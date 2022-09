Das jährliche Sommertreffen des WEF

Oder wie Blackrock lernte, sich nicht mehr zu sorgen und die CCP zu lieben

Gaststudie und Meinung von Jeremy Harrigan

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) findet jedes Jahr zu Beginn des Jahres in Davos-Klosters in der Schweiz statt und bringt Akademiker, Politiker, Geschäftsleute und Medienvertreter aus Dutzenden von Ländern zusammen, um die Dinge richtigzustellen. Aber wussten Sie das? Das WEF-Jahrestreffen der neuen Champions („Sommer-Davos-Forum“) findet seit 2007 jedes Jahr in China statt, wobei sich Tianjin und Dalian als Gastgeber abwechseln. Außerdem hält das WEF jedes Jahr mehrere regionale Gipfeltreffen in der Region ab.

Ja, wenn Sie glauben, dass diese Art von WEF-Treffen erst vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, so wurde die Saat bereits vor 15 Jahren gelegt und genäht! Diese verlinkte Zeitleiste und WEF-Zusammenfassung von der „Ständigen Vertretung der Volksrepublik China bei den Vereinten Nationen“ zeigt deutlich die Einzelheiten der Tiefe dieser WEF-Treffen in China auf und bietet auch eine umfangreiche Liste der Redner und Teilnehmer.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

WEF hält Jahrestreffen auch in China ab, nicht nur in Davos

Ein zweiter globalistischer Veranstaltungsort, der vom WEF genutzt wird

Die Schweiz ist nicht mehr der „neutrale“ alleinige Sitz des WEF.

Die entsprechende WEF-Webseite „New Champions“ finden Sie hier:

https://www.weforum.org/about/new-champions

Weitere Informationen zu den CCP-basierten WEF-Treffen „New Champions“ finden Sie hier (2022), hier (2014), hier (2015), hier (2016), hier (2017), hier (2018), hier (2019) und hier (2021). Die Seite für das Jahr 2021 wurde von der WEF-Website entfernt, der Link führt also zur archivierten Seite der Wayback Machine.

Weitere Hintergrundinformationen finden Sie in einem Artikel der Global Times vom 04. August 2021 mit dem Titel „Bring the World Economic Forum to China – Klaus Schwab on China’s Development„.

Wir alle wissen inzwischen, dass Klaus Schwab und das WEF ihr jährliches Treffen seit Jahren in Davos-Klosters in der Schweiz abhalten, oder? Das ist gut dokumentiert und bekannt. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass das WEF diese Treffen und Versammlungen ausgeweitet und nun einen alternativen Tagungsort direkt im Herzen der KPCh und auf dem chinesischen Festland fest verankert hat. Ja, das WEF steht mit einem Fuß fest im Westen und mit dem anderen im Osten und stärkt seine Position mit zwei Säulen, um seine schnellen globalistischen Pläne zur absoluten Kontrolle der Menschheit weiter auszuführen.

Wer und was sind die WEF „New Champions“?

Auf der Website des WEF heißt es:

„Die New Champion-Unternehmen des Weltwirtschaftsforums sind dynamische, wachstumsstarke Unternehmen, die sich für neue Geschäftsmodelle, neue Technologien und nachhaltige Wachstumsstrategien in der vierten industriellen Revolution einsetzen. New Champions sind sich ihres Einflusses auf die Gesellschaft bewusst und streben danach, an der Gestaltung einer besseren Zukunft mitzuwirken. Die New Champions haben Zugang zu den Netzwerken und dem Fachwissen des Forums, was ihnen sowohl Sichtbarkeit als auch einen zeitnahen Einblick in die strategische Entscheidungsfindung zu den für sie wichtigsten systemischen Fragen ermöglicht. Sie werden bei den Aktivitäten des Forums durch den Chief Executive Officer, den Vorsitzenden oder eine andere Führungskraft auf Vorstandsebene vertreten, um ihre zukunftsorientierten Perspektiven mit der globalen Gemeinschaft zu teilen und sich mit einem hochrangigen und vertrauenswürdigen Netzwerk zu verbinden.

Die Liste der 115 aktuellen New Champion-Unternehmen (mit Links) finden Sie hier.

Der Tapetenwechsel, den die wunderschöne Landschaft der Schweiz bietet, hat in den letzten Jahren Scharen von CCP-Beamten angezogen, wenn das WEF zu seinem jährlichen Wintertreffen in Davos zusammenkam. Doch jetzt können die KPCh-Vertreter es genießen, im Sommer Gastgeber in ihrem eigenen Hinterhof zu sein. Das ergibt durchaus Sinn: China kann nun zu einem unentdeckten Labor werden, zu einem Testgelände für die Umsetzung der Agenda/Politik des WEF. Wenn Davos das Mutterschiff für die WEF-Treffen ist, sind die Treffen in China jetzt sozusagen das wertvolle Schlachtschiff mit dem tödlichsten Arsenal an Waffen.

Ein Jahr vor der Ausrufung der Pandemie nahm Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina am Dienstag am Jahrestreffen der neuen Champions 2019 des Weltwirtschaftsforums im Dalian International Conference Centre in China teil. Das dreitägige WEF-Jahrestreffen, das auch als WEF-Sommer-Davos bekannt ist, fand vom 1. bis 3. Juli statt und stand unter dem Motto „Leadership 4.0 – Succeeding in a New Era of Globalisation“. Der chinesische Premierminister Li Keqiang eröffnete das Treffen am Dienstagmorgen. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des WEF, Klaus Schwab, und der Gouverneur der Provinz Liaoning, Tang Yijun, sprachen bei dieser Gelegenheit. In der Hafenstadt Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning, einem Handels- und Finanzzentrum in Nordostasien und bekannt als das Hongkong Nordchinas, versammelten sich mehr als 1800 führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, darunter Staats- und Regierungschefs aus mehr als 120 Ländern, Vertreter aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Kunst.

Dieses „Sommer-Davos“-Treffen hatte vier Hauptthemen: Technologie, Nachhaltigkeit, Verantwortung und Agilität in der Wirtschaft. Die Titel der Sitzungen lauten: 5G verantwortungsvoll nutzen; Klimawandel: The Next Financial Crisis?; Rethinking Capitalism and How to Tax Global Business; Accelerating the Cleantech Transition; and Going Beyond a Trade War. Wenn ich mich zurücklehne und die Worte dieser Themen lese, kann ich die ruchlosen Absichten ihrer verdrehten Wünsche spüren, und wir können bereits die Folgen in der Gesellschaft sehen. An den über 200 Breakout-Sitzungen nahmen über 1.000 Führungskräfte aus der Wirtschaft teil, darunter 100 Gründer und Vorstandsvorsitzende, Vertreter aus Kunst und Kultur, der Wissenschaft und der Medien.

Die Co-Vorsitzenden des Treffens halfen bei der Leitung der Gespräche:

Enass Abo-Hamed, Forscher und Unternehmer im Bereich Energiespeicherung;

Flemming Besenbacher, Wissenschaftler und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carlsberg-Gruppe;

Suphachai Chearavanont, CEO des thailändischen agroindustriellen Mischkonzerns Charoen Pokphand;

Alain Dehaze, CEO von Adecco;

Ahmad Belhoul Al Falasi, Staatsminister für Hochschulbildung und fortgeschrittene Qualifikationen der Vereinigten Arabischen Emirate;

Ning Gaoning, Vorsitzender des chinesischen Chemieriesen Sinochem;

Charles Li, CEO von Hong Kong Exchanges and Clearing; und

Jessica Tan, Co-CEO von Ping An, Chinas führender Versicherungsgesellschaft.

Kennen Sie keinen der Namen? Nun, auch eine Gruppe von Forschern der Carnegie Mellon University (CMU) nahm die Einladung gerne an und war dabei. Tatsächlich war 2019 das neunte Jahr in Folge, in dem Carnegie Mellon an Veranstaltungen des Weltwirtschaftsforums teilgenommen hat. Die Universität ist zu einem festen Bestandteil jedes Sommers in China geworden, so wie sie auch in Davos ein gern gesehener Stammgast ist.

Lassen Sie uns den Vorhang über das Interesse des WEF an einer Versammlung in China noch vor 2007 zurückziehen; die Zeitlinie, in der die chinesischen Wurzeln des WEF-Treffens gepflanzt wurden, reicht viel weiter zurück. Im Jahr 1978 sagte Klaus Schwab, Gründer und Exekutivvorsitzender des WEF, mit seiner scharfen Wahrnehmung und Einsicht voraus, dass sich in China große Veränderungen vollziehen würden. Er erinnerte sich später daran, dass er sich sicher war, dass China eine wichtige Rolle auf der Weltbühne spielen würde, als er 1978 von Deng Xiaopings Reform- und Öffnungspolitik las. Im selben Jahr sprach Dr. Schwab eine Einladung an Deng Xiaoping zum WEF aus. Deng nahm zwar nicht selbst teil, aber er schickte eine hochrangige Delegation unter der Leitung von Qian Junrui, dem Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und Politik der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, zur Jahrestagung 1979. Drei Monate später besuchte Dr. Schwab Peking mit einer europäischen Wirtschaftsdelegation, der 20 Vorstandsvorsitzende angehörten. Beide Seiten unterzeichneten in Peking ein Memorandum of Understanding und nahmen Kontakt auf. Seitdem ist China bei den Treffen in Davos nie mehr abwesend gewesen.

In den folgenden Jahrzehnten setzte sich Dr. Schwab aktiv für eine engere Zusammenarbeit zwischen dem WEF und China ein und wurde Zeuge von Chinas Reform- und Öffnungsprozess.

Im Jahr 2021 wurde das Land Singapur sogar von Klaus Schwab als Gastgeber der Mai-Konferenz brüskiert, da das WEF „tragische Umstände, die sich in anderen Regionen abspielen“ und unsichere Reiseaussichten aufgrund der Pandemie anführte. Ein Anstieg der COVID-19-Fälle veranlasste die Regierung, Reisebeschränkungen einzuführen und die Grenzkontrollen zu verschärfen. Singapur meldete kurz vor der Veranstaltung 38 neue Fälle von Covid-19-Infektionen in der Bevölkerung, was die Absage der Veranstaltung zur Folge hatte. „Es war eine schwierige Entscheidung“, wurde WEF-Gründer Klaus Schwab in der Erklärung zitiert. „Aber letztlich hat die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten für uns höchste Priorität.“ Ich glaube nicht, dass Klaus Schwab in dieser Nacht wegen dieser Entscheidung schlaflose Nächte hatte. Immerhin hatte er seine Winterkonferenz in Davos vor sich und dann die Frühjahrskonferenz 2022 in China. Schließlich hat es einfach etwas, in China zu sein und den Heimvorteil zu haben, den China bietet, um die Ziele des WEF viel leichter und schneller voranzutreiben als das, was Singapur bietet.

Kein anderes Land stimmt mit der Agenda des Weltwirtschaftsforums so sehr überein wie China. Die Zensur ist weitverbreitet, die Aktivitäten der Menschen werden durch ein Sozialkreditsystem geregelt, und COVID wird immer noch als Grund für große Abriegelungen und absolute Bevölkerungskontrolle verwendet. Von den Internierungslagern ganz zu schweigen. Trotzdem sind chinesische Beamte bei den WEF-Sitzungen immer anwesend. Da das Land so abgeriegelt ist, ist es für die KPCh-Loyalisten wohl zu ruhig, um zu Hause zu sitzen und auf ihren eigenen Straßen zu gehen. Warum sollte man nicht wenigstens im Sommer in China zu einem jährlichen WEF-Treffen direkt im eigenen Land gehen? Oh, was für ein Stolz muss das sein, die Aufregung, dass China so „offen“ ist.

Wie sieht die Zukunft der WEF-Treffen in China aus? Die Zeit wird es zeigen, aber man kann darauf wetten, dass sie weiterhin an Beliebtheit und Häufigkeit zunehmen werden. Es könnten weitere Standorte in China hinzukommen, der Ausbau der benötigten Gebäudefläche und der Parkplätze muss möglicherweise beschleunigt werden, und es müssen zusätzliche Unterkünfte geschaffen werden, um den Zustrom dieses wachsenden Laborexperiments in vollem Umfang zu bewältigen. Eine Säule der Weltherrschaft, in der jeder nichts besitzt und glücklich ist, ist schon gefährlich genug; eine zweite Säule zu haben, ist doppelt so schlimm. Was kann man nicht mögen, wenn man Larry Fink, BlackRock oder Vanguard ist?

Und in anderen WEF-Nachrichten (mit Dank an den Autor Jamie White und InfoWars)

Ein hochrangiger Beamter des Weltwirtschaftsforums beschwerte sich, dass die globalistische Organisation zu viel Kritik und zu wenig Aufmerksamkeit erhalte, und forderte die Kritiker auf, sich stattdessen mit wichtigeren Themen als „Verschwörungstheorien“ zu befassen.

Offizieller des Weltwirtschaftsforums schimpft: Kritiker „sollten nicht wirklich über“ die globalistische Organisation sprechen

Das WEF verliert den Informationskrieg, da immer mehr Menschen über seine zerstörerische Great Reset-Agenda aufwachen.