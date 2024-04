RFK Jr. antwortet auf Chris Cuomo, der ihn als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet

„Nennen Sie mir eine Theorie, von der Sie glauben, dass ich sie falsch verstehe. Zeigen Sie mir Fakten“.

Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. wies Chris Cuomo von NewsNation am Mittwoch zurück, nachdem der ehemalige CNN-Moderator ihn live auf Sendung als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet hatte.

„Viele der Berichte nutzen Ihre größte Schwäche aus, dass Sie viele Verschwörungen verbreiten. Ob es nun um den tiefen Staat, 9/11 oder Impfstoffe geht, Sie werden mit diesem Pinsel gemalt. Und ich weiß, dass Sie und die Kampagne denken, dass das Schnee von gestern ist. Wir haben darüber gesprochen. Aber ich denke, Sie sollten noch einmal darüber nachdenken, denn in all diesen Beiträgen wurden Sie heute als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und ich glaube, dass es viele Menschen in diesem Land gibt, die eine andere Wahl wollen, aber sie werden keinen Verschwörungstheoretiker wählen“, sagte Cuomo.

„Nennen Sie mir eine Theorie, von der Sie glauben, dass ich sie falsch verstehe“, antwortete Kennedy. „Zeigen Sie mir Fakten. Ich sage nichts, wenn ich keine Fakten habe.“

Kennedy zählte dann eine Reihe von „Verschwörungstheorien“ auf, die sich als wahr erwiesen.

1) Glyphosat, der Wirkstoff von Roundup, verursacht Non-Hodgkin-Lymphome, eine Behauptung, die durch drei Gerichtsverfahren und einen 13-Milliarden-Dollar-Vergleich mit Monsanto bestätigt wurde.

2) COVID-19-Impfstoffe würden die Übertragung nicht verhindern, was inzwischen allgemein anerkannt ist.

3.) „Ich habe gesagt, dass die COVID-Stilllegungen sehr, sehr schädlich wären, besonders für Kinder. Sie würden unserer Wirtschaft schaden und die Ausbreitung eines Atemwegsvirus nicht verhindern.

4) „Ich habe gesagt, dass die Masken die Ausbreitung der Krankheit nicht verhindern können und sie wahrscheinlich mehr schaden, als nützen. Und jetzt stimmen mir alle zu“.

5) Die soziale Distanzierung war nicht wissenschaftlich fundiert, eine Behauptung, die Fauci als wahr anerkannte.

„Ich bin schon so lange dabei, dass ich alles infrage stelle, was die Regierung mir sagt“, sagte Kennedy. „Und ich glaube, dass Leute, die nicht hinterfragen, was die Regierung ihnen sagt, nicht aufpassen.

