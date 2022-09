Viel mehr als Ideologie

Die Zeit ist reif – sagen heute viele Menschen. Die Zeit ist gekommen, das heißt, wir können nicht länger warten. Die Zeit ist gekommen – das bedeutet, dass die Zeit zum Handeln gekommen ist. Aber gemeinsames Handeln setzt Konsolidierung voraus, Konsolidierung setzt eine Art gemeinsames Fundament voraus, das heißt, um es einfach auszudrücken, eine Ideologie.

Was ist überhaupt eine Ideologie? Es gibt verschiedene Definitionen für dieses Wort, das noch gar nicht so alt ist. Wir werden sie auch geben: Die nationale Ideologie ist, kurz gesagt, die Projektion der nationalen Idee auf die unmittelbare Wirklichkeit, ihr Ausdruck in einer Sprache, die von einer bestimmten Zeit verstanden wird.

Die nationale Idee ist immer unsichtbar in den tiefsten kulturellen Codes des Volkes „versteckt“. Und wenn es um das Überleben geht, muss man die richtigen Worte finden und das, was allen innerlich klar ist, in einfachen, verständlichen Worten ausdrücken. Auf diese Weise entsteht Ideologie. Heute ist offensichtlich genau ein solcher Fall, genau eine solche Zeit.

Die Ereignisse in der Welt, vorwiegend im sozialen, politischen und kulturellen Bereich, entwickeln sich so schnell, dass es kaum eine Chance gibt, die Veränderungen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Es ist die Rede vom Eintritt in eine neue technologische Ordnung, ja sogar von einer neuen Weltordnung, vom „Ende des Kapitalismus“, von einer Bewegung hin zum Zeitalter des Transhumanismus, von einer neuen elektronischen Realität unter der Herrschaft der künstlichen Intelligenz usw.

Die Völker (nicht nur die russischen, sondern die Völker ganz Europas) werden von tektonischen, ja sogar apokalyptischen „Donner“-Prozessen aufgewühlt. Und wie kann das schockierte Bewusstsein, wenn es aus dem gegenwärtigen Chaos in die illusorische Zukunft und zurück stürzt, Halt finden? In einer solchen Situation ist es am besten, sich in einen geistigen Fahrstuhl zu setzen, sodass man, nachdem man sich auf eine ausreichende Höhe erhoben hat, über das Chaos hinwegsehen und die Dinge als einen einzigen Prozess begreifen kann.

Was werden wir aus dem Fenster unseres Hochhauses sehen? Etwas viel Ernüchternderes als den Blick in eine illusorische Zukunft: Wir werden einen Tsunami auf uns zukommen sehen… Was wir früher „den Westen“, „die goldene Milliarde“ nannten (aber das ist nicht mehr so), bricht unter dem Druck der „neuen Normalität“ und der vielfältigen Migration zusammen: Abschaffung der traditionellen Familie, der Kultur, der Bildung, des Transgenderismus, des Multikulturalismus, des anderen queeren Liberalismus der BLM-LGBT-Agenda. Plato und Dante fallen von ihren Sockeln.

Ja, es ist ein Tsunami… Und, um die Dinge beim Namen zu nennen, wir sprechen nicht nur von einer Art kultureller Vermischung, sondern von einem Angriff auf die Grundlagen der griechisch-römischen Zivilisation, von der Abschaffung des traditionellen kulturellen Menschen als solchem. Und die Krönung dieses Generalangriffs, dieses Frontalangriffs auf die traditionelle (vorwiegend europäische) Welt, ist eine globale pandemische Abriegelung. In der Zwischenzeit, während der totalen Vernichtung der nationalen Kulturen, werden die Völker Europas gespalten und gefesselt, in einsame Quarantänen getrieben, (vorläufig) unter Hausarrest gestellt und mit allerlei medialen Ängsten geknebelt, um ihnen jede Möglichkeit zu nehmen, die wirkliche Gefahr zu erkennen, um ihnen jede Möglichkeit des Widerstandes zu nehmen.

Die Aufregung der Menschen ist verständlich, die Welle der Empörung, die aus dem tiefsten Innern der Völker Europas kommt, ist verständlich. Und auch wenn diese Reaktion durch das Aufpumpen von Ängsten zuweilen groteske Formen annimmt, ist sie im Grunde richtig. Man könnte sagen: Es ist die „christliche Seele“, die das Herannahen ihres ewigen Feindes wittert. Oder man kann es so sagen: Es ist der weiße Mann, der Erbe der christlichen Kirche, des Römischen Reiches und der hellenischen Kultur, das Gedächtnis von Generationen, seine spirituelle Intuition, die durch Jahrtausende genährt wurde, und schließlich meldete sich ein grundlegender Sinn für Selbsterhaltung zu Wort …

Und nun, angesichts dieses Chaos, dieser Flut, angesichts des Marsches der großen apokalyptischen Bestie, erhebt sich der Widerstand, erwacht Europa. Aber … was kann es heute tun, geschwächt und versklavt, durch eine totale QR-Codierung gegangen und unter Hausarrest gestellt? Nur einige wenige patriotische Kräfte in Ungarn, Polen, Italien sind noch in der Lage, dieser apokalyptischen Bestie eine Art kleine, konsolidierte Abfuhr zu erteilen… Und im Grunde hat die christliche Zivilisation heute nur eine einzige Chance zu überleben, und diese Chance heißt Russland.

Von allen Ländern Europas ist heute nur Russland in der Lage, eine unabhängige Position auf staatlicher Ebene einzunehmen, eine alternative Agenda zu vertreten, ein Wertesystem zu präsentieren, das dem „neuen Normal“ entgegengesetzt ist, die Fahne des Widerstands gegen den Bosch’schen Alptraum zu hissen, in den die europäische Welt Tag für Tag eintaucht.

Und in der Tat: Wir sehen, wie die Spannungen zwischen Russland und der „globalen Agenda“ mit derselben Geschwindigkeit zunehmen, mit der sie das traditionelle Europa zermürbt. Und während Russland bei der Einführung von Sperren und QR-Codes noch nicht allzu weit hinter den globalen Trends zurückliegt, zeigt es in vielen anderen Bereichen immer mehr Unabhängigkeit.

Um nur den letzten Monat zu nennen: Putins Valdai-Erklärungen, die in Wirklichkeit eine Präsentation von Russlands neuer ideologischer Agenda waren… Das Klimaforum in Glasgow, das Russland einfach ignoriert hat… Putins Erklärungen im Außenministerium über die Notwendigkeit, ein hohes Maß an Spannung mit dem Westen aufrechtzuerhalten… All dies scheinen Anzeichen dafür zu sein, dass Russland sich auf seine Mission als eschatologisches Reich (das dritte Rom!) besinnt, dessen Bestimmung es ist, früher oder später gegen das große apokalyptische Tier zu kämpfen.

In diesem Sinne ist das Ereignis, das am 24. November in Moskau stattfand, von ganz besonderer Natur. Das Ereignis, das darauf hindeutet, dass sich Russland tatsächlich auf etwas Wichtiges, Bedeutsames für sich selbst vorbereitet. Was geschah am 24. November?

An diesem Tag kamen die führenden patriotischen Intellektuellenclubs des Landes zusammen, um einen gemeinsamen strategischen Aktionsplan auszuarbeiten, dessen Ergebnis die Herausbildung einer neuen nationalen Ideologie Russlands sein sollte. Im Wesentlichen geht es darum, eine einheitliche, ständige intellektuelle Plattform zu schaffen, die in direkter Zusammenarbeit mit den Behörden mit der Ausarbeitung einer nationalen Entwicklungsstrategie für das Land beginnt. An dem Treffen mit dem Titel „Wendezeit: Eine Ideologie zur Einigung der Nation“ nahmen die Intellektuellenklubs von Izborsk, Sretenski und Sinowjew, der Weltrat des russischen Volkes, das Mendelejew-Institut für soziale und politische Prognosen und das Institut für Wirtschaftsstrategien teil. Das Mendelejew-Institut für soziale und politische Prognosen, das Institut für Wirtschaftsstrategien der Abteilung für Sozialwissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften, das Russische Kollegium der Militärexperten, die Russische Versammlung, der Föderale Volksrat und andere.

Auch die Presse war stark vertreten: Rossiya 24, Ren TV, Radio KP, Izvestia, Gazeta.ru, Lenta.ru, RAPSI, die Online-Zeitung Vzglyad, Life.ru, Russkaya Narodnaya Liniya, etc. schickten ihre Journalisten und kommentierten die Veranstaltung.

Die Redner sprachen von der dringenden Notwendigkeit eines „Rates“ russischer Denker angesichts der die Welt bedrohenden Gefahren (A. Prochanow); von der Schaffung eines „Zentrums für die Bildung einer Ideologie für die herrschenden Eliten“ (S. Glasjew); von der Entwicklung eines Systems ideologischer „Zielsetzungen und Prognosen“ (A. Ageev). Ageev), die Entwicklung eigener digitaler Ökosysteme als unvermeidliche Bedingung für die Souveränität der Zukunft (M. Deljagin) und schließlich die Anerkennung Russlands als „eine Stimme der Zivilisation, die ihre eigene historische Mission in der Welt hat“ (W. Awerjanow). Nach V. Averianov sollte die übergreifende Aufgabe solcher Treffen idealerweise darin bestehen, die führenden „Denkfabriken“ Russlands unter der Schirmherrschaft eines eigens geschaffenen offiziellen Strategischen Rates der Russischen Föderation zu vereinen.

Auf welchen grundlegenden Prinzipien soll das neue Russland aufgebaut werden? Sie wurden in dem umfassenden Bericht des Izborsker Klubs „Die Ideologie des Sieges als nationales Projekt“ dargelegt, der die Forschungsergebnisse und Erzählungen von mindestens fünf Dutzend Autoren aus vielen Jahren Arbeit zusammenfasst. In diesem äußerst reichhaltigen Bericht werden so neue oder noch unbekannte Begriffe eingeführt wie: „zivilisatorischer Code Russlands“, Russland als „Arche-Zivilisation“, „Senseokratie“ (als eine Gegenelite, die weltanschauliche Bedeutungen integriert), „neue Priesterschaft“ (ein tatsächliches „Feindbild“ mit einer gnostischen Weltanschauung, das in den internationalen Institutionen rasch an Macht gewinnt). Schließlich formuliert der Bericht ein „Zukunftsbild“ Russlands als umfassende imperiale Welt, die ihre eigenen Positionen und ihre eigene Sicht auf alle Prozesse hat, die sich in der Welt ohne Ausnahme abspielen: ihr eigenes Bild von Entwicklung und Fortschritt, ihr eigenes Bild vom Menschen und der Welt, ihr eigenes Bild von Kultur und sozialen Beziehungen, ihre Antworten auf die Fragen der Ökologie, der Demographie, der Entwicklung der Informationstechnologie, der Prinzipien und Formen der internationalen Beziehungen usw.

All diese Neuerungen, die der Bericht einführt, beruhen auf den Traditionen des russischen Denkens: dem Verständnis des Menschen als eines in erster Linie geistigen, vertikalen Wesens und der Gesellschaft als einer für diesen Menschen notwendigen geistigen Gemeinschaft. Und auch das Verständnis der Entwicklung (einschließlich der technologischen) nicht als spontan, sondern als in erster Linie den geistigen und schöpferischen Zielen untergeordnet.

Zum Beispiel kann dieselbe digitale Technologie (wenn sie nicht zur Rolle einer neuen höheren Entität erhoben wird – künstliche Intelligenz und ihre Priester als die „großen Gurus der Menschheit“) auf die Einführung der Leistungsgesellschaft (die Macht der Fähigsten und Besten) abzielen. Und das ist die klare Antithese zu dem von den transnationalen „Digitalisierern“ derzeit tatsächlich verfolgten Ziel: die Etablierung einer globalen Kontrolle über das Individuum. Die Wissenschaft ist in diesem Zukunftsbild in ein qualitativ neues System integriert, das zu kolossalen Durchbrüchen fähig ist und den Menschen wirklich, als geistiges Wesen verbessern kann, und nicht als psychoanalytischen Patienten und Gefangenen eines digitalen Konzentrationslagers. Es hängt alles davon ab, wer die Technologie und die Hebel der Macht in der Hand hält.

Das Ziel (die Mission) Russlands in der Welt, so postuliert der Bericht, besteht darin, den Planeten vor einer globalen Katastrophe zu bewahren und eine harmonische Welt aufzubauen, die „auf tiefem Einfühlungsvermögen oder, wie Dostojewski sagte, der Empfänglichkeit der Russen für andere Welten“ beruht.

Im Grunde genommen geht es hier um mehr als nur um Ideologie. Ideologie erweist sich hier als eine Frage des grundlegenden Selbstbewusstseins: Wer sind wir? Wohin gehen wir? Und das Gespräch selbst verlagert sich auf die Ebene der Weltanschauung, der Weltanschauung, der Notwendigkeit, eine neue große russische Philosophie zu schaffen, die Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Friedens- und Staatsdoktrin im Paradigma der Tradition umfasst.

Einfach ausgedrückt: Wenn das gnostische Sektierertum der „neuen Priesterschaft“ verlangt, dass Homer, Platon, Dante, Shakespeare und Bach von ihren Sockeln gestürzt werden, weil sie den Standards der „neuen Normalität“ nicht entsprechen, dann besteht unsere Aufgabe darin, den kulturellen Reichtum der menschlichen Zivilisation zu bewahren und zu vermehren und, wenn man so will, das ultimative Europa, die wahre und höchste kulturelle Welt in der heraufziehenden alles zerstörenden Barbarei zu werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Worte des Berichts über die „Diktatur der Kultur“ verständlich, deren Kern die Notwendigkeit ist, das kulturelle Erbe der Welt zu bewahren und vor der militanten Barbarei zu schützen.

Vielleicht ist das Konzept der „Diktatur der Kultur“ dazu bestimmt, der vereinheitlichende, alles verschärfende Akzent der patriotischen Agenda zu werden, der schließlich die aufmerksamen Ohren der Behörden erreichen wird. In einer Welt, in der die Kultur zum Hauptangriffsziel und zum Objekt der Zerstörung geworden ist, welche andere Idee, wenn nicht die Idee des Schutzes der Kultur (und damit des Schutzes der Nation, des Staates und der Zivilisation), sollte dann zentral und allumfassend werden? Vielleicht wird sie morgen das Banner sein, das alle gesunden Kräfte des Planeten vereint: Europa, Amerika und Asien. Und wer sonst als Russland mit seiner universellen Kultur, die der ganzen Welt bekannt ist, der Kultur von Rublew, Puschkin, Gogol, Tolstoi, Dostojewski, Tschaikowski, – könnte dieses Banner erheben, und mit diesem Banner – gewinnen?