Wir sind nur noch einen Schritt von einem apokalyptischen Krieg im Nahen Osten entfernt

Von Michael Snyder

Haben Sie gesehen, was gerade in Damaskus passiert ist? In einer absolut verblüffenden Aktion hat Israel den Chef des Korps der iranischen Revolutionsgarde ausgeschaltet. Unnötig zu sagen, dass die Iraner absolut wütend sind und eine „harte“ Antwort versprechen. Seit langem warne ich meine Leser, dass ein apokalyptischer Krieg im Nahen Osten einer der Konflikte sein wird, die den Dritten Weltkrieg definieren. Die gute Nachricht ist, dass der Krieg im Nahen Osten noch nicht auf ein apokalyptisches Niveau eskaliert ist. Aber nach dem, was wir am Montag erlebt haben, sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt.

Das Gebäude, das durch den IDF-Luftangriff zerstört wurde, lag Berichten zufolge direkt neben der iranischen Botschaft in Damaskus…

Ein Gebäude neben der iranischen Botschaft in Damaskus wurde durch einen Luftangriff zerstört, bei dem Berichten zufolge ein ranghoher Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden und fünf weitere Personen getötet wurden – staatliche Medien behaupten, Israel stecke hinter dem Angriff. Bilder zeigen das dem Erdboden gleichgemachte Gebäude in Syriens Hauptstadt. Nach der Explosion heute Nachmittag stiegen riesige Rauchschwaden auf, und Rettungskräfte eilten zum Tatort.

Bei diesem Gebäude handelte es sich offenbar um die Residenz des iranischen Botschafters in Syrien.

Die syrische Regierung behauptet, dass die Raketen, die dieses Gebäude zerstörten, von den Golanhöhen aus abgefeuert wurden…

Das syrische Verteidigungsministerium reagierte mit einer Erklärung. „Heute Abend hat der israelische Feind aus Richtung des besetzten syrischen Golan einen Luftangriff auf das Gebäude des iranischen Konsulats in Damaskus gestartet“, hieß es. „Unsere Luftabwehr reagierte auf die Raketen und schoss einige von ihnen ab. Die Aggression führte zur Zerstörung des gesamten Gebäudes und zum Tod und zur Verletzung aller darin befindlichen Personen. „Die Arbeiten zur Bergung der Leichen der Gefallenen, zur Behandlung der Verletzten und zur Beseitigung der Trümmer sind im Gange.“

Es scheint, dass die IDF eine Versammlung sehr wichtiger regionaler Führer im Visier hatten.

Mohammad Reza Zahedi war unter den Getöteten. Er war der Leiter des Korps der iranischen Revolutionsgarden…

Es wurde bestätigt, dass der Chef des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Mohammad Reza Zahedi, sowie mehrere iranische Diplomaten, die die syrische Hauptstadt besuchten, bei dem Angriff getötet wurden. Die vom IRGC verwaltete Nachrichtenagentur Fars meldete den Tod des Kommandeurs über X, früher bekannt als Twitter.

Ein weiterer wichtiger iranischer Militärbeamter namens Haji Rahimi ist ebenfalls tot…

Haji Rahimi wurde als zweiter Kommandeur genannt, der bei dem Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude in der syrischen Hauptstadt getötet wurde, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montagabend mitteilte. Haji Rahimi war nach Angaben der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim News ein Koordinator der Quds Force

Dies war ein großer Sieg für Israel, aber die Iraner werden unweigerlich darauf reagieren.

Tatsächlich hat der iranische Botschafter in Syrien bereits öffentlich erklärt, dass die Antwort „hart“ ausfallen wird…

Der iranische Botschafter in Syrien, Hossein Akbari, der nicht verletzt wurde, sagte, dass mindestens fünf Menschen bei dem Angriff getötet worden seien und dass die Antwort Teherans „hart“ ausfallen werde. Die iranische Botschaft im Libanon erklärte, die „barbarische israelische Aggression ist ein eklatanter Verstoß gegen internationales Recht, diplomatische Normen und die Anforderungen des Wiener Übereinkommens“.

Wir werden sehen, was der Iran zu tun beschließt.

Wie Zero Hedge treffend bemerkt hat, könnte die iranische Reaktion, wenn sie zu heftig ausfällt, „einen totalen regionalen Krieg“ auslösen…

Je nachdem, wie der Iran reagiert, könnte dies der Beginn eines umfassenden regionalen Krieges sein. Seit Monaten werden Israel von ballistischen Raketen und Drohnen aus iranischer Produktion heimgesucht, die von den iranischen Vertretern im Libanon und im Jemen abgefeuert werden. Mit diesem neuen dreisten israelischen Angriff auf die iranische Botschaft betreten wir Neuland und eröffnen den Iranern auch die Möglichkeit, israelische Botschaften im Ausland anzugreifen.

Vor dem IDF-Luftangriff auf Damaskus am Montag haben vom Iran unterstützte Kämpfer im Irak eine Drohne eingesetzt, um einen wichtigen Marinestützpunkt im Süden Israels anzugreifen…

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben bestätigt, dass eine Drohne, die am frühen Montagmorgen in einen Marinestützpunkt in Israels südlichster Stadt Eilat einschlug, aus dem Irak gestartet wurde. Die IDF erklärten, sie hätten ein „verdächtiges Luftziel“ identifiziert, das „von Osten her“ in den israelischen Luftraum eingedrungen sei, bevor es „im Gebiet der Bucht von Eilat“ am Roten Meer aufschlug. Auch wenn dies nicht unbedingt der erste Fall ist, in dem militante irakische Gruppen behaupten, Eliat beschossen zu haben, so scheint es doch das erste Mal zu sein, dass ein israelischer Marinestützpunkt direkt getroffen wurde und die IDF dies bestätigt haben.

Wie weit können sich beide Seiten gegenseitig treiben, bevor die Ereignisse völlig außer Kontrolle geraten?

Leider kommen wir einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, gefährlich nahe.

Inzwischen muss sich die israelische Regierung auch mit gewalttätigen Anti-Netanjahu-Protesten im ganzen Land auseinandersetzen…

Die israelische Polizei ist gestern Abend im ganzen Land gewaltsam mit Demonstranten zusammengestoßen, als Zehntausende im ganzen Land auf die Straße gingen, um gegen Benjamin Netanjahus Führung im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu protestieren. Demonstranten aus allen Teilen der israelischen Gesellschaft strömten auf die Straßen, um ihrer Wut über den israelischen Ministerpräsidenten und sein Vorgehen im Gaza-Krieg Ausdruck zu verleihen, der bisher fast 33 000 Tote, die meisten davon Zivilisten, gefordert hat. Die Polizei griff zu extremen Maßnahmen, um die Demonstranten unter Kontrolle zu bringen. Fotografen hielten brutale Momente fest, in denen Polizisten Demonstranten über das Rollfeld zerrten und sie zur Aufgabe prügelten.

Benjamin Netanjahu wird sicher nicht zulassen, dass solche Proteste den von ihm eingeschlagenen Kurs ändern.

Er beharrt weiterhin darauf, dass der Krieg niemals gewonnen wird, wenn die IDF nicht in Rafah einmarschieren…

Israel wird die Hamas besiegen, indem es in die Terroristenhochburg Rafah im Gazastreifen einmarschiert und die dort verbliebenen Bataillone vernichtet, betonte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntagabend. „Es gibt keinen Sieg, ohne in Rafah einzudringen; es gibt keinen Sieg, ohne die Hamas-Bataillone dort zu zerstören“, sagte Netanjahu in einer Ansprache zur Hauptsendezeit und fügte hinzu, dass die Operation „Zeit brauchen wird, aber sie wird stattfinden“. Der Premierminister bekräftigte, dass nur eine Kombination aus militärischem Druck und harten Verhandlungen die Freilassung der verbleibenden 134 Geiseln, die am 7. Oktober von palästinensischen Terroristen in den Gazastreifen verschleppt wurden, bewirken könne.

Wie ich bereits letzte Woche erwähnt habe, scheint es so, dass eine Bodenoperation in Rafah entweder diesen oder nächsten Monat beginnen wird.

Während all dies im Nahen Osten geschieht, brauchen wir dringend eine starke Führung im Weißen Haus.

Stattdessen werden entweder Joe Biden oder Kamala Harris bis mindestens Januar 2025 das Sagen haben…

Laut einer exklusiven Umfrage für DailyMail.com glauben nur 38 Prozent der wahrscheinlichen Wähler von 2024, dass Präsident Joe Biden am Ende einer weiteren vierjährigen Amtszeit noch am Leben sein wird. Und das bedeutet eines: Vizepräsidentin Kamala Harris wird im Januar 2029 genauso wahrscheinlich an der Spitze stehen wie Biden, wenn er die Wiederwahl gewinnt. Etwa 36 Prozent der Wähler glauben, dass Harris am Ende der Amtszeit Präsidentin sein wird. Das ist derselbe Anteil, der glaubt, dass Biden das Amt innehaben wird.

Wenn es an der Zeit ist, absolut kritische Entscheidungen in Bezug auf den Konflikt im Nahen Osten zu treffen, trauen Sie dann einem von ihnen zu, dass sie dieser Aufgabe gewachsen sind?

Seit langem werden wir gewarnt, dass der Nahe Osten irgendwann in Flammen aufgehen würde.

Jetzt stehen wir direkt vor der Tür.

Leider haben die meisten Menschen in der westlichen Welt keine Ahnung, wie schlimm dieser Krieg im Nahen Osten werden wird.