert sind und der das menschliche Genom in einer Weise verändert, die bestimmte Gedanken oder Verhaltensweisen verursacht?

Diejenigen, die uns anweisen, „einfach der Wissenschaft zu vertrauen“, könnten mit einem versteckten, nicht offengelegten mRNA-Code, der in den neuesten „Impfstoff“ oder die „Auffrischungsimpfung“ eines früheren Impfstoffs eingebettet ist, alles erreichen, was sie wollen.

An diesem Punkt haben die Technokraten-Wissenschaftler und ihre Hintermänner in Big Government/Big Tech sich selbst zu Gott erklärt. Sie haben sich nicht nur darauf eingerichtet, Gott zu spielen, sondern um im Tempel Gottes zu sitzen, der der menschliche Körper ist, der Tempel des Heiligen Geistes.

Als einer dieser selbsternannten Götter haben sie nun die Macht, die Substanz dessen, was den Menschen zum Menschen macht, zu verändern. Ihr Ehrgeiz ist nichts Geringeres, als die gottgegebene Seele zu zerstören und sie durch etwas zu ersetzen, das von Menschen, die Gott spielen, wissenschaftlich nachgebaut wurde.

Die Technokraten sehen dies als Beschleunigung des wissenschaftlichen Evolutionsprozesses. Sie sehen sich selbst als Götter, die die Zügel ihrer eigenen evolutionären Entwicklung in die Hand nehmen und diese Entwicklung in eine Richtung lenken, die es ihnen erlaubt, andere, die sie für niedrigstehender halten als sich selbst, auszubeuten.

Wie wird Gott ihre Bemühungen beurteilen? Als Blasphemie? Ich denke schon. Wird Er ihnen erlauben, eine Zeit lang erfolgreich zu sein? Die Antwort kenne ich nicht.

Was ich aber weiß: Menschen ohne Seele leisten keinen Widerstand, sie kämpfen nicht.

Ihre Körper und ihr Geist wurden kompromittiert, geschwächt. Sie können wie eine Maschine programmiert und im Laufe der Zeit nach den Launen ihrer elitären Technokraten-Meister aktualisiert werden. Die Website von „Moderna“ beschreibt ihre mRNA-Technologie als „ein Computer-Betriebssystem„, das es den Wissenschaftlern erlaubt, verschiedene biotechnologische Upgrades im Laufe der Zeit nach dem „Plug & Play“-Prinzip einzusetzen.

Sie haben bereits die Hälfte der Amerikaner geschwächt, indem sie ihnen ein experimentelles Gebräu injizierten, dessen Inhalt niemand kennt. Was auch immer ihre magische Zahl ist, 70 Prozent oder 90 Prozent, dies stellt wahrscheinlich die kritische Masse dar, die benötigt wird, um die Welt zu transformieren und den „Großen Reset“ zu implementieren, der eine weltweite Gesellschaft schafft, in der der Homo Sapiens verdummt und umprogrammiert wird, um ihre neue Realität zu akzeptieren. Die Amerikaner werden mehr wie die Versklavten in China werden, wo so viele Seelen von den Kommunisten abgetötet wurden und diejenigen, die sich widersetzen, in Arbeitslager geschickt werden.

Unterwerfen Sie sich nicht bereitwillig dieser Agenda, bei der es nie um die öffentliche Gesundheit und Sicherheit gegangen ist. Es geht darum, die Kontrolle der Technokraten auszuweiten.

Wenn sie Erfolg haben, werden diese dämonisch inspirierten Eliten die Welt in ein neues dunkles Zeitalter führen. Wir müssen uns gegen sie stellen, im Gebet und in der Tat. Sie können ihre Agenda nicht umsetzen, wenn wir, das Volk, uns nicht unterwerfen. Stehen Sie Ihren Mann im physischen und geistlichen Bereich. Beten Sie, wie Sie noch nie zuvor gebetet haben. Der Schlüssel zum Sieg liegt in der friedlichen Nichtbefolgung. Ob die Propagandapfeile in Form von Bidens Türklopfern, einer lokalen Schulbehörde, einem Stadtrat oder einem nicht gewählten Gesundheitsamt auf Sie zukommen, verweigern Sie deren illegitime Autorität über Ihre körperliche Autonomie, Ihren persönlichen Tempel des Heiligen Geistes.