Tanzen mit den Politikern

Von Philip M. Giraldi

Die US-Außenpolitik ist zu einer Vollzeit-Comedy-Nummer geworden

Wenn das pausenlos tanzende Duo Biden und Blinken ernsthaft seine Ansicht untermauern will, dass die Vereinigten Staaten von Amerika der Hegemon der Welt sind und sein sollten, dann gehen sie dabei den falschen Weg. Sie sollten sich ein Beispiel an dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky nehmen und ihre Pressekonferenzen in Unterhaltungsveranstaltungen verwandeln, bei denen Tanzbären und spärlich bekleidete Sängerinnen Pirouetten drehen und über die Bühne singen. Es würde ihnen gut tun, sich daran zu erinnern, wie Zelensky an die Macht kam, indem er Comedy-Routinen aufführte, in denen er auf Stöckelschuhen mit drei Kollegen herumtänzelte, die sich zur Belustigung des Publikums über etwas lustig machten, was man als schwule Angewohnheiten auffassen könnte. Oder vielleicht die etwas ausgefallenere Vorstellung, bei der Zelensky mit seinem Penis auf einem Klavier spielte? Wenn man sich an all das erinnern kann, würde es auf jeden Fall helfen, die Außenpolitik zu verstehen, die sich in der Ukraine abspielt, wo Zelensky sich in einen ernsten, lächelnden Kerl verwandelt hat, der es versteht, um Geld und Waffen zu werben. Sein Bittstellerdasein ist zu einem schamlosen Vollzeitjob geworden, da er jetzt auf Tausenden von Bildschirmen in der ganzen Welt per Videoverbindung auftritt, den Äther sättigt und bei großen und kleinen Versammlungen vorbeischaut. Die australische Journalistin Caitlin Johnstone erinnert sich an seine Auftritte bei den Grammy Awards, den Filmfestspielen in Cannes, dem Weltwirtschaftsforum und wahrscheinlich auch bei der Bilderberg-Gruppe, während er sich mit Berühmtheiten wie Ben Stiller, Sean Penn und Bono und The Edge von U2 traf. Es ist eine sehr arbeitsreiche PR-Tour, ohne dass er mit Elmo aus der Sesamstraße eine Diskussion über die strategische Bedeutung von Fernwaffen führen muss.

Elmo könnte in der Tat als nächstes kommen, da NPR eindeutig einer von Zelenskys größten Fans ist. Man kann auch vermuten, dass der ukrainische Präsident, bevor er fertig ist, eine Rede bei einem Rotary-Treffen in Sioux Falls, South Dakota, halten wird. Und Zelensky hat das Betteln sogar zu einer Familienangelegenheit gemacht: Seine Frau Olena wurde vom Präsidenten und der First Lady im Weißen Haus empfangen und hielt eine Rede vor dem US-Kongress, in der sie Amerikas Solons bat, reichlich Geld und andere Dinge zur Verfügung zu stellen, um die Ambitionen eines gewissen Wladimir Putin zu vereiteln. Wie sie sagte, ist sie besorgt, dass ihr Sohn und ihre Tochter im Herbst nicht zur Schule und zur Universität zurückkehren können. Dann bemerkte sie: „Wir hätten Antworten, wenn wir Luftabwehrsysteme hätten“, die einen „gemeinsamen Sieg im Namen von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück“ ermöglichen würden.

Ein Höhepunkt der jüngsten Possen ist sicherlich das einzigartige Titelbild der Zeitschrift Vogue, auf dem das verliebte Paar Volodymyr und Olena grinsend und umarmend in die Kameras schaut. Zelensky erklärt seine unsterbliche Zuneigung. Abgesehen von der Vogue ist der gesamte Auftritt Zelenskys, der von Neokonservativen innerhalb und außerhalb der Regierung choreografiert wurde, in Farbe und Bild perfekt aufeinander abgestimmt. Zelensky verfügt über einen endlosen Vorrat an olivgrünen T-Shirts und unterhält in Kiew einen ständigen Strom von Staatsmännern und sogar Regierungschefs aus Europa und den USA, einschließlich des US-Justizministers Merrick Garland, der einen erfahrenen „Sonderermittler“ des Justizministeriums, d. h. einen „Nazi-Jäger“, namens Eli Rosenbaum mit der Untersuchung möglicher russischer Kriegsverbrechen beauftragt hat.

Das dynamische Duo Garland/Rosenbaum wird sich nicht mit möglichen ukrainischen Kriegsverbrechen wie der kürzlichen Ermordung von Darya Dugina in Moskau befassen, da dies nicht Teil des Mandats von Biden/Blinken ist, und außerdem sind die Ukes Amerikas Freunde, genau wie die Israelis, die so gute Freunde sind, dass sie auch für alles, was sie den Palästinensern antun, einschließlich der Erschießung oder Sprengung von Zivilisten, einen Freifahrtschein erhalten. Tatsächlich ist Zelenskys vom Weißen Haus genehmigte Botschaft immer dieselbe: „Gebt uns Geld und Waffen, und wir werden die Russen besiegen.“ Der ehrliche Joe Biden gibt ihnen also das Geld und die Dinge, die in der Nacht explodieren, und im Gegenzug erhalten sie einen herzlichen Händedruck, wenn die Geldbündel in den Kofferraum eines Autos gelegt werden. Das alles führt zu der Frage, ob Herr Z. die zuverlässigste Quelle für alles ist, was mit ihm selbst und seinen korrupten Gefolgsleuten zu tun hat, wenn man bedenkt, dass immer wieder berichtet wird, dass einige der gespendeten Waffen bereits auf dem Schwarzmarkt landen, und zwar genauso schnell, wie das Geld in den Taschen der Beamten landet. Zelensky hat auf Kritik reagiert, indem er Oppositionsparteien und -medien geschlossen, regimekritische Politiker ermordet und alle anderen Beamten, die nicht mit ihm übereinstimmen, entlassen oder inhaftiert hat.

Abgesehen davon ist angeblich ein Krieg im Gange, was bei dem ganzen Kuhhandel im Präsidentenpalast nicht unbedingt ersichtlich ist. Es erscheint auch widersinnig, dass die Russen, die ohne große Beweise für eine Gräueltat, nach der anderen verantwortlich gemacht werden, offenbar bereit sind, Zelensky alle seine Gäste ungestört bewirten zu lassen. Wenn Sie wirklich viele Kriegsverbrechen begehen, warum fügen Sie der Liste nicht noch ein weiteres hinzu, indem Sie den Kiewer Präsidentenpalast in die Luft jagen und sowohl Zelensky töten als auch den Krieg wahrscheinlich mit einem Schlag beenden?

Es finden in der Tat zwei Kriege gleichzeitig statt. Natürlich wird im Donbas gekämpft, aber der wichtigere Konflikt ist der Scheinkrieg, der von der Biden-Administration und einer Reihe europäischer Kanzlerämter zur Unterstützung dessen geführt wird, was in der Ukraine tatsächlich stattfindet. Dieser letztgenannte Aspekt des Krieges besteht aus den vielleicht erdrückendsten – und effektivsten – Propagandaanstrengungen, die die Welt je gesehen hat. Dazu gehören Joe Biden und seine Brigade von Clowns, aber auch die NATO, eine Reihe von europäischen Staatschefs und praktisch alle westlichen Medien. Auch die sozialen Medien haben sich dem Kampf angeschlossen, indem sie Nachrichten und Meinungen russischer Herkunft verbieten und Algorithmen und andere Formen der Manipulation einsetzen, um eine für Moskau günstige Berichterstattung zu unterbinden. Die Bemühungen der Alliierten, Russland zu besiegen und zu zerstören, beruhen auf Lügen, Halbwahrheiten und offenem Betrug. Aber warum machen sie sich die Mühe? Weil der Krieg vermeidbar und vermeidbar war, was das Weiße Haus und andere Regierungen der Öffentlichkeit gegenüber nicht zugeben können. Er ergibt absolut keinen Sinn und wird niemandem nützen, wenn er vorbei ist, und „vorbei“ könnte „wirklich vorbei“ bedeuten, da Atomwaffen auf dem Tisch liegen.

Aber was ist mit dem guten alten amerikanischen Exzeptionalismus, den Biden-Blinken und dieser stramme Kämpfer Merrick Garland eigentlich verteidigen sollten? Nun, der scheint einen Rückschlag erlitten zu haben, denn ein Großteil der Welt, der das Fiasko in der Ukraine beobachtet, weiß den angelsächsischen Sinn für Humor offenbar nicht zu schätzen. Für sie hätte der Krieg in der Ukraine nie begonnen, wenn die USA und die Europäer auch nur die geringsten Anstrengungen unternommen hätten, um als Vermittler eine Verhandlungslösung zu finden. Sie haben die Vereinigten Staaten als „Kraft des Guten“ aufgegeben und sind vielmehr zu dem Schluss gekommen, dass Washington ein globaler Tyrann und ein regelmäßiger Aggressor ist.

Die ehemalige Oberstin der US Air Force und Doktorandin Karen Kwiatkowski hat eine interessante Geschichte darüber zu erzählen, wie weit die Mächtigen gefallen sind. Sie schreibt: „…Ich habe gesehen, dass die Salomonen eine Anfrage der US-Küstenwache, in den Hafen zu kommen, um Treibstoff zu kaufen, abgelehnt (eigentlich ignoriert, was noch besser ist), und zwar mit echten amerikanischen Dollars, Leute! Warum trieb sich die US-Küstenwache im Südpazifik herum – hatten sie sich verirrt? Nachdem wir uns ein genaueres Bild gemacht hatten, waren sie auf der Suche nach gesetzeswidrigen Fischern, und genau dorthin führte sie ihre Mission…“ Was war die Antwort der USA auf diesen Skandal, der sofort auf die Einmischung der Chinesen geschoben wurde? Wir benötigen „eine neue Botschaft auf den Salomonen… und einen neuen Fünfjahresplan für das Engagement im Pazifik.“

Während des Kalten Krieges, bevor die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, war eine häufig gehörte Bemerkung, dass das Land wirtschaftlich und politisch zu einem „Obervolta mit Raketen“ geworden sei, was bedeutete, dass die UdSSR so viel für Waffen ausgab, dass der zivilen Wirtschaft die Ressourcen ausgingen. Nun, willkommen in den ehemalige

n Vereinigten Staaten von Amerika. Da der Niedergang und der Fall der Nation zweifellos durch die Millionen meist lateinamerikanischer „Asylbewerber“, die über die südliche Grenze Amerikas strömen, begünstigt wird, wäre die Bezeichnung der USA als „Bolivien mit Atomwaffen“ vielleicht angemessener. Die Welt ist Washingtons und seiner Täuschungen überdrüssig, und die Mauern werden unweigerlich einstürzen, wenn die unhaltbare Billionen-Dollar-Schuldenexplosion nach argentinischem Vorbild zum Bankrott führt. Ein scharfer Kurswechsel könnte einige der Probleme beheben, aber es stehen Wahlen an, die das Weiße Haus unbedingt gewinnen will, indem es seine geschätzten Wählergruppen im Tausch gegen Stimmen mit lustigem Geld überschwemmt, eine Praxis, die früher einmal als Korruption angesehen worden wäre. Wenn man es genau nimmt, sind die USA zu einer Bananenrepublik geworden, die von einer im Grunde kriminellen Bande geführt wird, die sich alle paar Jahre abwechselt und so tut, als sei sie eine Demokratie. Viel tiefer kann man nicht sinken, aber Biden versucht es auf jeden Fall!

Von Philip M. Giraldi, Ph.D.: Er ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org. Er schreibt regelmäßig für Global Research.