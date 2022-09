Die Zukunft Asiens nimmt in Wladiwostok, dem russischen Pazifik, Gestalt an

Von Pepe Escobar

Achtundsechzig Länder kamen an der russischen Ostküste zusammen, um Moskaus wirtschaftliche und politische Vision für den asiatisch-pazifischen Raum zu hören

Das Östliche Wirtschaftsforum (EEF) in Wladiwostok ist einer der unverzichtbaren jährlichen Meilensteine, wenn es darum geht, nicht nur den komplexen Entwicklungsprozess des russischen Fernen Ostens zu verfolgen, sondern auch wichtige Weichen für die Integration Eurasiens zu stellen.

Das aktuelle Thema in Wladiwostok spiegelt ein äußerst turbulentes Jahr 2022 wider: „Auf dem Weg zu einer multipolaren Welt“. Der russische Präsident Wladimir Putin selbst gab in einer kurzen Botschaft an die Teilnehmer aus Wirtschaft und Regierung aus 68 Ländern die Richtung vor:

Das überholte unipolare Modell wird durch eine neue Weltordnung ersetzt, die auf den Grundprinzipien der Gerechtigkeit und Gleichheit sowie der Anerkennung des Rechts jedes Staates und jedes Volkes auf einen eigenen souveränen Entwicklungsweg beruht. Gerade hier im asiatisch-pazifischen Raum bilden sich mächtige politische und wirtschaftliche Zentren heraus, die als treibende Kraft in diesem unumkehrbaren Prozess wirken.

In seiner Rede vor der EEF-Plenarsitzung wurde die Ukraine kaum erwähnt. Putins Antwort auf die Frage nach der Ukraine: „Ist dieses Land Teil des asiatisch-pazifischen Raums?“

Die Rede war weitgehend als ernsthafte Botschaft an den kollektiven Westen sowie an das, was der Top-Analyst Sergej Karaganow die „globale Mehrheit“ nennt, aufgebaut. Unter den zahlreichen Schlussfolgerungen sind die folgenden vielleicht die wichtigsten:

Russland wird als souveräner Staat seine Interessen verteidigen.

Das „Sanktionsfieber“ des Westens bedroht die Welt – und die Wirtschaftskrisen werden auch nach der Pandemie nicht verschwinden.

Das gesamte System der internationalen Beziehungen hat sich verändert. Es wird versucht, die Weltordnung aufrechtzuerhalten, indem die Regeln geändert werden.

Die Sanktionen gegen Russland führen zur Schließung von Unternehmen in Europa. Russland sieht sich mit wirtschaftlichen und technischen Aggressionen aus dem Westen konfrontiert.

Die Inflation bricht in den Industrieländern Rekorde. In Russland liegt sie bei etwa 12 Prozent.

Russland hat bei den Getreideexporten aus der Ukraine eine Rolle gespielt, aber die meisten Lieferungen gingen an EU-Länder und nicht an Entwicklungsländer.

Das „Wohlergehen der ‚Goldenen Milliarde‘ wird ignoriert“.

Der Westen ist nicht in der Lage, Russland die Energiepreise zu diktieren.

Rubel und Yuan werden für Gaszahlungen verwendet.

Die Rolle des asiatisch-pazifischen Raums hat deutlich zugenommen.

Kurz und bündig: Asien ist das neue Epizentrum des technischen Fortschritts und der Produktivität.

Kein „Kolonisierungsobjekt“ mehr

Nur zwei Wochen vor einem anderen wichtigen jährlichen Treffen – dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Samarkand – ist es kein Wunder, dass sich einige der wichtigsten Diskussionen auf dem EEF um die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung zwischen der SOZ und dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) drehen.

Dieses Thema ist ebenso wichtig wie die Entwicklung der russischen Arktis: Mit 41 Prozent des Gesamtterritoriums handelt es sich um die größte Ressourcenbasis der Föderation, die sich auf neun Regionen verteilt und die weltweit größte Sonderwirtschaftszone umfasst, die mit dem Freihafen von Wladiwostok verbunden ist. Die Arktis wird durch mehrere strategisch wichtige Projekte zur Verarbeitung von Bodenschätzen, Energie, Wasser und biologischen Ressourcen erschlossen.

Daher ist es nur folgerichtig, dass die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissel, die sich selbst als leidenschaftliche Historikerin“ bezeichnet, ihre Faszination darüber zum Ausdruck brachte, wie Russland und seine asiatischen Partner die Entwicklung des Nördlichen Seewegs angehen: „Einer meiner Lieblingsausdrücke ist, dass sich Fluggesellschaften und Pipelines nach Osten bewegen. Und das sage ich seit zwanzig Jahren immer wieder.“

Inmitten einer Fülle von Rundtischgesprächen, die sich mit Themen wie der Macht des Territoriums, Lieferketten und globaler Bildung bis zu den „drei Walen“ (Wissenschaft, Natur, Mensch) befassten, drehte sich die wichtigste Diskussion am Dienstag auf dem Forum wohl um die Rolle der SOZ.

Neben den derzeitigen Vollmitgliedern – Russland, China, Indien, Pakistan, vier zentralasiatische Staaten (Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan) und dem kürzlich beigetretenen Iran – wollen nicht weniger als elf weitere Staaten beitreten, vom Beobachter Afghanistan bis zum Dialogpartner Türkei.

Grigorij Logwinow, stellvertretender Generalsekretär der SOZ, betonte, dass das wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche Potenzial der Akteure, die das „Gravitationszentrum“ Asiens bilden – mehr als ein Viertel des weltweiten BIP und 50 Prozent der Weltbevölkerung – noch nicht voll ausgeschöpft sei.

Kirill Barsky vom Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen erläuterte, dass die SOZ gemäß ihrer Charta das Modell der Multipolarität darstellt, das den vom Westen eingeleiteten „zerstörerischen Prozessen“ gegenübersteht.

Und das führt zur wirtschaftlichen Agenda im eurasischen Integrationsprozess, wobei die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) als wichtigster Partner der SCO gilt.

Barsky bezeichnet die SOZ als „die zentrale eurasische Struktur, die die Agenda von Groß-Eurasien innerhalb eines Netzwerks von Partnerschaftsorganisationen bildet“. Hier kommt die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der ASEAN zum Tragen.

Barsky konnte nicht umhin, an Mackinder, Spykman und Brzezinski zu erinnern, die Eurasien „als ein Objekt betrachteten, das nach den Wünschen westlicher Staaten zu handhaben ist, eingegrenzt innerhalb des Kontinents, weit weg von den Meeresküsten, sodass die westliche Welt in einer globalen Konfrontation zu Land und zu Wasser dominieren kann. Die SCO, wie sie sich entwickelt hat, kann über diese negativen Konzepte triumphieren.

Und hier treffen wir auf eine Vorstellung, die von Teheran bis Wladiwostok weithin geteilt wird:

Eurasien ist nicht länger „ein Objekt der Kolonisierung durch das ‚zivilisierte Europa‘, sondern wieder ein Akteur der globalen Politik“.

Indien will ein 21. asiatisches Jahrhundert

Sun Zuangnzhi von der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften (CASS) erläuterte das Interesse Chinas an der SCO. Er konzentrierte sich auf die Errungenschaften: In den 21 Jahren seit ihrer Gründung habe sich ein Mechanismus zur Herstellung von Sicherheit zwischen China, Russland und den zentralasiatischen Staaten zu einem „mehrstufigen, multisektoralen Kooperationsmechanismus“ entwickelt.

Anstatt sich „in ein politisches Instrument zu verwandeln“, sollte die SOZ ihre Rolle als Dialogforum für Staaten mit einer schwierigen Konfliktgeschichte nutzen – „Interaktionen sind manchmal schwierig“ – und sich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit „in den Bereichen Gesundheit, Energie, Lebensmittelsicherheit und Armutsbekämpfung“ konzentrieren.

Rashid Alimov, ehemaliger Generalsekretär der SOZ und jetzt Professor am Taihe-Institut, betonte die „hohen Erwartungen“ der zentralasiatischen Staaten, dem Kern der Organisation. Die ursprüngliche Idee bleibt bestehen – basierend auf der Unteilbarkeit der Sicherheit auf einer transregionalen Ebene in Eurasien.

Wir alle wissen, wie die USA und die NATO reagierten, als Russland Ende letzten Jahres einen ernsthaften Dialog über die „Unteilbarkeit der Sicherheit“ vorschlug.

Da Zentralasien keinen Zugang zum Meer hat, ist es unvermeidlich, wie Alimow betonte, dass die Außenpolitik Usbekistans die Beteiligung an einem beschleunigten Handel innerhalb der SOZ bevorzugt. Russland und China mögen die führenden Investoren sein, aber jetzt „spielt auch der Iran eine wichtige Rolle. Über 1.200 iranische Unternehmen sind in Zentralasien tätig.“

Auch hier muss die Konnektivität zunehmen: „Die Weltbank stuft Zentralasien als eine der weltweit am wenigsten vernetzten Volkswirtschaften ein.“

Sergey Storchak von der russischen Bank VEB erläuterte die Funktionsweise des „SCO-Interbankenkonsortiums“. Die Partner haben „eine Kreditlinie der Bank of China“ in Anspruch genommen und möchten einen Vertrag mit Usbekistan abschließen. Das SCO-Interbankenkonsortium wird turnusmäßig von den Indern geleitet – und sie wollen es auf Vordermann bringen. Auf dem bevorstehenden Gipfel in Samarkand erwartet Stortschak einen Fahrplan für den Übergang zur Verwendung nationaler Währungen im regionalen Handel.

Kumar Rajan von der School of International Studies der Jawaharlal Nehru University formulierte die indische Position. Er brachte es gleich auf den Punkt: „Indien will ein 21. asiatisches Jahrhundert. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Indien und China ist notwendig. Sie können das asiatische Jahrhundert verwirklichen“.

Rajan wies darauf hin, dass Indien die SOZ nicht als ein Bündnis betrachte, sondern sich für die Entwicklung und politische Stabilität Eurasiens einsetze.

Er wies darauf hin, dass Indien mit Russland und Zentralasien über den Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor (INSTC) und einen seiner wichtigsten Knotenpunkte, den Hafen von Chabahar im Iran, zusammenarbeitet: „Indien hat keine direkte physische Verbindung zu Zentralasien. Am INSTC ist eine iranische Reederei mit 300 Schiffen beteiligt, die eine Verbindung nach Mumbai herstellt. Präsident Putin hat auf dem [jüngsten] kaspischen Treffen direkt auf die INSTC Bezug genommen.“

Entscheidend ist, dass Indien nicht nur das russische Konzept der Greater Eurasia Partnership unterstützt, sondern sich auch für ein Freihandelsabkommen mit der EAEU einsetzt: Premierminister Narendra Modi besuchte übrigens im vergangenen Jahr das Forum in Wladiwostok.

In all diesen nuancierten Interventionen sind einige Themen konstant. Nach der Katastrophe in Afghanistan und dem Ende der US-Besatzung dort kann die stabilisierende Rolle der SOZ gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ein ehrgeiziger Fahrplan für die Zusammenarbeit ist ein muss – er wird wahrscheinlich auf dem Gipfel in Samarkand verabschiedet. Alle Akteure werden schrittweise zum Handel in bilateralen Währungen übergehen. Und die Schaffung von Transitkorridoren führt zu einer schrittweisen Integration der nationalen Transitsysteme.

Es werde Licht

Bei einem wichtigen Rundtischgespräch über das „Tor zu einer multipolaren Welt“ wurde die Rolle der SOZ näher erläutert und dargelegt, dass die meisten asiatischen Staaten Russland gegenüber „freundlich“ oder „wohlwollend neutral“ sind, nachdem die militärische Sonderoperation in der Ukraine begonnen hat.

Die Möglichkeiten für eine Ausweitung der Zusammenarbeit in ganz Eurasien bleiben also praktisch unbegrenzt. Die Komplementarität der Volkswirtschaften ist der wichtigste Faktor. Dies würde unter anderem dazu führen, dass der russische Ferne Osten als multipolare Drehscheibe in den 2030er-Jahren zu „Russlands Tor zu Asien“ wird.

Wang Wen vom Chongyang Institute for Financial Studies betonte, dass Russland China neu entdecken müsse, indem es „gegenseitiges Vertrauen auf mittlerer Ebene und auf der Ebene der Eliten“ finde. Gleichzeitig gibt es eine Art globalen Ansturm auf den Beitritt zu BRICS, von Saudi-Arabien und Iran bis Afghanistan und Argentinien:

Das bedeutet ein neues Zivilisationsmodell für aufstrebende Volkswirtschaften wie China und Argentinien, weil sie friedlich aufsteigen wollen (…) Ich denke, wir befinden uns im Zeitalter der neuen Zivilisation.

B. K. Sharma von der United Service Institution of India kehrte zu Spykman zurück, der die Nation in die Schublade „Randstaat“ steckte. Jetzt nicht mehr: Indien verfolgt jetzt mehrere Strategien, von der Anbindung an Zentralasien bis hin zur „Act East“-Politik. Insgesamt geht es um eine Annäherung an Eurasien, da Indien „nicht wettbewerbsfähig ist und sich diversifizieren muss, um einen besseren Zugang zu Eurasien zu erhalten, mit logistischer Hilfe Russlands.“

Sharma betont, dass Indien die SCO, die BRICS und die RICs sehr ernst nimmt, während Russland „eine wichtige Rolle im Indischen Ozean“ spielt. Er nuanciert die indo-pazifische Perspektive: Indien will die Quad nicht als Militärbündnis und bevorzugt stattdessen „Interdependenz und Komplementarität zwischen Indien, Russland und China“.

All diese Diskussionen sind mit den beiden übergreifenden Themen mehrerer Rundtischgespräche in Wladiwostok verknüpft: Energie und die Entwicklung der natürlichen Ressourcen der Arktis.

Pavel Sorokin, erster stellvertretender russischer Energieminister, wies die Vorstellung von einem Sturm oder Taifun auf den Energiemärkten zurück: „Das ist weit entfernt von einem natürlichen Prozess. Es ist eine von Menschen gemachte Situation.“ Die russische Wirtschaft hingegen ist nach Ansicht der meisten Analysten dabei, langsam aber sicher ihre Zukunft in der Zusammenarbeit zwischen der Arktis und Asien zu gestalten – dazu gehört etwa die Schaffung einer ausgeklügelten Umschlaginfrastruktur für verflüssigtes Erdgas (LNG).

Energieminister Nikolay Shulginov versicherte, dass Russland seine Gasproduktion in Anbetracht des Anstiegs der LNG-Lieferungen und des Baus von Power of Siberia-2 nach China tatsächlich steigern wird: „Wir werden nicht nur die Pipeline-Kapazitäten erhöhen, sondern auch die LNG-Produktion ausbauen: Sie ist mobil und lässt sich auf dem Weltmarkt einfach verkaufen.“

Auf dem Nördlichen Seeweg liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau einer leistungsfähigen, modernen Eisbrecherflotte – auch mit Atomantrieb. Gadzhimagomed Guseynov, Erster Stellvertretender Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, ist unnachgiebig: „Was Russland tun muss, ist, den Nördlichen Seeweg zu einer nachhaltigen und wichtigen Transitroute zu machen.“

Es gibt einen langfristigen Plan bis zum Jahr 2035, um eine Infrastruktur für eine sichere Schifffahrt zu schaffen, die einem „arktischen Best-Practice-Modell“ folgt, bei dem Schritt für Schritt gelernt wird. NOVATEK, so der stellvertretende Vorsitzende Evgeniy Ambrosov, habe in den letzten Jahren nicht weniger als eine Revolution in Bezug auf die arktische Schifffahrt und den Schiffbau vollzogen.

Kniessel, die ehemalige österreichische Ministerin, erinnerte daran, dass sie in ihren Diskussionen immer das größere geopolitische Bild vermisste, als sie in der europäischen Politik aktiv war (sie lebt jetzt im Libanon): „Ich habe über die Weitergabe der Fackel vom Atlantik zum Pazifik geschrieben. Fluglinien, Pipelines und Wasserwege verlagern sich nach Osten. Der Ferne Osten ist eigentlich das pazifische Russland.“

Was auch immer die Atlantiker davon halten mögen, das letzte Wort hat im Moment Vitaly Markelov vom Vorstand von Gazprom: Russland ist bereit für den Winter. Es wird überall Wärme und Licht geben.“

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.