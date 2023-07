„Das ist nicht normal“: Balsemer schlägt Alarm wegen seltsamer Blutgerinnsel

Der Einbalsamierer und Bestattungsunternehmer Richard Hirschman macht weiterhin bizarre Entdeckungen von ungewöhnlich langen Blutgerinnseln in menschlichen Körpern.

Auf Twitter hat er Alarm geschlagen und erklärt: „Ich kann nur sagen, dass dies nicht normal ist. In den 20 Jahren bis 2021 habe ich so etwas noch nie gesehen. Es muss eine Ursache dafür geben, und ich sehe es häufig.“ Sein Tweet hat bereits fast neun Millionen Reaktionen erhalten.

I never claimed to be a doctor or scientist, I am an embalmer. I have been only sounding an alarm about what I am seeing! I can only say that this is not normal. In the 20 years prior to 2021 I never seen anything like this. Something is causing this, and I see it often. pic.twitter.com/beZy7pEzfh