Es wurden rückwirkend massive Anpassungen der Temperaturdatenbanken zur Förderung von Net Zero gemacht

GISS, eine der wichtigsten globalen Datenbanken der US-Weltraumbehörde NASA, hat die Lufttemperaturen an der Erdoberfläche im Nachhinein massiv verändert. Professor Ole Humlum hat herausgefunden, dass GISS die vergangene Erwärmung zwischen Januar 1915 und Januar 2000 von 0,45°C auf 0,67°C verändert hat. Dies ist ein massiver Anstieg von 49%, was bedeutet, dass fast die Hälfte der scheinbaren Erwärmung während des größten Teils des 20. Jahrhunderts auf administrative Änderungen zurückzuführen ist, die Jahre nach den ursprünglichen Messungen vorgenommen wurden. Auf der Grundlage solcher Beweise wird die Notwendigkeit einer globalen Netto-Null-Klimaänderung unterstrichen.

In seinem kürzlich veröffentlichten Klimabericht 2023 stellt Humlum fest, dass solche Anpassungen natürlich wichtig sind, um die Gesamtqualität der verschiedenen Temperaturaufzeichnungen zu bewerten. Eine solche „Bewertung“ fehlt aber in den meisten Mainstream-Medien und in der Wissenschaft völlig. Offenbar hat man Angst, Organisationen wie das britische Met Office infrage zu stellen, die verfälschte Daten von ungeeigneten Messstationen sammeln und ihre Aufzeichnungen regelmäßig nachträglich korrigieren. Der Mangel an investigativen Studien deutet auf die zentrale Rolle hin, die die Temperaturen spielen, wenn es darum geht, der Bevölkerung Angst einzujagen und sie dazu zu bringen, die beängstigenden Veränderungen ihres Lebensstils zu akzeptieren, die notwendig sind, um in weniger als 30 Jahren eine Netto-Null-Emission zu erreichen.

Wären die Anpassungen gleichmäßig über die Jahre verteilt, wäre der Verdacht gegen diese Praxis viel geringer. Aber fast ausnahmslos kühlen die Änderungen eine vergangene Periode ab und erwärmen die nachfolgende Aufzeichnung bis zum heutigen Tag. Humlum stellt die folgende Grafik zur Verfügung, um die kumulativen Auswirkungen der administrativen Änderungen seit Mai 2008 auf die GISS-Aufzeichnungen der globalen Oberflächentemperatur zu zeigen, die bis 1880 zurückreichen. Die blauen Linien zeigen, wo die historischen Temperaturmessungen nach unten korrigiert wurden, die roten Linien, wo sie nach oben korrigiert wurden, allerdings nur in den vergangenen 16 Jahren.

Die massiven Anpassungen sind mit Gesamtänderungen zwischen -0,2°C und +0,2°C deutlich erkennbar. Von etwa 1900 bis in die 1970er-Jahre wurde eine massive Abkühlung in den Datensatz gepresst und in den vergangenen 50 Jahren eine beträchtliche Erwärmung hinzugefügt. GISS ist nicht der Einzige, der seine Datenbank auf diese Weise anpasst. Hockeyschläger“ sind in der Welt der Klimawissenschaft die Regel. Das Met Office betreibt eine ähnliche globale Sammlung namens HadCRUT und hat in den vergangenen zehn Jahren zwei große Korrekturen vorgenommen, die die Erwärmung der jüngsten Aufzeichnungen um etwa 30 Prozent erhöht haben. Dabei wurde eine unangenehme Temperaturpause von etwa 2000 bis 2012 beseitigt, die in den Satellitenaufzeichnungen immer noch sichtbar ist.

Der emeritierte Professor Ole Humlum ist ein angesehener physischer Geograf und sein jährlicher Klimabericht ist ein willkommener Gegenpol zu den politisierten und einseitigen Darstellungen in den Mainstream-Medien. Er stellt fest, dass sich das komplexe Klima seit Jahrmillionen innerhalb gewisser Grenzen in einem quasi-stabilen Zustand befindet. „Moderne Beobachtungen zeigen, dass dieses normale Verhalten auch für die letzten Jahre, einschließlich 2023, charakteristisch ist, und es gibt keinen Beobachtungsbeweis für eine globale Klimakrise“. Zu glauben, dass ein kleiner Bestandteil der Atmosphäre, das Kohlendioxid, fast alle Aspekte des Klimas kontrolliert, sei „naiv und vollkommen unrealistisch“, fügt er hinzu.

Der große Dienst, den Humlum jedes Jahr leistet, besteht darin, die jüngsten Wetter- und Klimaereignisse in den dringend benötigten Zusammenhang zu stellen. Die Lufttemperaturen in der Arktis sind seit 1979 gestiegen, während sie in der Antarktis weitgehend stabil geblieben sind. Die stärkste Erwärmung der Ozeane mit etwa 0,2 °C findet in den oberen 100 Metern statt, vorwiegend in den äquatornahen Regionen, wo der Einfluss der Sonne am stärksten ist. Die nördlichen Ozeane zwischen 55°-65°N haben seit 2004 im Mittel bis in eine Tiefe von 1.400 m eine deutliche Abkühlung und darunter eine leichte Erwärmung erfahren. Über den gesamten Globus ist in den oberen 1.900 m des Ozeans eine Nettoerwärmung von etwa 0,037 °C zu verzeichnen.

Die globalen Niederschlagsmengen schwanken stark von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, „aber seit 1901 gibt es keinen klaren globalen Trend“. Die Häufigkeit von Stürmen und Hurrikanen schwankt im Laufe der Zeit, aber es gibt keinen klaren globalen Trend zu mehr oder weniger. Die globale Schneebedeckung ist seit Beginn der Satellitenbeobachtung im Jahr 1979 „im Wesentlichen stabil“ geblieben, allerdings mit erheblichen regionalen und jahreszeitlichen Schwankungen. Die globale Meereisausdehnung ist seit 2018 nahezu stabil, „vielleicht sogar mit einer leichten Zunahme“. Die Lufttemperaturen waren 2023 die höchsten seit 1850, 1880 oder 1979, je nach Datenreihe, aber die jüngste Erwärmung ist nicht symmetrisch und findet hauptsächlich auf der Nordhalbkugel statt.

Schließlich liegt ein großer Teil der von Natur aus wärmeren Landflächen auf der Nordhalbkugel, und viele der durch städtische Wärme verzerrten und oft überhöhten Temperaturmessungen stammen von dort.

*

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic.