Puppen der Macht

Die winzige Bande von Kriminellen mit all dem Geld, das man kaufen kann, und all der Macht, die man mit Geld erlangen kann, will die Weltherrschaft in vollem Umfang aufrechterhalten.

In der Vergangenheit haben sie eine Reihe von Techniken eingesetzt, um sicherzustellen, dass Schlüsselpersonen, insbesondere Politiker und Könige, sicher unter ihrer Kontrolle sind.

Bestechung ist eine Möglichkeit, und viele prinzipienlose Personen sind durchaus bereit, ihre Seele zu verkaufen, wenn der Preis stimmt.

Aber was passiert, wenn sie zu gierig oder unzuverlässig werden? Wie viele Geschenke sind nötig, um sie langfristig an Bord zu halten?

Die Manipulatoren können sich stattdessen dafür entscheiden, ihrem Ziel Geld zu leihen und so einen rechtlichen Einfluss auf den Schuldner zu erlangen. Das funktioniert übrigens sowohl für Institutionen wie Nationalstaaten als auch für Einzelpersonen.

Noch besser ist es, Bestechung und Verschuldung mit Erpressung zu kombinieren. Die Zielperson muss einfach nur in eine Falle gelockt werden, wie z. B. die Verwicklung in zweifelhafte sexuelle Aktivitäten.

Die Verbrecher haben Beweise für dieses schwere Vergehen und die Möglichkeit, dass es bekannt wird, wird das Opfer für den Rest seines Lebens zum Schweigen bringen.

Als letztes Mittel gibt es natürlich immer Gewalt und die implizite Androhung von Gewalt für jeden, der aus der Reihe tanzt oder etwas ausplaudert. „Tote reden nicht“, wie die Gangster zu sagen pflegen.

Obwohl die globalen Manipulatoren seit Jahrhunderten erfolgreich Kombinationen aus dieser Trickkiste verwenden, ist es ein zeitaufwändiger Prozess.

Wäre es nicht einfacher, die Kontrolle über den Nachschub an Personen zu übernehmen, als jede neue Person, die in den Korridoren der Macht auftaucht, zu überfallen?

Wenn die kriminelle Verschwörung bereits alle Schlüsselpersonen in Machtpositionen besitzt, was wäre dann einfacher, als sie anzuweisen, die nächste Generation ferngesteuerter Agenten zu ihren Nachfolgern zu machen?

Diese können durch verschiedene Programme frühzeitig ausgewählt und auf ihre Aufgabe vorbereitet werden.

Am berüchtigtsten ist das Projekt „Young Global Leaders“ des Weltwirtschaftsforums, dessen Ursprünge der unabhängige Journalist Johnny Vedmore bis zu Henry Kissinger und der CIA zurückverfolgt hat.

Aber es gibt eine Fülle von Grooming-Programmen mit ähnlichen Namen: Eine schnelle Internetrecherche offenbart eine verwirrende Anzahl von ihnen in einem undefinierten Netzwerk, das sich weit über die offiziellen Strukturen des Weltwirtschaftsforums hinaus ausbreitet und doch irgendwie offensichtlich Teil derselben riesigen und allumfassenden Über-Entität ist.

So gibt es in Frankreich nicht nur das „le programme Young Leaders“ der französisch-amerikanischen Stiftung, sondern auch „Les Young Leaders franco-britanniques“, das 2017 vom Herzog und der Herzogin von Cambridge ins Leben gerufen und vom britischen Außenministerium unterstützt wurde.

Im Vereinigten Königreich selbst hat das 2014 gestartete Projekt „Queen’s Young Leaders“, an dem der Herzog von Cambridge und Prinz Harry beteiligt sind, „auch Zuschüsse für von Jugendlichen geführte und auf Jugendliche ausgerichtete Organisationen in Bangladesch, Jamaika, Sierra Leone, den Salomonen, dem Vereinigten Königreich und Sambia bereitgestellt“.

Aber es gibt auch das vom verstorbenen Ehemann der Königin gegründete „Commonwealth Future Leaders“, „ein Netzwerk, das über die Grenzen hinausreicht … und 54 Länder und Sektoren umfasst, die von informellen Gemeinschaftsorganisationen über Gewerkschaften und die akademische Welt bis hin zum privaten und öffentlichen Sektor reichen“.

Nicht zu verwechseln mit dem in London ansässigen „Future Leaders Network Ltd“, „einer gemeinnützigen Organisation, deren Ziel es ist, die nächste Generation von Führungspersönlichkeiten in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu entdecken und zu fördern“.

Der „mit Stolz erstellte“ Y7 Impact Report enthüllt im Abschnitt „Danksagungen“ auf Seite 82, dass das „Future Leaders Network“ von keinem geringeren als dem Impfstoffhersteller Astrazeneca gesponsert wird.

Es gibt auch ein scheinbar unabhängiges Future-Leaders-Projekt in Neuseeland. Dieses wird von einer Organisation namens „Inspiring Stories“ geleitet: „Wir sind die neuseeländische Wohltätigkeitsorganisation, die mit der kühnen Vision gegründet wurde, junge Menschen dabei zu unterstützen, die Welt zu verändern. Heute, zehn Jahre später, sind wir eine generationenübergreifende Bewegung, die etwas bewirken will“.

Sie fügen hinzu: „Rechtlich gesehen sind wir eine Wohltätigkeitsorganisation, aber wir arbeiten wie ein Unternehmen“.

Ach nee!

Das italienische Young-Leaders-Projekt wird von der Region Latium und der Europäischen Kommission kofinanziert und von „SOS Europa“ organisiert, einer „unabhängigen Vereinigung“, die vom Europäischen Freiwilligendienst und dem Europäischen Solidaritätskorps, einem EU-Förderprogramm, akkreditiert ist.

Das Programm „Asia 21 Young Leaders“ wird von der „Asia Society“ durchgeführt, die, wie wir erfahren, „1956 von John D. Rockefeller 3rd gegründet wurde“.

Und die Fotoaufstellung des „Vorstands“ der in Johannesburg ansässigen „Africa Leadership Initiative Young Leaders“ bestätigt auf amüsante Weise den Gesamteindruck einer globalen Produktionslinie geklonter Zombie-Agenten.

Unterhalb einer bestimmten Ebene muss es Millionen von Marionetten geben, die dem weltweiten Verbrechersyndikat dienen – ohne zu wissen, was sie tun.

Die Kontrolle, die von oben ausgeübt wird, geht durch eine Reihe von Schichten, so dass die gesamte Realität von unten nicht ohne weiteres sichtbar ist.

Stellen Sie sich eine Person vor, die sich seit vielen Jahren in einer radikalen Kampagnengruppe oder politischen Organisation engagiert. Sie stellt sich vor, dass sie nur nach ihrem eigenen Verständnis von richtig und falsch denkt und handelt, ohne zu bemerken, wie sie sich durch die Veröffentlichungen und Aktivitäten der Organisation in bestimmte Richtungen lenken lässt.

Sie glaubt, dass sie für soziale Gerechtigkeit, Fairness und eine bessere Welt für ihre Kinder und Enkelkinder kämpft.

Was sie nicht weiß, ist, dass die Person, die diese Organisation kontrolliert (und wahrscheinlich auch mehrere seiner Leutnants), für die Geheimdienste arbeitet.

Dieser Mann ist nicht von denselben Idealen motiviert wie die Frau. Er wurde in der Organisation eingesetzt, um sie zu überwachen, zu kontrollieren und zu manipulieren, und zwar nach den Wünschen seiner Arbeitgeber.

Sein Arbeitgeber ist der Staat. Der Mann glaubt daher, dass er im Interesse dieses Staates, ja der Nation handelt. Seine Motivation besteht seiner Meinung nach darin, die Öffentlichkeit dieser Nation, ihre Institutionen, ihre Demokratie und ihre Lebensweise vor der Gefahr eines Umsturzes zu schützen.

Wie die Frau glaubt er, dass er für das Gemeinwohl arbeitet.

Was er nicht weiß, ist, dass sein Geheimdienst und der Staatsapparat, zu dem er gehört (im Vereinigten Königreich „The Crown“ genannt), nicht wirklich für die Interessen der Nation arbeiten, wie auch immer man sich das vorstellt.

In Wirklichkeit ist er längst von der kleinen Bande übernommen worden, die das globale System betreibt, das wir einfach als „das System“ bezeichnen.

Er manipuliert die radikale Wahlkampfgruppe nicht im Namen des Staates, dem er seine Loyalität schuldet, sondern im Namen der Kriminellen, die die enormen Ressourcen dieses Staates (und anderer Staaten und verschiedener internationaler Institutionen …) für ihre eigenen Zwecke nutzen.

So nutzen diese Kriminellen nicht nur Bestechung, Angst, Erpressung und Kontaktpflege, um ihre vollständige Kontrolle auszuüben, sondern auch die guten Beweggründe, die positive Energie von Millionen ahnungsloser Menschen (in allen möglichen Bereichen, die sich von unserem hypothetischen Beispiel unterscheiden), indem sie viele Ebenen der Täuschung einsetzen, um sie dazu zu bringen, ihrer Agenda zu folgen.

Damit dies funktioniert, ist es wichtig, dass die Opfer in der Illusion gefangen bleiben, dass sie immer noch glauben, sie stünden auf der Seite des Guten, sei es in Form von sozialer Gerechtigkeit oder nationalem Wohlstand.

Doch was passiert, wenn die Puppenspieler in unangemessener Eile oder Panik die Art und Weise, wie sie ihre Manipulation durchführen, vernachlässigen?

Was passiert, wenn sie zu heftig an den Fäden zerren und dadurch Schauer der Instabilität durch alle Schichten ihrer Kontrollstrukturen schicken?

Was passiert, wenn die kleinen Leute unten erschrocken nach oben blicken und weit oben zum ersten Mal die finstere Hand erblicken, die ihre Aktivitäten die ganze Zeit kontrolliert hat?

Was passiert, wenn ihnen das, was sie sehen, überhaupt nicht gefällt?

Das werden wir vielleicht bald herausfinden!