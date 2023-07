NATO-Gipfel: Kein Frieden für die Ukraine in Sicht, „Vorbereitung auf einen noch größeren Krieg“

Zu Beginn des NATO-Jahresgipfels am Dienstag in Vilnius (Litauen) wurde darüber gesprochen, die Waffenlieferungen an die Ukraine aufrechtzuerhalten und das westliche Militärbündnis möglicherweise auf das vom Krieg verwüstete Land auszuweiten, da sich der Konflikt mit den eindringenden russischen Streitkräften hinzieht.

Kriegsgegner argumentieren jedoch, dass dieser Ansatz zu einem langwierigen und möglicherweise größeren militärischen Konflikt führen könnte, bei dem schließlich auch Atomwaffen zum Einsatz kommen könnten. Lindsey German, Gründungsmitglied und Organisatorin der Stop the War Coalition mit Sitz im Vereinigten Königreich, schrieb am Montag vor dem zweitägigen Gipfel, dass „ein Waffenstillstand und Friedensgespräche die einzige Möglichkeit sind, diesen blutigen Kreislauf zu beenden“ und warnte davor, dass ein Hauptaugenmerk auf Waffen und die Erweiterung der NATO darauf hindeuten würde, dass „die westlichen Mächte sich auf einen noch größeren Krieg vorbereiten“.

Die Alternative zu ernsthaften Friedensverhandlungen, so German, sei, dass der Krieg „weitergeht, mit Schlachten wie Bakhmut, die zunehmend denen des Ersten Weltkriegs ähneln. Und dass weitere ‚rote Linien‘ überschritten werden – mehr Marschflugkörper, mehr Streubomben. Und was dann? Taktische Atomwaffen?“

„Obwohl die Ukraine jedes Recht hat, sich gegen die Invasion und den Krieg mit Russland zu verteidigen, hat sie nicht das Recht, Waffen zu verlangen, von denen sogar die britische Regierung erklärt hat, dass sie sie nicht senden wird“, fügte German hinzu und bezog sich dabei auf Streumunition-Waffen, die die USA bereit sind, in die Ukraine zu schicken. „Sie hat nicht das Recht, die Eskalation eines Krieges zu fördern, bei dem es keine Gewinner geben wird.“

Die Staats- und Regierungschefs der NATO, die sich zum Gipfel 2023 in Litauen versammelt haben, werden Berichten zufolge eine Erklärung abgeben, in der sie sich verpflichten, der Ukraine eine Einladung zum Beitritt in das Militärbündnis auszusprechen, sobald „die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind“, wobei sie keinen konkreten Zeitplan nennen. US-Präsident Joe Biden hat den Entwurf des Kommuniqués am Dienstag gebilligt.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy, der am NATO-Gipfel teilnimmt, kritisierte jedoch die verfügbaren Details des Dokuments und sagte, es scheine „keine Bereitschaft zu geben, die Ukraine in die NATO einzuladen oder sie zu einem Mitglied des Bündnisses zu machen“.

Der Vorstoß der Ukraine, der NATO beizutreten, wurde in jüngster Vergangenheit von Dutzenden von „Außenpolitikexperten“ unterstützt, von denen viele für Organisationen arbeiten, die von Waffenfirmen und Industrielobbyisten finanziert werden.

Eli Clifton von Responsible Statecraft berichtet, dass 21 der 46 Unterzeichner eines neuen offenen Briefes, der die NATO-Bewerbung der Ukraine unterstützt, „mit Institutionen verbunden sind, die finanzielle Verbindungen zur Waffenindustrie haben, einer Industrie, die vermutlich von den politischen Empfehlungen profitiert, die in einem Brief dargelegt werden, der sich insbesondere darauf konzentriert, der Ukraine mehr westliche Waffen zur Verfügung zu stellen, eine Tatsache, die den Lesern nicht mitgeteilt wird.“

Die russische Führung hat ihrerseits seit Langem deutlich gemacht, dass sie jede Erweiterung der NATO, eines Überbleibsels des Kalten Krieges, als große Provokation ansieht.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar 2022 ist Finnland, das eine gemeinsame Landgrenze mit Russland hat, formell der NATO beigetreten, und Schweden hat einen Antrag auf Beitritt zum Bündnis gestellt.

Am Dienstag gab die Türkei ihren jahrelangen Widerstand gegen die schwedische Bewerbung auf und machte damit den Weg frei für den Beitritt des nordischen Landes zu dem Bündnis, das sich verpflichtet, jedes Mitglied, das angegriffen wird, gemeinsam zu verteidigen. Schweden hat eine gemeinsame Seegrenze mit Russland.

In einem Auftritt bei Democracy Now! bezeichnete Kerstin Bergeå von der Schwedischen Gesellschaft für Frieden und Schiedsgerichtsbarkeit den schwedischen Vorstoß für einen NATO-Beitritt als „historischen Fehler“, der Schweden nicht „sicherer“ mache.

Aber es könnte „größere Spannungen auslösen und zu mehr Polarisierung in einer bereits stark militarisierten Welt beitragen“, warnte Bergeå.

„Es ist wirklich hart, wenn man sieht, dass die ganze Welt so viel Geld in Waffen investiert, und auch die schwedische Waffenindustrie macht im Moment riesige Gewinne“, fügte sie hinzu.

Auf einer Pressekonferenz zum Auftakt des Litauen-Gipfels am Dienstag sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor Reportern, die Aufnahme Finnlands und Schwedens in das Militärbündnis sei „eine sehr klare Botschaft an Russland und Präsident Putin, dass die Tür der NATO offen bleibt und es Sache der NATO-Verbündeten ist, über die Erweiterung zu entscheiden.“

„Er ist in den Krieg gezogen, weil er weniger NATO wollte. Jetzt bekommt er mehr NATO“, erklärte Stoltenberg. „Mehr militärische Präsenz der NATO im östlichen Teil des Bündnisses und zwei neue Mitglieder.“

Zur Aussicht auf einen Beitritt der Ukraine zur Allianz äußerte sich Stoltenberg weniger eindeutig. Er sagte, dass es in dem Textentwurf, der am Dienstag veröffentlicht werden soll, darum gehe, „die Ukraine näher an die NATO-Mitgliedschaft heranzuführen“.

Stoltenberg machte weiter deutlich, dass die Ukraine, ob NATO-Mitglied oder nicht, weiterhin massive Waffenlieferungen von westlichen Mächten erhalten wird.

„Wir sind uns alle einig, dass die vordringlichste Aufgabe jetzt darin besteht, dafür zu sorgen, dass die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation in Europa bestehen kann“, sagte der NATO-Chef. „Das Wichtigste, was wir machen können, ist also, die Ukraine weiterhin mit Waffen, Munition und militärischer Unterstützung zu versorgen, denn wenn die Ukraine sich nicht als Nation, als demokratische Nation in Europa, durchsetzt, gibt es überhaupt keinen Grund, über Sicherheitsgarantien oder eine Mitgliedschaft in der NATO zu diskutieren.“

In Stoltenbergs Ausführungen fehlte jeglicher Hinweis auf Friedensgespräche, die es seit mehr als einem Jahr nicht mehr gibt, während die Zahl der Todesopfer und die humanitären Folgen des Krieges zunehmen.

„Eine größere NATO und Streubomben werden uns nicht schützen“, twitterte die vom ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis mitbegründete Kampagne Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25) am Dienstag. „Es ist an der Zeit, dass Europa hilft, eine neue Bewegung der Blockfreien anzuführen, die einen Weg zu dauerhaftem Frieden sucht.“