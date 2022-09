Während der Herbst näher rückt, zeigen 12 Punkte, dass wir einem Wirtschaftscrash gefährlich nahe kommen

Sie haben es mich immer wieder sagen hören. Was wir gerade erleben, erinnert mich sehr an 2008, und wir alle erinnern uns an die Ereignisse im Herbst 2008. Das heißt aber nicht, dass diese neue Krise genau so ablaufen wird wie die Letzte. Letztlich ist jeder wirtschaftliche Abschwung einzigartig. Aber die Tatsache, dass wir so viele Parallelen zwischen dem, was sich jetzt abspielt, und dem, was vor 14 Jahren geschah, feststellen, sollte uns alle zutiefst beunruhigen. Wir scheinen am Abgrund eines weiteren Wirtschaftsabsturzes zu stehen, und alle „Lösungen“, die unsere Politiker uns anbieten, scheinen die Dinge nur noch schlimmer zu machen.

Hoffentlich findet jemand da draußen einen Weg, ein Wunder aus dem Hut zu zaubern, und das schlimmste Szenario kann abgewendet werden.

Aber ich würde nicht damit rechnen, dass das passiert. Im Folgenden finden Sie 12 Zahlen, die zeigen, dass wir uns im Herbst 2022 gefährlich nahe an einem Wirtschaftscrash befinden…

1 Die Regierung sagt uns, dass die Arbeitslosenquote im August nur auf 3,7 Prozent gestiegen ist.

2 Laut John Williams von shadowstats.com läge die tatsächliche Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten bei über 24 Prozent, wenn ehrliche Zahlen verwendet würden.

3 Etwa die Hälfte aller US-Unternehmen sagt, dass sie in den nächsten 12 Monaten Arbeitsplätze abbauen werden.

4 Die Regierung sagt uns, dass die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nur 8,5 Prozent beträgt.

5 Laut John Williams von shadowstats.com läge die reale Inflationsrate bei 17 Prozent, wenn die Inflationsrate noch so berechnet würde wie im Jahr 1980. Das ist schlimmer als alles, was wir in der Ära Jimmy Carter erlebt haben.

6 Bei einem Unternehmen hat sich die Zahl der Amerikaner, die kurzfristige Kredite für Lebensmittel aufnehmen, in diesem Jahr fast verdoppelt.

7 Einer von fünf Hausverkäufern in den Vereinigten Staaten hat im vergangenen Monat seine Preisvorstellungen zurückgenommen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Preise für Eigenheime rasch zu sinken beginnen.

8 Die Verkäufe von Eigenheimen waren im Juli dieses Jahres etwa 20 % niedriger als im Juli des Vorjahres.

9 Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 3,8 Millionen Amerikaner glauben, dass sie innerhalb der nächsten zwei Monate aus ihren Häusern vertrieben werden könnten.

10 Nach Angaben der National Energy Assistance Directors Association sind derzeit etwa 20 Millionen US-Haushalte mit ihren Stromrechnungen im Rückstand.

11 Der Dow Jones Industrial Average ist drei Wochen in Folge gefallen. Auch vor dem großen Börsencrash von 2008 gab es einen derartigen Rückgang.

12 Im August verkauften sage und schreibe 2.150 Führungskräfte Aktien ihrer Unternehmen. Versuchen sie, Geld zu verdienen, solange sie noch können?

Gustavo Arnal gehörte zu den Führungskräften des Unternehmens, die kürzlich große Mengen an Aktien verkauft haben.

Jetzt ist er tot…

Der Mann, der sich am Freitag aus dem 18. Stock des berühmten „Jenga“-Turms im Stadtteil Tribeca in Manhattan in den Tod stürzte, wurde als leitender Angestellter von Bed Bath & Beyond identifiziert. Gustavo Arnal, 52, war der Finanzchef von Bed Bath & Beyond, einem Unternehmen, das in letzter Zeit aufgrund der hohen Inflation und der schwächelnden Wirtschaft Probleme hatte. Nur zwei Tage vor Arnals Tod kündigte das Unternehmen Pläne an, 150 seiner rund 900 Filialen zu schließen und 20 Prozent der Mitarbeiter zu entlassen. Berichten von MarketBeat.com zufolge verkaufte er vor etwas mehr als zwei Wochen über 42.000 Aktien des Unternehmens, das oft als „Meme Stock“ bezeichnet wird, für 1 Million Dollar.

Es scheint, dass Arnal in ein „Pump and Dump“-System verwickelt war, und er könnte beschlossen haben, dass er nicht den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wollte…

Der Executive Vice President und Chief Financial Officer von Bed Bath & Beyond, der am Freitag aus dem 18. Stock eines New Yorker Wolkenkratzers in den Tod stürzte, war Gegenstand einer Sammelklage, in der ihm und dem Mehrheitsaktionär, dem GameStop-Vorsitzenden Ryan Cohen, vorgeworfen wird, den Wert des Unternehmens in einem „Pump and Dump“-System künstlich in die Höhe getrieben zu haben.

Gustavo Arnal, 52, und Cohen sind als Beklagte in der Sammelklage aufgeführt, die letzten Monat beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eingereicht wurde.

Traurigerweise glaube ich, dass wir noch viele Menschen sehen werden, die von Gebäuden springen, bevor diese ganze Sache vorbei ist.

Natürlich würden die meisten Amerikaner so etwas nie tun.

Die meisten Amerikaner werden einfach alles ertragen, was kommt, auch wenn ihr Lebensstandard systematisch zerstört wird.

So interviewte CNN kürzlich eine junge Mutter, die es sich nicht einmal leisten konnte, einen Rucksack für ihr Vorschulkind zu kaufen…

Als Sarah Longmore ihre Einkäufe für die Schule beendete, schaute die Mutter von fünf Kindern auf einen 25-Dollar-Rucksack für ihr Vorschulkind. Die steigende Inflation hatte das Familienbudget stark belastet, und sie beschloss, dass ihre Tochter auch mit einem gebrauchten Rucksack auskommen könnte. Sie legte den Rucksack zurück.

Leider ist sie damit nicht allein.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 36 % aller Eltern in der Lage sein werden, für alles zu zahlen, was ihre Kinder in diesem Schuljahr benötigen…

Nur 36 % der Eltern gaben an, dass sie in der Lage sein werden, alles zu bezahlen, was ihre Kinder in diesem Schuljahr benötigen, so der jährliche Bericht von Morning Consult über Einkäufe für die Schule. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 52 % im Jahr 2021, als die Inflation niedriger war und die Konjunkturpakete sowie die Steuervorauszahlungen für Kinder einigen Familien halfen.

Ist die Lage wirklich schon so schlecht?

Wenn ja, wie werden die Bedingungen in sechs Monaten oder einem Jahr aussehen?

Das Jahr 2023 ist weniger als vier Monate entfernt, und die Weichen für eine wirtschaftliche Implosion von absolut epischem Ausmaß sind gestellt.

Erinnern Sie sich an die extremen Schmerzen, die unsere Nation 2008 und 2009 durchgemacht hat?

Viele glauben, dass das, was vor uns liegt, noch schlimmer sein wird.

Die größte Schuldenblase in der Geschichte der Welt beginnt zu platzen, und die Zentralbanken auf der ganzen Welt geraten in Panik.

Wenn Sie schon immer in „interessanten“ Zeiten leben wollten, wird sich Ihr Wunsch jetzt erfüllen.

Aber für die meisten Menschen werden die Zeiten, auf die wir zusteuern, überhaupt nicht lustig sein.