Washingtons Afrika-Strategie soll Russland und China entgegenwirken

Der geopolitische Wettbewerb kennt keine Grenzen. Dies gilt insbesondere, wenn Supermächte mit globalen Ambitionen miteinander konkurrieren. Solange der Wettbewerb fair ist, kann er die Entwicklung vorantreiben (auch wenn er immer noch seine soziopolitischen und wirtschaftlichen Unannehmlichkeiten mit sich bringen kann). Wenn jedoch der Wettbewerb selbst als Phobie projiziert wird, wird er eher zu einer Anomalie als zu einem Motor für Wachstum und Entwicklung. Das jüngste Beispiel dafür, dass die Rivalität der Supermächte mit Begriffen wie „Sinophobie“ und „Russophobie“ umschrieben wird, ist die kürzlich enthüllte „Afrikastrategie“ Washingtons – ein Dokument, das die USA in Afrika nicht als Konkurrenten, sondern als ein Land einführen will, das allein dafür verantwortlich ist, den sogenannten „rückständigen“ Gesellschaften Afrikas „Demokratie“ und „Offenheit“ zu vermitteln. Dies ist klassische koloniale Staatskunst, die als Strategie für „Engagement“ und „Entwicklung“ umgemünzt wird. Das Dokument sieht eine US-Strategie vor, um „offene Gesellschaften zu fördern“, „demokratische und sicherheitspolitische Dividenden zu liefern“ und „Naturschutz, Klimaanpassung und eine gerechte Energiewende zu unterstützen“. Dies ist eine ehrgeizige Agenda mit sehr ehrgeizigen Zielen. Aber sind das die wirklichen Ziele?

Dies sind nur Nebenziele. Gleich zu Beginn macht das Strategiedokument deutlich, dass das eigentliche Ziel Washingtons darin besteht, China und Russland in Afrika zu bekämpfen – und zu verdrängen. In dem Dokument heißt es, dass die USA – und ihre Verbündeten – versuchen, ein sinnvolles Engagement mit Afrika zu entwickeln,

Die USA seien daher ein „besserer“ Partner für Afrika, heißt es in dem Dokument. Washington stellt sich in Afrika gleichermaßen gegen Russland. Das Dokument unterstreicht dies,

Russland betrachtet die Region als ein günstiges Umfeld für halbstaatliche und private Militärunternehmen, die oft aus strategischem und finanziellem Interesse Instabilität schüren. Russland nutzt seine Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen sowie Desinformationen, um den grundsätzlichen Widerstand der Afrikaner gegen Russlands weiteren Einmarsch in der Ukraine und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen zu untergraben.

Abgesehen davon, dass in dem Dokument Russland und China als zwei „feindliche“ Staaten dargestellt werden, wird von der US-Politik insgesamt auch erwartet, dass der afrikanische Kontinent dasselbe tut. Als die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas, kürzlich Ghana und Uganda besuchte – der Besuch fand nur wenige Tage nach Lawrows Afrika-Besuch statt – war sie schnell dabei, den primär russlandfeindlichen Charakter des US-Engagements mit Afrika zu skizzieren. Um Linda zu zitieren: „Länder können russische Agrarprodukte, einschließlich Dünger und Weizen, kaufen“, aber „wenn ein Land beschließt, sich mit Russland zu engagieren, wo es Sanktionen gibt, dann verstößt es gegen diese Sanktionen“ und kann daher für diesen Ungehorsam gegenüber Washington bestraft werden.

Da die Vertreibung Russlands – und Chinas – das Hauptziel des US-Engagements in Afrika ist, dürften viele afrikanische Länder kaum Schwierigkeiten haben zu verstehen, dass afrikanische Interessen für Washington immer zweitrangig sein werden und dass ihren eigenen Interessen nur in dem Maße gedient ist, wie sie mit dem primären US-Ziel der Vertreibung Russlands und Chinas aus dem Kontinent übereinstimmen. Nur sehr wenige, wenn überhaupt, werden sich dieser Idee anschließen.

In der Tat gibt es bereits eine Reaktion aus Afrika. Bei ihrem jüngsten Treffen mit Antony Blinken bezeichnete die südafrikanische Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit den sogenannten „Countering Malign Russian Activities in Africa Act“ als „offensive Gesetzgebung“.

Naledi Pandor, die an der Seite von Blinken stand, rügte ausdrücklich die US-Politik der Parteinahme als Mittel, um den afrikanischen Staaten ihre Geopolitik zu diktieren. Um sie zu zitieren:

Und eine Sache, die ich definitiv nicht mag, ist, wenn man mir sagt: „Entweder du entscheidest dich für dies oder das“. Wenn ein Minister so mit mir spricht, was Minister Blinken nie getan hat, aber einige haben es getan, werde ich mich auf keinen Fall auf diese Weise einschüchtern lassen, und ich würde auch von keinem anderen afrikanischen Land, das etwas auf sich hält, erwarten, dass es sich so behandeln lässt.