Europa kauft so viel russisches Öl wie möglich, bevor es verboten wird

In drei Monaten wird ein EU-weites Embargo für russische Rohölimporte in Kraft treten, mit dem fast alle Lieferungen dieses Rohstoffs aus Russland nach Europa gestoppt werden. Aber im Moment importiert Europa täglich über 1 Million Barrel russisches Rohöl, und das schon seit einem Monat. Jemand deckt sich mit Vorräten ein, bevor die Quelle versiegt.

Während sie Russland öffentlich für sein Vorgehen in der Ukraine verurteilen und ihren Wählern ebenso öffentlich versichern, dass die Sanktionen greifen, erwähnen europäische (und andere) Politiker die anhaltenden russischen Ölkäufe mit keinem Wort.

Dabei exportiert Russland nach Berechnungen von Bloomberg täglich etwa 3,32 Millionen Barrel Rohöl auf dem Seeweg, was bedeutet, dass Europa ein Drittel davon kauft, solange es noch kann. Das bedeutet, dass sich seit der Verabschiedung des Embargos im Juni nichts geändert hat und Europa in einer Zeit, in der die Preise wahrscheinlich steigen werden, alternative Öllieferanten finden muss.

Im Moment sinken die Preise aufgrund neuer Sperrungen in China und der Erwartung von Zinserhöhungen durch die Zentralbanken, aber sobald das Embargo fällt, werden die Preise wahrscheinlich genau dann wieder steigen, wenn es für Europa am schmerzhaftesten ist. Und das ist genau der Grund, warum es sich jetzt mit dem Öl eindeckt, das verboten werden soll.

Europa deckt sich aber nicht nur mit Öl ein. Alle fossilen Brennstoffe werden auf dem Kontinent so stark und dringend nachgefragt wie seit Jahren nicht mehr. Die FT bezeichnete sie in einem kürzlich erschienenen Bericht als „das unvermeidliche Übel der fossilen Brennstoffe aus Kriegszeiten“, und die Europäische Union hat immer wieder betont, dass die Pläne zur Emissionsreduzierung nach wie vor in Kraft sind, obwohl es zunehmend, so aussieht, als ob sie zugunsten der Energiesicherheit in den Hintergrund getreten sind.

Die Ölexporte aus Russland nach Nordeuropa stiegen den Bloomberg-Berechnungen zufolge in der ersten Woche dieses Monats besonders deutlich an, was den indischen Erdölminister Hardeep Singh Puri auf den Plan rief, der diese Woche gegenüber CNBC sagte: „Ich habe gesagt, dass die Europäer an einem Nachmittag mehr kaufen als ich in einem Quartal. Es würde mich überraschen, wenn das nicht immer noch der Fall ist“.

Puri reagierte damit auf eine Frage zu der Kritik, die an Indien geübt wurde, weil es trotz der westlichen Sanktionen und der Verurteilung des Einmarsches in der Ukraine weiterhin Rohöl aus Russland bezieht.

Der indische Spitzenbeamte für Ölfragen ging sogar noch einen Schritt weiter. Auf die Frage, ob er moralische Bedenken habe, Öl aus Russland zu importieren, antwortete er: „Nein, es gibt keinen Konflikt. Ich habe eine moralische Verpflichtung gegenüber meinen Verbrauchern. Möchte ich als demokratisch gewählte Regierung eine Situation, in der die Zapfsäulen leer sind?“

Es wäre für jeden Politiker, auch für einen europäischen, schwierig, diesen Punkt zu argumentieren.

Man könnte vernünftig argumentieren, dass die Europäische Union kein autoritärer Staat ist, in dem die Regierung den Rohstoffhändlern vorschreibt, woher sie ihr Öl beziehen sollen. Man könnte jedoch auch argumentieren, dass der Block versucht, sich in genau diese Art von autoritärem Staat zu verwandeln.

Anfang dieses Monats berichtete die FT, dass die Europäische Kommission ein Dokument verfasst hat, das weitreichende Befugnisse über europäische Unternehmen vorsieht. Die weitreichenden Befugnisse würden, wenn sie genehmigt werden, die „Befugnis beinhalten, Unternehmen zu verpflichten, Vorräte zu horten und Lieferverträge zu brechen, um die Lieferketten im Falle einer Krise wie der Coronavirus-Pandemie zu stützen“.

Die Entscheidung darüber, was eine Krise ist, würde nach diesem Entwurf ebenfalls der Europäischen Kommission überlassen. Die Unternehmen haben den Vorschlag, dass die Europäische Kommission ihnen vorschreiben könnte, was sie zu produzieren und zu lagern haben und mit wem sie Handel treiben sollen, nicht gerade begrüßt, sodass die weitreichenden Befugnisse alles andere als sicher sind. Dennoch gibt es mehr als ein Anzeichen dafür, dass sich die EU angesichts der Energiekrise auf einen stärker zentralisierten, intervenierenden Regierungsstil zubewegt.

Zurzeit denkt Brüssel über direkte Eingriffe in die Energiemärkte nach, da eine Flut von Nachschussforderungen auf die bereits angeschlagene Energiebranche zurollt. Bloomberg berichtete Anfang des Monats, dass die Aussetzung von Stromderivaten zu den Optionen gehört, ebenso wie eine Begrenzung des Gaspreises für die Stromerzeugung.

Der Strommarkt hat viel mehr mit dem Gaspreis zu tun als mit dem Ölpreis, aber es sei daran erinnert, dass einige europäische Energieversorger bei der Stromerzeugung von Gas auf Öl umgestiegen sind, als die Gaspreise Anfang des Jahres in die Höhe schnellten. Die Preise haben sich noch nicht wieder normalisiert, sodass Öl nach wie vor eine brauchbare Alternative für die Stromerzeugung darstellt. Und in drei Monaten werden die Einfuhren um 1 Mio. Barrel pro Tag sinken. Es sei denn natürlich, die Käufer finden eine Alternative.

Fairerweise muss gesagt werden, dass es reichlich alternative Rohölquellen gibt. Die Produzenten im Nahen Osten wären beispielsweise nur zu gern bereit, ihr Öl an Europa zu verkaufen. Das Gleiche gilt für Nigeria und Angola. Dennoch würden sie den Preis bestimmen. Man kann nicht umhin, sich zu fragen, ob die Europäische Union der OPEC auch mit einer Preisobergrenze drohen wird.