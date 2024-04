In der Jimmy Dore-Show werden die dunklen Motive hinter der WEF-Agenda enthüllt

„Sie wollen sie [die Menschen] tot sehen“.

Kürzlich erschien im Fortune Magazine ein Artikel, in dem behauptet wurde, dass intermittierendes Fasten mit einem um 91% erhöhten Risiko verbunden sei, an einer Herzerkrankung zu sterben.

Verschwiegen wurde, dass die C19-mRNA-Injektionen etwas damit zu tun haben könnten.

„Das ist ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass es eine Kabale von Davos und der globalen WEF-Elite gibt, die versucht, uns zu täuschen, indem sie uns glauben machen will, dass man in jeder Größe gesund ist“, sagte Russ, Co-Moderator der Jimmy Dore

Show.

„Das einzige Motiv, das ich dafür sehe, ist, dass man versucht, die Menschen weniger gesund zu machen. Ihr versucht, sie sterben zu lassen. Ihr versucht, sie loszuwerden.“

Er fuhr fort. „Das Einzige, was ich dafür sehe, ist, dass ihr versucht, die Menschen krank und ungesund zu machen. Sie wollen, dass sie leicht zu kontrollieren sind, und Sie wollen, dass sie sterben. Aus welchem anderen Grund würden Sie den Menschen etwas so offensichtlich Unwahres erzählen?“

