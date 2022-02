Das Jahr des Tigers beginnt mit einem chinesisch-russischen Knall

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Das Jahr des Schwarzwassertigers beginnt diesen Freitag in Peking praktisch mit einem Paukenschlag: Die Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin werden nach einem Treffen vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele eine gemeinsame Erklärung zu den internationalen Beziehungen abgeben.

Dies wird ein entscheidender Zug auf dem Schachbrett Eurasien vs. NATOstan sein, da die anglo-amerikanische Achse zunehmend in Verzweiflungstaumel gerät: Schließlich weigert sich die „russische Aggression“ hartnäckig, sich zu verwirklichen.

Nach einer endlosen Wartezeit, die wohl auf den Mangel an Funktionären zurückzuführen ist, die in der Lage sind, ein verständliches Schreiben zu verfassen, hat die US/NATO-Kombo schließlich eine vorhersehbare, von Jargon durchtränkte bürokratische Nicht-Antwort“ auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien ausgeheckt.

Der Inhalt wurde einer spanischen Zeitung zugespielt, die ein vollwertiges Mitglied der NATO-Staatsmedien ist. Brüsseler Quellen zufolge befindet sich der Informant möglicherweise bereits in Kiew. Das Pentagon, das auf Schadensbegrenzung bedacht ist, beeilte sich zu beteuern: „Wir haben es nicht getan“. Das Außenministerium sagte: „Es ist authentisch“.

Noch vor dem Bekanntwerden der „Nicht-Reaktion“ sah sich Außenminister Sergej Lawrow gezwungen, allen NATO-Außenministern, einschließlich des US-Außenministers Blinken, eine Nachricht zukommen zu lassen, in der er sie fragte, wie sie den Grundsatz der Unteilbarkeit der Sicherheit verstehen – falls sie ihn überhaupt verstehen.

Lawrow wurde sehr konkret: „Ich beziehe mich auf unsere Forderungen, dass jeder die Vereinbarungen über die Unteilbarkeit der Sicherheit, die 1999 in Istanbul und 2010 in Astana im Rahmen der OSZE getroffen wurden, getreu umsetzt. Diese Vereinbarungen sehen nicht nur die Freiheit vor, Allianzen zu wählen, sondern machen diese Freiheit auch von der Notwendigkeit abhängig, alle Schritte zu vermeiden, die die Sicherheit eines Staates auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten stärken würden.“

Lawrow traf den Kern der Sache, als er betonte: „Unsere westlichen Kollegen versuchen nicht nur, dieses im euro-atlantischen Raum vereinbarte Schlüsselprinzip des Völkerrechts zu ignorieren, sondern es völlig zu vergessen.“

Lawrow machte auch sehr deutlich, dass „wir nicht zulassen werden, dass dieses Thema ‚eingepackt‘ wird. Wir werden auf einem ehrlichen Gespräch und einer Erklärung bestehen, warum der Westen seine Verpflichtungen überhaupt nicht oder ausschließlich, selektiv und zu seinen Gunsten erfüllen will.“

Entscheidend ist, dass China die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien in Europa voll und ganz unterstützt und der Meinung ist, dass die Sicherheit eines Staates nicht dadurch gewährleistet werden kann, dass man einem anderen Staat Schaden zufügt.

Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann: Die US/NATO-Kombo ist darauf aus, zwei wichtige Verträge zu zerschlagen, die die europäische Sicherheit direkt betreffen, und sie glauben, dass sie damit durchkommen, weil es in den Medien der NATO-Staaten so gut wie keine Diskussion über den Inhalt und seine Auswirkungen gibt.

Die westliche öffentliche Meinung ist nach wie vor völlig ahnungslos. Das einzige Narrativ, das rund um die Uhr verbreitet wird, ist die russische Aggression“ – was übrigens in der ausbleibenden Reaktion“ der NATO gebührend betont wird.

Wollen Sie unsere militärisch-technische Ausrüstung überprüfen?

Zum x-ten Mal hat Moskau sehr deutlich gemacht, dass es keine Zugeständnisse bei den Sicherheitsforderungen machen wird, nur weil das Imperium des Chaos weiterhin mit – was sonst – besonders harten Sanktionen droht, der einzigen imperialen „Politik“, die über die Bombardierung hinausgeht.

Das neue Sanktionspaket steht jedenfalls schon seit geraumer Zeit in den Startlöchern und ist wohl in der Lage, Moskau vom westlichen Finanzsystem und/oder Kasino abzuschneiden, wobei unter anderem die Sberbank, die VTB, die Gazprombank und die Alfa-Bank betroffen sind.

Und das bringt uns zu der Frage, was Moskau als Nächstes tun wird – in Anbetracht der vorhersehbaren „extrem negativen Haltung“ (Lawrow) des NATO-Staates. Der stellvertretende Außenminister Alexander Grushko hatte bereits angedeutet, dass die NATO sehr wohl weiß, was auf sie zukommt, und zwar schon vor der ausbleibenden „Antwort“:

„Die NATO weiß sehr wohl, welche Art von militärisch-technischen Maßnahmen von Seiten Russlands folgen können. Wir machen kein Geheimnis aus unseren Möglichkeiten und handeln sehr transparent.“

Doch die amerikanischen „Partner“ hören nicht zu. Die Russen bleiben unbeeindruckt. Grushko formulierte es realpolitisch: Konkrete Maßnahmen werden von den „militärischen Möglichkeiten“ abhängen, die gegen Russland eingesetzt werden könnten. Das ist ein Code dafür, welche Art von Atomwaffen in Osteuropa stationiert und welche Art von tödlicher Ausrüstung in der Ukraine abgeladen werden soll.

In Wirklichkeit ist die Ukraine – oder das Land 404, wie Andrej Martjanow es unauslöschlich definiert – nur ein unbedeutender Spielball in ihrem (imperialen) Spiel. Der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexej Danilow, hat das (regionale) Spiel verraten und damit Kiews Elend an allen Fronten noch verschlimmert.

In einem Interview mit AP sagte Danilow, dass „die Minsker Vereinbarungen Chaos verursachen können“; er gab zu, dass Kiew den Krieg 2014/15 völlig verloren hat und dann die Minsker Vereinbarungen „unter Androhung russischer Waffen“ unterzeichnete (falsch: Kiew wurde von den Donbass-Milizen gründlich besiegt); aber vor allem gab er zu, dass Kiew nie die Absicht hatte, die Minsker Vereinbarungen zu erfüllen.

Kiew bricht also im Grunde das Völkerrecht: Die Minsker Vereinbarungen sind durch die einstimmig angenommene Resolution 2022 (2015) des UN-Sicherheitsrats garantiert. Sogar die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich haben mit „Ja“ gestimmt. Es ist also nicht schwer, das Recht zu brechen, solange man von den „Großmächten“ unterstützt wird.

Und was die unsichtbare „russische Aggression“ angeht, so kann nicht einmal Danilow „die Bereitschaft der russischen Streitkräfte in Grenznähe für eine Invasion sehen, die drei bis sieben Tage dauern wird.“

Her mit den tanzenden Pferden

Nichts von alledem ändert etwas an der grundlegenden Tatsache, dass die USUK-Kombo – plus die sprichwörtlichen NATO-Chihuahuas Polen und die baltischen Staaten – wie verrückt herumwirbeln und versuchen, einen Krieg zu provozieren. Und die einzige Möglichkeit, dies zu tun, ist die Freigabe der Falschen Flaggen. Es mag irgendwann im Februar sein, es mag während der Olympischen Spiele in Peking sein, es mag vor dem Frühlingsbeginn sein. Aber sie werden kommen. Und die Russen sind bereit.

Die Präambel wurde direkt aus dem Flying Circus von Monty Python übernommen – komplett mit dem Crash Test Dummy, alias POTUS, der dem Komiker Zelensky zuruft, dass in einem trashigen mongolischen Revival „Kiew geplündert werden wird“ (zu den Klängen von Bring On the Dancing Horses? ); ein empörter Zelensky, der POTUS sagt, er solle sich zurückhalten; und das Weiße Haus, das schwört, dass die USA 18 Szenarien für eine „russische Invasion“ entworfen haben (Lawrow: 17 wurden von der Geheimdienst-Alphabetsuppe geschrieben, das 18. vom Außenministerium).

Das Stichwort für die ununterbrochene, hektische Bewaffnung des Landes 404 – alles von Javelins über MANPADs bis hin zu überteuerten Blackwater/Akademie-getönten Wellen von „Beratern“.

Abgesehen von der Farce, ganz zu schweigen von fehlgeleiteten Szenarien, die von der falschen Prämisse einer „Invasion“ ausgehen, könnte der einzige vernünftige Schritt, den Moskau in Erwägung zieht, darin bestehen, die Volksrepubliken Donezk und Luhansk de facto anzuerkennen und ein Kontingent von Friedenstruppen zu entsenden.

Das würde natürlich die von Neokonservativen verseuchte Matrix der War Inc. in einen intergalaktischen Paroxysmus versetzen, da es all die ausgeklügelten Psyops zunichte machen würde, die darauf abzielen, den ahnungslosen Opfern des Remixed Khanate of the Golden Horde die Angst vor Gott einzuflößen, indem sie den ganzen Weg bis in die ungarischen Ebenen brennen und plündern.

Und dann ist da noch die knifflige Frage, wie man die Westukraine entnazifizieren kann: Das wird eine rein ukrainische Angelegenheit sein, ohne russische Beteiligung.

Der Geist von Mackinder ist im totalen Freak-Out-Modus und denkt in seiner Ohnmacht über die imperiale Genialität der Entscheidung nach, einen Zweifrontenkrieg gegen die strategische Partnerschaft Russland-China zu führen. Wenigstens gibt es Monty Python zur Rettung: Das Ministerium für alberne Spaziergänge wurde glorreich als Ministerium für alberne Strategien wiederbelebt.

Der Telefonanruf von Little Blinkie an den chinesischen Außenminister Wang Yi, der alle Elemente eines brillanten Comic-Sketches enthält, steht an erster Stelle. Die Hauptrolle spielt die Combo hinter der Chiffre „Biden“, die glaubt, die Führung in Peking könne Putin dazu bewegen, die „russische Aggression“ gegen 404 nicht auszuüben. Am Rande könnte man vielleicht etwas über den „indopazifischen“ Schläger diskutieren.

Der Plan ging schief, als Wang Yi – erinnern Sie sich an Alaska? – Haifischflossensuppe aus Blinkie machte. Das Wichtigste zum Mitnehmen: China unterstützt Russland voll und ganz; es sind die USA, die Europa destabilisieren; und sollten weitere Sanktionen folgen, wird Europa einen schrecklichen Preis zahlen, und nicht Russland, das natürlich auf eine ernsthafte Unterstützung durch China zählen kann.

Vergleichen Sie dies mit dem Telefonat zwischen Putin und Macron. Es war, um es vorweg zu nehmen, herzlich. Sie sprachen über die „hirntote“ (Copyright Macron) NATO. Sie sprachen über den sprichwörtlichen angelsächsischen Blödsinn. Sie erörterten sogar die Möglichkeit, eine paneuropäische Gruppe zu bilden – eine Art Anti-AUKUS – unter Einbeziehung Russlands, um den Einfluss der Five Eyes einzudämmen und einen Krieg auf europäischem Boden mit allen Mitteln zu vermeiden. Im Moment ist das alles nur Gerede. Aber die Samen, die das Spiel verändern könnten, sind alle vorhanden.

Irregeleitete Szenarien behaupten, dass Putin die imperiale Besessenheit vom Aufstieg Chinas geschickt ausnutzt, um Russlands Einflussbereich wiederherzustellen. Das ist Unsinn. Die Sphäre war schon immer da – und sie wird sich nicht verschieben. Der Unterschied besteht darin, dass Moskau endlich die Nase voll hat von der schweren Symbolik, die das ungelöste 404-Durcheinander durchdringt: die Verquickung von roher Russophobie in Washington und der an die Tür klopfenden Eindämmungs-/Einkreisungs-NATO.

Metaphorisch gesehen könnte sich dies als das Jahr der beiden – sanktionierten – Schwarzwassertiger erweisen, eines chinesischen und eines sibirischen. Sie werden ununterbrochen von dem kopflosen Adler bedrängt, der blind für seinen eigenen unumkehrbaren Verfall ist und immer wieder auf die Ave-Maria-Pässe der einzigen „Politik“ zurückgreift, die er kennt.

Die ultimative Gefahr – vor allem für die europäischen Lakaien – besteht darin, dass der kopflose Adler seinen früheren „unverzichtbaren“ Status niemals aufgeben wird, ohne einen weiteren verheerenden Krieg zu provozieren. Auf europäischem Boden. Doch die Tiger bleiben hartnäckig: In Peking werden sie noch vor Beginn der Spiele einen weiteren Schritt unternehmen, um die „regelbasierte internationale Ordnung“ unwiderruflich zu begraben.