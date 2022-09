Stoppt die COVID-Impfung, oder es werden noch mehr Menschen sterben

Die Art der COVID-Pandemie hat sich grundlegend geändert. Angesichts der Tatsache, dass bereits über eine Million Menschen an COVID gestorben sind und in den USA täglich mehr als 500 Menschen sterben, die fast alle geimpft wurden, ist es für die Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass die COVID-Impfungen, die die große Mehrheit der Menschen erhalten hat, die Hauptursache für die hohen Todesraten sind.

Es ist inzwischen erwiesen, dass Impfungen das Blut erheblich schädigen und auch das Immunsystem schwächen. Das erklärt, warum wir eine Pandemie der Geimpften haben. Man beachte, dass im Jahr 2022 mehr Amerikaner gestorben sind als in den Jahren 2020 und 2021, in denen kaum oder gar nicht geimpft wurde. Mit anderen Worten: Die Impfstoffe haben zu mehr Todesfällen geführt. Damit ist die Pandemie der Geimpften definiert. Hunderttausende von Amerikanern sind an den Folgen der Impfungen gestorben, und viele Impfstofftote sind in der Kategorie der COVID-Todesfälle zu finden.

Es gibt verschiedene Arten von tödlichen Impfstofffolgen. Erstens sterben einige Menschen kurz nach der Impfung an Herzinfarkten, Schlaganfällen und tödlichen Herzentzündungen. Einige Opfer, insbesondere jüngere Männer, sterben oft kurz nach der Impfung. Es gibt unzählige Berichte über gesunde junge Männer, oft Sportler, die kurz nach einer Impfung sterben.

Im Juni 2022 wurde dies berichtet: „Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees erlitten zwischen 1966 und 2004 durchschnittlich 29 Sportler unter 35 Jahren pro Jahr einen plötzlichen Tod. Von März 2021 bis März 2022 sind 769 Athleten gestorben oder haben einen Herzstillstand erlitten.“ Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie gezwungen waren, sich impfen zu lassen.

Ein sehr interessanter Bericht: Ein lokaler ABC-Nachrichtensender rief auf Facebook dazu auf, die Geschichten von ungeimpften Angehörigen zu erzählen, die gestorben sind. Sie wollten darüber eine Reportage machen. Was dann geschah, war völlig unerwartet. Innerhalb von fünf Tagen haben mehr als 250.000 Menschen Kommentare gepostet, aber nicht über ungeimpfte Angehörige. In allen Kommentaren geht es um geimpfte Angehörige, die kurz nach der Injektion starben oder lebenslang behindert sind. Die 250.000 Kommentare offenbaren eine schockierende Todeswelle in der Bevölkerung und das herzzerreißende Leid, das diese Injektionen verursachen.“ Dies geht aus dem sehr beeindruckenden „The Vaccine Death Report -Evidence of millions of deaths and serious adverse events resulting from the experimental COVID -19 injections“ hervor. Dieser Bericht wurde im September 2021 erstellt; die Zahlen wären also heute viel höher.

In diesem wichtigen Bericht über die Todesfälle stand auch Folgendes: „Diese alarmierenden Daten veranlassen Weltexperten wie den Nobelpreisträger für Medizin, Dr. Luc Montagnier, zu der ernsten Warnung, dass wir derzeit dem größten Risiko eines weltweiten Völkermords in der Geschichte der Menschheit gegenüberstehen.12 Sogar der Erfinder der mRNA-Technologie, Dr. Robert Malone, warnt vor diesen Injektionen, bei denen seine Technologie zum Einsatz kommt.13,14 Die Situation ist so ernst, dass der ehemalige Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer, Dr. Mike Yeadon, sich zu Wort meldete, um die Menschheit vor diesen extrem gefährlichen Injektionen zu warnen. Eines seiner bekanntesten Videos trägt den Titel „A Final Warning“ (Eine letzte Warnung).15 Ein weiterer weltbekannter Wissenschaftler, Geert Vanden Bossche, ehemaliger Leiter des Büros für Impfstoffentwicklung in Deutschland und Chief Scientific Officer bei Univac, riskiert ebenfalls seinen Namen und seine Karriere, indem er sich mutig gegen die Verabreichung der Kovid-Spritzen ausspricht. Der Impfstoffentwickler warnt davor, dass die Injektionen die Immunität der Geimpften beeinträchtigen und sie anfällig für jede neue Variante machen können.“

Diese Zusammenfassung findet sich auch in dem Bericht über den Todesfall: „Eine Studie der Universität von San Francisco oder des Salk-Instituts zeigt, dass die Impfstoffe den menschlichen Körper in eine Fabrik für Spike-Proteine verwandeln, die Billionen von Spikes bilden, die Blutgerinnsel verursachen, die wiederum Schlaganfälle und Herzinfarkte auslösen. Eine andere Studie bestätigt, dass die Impfstoffe tödliche Blutgerinnsel verursachen können, die wiederum zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen. Das New England Journal of Medicine zeigt, wie die Impfungen Herzentzündungen verursachen, und dieselbe Zeitschrift veröffentlichte eine Studie über die dramatische Zunahme von Fehlgeburten. Mehrere Studien belegen die Realität des antikörperabhängigen Enhancements. Auch das Auftreten von Unfruchtbarkeit und verminderter Spermienzahl wird bestätigt. Und schließlich hat eine Studie gezeigt, dass die Injektionen Krebs verursachen.“ Mit anderen Worten: Viele Todesfälle durch Impfungen treten erst Monate oder Jahre nach der Impfung auf.

In diesem Bericht wird auch über Impftodesfälle in Israel berichtet: „Das Israeli Peoples Committee ist ein Team von Ärzten, Anwälten, Kriminologen, Epidemiologen und akademischen Forschern, die entschlossen sind, zum Wohle der Öffentlichkeit eine Untersuchung, Ermittlung und Aufdeckung durchzuführen. Obwohl es sich um eine relativ unbekannte Gruppe handelt, gingen bis zum 5. August 2021 3754 Meldungen ein, darunter mehr als 480 Todesfälle.28 Das IPC gibt an, dass diese Zahlen nur 2 bis 3 % der tatsächlichen Prävalenz in der Bevölkerung ausmachen, was bedeutet, dass die Zahl der Todesfälle in Israel bei etwa 48.000 und die der unerwünschten Ereignisse bei 375.400 liegt. Auch in Israel zeigen die Statistiken von Worldometers.info einen massiven Anstieg der Todesfälle, als die Impfungen begannen. Vor Beginn der Impfungen gab es in Israel täglich kaum Todesfälle durch Covid. Als die Impfungen begannen, stieg die Zahl der täglichen Todesfälle von 1-3 auf 75-100 Todesfälle pro Tag!

Dies geht aus einem neuen medizinischen Artikel vom April 2022 hervor: Eine neue Studie israelischer Forscher, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass nach der Einführung der COVID-Impfstoffe die Zahl der kardiovaskulär bedingten Notrufe in der jungen Erwachsenenbevölkerung um mehr als 25 Prozent gestiegen ist, und zwar sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Es wurde kein ähnlicher Anstieg aufgrund einer COVID-Infektion allein festgestellt. Die Verwendung von Daten der hoch angesehenen medizinischen Notfalldienste war eine clevere Methode, um die Wahrheit über Impftodesfälle zu erfahren, die die israelischen Regierungsbehörden nicht preisgeben wollten. In der Studie heißt es unter anderem: „Die Studie zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Notarzteinsätze mit Herzstillstand und akutem Coronarsyndrom in der 16- bis 39-jährigen Bevölkerung und möglichen Faktoren wie COVID-19-Infektion und Impfraten zu untersuchen. Von Januar bis Mai 2021 wurde bei beiden Rufarten ein Anstieg von über 25 % im Vergleich zu den Jahren 2019-2020 festgestellt. Mithilfe von Negativ-Binomial-Regressionsmodellen wurde festgestellt, dass die Anzahl der wöchentlichen Notrufe signifikant mit den Raten der ersten und zweiten Impfstoffdosis für diese Altersgruppe, nicht aber mit den COVID-19-Infektionsraten verbunden war. „

Aber viele Menschen, die sich krank fühlen, gehen in Krankenhäuser, wo sie oft aufgrund eines positiven Tests als COVID eingestuft werden. Es ist inzwischen bekannt, dass die Krankenhäuser nicht unbedingt nachforschen, ob diese Patienten geimpft wurden oder welche Impfungen sie genau erhalten haben. Sie gehen den einfachen Weg und stufen die meisten Patienten einfach als ungeimpft ein. Damit werden die tatsächlichen Impftodesfälle vertuscht. Dies ist eine schreckliche Lüge, die der Öffentlichkeit eine falsche Botschaft vermittelt. Damit wird absichtlich die Wahrheit vertuscht, dass wir eine Pandemie der Geimpften haben.

Dieser Standpunkt wird durch zahlreiche Berichte über eine hohe Zahl von Todesfällen gestützt, die nicht auf eine COVID-Infektion zurückzuführen sind. Es gibt auch viele Berichte von Versicherungsgesellschaften in den USA und Deutschland über ungewöhnlich hohe Todesraten unter Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter, von denen die große Mehrheit geimpft war.

Auch wenn sie psotitiv auf COVID getestet wurden, kann die Ursache ein geschädigtes Immunsystem sein, dass das COVID-Virus zugelassen hat, das jetzt überall vorhanden ist, weil die Übertragung immer noch weitverbreitet ist. Aber sie sterben nicht unbedingt an dem, was zu Beginn der Pandemie zu beobachten war, nämlich an einer Virusinfektion. Sie sterben an den Auswirkungen der Impfung, insbesondere an einem geschädigten oder geschwächten Immunsystem und an Blutschäden, die durch die Impfung verursacht wurden.

Diesbezüglich gibt es umfangreiche Daten aus dem Vereinigten Königreich, die zeigen, dass der Anteil der COVID-Todesfälle bei geimpften Personen in der Regel 90 % oder mehr beträgt. In den USA gibt es keine umfassenden Daten, aus denen hervorgeht, welcher Anteil der COVID-Todesfälle landesweit auf geimpfte Menschen entfällt. Weder die Krankenhäuser noch die CDC sind motiviert, solche Daten zu erheben. Geimpfte Menschen bekommen bahnbrechende COVID-Infektionen. Aber es gibt keine landesweiten, umfassenden Daten über Durchbruchsinfektionen. In einem Zeitungsbericht wurde jedoch Folgendes berichtet: „Im August 2021 traten etwa 18,9 % der COVID-19-Todesfälle unter den Geimpften auf. Sechs Monate später, im Februar 2022, war dieser Anteil an den Todesfällen auf über 40 % gestiegen. Wahrscheinlich ist er jetzt noch viel höher.

In einem mit Daten gefüllten Artikel über die Ereignisse im Vereinigten Königreich lautete die Schlagzeile: 1 von 246 Geimpften ist laut der britischen Regierung innerhalb von 60 Tagen nach der Covid-19-Impfung in England gestorben.

Ähnliche Daten wurden aus Kanada gemeldet. In British Columbia hatten zwischen dem 20. März und dem 16. April 2022 63 Prozent der Personen, bei denen eine Covid-Infektion diagnostiziert wurde, ihre erste Auffrischungsimpfung erhalten. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass von denjenigen, die in diesem Zeitraum an einer angeblichen Kuhpest gestorben sind, satte 73 Prozent mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten hatten.

Eine vernünftige Frage ist die folgende: Warum erleiden so viele geimpfte Menschen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder sterben? Hier sind die wichtigsten Erklärungen.

Viele Menschen erhielten Impfungen aus minderwertigen Impfstoffchargen, die ihren Körper nicht mit Spike-Proteinen füllten, der Hauptursache für Blut- und Immunsystemschäden.

Unzählige Menschen haben ihr Immunsystem gestärkt, indem sie eines der vielen Protokolle auf der Grundlage von Vitaminen (insbesondere D), Nahrungsergänzungsmitteln und generischen Medikamenten wie Ivermectin und Hydroxychloroquin angewendet haben. Sie haben auch Gewicht verloren, um Fettleibigkeit zu vermeiden und eine gesunde Ernährung beizubehalten. Dies sind wirksame, sichere Alternativen zu COVID-Impfstoffen.

Schlussfolgerungen

Schließlich hat der renommierte Dr. Peter McCullough öffentlich erklärt, dass die COVID-Impfstoffe „eine große Anzahl von Todesfällen verursachen“. Er wies darauf hin, dass „in Ontario Daten vorliegen, wonach 9 von 10 Menschen, die an Covid-19 sterben, vollständig geimpft sind.“ Und weiter: „Die Daten aus Kanada, Großbritannien, Israel, Europa, Südafrika und Australien zeigen deutlich, dass, wenn man berücksichtigt, wer vollständig geimpft wurde, die vollständig Geimpften tatsächlich viel schlechter mit Covid-19 abschneiden als die Ungeimpften.“ Und: „Die Impfstoffe verursachen erhebliche Herzentzündungen.“ Er hat sich auch nachdrücklich für die Abschaffung aller Impfvorschriften ausgesprochen. Sein Interview ist wegen der vielen medizinischen Daten, die er präsentiert, sehenswert.

Ein weiterer Wahrheitssprecher in Südafrika erregte Aufmerksamkeit: Von besonderem Interesse waren Dr. Herman Edelings Einsichten in den grundlegenden Fehler der Massenimpfung während einer Pandemie und die Todesfälle, die während der Zeit der Immunsuppression nach der Impfung auftreten – Todesfälle, die, wie er sagt, medizinisch gesehen Impftodesfälle sind und als solche erfasst werden müssen. Aber viel zu viele sind es nicht.

Die Tatsache, dass eine Vielzahl von Regierungsbehörden und anderen Stellen die COVID-Impfung immer noch forcieren und oft sogar vorschreiben, stellt in der Tat ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, das weltweit Millionen von Todesopfern fordert. Die Zahl der Todesfälle wird weiter zunehmen, da das Immunsystem immer weiter geschädigt wird. So viele Opfer der Pandemie-Propaganda (der wahren Desinformation) werden sterben, weil sie den ganzen Unsinn über die Impfstoffe glauben. Sie sind sich der erheblichen Risiken der Impfstoffe nicht bewusst, die für die meisten Menschen den Nutzen überwiegen. Und Pfizer wird weiterhin Milliarden von Dollar verdienen. Mehr Impfungen, mehr Blutgerinnsel, mehr kurz- und langfristige Todesfälle. Das ist Wahnsinn.