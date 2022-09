Neue Studie zeigt, dass neue Covid-Booster nachlassen

Mit der Covid-19-Pandemie wurden die rasche Entwicklung von Impfstoffen, ihre Wirksamkeit und ihr Nachlassen bekannt. Infolgedessen wurden Auffrischungsimpfungen empfohlen, sobald die anfängliche Wirksamkeit der ersten Serumdosis nachzulassen begann. Mit der Mutation des Covid-Virus traten weitere Varianten der Krankheit auf. Als die Variante BA.5 auftauchte, erwog Israel, das an der Spitze der Pandemie steht, eine fünfte Dosis des Impfstoffs von Pfizer. Ein neuer bivalenter Impfstoff wurde jedoch sowohl von Pfizer als auch von Moderna entwickelt und von der Food and Drug Administration (FDA) im Rahmen einer Notfallzulassung (EUA) genehmigt.

Der neue Impfstoff basiert ebenfalls auf der mRNA-Technologie, und es werden bereits Fragen über die Wirksamkeit und die Dauer der Wirkung des neuen Impfstoffs gestellt. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Ohio State University Wexner Medical Center in Columbus, Ohio, könnte diese Fragen beantworten. Die Studie wurde in The New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens nahmen teil

Die Studie wurde mithilfe eines pseudotypisierten Lentivirus-Neutralisationstests durchgeführt. In der Studie heißt es: „Insgesamt 24 Teilnehmer erhielten den mRNA-1273-Impfstoff (Moderna), und 22 erhielten den BNT162b2-Impfstoff (Pfizer-BioNTech). Wir teilten die Proben der Teilnehmer entsprechend dem Zeitpunkt der Verabreichung der Auffrischungsdosis in drei Gruppen ein: 1 bis 3 Monate, 4 bis 6 Monate und 7 bis 9 Monate vor der Probenentnahme. Im Verlauf der Studie kam es bei 14 Teilnehmern zu einer Durchbruchsinfektion; neun Fälle traten während der Omikron-Wellen auf“.

Einer der Hauptfaktoren dieser Studie sind die 14 Teilnehmer, die während der Omikron-Wellen Durchbruchsinfektionen hatten. Es wurde festgestellt, dass „die Haltbarkeit des Boosters bei Teilnehmern, die keine Durchbruchsinfektion hatten, stärker abnahm als bei denen, die eine Durchbruchsinfektion hatten, wobei die Titer der neutralisierenden Antikörper, dargestellt als 50%ige Neutralisierungstiter gegen alle Varianten, 1 bis 3 Monate nach der Booster-Dosis etwa 1,7 Mal (95 % Konfidenzintervall [CI], 1,4 bis 2,2) so hoch waren wie die 7 bis 9 Monate nach der Booster-Dosis beobachteten. Die lineare Modellierung ergab eine mittlere 30-Tage-Abfallrate der neutralisierenden Antikörpertiter von 17,53 % (95 % CI, 11,87 bis 22,79) gegen Viren mit der D614G-Mutation, 19,50 % (95 % CI, 9,82 bis 28,10) gegen die Subvariante omicron BA.1, 18,44 % (95 % CI, 9,24 bis 26,68) gegen BA.2.12.1 und 19,55 % (95 % CI, 10,54 bis 27,66) gegen BA.4/5. Teilnehmer mit einer früheren SARS-CoV-2-Infektion, einschließlich einer Infektion mit der Omicron-Variante, wiesen eine etwas geringere Abnahmerate des neutralisierenden Antikörpertiters auf.

Natürliche Immunität ist ein Faktor

Der Rückgang der Haltbarkeit der Auffrischungsimpfung schien langsamer zu sein als der Rückgang, der zuvor für zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs allein berichtet wurde. Obwohl die Rate des Abklingens der neutralisierenden Booster-Antikörper bei allen Varianten ähnlich war, wiesen die Omikron-Untervarianten, insbesondere BA.4/5, eine erhebliche Neutralisierungsresistenz auf. „Unsere beobachteten Trends stimmen mit dem Nachlassen des Impfschutzes und der natürlichen Immunität überein, und unsere Daten deuten darauf hin, dass sowohl die Entwicklung der SARS-CoV-2-Varianten als auch die nachlassenden neutralisierenden Antikörpertiter den Booster-induzierten Immunschutz verringern. Unsere anekdotischen Erfahrungen mit zwei Teilnehmern deuten darauf hin, dass eine vierte Impfstoffdosis wirksam sein könnte. Ein variantenspezifischer Booster könnte notwendig werden, wenn sich neue Varianten entwickeln.“ Der Schlüsselfaktor in dieser Studie sind offenbar Durchbruchsinfektionen, die die Auffrischung verstärken könnten. Aber das Virus scheint sich ständig weiterzuentwickeln, und die Forscher weisen nun auf „eine variantenspezifische Auffrischung hin, die notwendig werden kann, wenn sich neue Varianten entwickeln.“ Mit anderen Worten bedeutet dies, dass mehr mRNA-basierte Impfstoffe benötigt werden. Wenn das der Fall ist, ist Novavax dann eine brauchbare Alternative?