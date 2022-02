Kanadische Regierung erwägt Militäreinsatz gegen den „Freedom Convoy“

Trudeau befürchtet Konfrontation zwischen Truppen und Bürgern.

Die kanadische Regierung überlegt immer noch, ob sie das Militär gegen die Demonstranten des Freedom Convoy einsetzen soll, obwohl Premierminister Justin Trudeau sagte, die Entscheidung würde nicht „leichtfertig“ getroffen.

Tausende von Demonstranten kamen letzte Woche in die Innenstadt von Ottawa, um gegen die Impfvorschriften zu protestieren, die vorschreiben, dass Lastwagenfahrer, die aus den USA nach Kanada zurückkehren, nach ihrer Ankunft in der Heimat unter Quarantäne gestellt werden.

Da die Stadt immer noch verstopft ist, könnte die Zahl der Demonstranten an diesem Wochenende wieder anschwellen, sagt Polizeichef Peter Sloly.

„Es gibt möglicherweise keine polizeiliche Lösung“, um den Stillstand zu überwinden, warnte er und fügte hinzu, dass die Behörden „jede einzelne Option in Betracht ziehen, einschließlich militärischer Hilfe“.

MP @LeslynLewis at the Freedom Convoy: The people have been lied to, and they want answers



READ MORE from @EzraLevant: https://t.co/uYuQhc7x9R pic.twitter.com/6qcGy65tTs — Rebel News (@RebelNewsOnline) February 3, 2022

Dies hat einige zu Spekulationen veranlasst, dass das kanadische Militär hinzugezogen werden könnte, um den Protest zu beenden, was eine mögliche Konfrontation auslösen würde, die gefährlich eskalieren könnte.

Premierminister Justin Trudeau sagte, er habe kein formelles Ersuchen zur Genehmigung von Militäraktionen erhalten, werde aber „natürlich alle formellen Ersuchen [der Stadt Ottawa] an uns prüfen“.

„Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, bevor man das Militär in Situationen einsetzt, die Kanadier betreffen“, sagte Trudeau auf einer Pressekonferenz. „Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte.“

Unterstützer des Freiheitskonvois, darunter ein behinderter Veteran, erklären, warum sie den Schnee vom National War Memorial schaufeln.

Supporters of the Freedom Convoy, including a disabled vet, talk about why they were shoveling snow off the National War Memorial.



Footage by @PuffinsPictures pic.twitter.com/5WTXoO4dX0 — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 3, 2022

Die Verteidigungsministerin von Kanada, Anita Anand sagte, es gebe „keine Pläne, dass die kanadischen Streitkräfte in die derzeitige Situation in Ottawa in einer Strafverfolgungsfunktion involviert sind“, und wies darauf hin, dass das Militär „keine Polizeitruppe“ sei.

Trudeau, der die Demonstranten wiederholt als Rassisten und Extremisten verunglimpft hat, sagte: „Unser Anliegen bleibt es, für die Bürger von Ottawa da zu sein, für die Stadtteile, die durch diese Proteste erheblich gestört wurden.“

Wenn man bedenkt, wie vehement die Demonstranten von den Medien verunglimpft und entmenschlicht wurden, sollte man sich nicht wundern, wenn mit äußerster Brutalität versucht wird, sie zu entfernen.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, scheint der Protest in Bezug auf die öffentliche Unterstützung ein massiver Erfolg gewesen zu sein, da die Revolte der Trucker mit einem enormen Stimmungsumschwung von 15 Prozentpunkten zusammenfiel, was bedeutet, dass eine Mehrheit der Kanadier nun ein Ende aller COVID-Vorschriften wünscht.