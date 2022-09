Wie Sie sich vor Inflation schützen können

Die Geldmenge auf der Welt ist endlich. Wenn also mehr Geld gedruckt wird, sinkt der Wert der einzelnen Einheit.

Infolgedessen wird es schwieriger, Waren und Dienstleistungen mit Fiat-Währung zu kaufen. Dies bedeutet, dass Menschen mit Ersparnissen Gefahr laufen, ihre Kaufkraft zu verlieren, wenn sie sich nicht gegen die Inflation schützen.

Wie stark wirkt sich die Inflation auf Ihr tägliches Leben aus?

Die Auswirkungen der Inflation sind nicht immer so offensichtlich, wie sie scheinen. Wenn Sie auf Ihr Bankkonto schauen, kann Ihr Geld heute mehr wert sein als noch vor ein paar Jahren. In Wirklichkeit hat die Kaufkraft Ihres Geldes jedoch abgenommen, und Sie können mit Ihren Ersparnissen nicht mehr so viel kaufen.

Eine Durchschnittsperson gibt monatlich etwa 1.000 Dollar für Lebensmittel, Wohnung, Transport und andere Ausgaben aus. Das bedeutet, dass bei einer Inflationsrate von 2 % die Durchschnittsperson in 10 Jahren 500 Dollar mehr pro Monat ausgeben muss, um ihren derzeitigen Lebensstil beizubehalten.

Wie Sie sich vor der Inflation schützen können:

1.) Kaufen Sie Dinge, die Sie brauchen, in großen Mengen

Jedes Mal, wenn man heutzutage in einen Lebensmittelladen geht, scheint es, als seien die Preise wieder einmal gestiegen. Wenn Sie es sich leisten können, etwas mehr zu kaufen und den nötigen Platz zu Hause haben, sind die Produktkosten in der Regel niedriger, wenn Sie Dinge in großen Mengen kaufen.

Der Kauf zusätzlicher nicht verderblicher Artikel wie Konserven, Zahnpasta, Toilettenpapier, Papierhandtücher usw. könnte eine gute Idee sein, wenn Sie erwarten, dass die Preise weiter steigen werden.

Sie werden diese Artikel sowieso verbrauchen, also können Sie sich auch gleich einen Vorrat anlegen, wenn Sie das nötige Geld dafür haben. Vor allem, wenn die Preise weiterhin um mehr als 7 % pro Jahr steigen. Wenn Sie jetzt Dinge kaufen, die Sie später brauchen werden, sparen Sie Geld, wenn die Preise weiter steigen.

2.) In Aktien mit Preissetzungsmacht investieren

Aktien, die Probleme haben, ihre Preise zu erhöhen, weil die Verbraucher die höheren Preise nicht akzeptieren, sind in Inflationszeiten am besten zu meiden.

Einige der besten Aktien, die man während der Inflation besitzen sollte, sind Unternehmen, die ihre Preise erhöhen können, ohne dass die Nachfrage sinkt.

Dazu gehören in der Regel Unternehmen, die Rohstoffe produzieren (z. B. Ölgesellschaften oder landwirtschaftliche Unternehmen), oder Unternehmen, die so fest in unserer Gesellschaft verankert sind, dass die Menschen sich ohne sie verloren fühlen würden.

3.) Verlangen Sie eine Gehaltserhöhung oder „Job Hop“, um der Inflation voraus zu sein

Die Löhne und Gehälter in den USA sind im Jahr 2021 um 4,7 % gestiegen, ein Rekord. Die schlechte Nachricht? Die Inflation erreichte im gleichen Zeitraum 7 %. Das bedeutet, dass die Inflation dem durchschnittlichen Arbeitnehmer im letzten Jahr eine Lohnkürzung von 2,3 % beschert hat.

Es ist nicht immer einfach, seinen Vorgesetzten um eine Gehaltserhöhung zu bitten, aber wenn man es richtig anstellt, kann es einfacher sein. Die Vorgesetzten sind sich der Situation bewusst. Sie werden Sie wahrscheinlich nicht verlieren wollen, da es auf dem derzeitigen Markt so schwierig ist, Mitarbeiter zu finden.

Am besten ist es, wenn Sie mit Ihren Hausaufgaben an den Verhandlungstisch kommen. Es lohnt sich, den Anstieg der Lebenshaltungskosten zu erwähnen, ähnliche Stellen, die Sie im Internet finden, die besser bezahlt werden, und Ihre Leistungen und Verantwortlichkeiten hervorzuheben. Wenn man zögert, Ihnen aufgrund Ihrer Angaben eine Gehaltserhöhung zu gewähren, sollten Sie vielleicht besser für ein anderes Unternehmen arbeiten.

Die besten Aussichten auf eine Gehaltserhöhung hat man, wenn man die Stelle wechselt. Je nach Tätigkeit erhalten viele Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung von 8-10 %, wenn sie zu einem anderen Unternehmen wechseln.

4.) In Immobilien investieren

Immobilien gelten als eine weitere Möglichkeit, sich vor der Inflation zu schützen. Wenn man in inflationären Zeiten mietet, ist man anfälliger für Mieterhöhungen, da die Preise in der gesamten Wirtschaft steigen.

Mieter in den Vereinigten Staaten sehen sich bereits mit drastischen Mieterhöhungen konfrontiert, die in einigen Städten durchschnittlich bis zu 40 % betragen.

Obwohl der Immobilienmarkt hart getroffen werden könnte, wenn die Federal Reserve die Zinssätze erhöht, waren Immobilien schon immer eine solide langfristige Investition.

Wenn Sie sich für den Kauf eines Hauses entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass Sie es sich leisten können, und sicherstellen, dass Sie die monatlichen Zahlungen über die kommenden Jahre hinweg tragen können.

5.) In Sammlerstücke investieren

Sammlerstücke können auch als Absicherung gegen die Inflation dienen. Gold/Silber, seltene Münzen, exklusive Sammelkarten, Luxusuhren und sogar antike Ringe entwickeln sich in Zeiten der Inflation gut.

Bei Sammlerstücken kann es sich um Gegenstände handeln, die weit mehr wert sind als ihr ursprünglicher Preis, und sie werden auch als alternative Anlagen betrachtet.

Der Wert von Sammlerstücken basiert in der Regel auf emotionalen Faktoren, die immer eine große Rolle spielen. Da es sich bei Sammlerstücken um ein Verhältnis von Angebot und Nachfrage handelt, steigen die Preise von Sammlerstücken, wenn die Geldmenge und damit die Inflation zunimmt.

6.) Unnötige Ausgaben reduzieren

Sie können versuchen, die Inflation zu überlisten, indem Sie unnötige Ausgaben einsparen. Mehr als die Hälfte der Kanadier hat ihre Ausgaben für Restaurants und Mahlzeiten im Jahr 2021 gesenkt, und 48 % gaben weniger für Take-away und Lieferdienste aus. Überprüfen Sie auch Ihre monatlichen Abonnements für Apps und Streaming-Dienste. Die meisten Abonnements haben eine relativ geringe monatliche Gebühr, die sich jedoch summiert. Sie können auch bei Ihren Einkäufen kreativ werden, indem Sie sich für preiswertere Markenprodukte entscheiden und in Großmärkten einkaufen.

Wie man die Inflation durch Geldausgeben überlebt

Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber das Ausgeben von Geld ist eine Möglichkeit, die Inflation zu überleben. Ich spreche jedoch nicht davon, Ihr Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Eine Taktik, die Sie anwenden können, besteht darin, Ihr Geld in materielle Güter zu investieren, die Sie in den nächsten Monaten oder sogar Jahren benötigen werden.

Wenn Sie jetzt Geld ausgeben, ist das wie eine Absicherung gegen die Inflation. Sie zahlen die Preise von heute für die Waren von morgen. Einige Beispiele für Dinge, in die man investieren kann, sind:

Nicht verderbliche Lebensmittel

Elektronik, die Sie für die Arbeit oder die Schule benötigen

Zusätzliche Kabel und Komponenten für Ihre Elektronik

Werkzeuge

Persönliche Hygieneartikel

Papierwaren

Bürobedarf

Kinderkleidung und -schuhe, 1-2 Größen aufwärts

Socken

Unterwäsche

Kfz-Flüssigkeiten und Teile, die Sie voraussichtlich brauchen werden

Munition

Wenn Sie diese Artikel jetzt kaufen, zahlen Sie viel weniger, als wenn Sie sie erst in der Zukunft benötigen. Und das nur, wenn Sie diese Artikel überhaupt bekommen können

„Verkaufen Sie Ihre Dollars“ für Dinge, die nicht gedruckt werden können

Letztendlich ist der beste Weg, sich vor der Inflation zu schützen, seine Dollars für Dinge zu verkaufen, die nicht gedruckt werden können. Vor allem in Zeiten hoher Inflation. Eine Vorhersage, wie lange die Inflation anhalten wird, ist schwierig.

Wie planen Sie, die Inflation zu überleben?

Haben Sie eine Strategie für den Umgang mit der Inflation, die alle Bereiche der Wirtschaft angreift, entwickelt? Sind Sie mit den obigen Vorschlägen einverstanden oder nicht? Lassen Sie uns in den Kommentaren darüber diskutieren.