Bomben-Studie: 27% der Saudis nach mRNA-COVID-Impfung mit Herzproblemen

Von John-Michael Dumais

Eine Studie aus Saudi-Arabien, über die TrialSite News berichtet, ergab, dass bei 27,11 % der Teilnehmer nach der mRNA-COVID-19-Impfung Herzkomplikationen auftraten, die zwischen einem Monat und mehr als einem Jahr später auftraten.

Mehr als ein Viertel der Teilnehmer an einer Studie aus Saudi-Arabien berichteten über kardiale Komplikationen nach der Verabreichung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen, und viele von ihnen mussten ins Krankenhaus oder auf die Intensivstation.

Die Studie unter der Leitung des Mikrobiologen und Immunologen Muazzam M. Sheriff und seiner Kollegen vom Ibn Sina National College for Medical Studies und dem King Faisal General Hospital ergab, dass bei 27,11 % der befragten Personen nach der COVID-19-Impfung Herzprobleme auftraten.

Das Auftreten kardialer Komplikationen war bei den Teilnehmern unterschiedlich, wobei 14,55 % innerhalb eines Monats nach der Impfung Symptome aufwiesen und andere bis zu 12 Monate oder länger über Probleme berichteten.

TrialSite News berichtete am Mittwoch über die „bahnbrechende saudi-arabische Studie“. Der Gründer der Studie, Daniel O’Connor, erklärte gegenüber The Defender, dass die Studie zwar nur begrenzt aussagekräftig sei und auf kardiale Komplikationen abziele, dass aber die Zahl der Krankenhauseinweisungen sicherlich bemerkenswert sei, insbesondere angesichts des bestehenden kardialen Signals (Myokarditis/Perikarditis) im Kontext der Impfstoffe.

Der Kardiologe und Epidemiologe Dr. Peter A. McCullough sagte, dass zusätzlich zu der großen Anzahl von kardiovaskulären Symptomen, die einen Krankenhausaufenthalt rechtfertigen, 15,8 % auf einer Intensivstation landeten.

„Mehr als die Hälfte der Probanden gab an, dass sie von einer medizinischen Fachkraft oder einer Regierungsbehörde beeinflusst wurden, sich impfen zu lassen“, sagte McCullough gegenüber The Defender. „Noch nie in der jüngeren Vergangenheit wurde ein so kardiotoxischer Impfstoff auf die Öffentlichkeit losgelassen.“

O’Connor wies auf die wachsende Besorgnis über die möglichen langfristigen Auswirkungen des COVID-19-Impfstoffs auf die kardiovaskuläre Gesundheit hin und sagte: „Die Zunahme der kardial bedingten Zwischenfälle in den Nachrichten in den letzten ein oder zwei Jahren ist auch nicht gerade beruhigend.“

9,45 % benötigten mehr als 12 Monate lang medizinische Betreuung

Die saudi-arabische Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, verwendete ein Querschnittsdesign und rekrutierte 804 Teilnehmer (379 Männer, 425 Frauen im Alter von 18 Jahren und älter), die mindestens eine Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs (Pfizer-BioNTech, Moderna oder beide – 58 nahmen eine andere Marke) erhalten hatten.

Nahezu 40 % hatten nur eine einzige Impfung erhalten.

Die Teilnehmer füllten einen kulturell angepassten Fragebogen aus, der demografische Angaben, die Impfgeschichte, den Gesundheitszustand und die Wahrnehmung der Impfstoffe umfasste.

Bei den 27,11 % der betroffenen Teilnehmer traten kardiale Komplikationen in unterschiedlichem Ausmaß auf: Bei 14,55 % innerhalb eines Monats nach der Impfung, bei 6,97 % zwischen einem und drei Monaten und bei anderen bis zu 12 Monate oder länger nach der Impfung.

Bei 15,8 % der Patienten, die auf der Intensivstation und bei 11,44 % auf der allgemeinen Krankenhausstation behandelt wurden, dauerte die stationäre Behandlung zwischen weniger als einem Tag und mehreren Wochen, wobei 8,33 % zwischen vier und sieben Tagen im Krankenhaus verbrachten.

Viele Teilnehmer wurden wegen kardialer Komplikationen behandelt. 9,45 % der Teilnehmer wurden mehr als 12 Monate lang medizinisch betreut, 7,11 % befanden sich zum Zeitpunkt der Umfrage in ständiger Behandlung.

Fünfundsechzig Prozent der Probanden gaben an, sie seien „neutral“, „eher nicht zuversichtlich“ oder „überhaupt nicht zuversichtlich“ in Bezug auf die Sicherheit von mRNA-Impfstoffen, während nur etwa 20 % angaben, sie glaubten, dass ihre Herzsymptome „stark“ oder „etwas“ mit den Impfstoffen zusammenhingen.

Die Studie ergab auch hohe Raten von Vorerkrankungen unter den Teilnehmern, darunter Diabetes (48,26 %), Bluthochdruck (56,72 %), Fettleibigkeit (39,15 %) und Bewegungsmangel (22,14 %).

Diese Komorbiditäten könnten nach Ansicht der Studienautoren zu dem erhöhten Risiko kardialer Komplikationen nach der mRNA-Impfung beigetragen haben.

‚Scheint eine furchtbar hohe Rate zu sein‘

„Trotz der Verzerrung der Rekrutierungsstrategie, die darauf abzielt, Patienten mit kardiovaskulären Nebenwirkungen der mRNA zu finden, handelt es sich um einen hohen Prozentsatz, der eine Behandlung im Krankenhaus oder auf der Intensivstation erfordert“, sagte McCullough.

„Es werden mehr Daten über diese Fälle benötigt, einschließlich Diagnose, Behandlung und Ergebnisse wie wiederholte Krankenhausaufenthalte und Tod“, fügte er hinzu.

Die Autoren der Studie betonten, dass die spezifischen Risikofaktoren und biologischen Mechanismen, die zur Entwicklung kardialer Komplikationen nach der Impfung beitragen können, weiter untersucht werden müssen.

TrialSite News bezeichnete die Studie als „überzeugend in Bezug auf Methodik, Relevanz und ethische Erwägungen“ und merkte an, dass die Autoren „das Ausmaß der Reaktion herunterzuspielen schienen“, obwohl die Rate der kardialen Komplikationen „furchtbar hoch zu sein scheint“.