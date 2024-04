Israel bombardierte ausländische Mitarbeiter einer Hilfsorganisation dreimal, bis sie alle getötet waren

Die Entwicklungshelfer wurden in drei verschiedenen Fahrzeugen, die deutlich mit dem Logo der World Central Kitchen (WCK) gekennzeichnet waren, mit Raketen beschossen

Dave DeCamp

Israel hat bei seinem Angriff auf einen Hilfskonvoi, bei dem sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen getötet wurden, drei separate Drohnenangriffe durchgeführt, berichtete Haaretz am Dienstag.

Eine israelische Drohne feuerte drei Raketen auf drei Autos ab, die eindeutig mit dem Logo der WCK gekennzeichnet waren und auf vom israelischen Militär genehmigten Straßen fuhren. Nachdem das erste Auto getroffen worden war, wurden die verwundeten Überlebenden von einem zweiten Auto abgeholt. Nachdem auch dieses Auto getroffen worden war, wurden sie in das dritte Auto gebracht. Dann beendete eine weitere israelische Drohne die Arbeit.

Bei dem Angriff wurden drei britische Staatsangehörige, ein amerikanisch-kanadischer Doppelbürger, ein Palästinenser, ein Australier und ein polnischer Staatsbürger getötet. Die israelischen Behörden haben behauptet, die Luftangriffe seien ein Fehler gewesen, aber die akribische Art der Operation deutet darauf hin, dass es sich um eine gezielte Tötung von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen handelte und Teil der israelischen Kampagne zur Aushungerung der Palästinenser war, da mehrere Hilfsorganisationen als Reaktion darauf ihre Tätigkeit in Gaza eingestellt haben.

Laut israelischen Quellen, die mit Haaretz gesprochen haben, wurden die drei Autos getroffen, nachdem sie einen Hilfstransporter zu einem Lebensmittellager im Zentrum des Gazastreifens eskortiert hatten.

Die israelische Einheit, die für die Route verantwortlich war, behauptete, einen bewaffneten Mann auf dem Hilfsgütertransporter identifiziert zu haben und vermutete, dass es sich um einen „Terroristen“ handelte, obwohl er möglicherweise nur die Hilfslieferung bewachte. Israel hat wiederholt Polizeibeamte im Gazastreifen angegriffen, die Hilfskonvois bewachen.

Der angeblich bewaffnete Mann war der Grund für den Angriff, obwohl die Fahrzeuge erst nach dem Verlassen des Hilfstransporters am Lagerhaus getroffen wurden. In einem anderen Bericht von Haaretz wurden israelische Quellen zitiert, die sagten, die Angriffe seien nicht wegen mangelnder Koordination zwischen Hilfsorganisationen und dem israelischen Militär erfolgt, sondern weil israelische „Beamte vor Ort tun, was sie wollen“.

Das Weiße Haus verteidigte die Tötung von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen durch Israel während einer Pressekonferenz am Dienstag. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses John Kirby behauptete in einem gereizten Wortwechsel mit einem Reporter, es gebe „keine Beweise“ dafür, dass es sich um einen gezielten Angriff gehandelt habe.

Auf die Frage, ob die Tötung von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoße, sagte Kirby: „Ihre Frage setzt zu dieser frühen Stunde voraus, dass es sich um einen absichtlichen Angriff handelte, dass sie genau wussten, was sie trafen, dass sie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen trafen und es absichtlich taten. Dafür gibt es keine Beweise.“

Kirby wiederholte auch eine Lüge des Außenministeriums, wonach es keine Beweise dafür gebe, dass Israel seit dem 7. Oktober gegen internationales Recht verstoßen habe. „Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass wir uns weiterhin Vorfälle ansehen, sobald sie auftreten. Das Außenministerium hat einen Prozess in Gang gesetzt, und bis heute, während Sie und ich heute sprechen, hat es keine Vorfälle gefunden, bei denen die Israelis das humanitäre Völkerrecht verletzt haben“, sagte er.

Israel hat während des gesamten Krieges Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Gazastreifen bombardiert, wobei Hunderte von Mitarbeitern der UNO-Hilfsorganisation für Palästina UNWRA getötet wurden. Bereits im November berichtete POLITICO, dass die USA Israel die Standorte von Hilfsorganisationen im Gazastreifen mitteilten, um Angriffe auf diese Gebiete zu vermeiden, dass Israel sie aber trotzdem bombardierte.