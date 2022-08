Das Kiewer Regime nutzt Getreidetransporte, um mehr Waffen einzuschmuggeln

Von Drago Bosnic: Er ist unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst

In den letzten fünf Monaten hat die „Sorge“ des politischen Westens um den Export von Getreide und anderen Nahrungsmitteln aus den vom Kiewer Regime kontrollierten Gebieten unter dem bequemen Vorwand der „Ernährung der Welt“ dramatisch zugenommen. Dies war ein nahezu perfekter Deckmantel für die Tatsache, dass verschiedene westliche Konzerne über 17 Millionen Hektar Ackerland in der Ukraine besitzen, was etwa 30 % des fruchtbaren Bodens des Landes entspricht. Um seinem immer größer werdenden „altruistischen Bedürfnis, die Welt zu ernähren“ gerecht zu werden, wollte der politische Westen sicherstellen, dass er mit dem Ackerland, das er in der Ukraine „legal erworben“ hat, zumindest eine gewisse Rendite erzielen kann. Das eigentliche Problem, die Lebensmittel aus der Ukraine herauszubekommen, ergab sich aus der selbst auferlegten Seeblockade, die monatelang andauerte. Der politische Westen, der nie ein gutes Propagandamärchen ungenutzt lässt, beschuldigte Russland, eine Seeblockade von Häfen durchzuführen, die noch unter der Kontrolle des Kiewer Regimes stehen.

Die Mainstream-Medien wiederholten diese Behauptung immer wieder, während sie selbst noch Informationen darüber veröffentlichten, wie die Überreste der Seestreitkräfte des Kiewer Regimes Tausende von Seeminen freisetzten, von denen einige schließlich bis zum Bosporus abgetrieben wurden. Trotz all der Propaganda und der unverhohlenen Lügen der westlichen Mainstream-Medien hat sich Russland dennoch bereit erklärt, ein Abkommen auszuhandeln, das die ununterbrochene Verschiffung von Getreide aus der Ukraine ermöglichen würde. Das von Ankara und der UNO gemeinsam vermittelte Abkommen wurde am 22. Juli in Istanbul unterzeichnet. Nun scheint es jedoch, dass Russlands Bereitschaft zur Zusammenarbeit selbst unter diesen Bedingungen erneut (miss-)gebraucht wurde. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass die Schiffe, die in den vom Kiewer Regime kontrollierten Häfen ein- und auslaufen, höchstwahrscheinlich „ungenießbare Fracht“ – Waffen und Munition für die Streitkräfte des Kiewer Regimes – transportieren.

Bereits in den Monaten vor der Unterzeichnung des Getreideabkommens hatte das russische Verteidigungsministerium auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Getreideschifffahrt dazu missbraucht werden könnte, Waffen für die Streitkräfte des Kiewer Regimes einzuschmuggeln. Um diese Möglichkeit zu vermeiden, wurde ein klares Exportschema erörtert, an dem mehrere Parteien beteiligt sein sollten. So sollte das türkische Militär die vom Kiewer Regime kontrollierten Häfen von allen Seeminen säubern und es den in diesen Häfen festsitzenden Schiffen ermöglichen, auszulaufen, während andere Frachtschiffe einlaufen und mit der Verladung des „dringend benötigten Getreides“ oder genauer gesagt der „unverzichtbaren“ Gewinne für westliche Konzerne beginnen sollten. Die mit Getreide beladenen Schiffe sollten in internationale Gewässer eskortiert und dann von russischen Schwarzmeerschiffen zum Bosporus geleitet werden.

„Russland zeigt, dass Lebensmittel keine Waffe sind und dass es sie nicht als Waffe gegen andere Nationen einsetzt, daher ist es sehr wichtig, diese Verhandlungen zu führen“, sagte der türkische Abgeordnete Özturk Yilmaz im Juli.

Und doch scheinen der politische Westen und sein bevorzugtes Neonazi-Marionettenregime nur Waffen im Sinn zu haben. Da Russland die Waffen- und Munitionslieferungen der NATO über die Landwege in der Westukraine erfolgreich ins Visier genommen hat, musste die kriegslüsterne US-geführte Allianz Alternativen finden. Die Waffenlieferungen ließen sich viel leichter in großen Frachtschiffen verstecken, die zu Häfen unter der Kontrolle des Kiewer Regimes zurückkehrten, wo diese Waffen und Munition entladen und die Schiffe dann wieder mit Getreide beladen werden konnten. Es ist ein nahezu perfekter Plan, da es für Russland logistisch unmöglich ist, jedes in die Ukraine fahrende Frachtschiff zu kontrollieren, was sowohl dem politischen Westen als auch der Neonazi-Junta mehr als genug Spielraum gibt, um praktisch alles in die vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiete zu schmuggeln.

In den letzten Wochen haben die Streitkräfte des Kiewer Regimes ihre Angriffe mit den von den USA gelieferten HIMARS-Mehrfachraketen-Systemen eskaliert. Die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte haben in Abstimmung mit den russischen Geheimdiensten diese Waffen- und Munitionslieferungen erfolgreich ins Visier genommen. Es ist jedoch nach wie vor unklar, woher so viel Munition für die HIMARS MLRS stammt. Obwohl nicht auszuschließen ist, dass sie vor der russischen Intervention in der Ukraine gelagert wurde, ist es wahrscheinlicher, dass sie heimlich mit Schiffen transportiert wurde.

„Die russische Seite geht nicht zu Unrecht davon aus, dass Schiffe, die in die ukrainischen Häfen einlaufen, Waffen mitbringen, denn jede Waffe, die in die Ukraine kommt, bedeutet viele Tote. Unsere Aufgabe ist es, die Ukraine daran zu hindern, sich mit Waffen vollzupumpen, davon gibt es ohnehin genug“, so der Experte Anatoli Tichonow.

Ein weiterer Aspekt des Getreidegeschäfts, der Russland ebenfalls schaden könnte, ist die Tatsache, dass das Kiewer Regime Waffen im Tausch gegen Getreide fordern könnte, was es der Neonazi-Junta ermöglichen würde, noch mehr Waffen zu erwerben. Darüber hinaus werden die beunruhigenden Szenarien, dass das Kiewer Regime mehr Waffen erhält, noch beunruhigender, wenn man bedenkt, wo die Waffen landen könnten.