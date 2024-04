Das ist Schrecklich

Vorgestern protestierten Menschen in Schottland gegen ein neues Gesetz gegen Hassreden. „Es ist ironisch, dass dieses hasserfüllte und bösartige Gesetz am 1. April, dem Tag der Narren, in Kraft tritt“, sagte einer der Demonstranten. „Die Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung in diesem Land ist eine absolute Schande.

Obwohl ich erfreut war, die Proteste zu sehen, bin ich zutiefst alarmiert darüber, dass die schottische Regierung das Gesetz überhaupt verabschiedet hat. JK Rowling hat zu Recht festgestellt, dass das Gesetz der Regierung die Macht gibt, Menschen festzunehmen, die sich weigern, männliche Vergewaltiger und Mörder als „Frauen“ und „sie“ und „ihr“ zu bezeichnen, wenn diese Männer dies verlangen.

Der Hate Crime and Public Order Act 2021 schafft einen neuen Straftatbestand der „Aufstachelung zum Hass“, auch im Zusammenhang mit Transidentität. Menschen können für Dinge verhaftet werden, die sie in der Privatsphäre ihrer eigenen Wohnung sagen. Sie können verhaftet werden, wenn sie einfach nur „beleidigend“ sind. Und die Staatsanwaltschaft muss nur nachweisen, dass die Aufstachelung zum Hass „wahrscheinlich“ und nicht „beabsichtigt“ war.

Sie denken jetzt vielleicht, dass das alles nichts mit Ihnen zu tun hat. Schließlich leben Sie nicht in Schottland. Aber es hat alles mit Ihnen zu tun. Was Sie online sagen, könnte in Schottland als kriminelle Hassrede angesehen werden, wenn es dort jemand liest.

Und das ist nicht nur in Schottland so. In den USA hoffen die Zensurbefürworter, dass ein Sieg des Obersten Gerichtshofs es ihnen ermöglichen wird, die Zensurforderungen des Heimatschutzministeriums und des FBI erneut zu verschärfen.

EU-Beamte sind dabei, ein umfassendes Online-Zensursystem aufzubauen, das an Macht und Umfang alles übertrifft, was im Kommunismus oder Faschismus versucht wurde.

Und in der vergangenen Woche haben europäische Politiker ihre Geheimdienste und Sicherheitsbehörden als Waffe eingesetzt, um jeden, vom deutschen Landwirt bis zum konservativen Politiker, als „russlandfreundlich“ zu beschimpfen.

Und doch pumpen die Regierungen der USA und der EU, weit mehr Geld als Russland in „Nichtregierungsorganisationen“ wie das Institute for Strategic Dialogue, das Aspen Institute und den Atlantic Council, um Einflusskampagnen zu führen, die darauf abzielen, einfache Bauern und Lastwagenfahrer als „Russland-verbunden“ und „rechtsextrem“ zu verleumden und Wahlen zu beeinflussen.

Um zu verstehen, wie lächerlich und totalitär die Konzentration der EU auf „ausländische Manipulation“ ist, sollte man sich daran erinnern, dass die Central Intelligence Agency der US-Regierung während des Kalten Krieges den Amerikanern nicht nur erlaubte, sowjetische Zeitungen zu lesen, sondern sie sogar ins Englische übersetzte und an Tausende Bibliotheken in den Vereinigten Staaten verschickte.

Denken Sie einmal darüber nach: Brauchen die Europäer wirklich Russen, „mit Russland verbundene“ oder „mit Moskau verbundene“ Menschen, um sich über hohe Energiepreise und unkontrollierte Einwanderung aufzuregen? Das ganze Narrativ des „russischen Einflusses“, das von europäischen Politikern und Geheimdiensten verbreitet wird, basiert auf der ungeheuerlichen Behauptung, dass die Europäer gefügig wären, wenn die Russen nicht für Unzufriedenheit sorgen würden.

Das ist ein alter politischer Trick: Man stellt seine Feinde als Fremde dar. Das ist auch ein Trick der Totalitaristen.

Was ist der Grund für all das? Zum Teil versuchen EU-Politiker, die Wahlen im Juni zu beeinflussen, indem sie ihre politischen Gegner als Marionetten Russlands verteufeln.

Aber ein anderer Teil scheint von echtem Hass getrieben zu sein. Man höre nur den schottischen Ministerpräsidenten Humza Yousaf der die schottische Regierung aus rassistischer Sicht verurteilt. „Warum sind wir so überrascht, dass die höchsten Ämter in Schottland von Weißen besetzt sind“, sagte er. „Lord President – weiß. Jeder Richter am Obersten Gerichtshof – weiß!“

Humza deutet an, der Grund dafür sei, dass die Schotten Rassisten seien. Aber der wahre Grund ist, dass 95 Prozent der Schotten weiß sind. Die Tatsache, dass Humza, ein nicht-weißer Muslim, der ranghöchste schottische Politiker ist, ist ein Zeichen dafür, wie wenig rassistisch die schottische Bevölkerung ist. Die Tatsache, dass Humza das höchste politische Amt in Schottland erreicht und darauf besteht, dass der Grund dafür, dass er so selten ist, darin liegt, dass die schottische Bevölkerung rassistisch ist, ist an sich schon hasserfüllt und pathologisch.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Zensoren in die Offensive gehen und wir uns in der Defensive befinden. In den USA, Europa, Schottland, Deutschland, Irland, Kanada und Brasilien fordert eine Allianz aus Regierungsbehörden, staatlich finanzierten Think Tanks und Medienkonzernen mehr Zensur, sei es durch Gesetze wie in Schottland oder durch Maßnahmen von Behörden wie dem US-Heimatschutzministerium und dem FBI.

Die gute Nachricht ist, dass wir langsam wieder Fuß fassen. Wir sind stolz darauf, Untersuchungen zu veröffentlichen, die staatliche Desinformation und Zensur in Deutschland, der Tschechischen Republik, Irland, Kanada und Brasilien aufgedeckt haben.

Diese Untersuchungen zeigen die gleichen Akteure, darunter Geheimdienste und Sicherheitsbehörden, Mainstream-Nachrichtenmedien und angebliche „Nichtregierungsorganisationen“, die zufällig in großem Umfang von Regierungen finanziert werden.

Ebenso wichtig ist es, den Hass hinter der Politik der Hassrede aufzudecken und weiterhin darauf hinzuweisen, dass die Lösung für Hassrede in der Meinungsfreiheit und nicht in der Zensur liegt. Die Antwort auf den Hass ist das, was Darryl Davis getan hat: die KKK-Mitglieder davon zu überzeugen, ihn als Menschen zu sehen und ihre weißen Roben abzulegen.

Davis wird der Erste sein, der Ihnen sagt, dass er seine Arbeit nicht mit Zensur, sondern nur mit Redefreiheit hätte machen können.

Es bleibt noch viel zu tun…

THIS IS SCARY



Yesterday, a group of people in Scotland protested a new hate speech law. "The irony of this hateful, spiteful law coming into play on April's Fools Day…" said one of the protesters. "Criminalizing free speech in this country is absolutely disgraceful."



While I… pic.twitter.com/p4LX5NAuve — Michael Shellenberger (@shellenberger) April 2, 2024

Michael Shellenberger ist: Gewinner des Dao-Journalistenpreises :: Time, „Held der Umwelt“, CBR-Lehrstuhl für Politik, Zensur und freie Meinungsäußerung, Bestsellerautor