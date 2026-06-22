Das Klimaszenario, das die Welt veränderte – und nun still und leise ad acta gelegt wird

Von Mark Keenan

Mehr als ein Jahrzehnt lang übte ein einziges Klimaszenario einen außerordentlichen Einfluss auf die Politik, die Medienberichterstattung, die Unternehmensplanung und das öffentliche Bewusstsein aus.

Die meisten Menschen hatten noch nie davon gehört. Es war einfach als RCP 8.5 bekannt.

Doch hinter unzähligen Schlagzeilen, die eine Klimakatastrophe prophezeiten, hinter vielen der von Aktivisten und Politikern zitierten Studien und hinter einem Großteil der Dringlichkeit, die die Klimapolitik antrieb, stand dieses eine Szenario.

Mehr als ein Jahrzehnt lang übte ein einziges Klimaszenario einen außerordentlichen Einfluss auf die Politik, die Medienberichterstattung, die Unternehmensplanung und das öffentliche Bewusstsein aus.

Die meisten Menschen hatten noch nie davon gehört. Es war einfach als RCP 8.5 bekannt.

Doch hinter unzähligen Schlagzeilen, die eine Klimakatastrophe prophezeiten, hinter vielen der von Aktivisten und Politikern zitierten Studien und hinter einem Großteil der Dringlichkeit, die die Klimapolitik antrieb, stand dieses eine Szenario.

RCP 8.5 wurde als einer von mehreren Emissionspfaden entwickelt, die von der IPCC-Klimamodellierungsgemeinschaft verwendet werden. Obwohl es ursprünglich als Extrem-Szenario gedacht war, wurde es in weiten Teilen der wissenschaftlichen Literatur, der Medienberichterstattung und der politischen Diskussion nach und nach als plausible „Business-as-usual“-Zukunft behandelt. Tausende von Studien stützten sich darauf. Regierungen nutzten daraus abgeleitete Prognosen. Journalisten zitierten routinemäßig darauf basierende Prognosen. Doch in den letzten Jahren hat eine wachsende Zahl von Forschern, die an der Entwicklung von Klimaszenarien beteiligt sind, argumentiert, dass seine Annahmen keinen realistischen Entwicklungspfad für die Weltwirtschaft darstellen. Die Debatte hat mittlerweile eine solche Bedeutung erlangt, dass selbst viele etablierte Klimaforscher es nicht mehr als die wahrscheinlichste Zukunftsentwicklung bezeichnen.

Nun, mit der Entwicklung der nächsten Generation von Klimaszenarien für CMIP7 und den Siebten Sachstandsbericht des IPCC, wird seine Rolle als plausible Basis-Zukunft stillschweigend aufgegeben und beiseitegeschoben – und das bei bemerkenswert geringer öffentlicher Diskussion.

Jahrelang wurde der Öffentlichkeit erzählt, die Welt steuere auf eine Katastrophe zu. Ausgaben in Billionenhöhe, Vorschriften, Steuern, Subventionen, Netto-Null-Maßnahmen, ESG-Vorgaben, Schullehrpläne, Medienkampagnen und Gerichtsurteile wurden mit Prognosen gerechtfertigt, die sich stark auf ein Szenario stützten, das viele Klimawissenschaftler heute als unplausibel anerkennen.

Die Kontroverse besteht nicht darin, dass der IPCC RCP 8.5 offiziell gestrichen hat. Das hat er nicht.

Die Kontroverse besteht darin, dass ein Szenario, das der Öffentlichkeit häufig als plausible „Business-as-usual“-Zukunft präsentiert wurde, von vielen Klimaforschern zunehmend eher als extremer Stresstest denn als realistische Prognose betrachtet wird. Das Szenario selbst steht für Modellrechnungen weiterhin zur Verfügung, doch sein Status hat sich dramatisch verändert.

Roger Pielke Jr. argumentiert seit Jahren, dass RCP 8.5 fälschlicherweise als „Business-as-usual“-Zukunft missbraucht wurde und dass sich ein Großteil der Forschung zu Klimaauswirkungen zunehmend auf einen immer unplausibleren Emissionspfad stützte. Vor kurzem kamen Detlef van Vuuren und mehr als vierzig Wissenschaftler, die an der Entwicklung der nächsten Generation offizieller CMIP7-Klimaszenarien beteiligt sind, zu dem Schluss, dass der Emissionspfad mit den höchsten Emissionen nicht länger als plausible Darstellung der wahrscheinlichen Zukunft der Welt angesehen werden sollte. Die entscheidende Passage findet sich in Abschnitt 2.2.2:

„Für das 21. Jahrhundert wird dieser Bereich kleiner ausfallen als bisher angenommen: Am oberen Ende des Bereichs, sind die hohen CMIP6-Emissionsszenarien (quantifiziert durch SSP5-8.5) mittlerweile unglaubwürdig geworden …“

Selbst Wissenschaftler, die sich nachdrücklich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, bezeichnen SSP5-8.5 zunehmend eher als risikoreiches Stresstest-Szenario denn als realistische Basisprognose.

Tatsächlich hat sich eines der einflussreichsten Szenarien, auf denen die moderne Erzählung vom Klimanotstand basiert, von „Das ist der Weg, auf den wir zusteuern“ zu „Das ist ein äußerst ungünstiges Szenario, das möglicherweise niemals eintreten wird“ verschoben.

Eine wichtige Frage ist, was der Aufstieg und Niedergang von RCP 8.5 darüber aussagt, wie moderne Gesellschaften sich zunehmend eher anhand von Modellen als anhand der Realität steuern. RCP 8.5 war nie nur eine obskure wissenschaftliche Übung. Es wurde zum Motor des modernen Klimaalarmismus.

Zeitungsschlagzeilen, die vor einer Klimakatastrophe warnten, Studien, die einen wirtschaftlichen Zusammenbruch prognostizierten, sowie Vorhersagen über Massenmigration, Ernteausfälle und Extremwetter stützten sich häufig auf Annahmen, die in RCP 8.5 verankert waren.

Obwohl es ursprünglich als extremer Emissionspfad entwickelt wurde, wurde es nach und nach als etwas ganz anderes betrachtet: als die Zukunft, auf die wir angeblich zusteuerten, sollten die Regierungen nicht handeln.

Schüler wurden mit darauf basierenden Prognosen verängstigt. Politiker beriefen sich darauf. Aktivisten marschierten in seinem Schatten. Gerichte stützten sich auf daraus abgeleitete Studien. Unternehmen richteten ihre Investitionsstrategien danach aus.

Ganze Branchen entstanden, um die Risiken einer Zukunft zu bewältigen, die selbst vielen Klimaforschern zunehmend unwahrscheinlich erschien. Theoretisch stellte RCP 8.5 nur eine von mehreren möglichen Zukunftsszenarien dar. Im Laufe der Zeit erlangte es jedoch einen Status, der weit über diese ursprüngliche Rolle hinausging. Es wurde zum Szenario der Klimaapokalypse.

Immer wieder basierten dramatische Prognosen über zukünftige Erwärmung, Extremwetter, Ernteausfälle, wirtschaftliche Verwerfungen und Umweltkatastrophen auf Annahmen, die in RCP 8.5 enthalten waren. Obwohl es der Öffentlichkeit oft als wahrscheinliche Zukunft präsentiert wurde, argumentierten Kritiker zunehmend, dass viele der zugrunde liegenden Annahmen losgelöst von beobachtbaren wirtschaftlichen und technologischen Trends seien.

Selbst Wissenschaftler, die die gängige Klimatheorie weitgehend akzeptierten, begannen zu hinterfragen, ob das Szenario eine plausible Zukunft darstellte. Die von RCP 8.5 entworfene Welt erschien zunehmend unwahrscheinlich.

Dennoch wurde den Auswirkungen dieser Verschiebung bemerkenswert wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Jahrelang basierten einige der alarmierendsten Klimaprognosen, die der Öffentlichkeit präsentiert wurden, auf Annahmen, die viele Experten heute als unplausibel ansehen.

Im Rahmen von RCP 8.5 prognostizierten Forscher alles Mögliche – von dramatischen Anstiegen der hitzebedingten Sterblichkeit und wirtschaftlichen Schäden bis hin zu schweren Störungen in der Landwirtschaft, Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs und häufigeren Verlusten durch Extremwetterereignisse.

Das Szenario tauchte in Tausenden von wissenschaftlichen Arbeiten auf und wurde fest in der Forschung zu den Auswirkungen des Klimawandels verankert. Studien auf der Grundlage von RCP 8.5 wurden weltweit in Klimaprozessen, bei der Anpassungsplanung, in ESG-Anlagerahmen und in politischen Dokumenten von Regierungen zitiert.

Stellen Sie sich ein Pharmaunternehmen vor, das ein Medikament auf der Grundlage eines Risikobewertungsmodells verkauft, das später als unrealistisch eingestuft wurde.

Stellen Sie sich eine Bank vor, die das Finanzsystem mithilfe von Stresstests umstrukturiert, die auf Annahmen beruhen, die später als unplausibel anerkannt wurden.

Stellen Sie sich Militärplaner vor, die enorme Ausgaben mit Bedrohungsprognosen rechtfertigen, die ihre eigenen Analysten nicht mehr für glaubwürdig hielten.

Es gäbe Anfragen, Untersuchungen und Forderungen nach Rechenschaft.

Doch wenn eines der einflussreichsten Klimaszenarien der Geschichte still und leise in Vergessenheit gerät, ist die Reaktion größtenteils Schweigen.

Es gibt keine Entschuldigungen auf den Titelseiten. Keine öffentlichen Neubewertungen durch die Medienunternehmen, die die alarmierendsten Prognosen verbreitet haben. Keine ernsthafte Diskussion darüber, ob den Bürgern ein ausgewogenes Bild der damit verbundenen Unsicherheiten vermittelt wurde.

Betrachten wir einige der Konsequenzen.

Regierungen in der gesamten westlichen Welt riefen den Klimanotstand aus.

Netto-Null-Verpflichtungen wurden gesetzlich verankert.

Pensionsfonds und Investmentgesellschaften führten ESG-Rahmenwerke ein.

Gerichte befassten sich zunehmend mit Klimaklagen.

Schülern wurde vermittelt, dass sie einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt seien.

Ganze Wirtschaftssektoren wurden auf der Grundlage von Annahmen neu organisiert, die aus Klimaprognosen abgeleitet wurden.

Dennoch wird der Tatsache bemerkenswert wenig Beachtung geschenkt, dass eines der einflussreichsten Szenarien, auf denen diese Prognosen beruhen, von vielen Experten nicht mehr als realistische Darstellung der Zukunft angesehen wird.

Stattdessen wird die Erzählung vom Klimanotstand einfach fortgesetzt.

Das sollte von Bedeutung sein. Nicht, weil sich das Klima nie ändert. Nicht, weil Umweltschutz unwichtig ist. Sondern weil politische Maßnahmen, die Milliarden von Menschen betreffen, oft mit Prognosen gerechtfertigt wurden, die auf diesem Rahmenwerk basierten.

Das Problem geht über die Klimawissenschaft selbst hinaus. RCP 8.5 veranschaulicht eine breitere Tendenz, die in der modernen Gesellschaft immer häufiger anzutreffen ist.

Modelle sind nützliche Werkzeuge. Sie ermöglichen es Forschern, Möglichkeiten zu erkunden und Annahmen zu testen. Probleme entstehen, wenn hypothetische Szenarien in politische Narrative umgewandelt und dann als wahrscheinliche Realitäten präsentiert werden.

Was bleibt, ist die Schlussfolgerung.

Schließlich gingen viele Menschen davon aus, dass diese Prognosen die Zukunft darstellten und nicht nur eine hypothetische Zukunft. Als sich jedoch die Fragen zu RCP 8.5 häuften, geschah etwas Merkwürdiges.

Es gab keine größere öffentliche Aufarbeitung. Keine breite Reflexion in den Medien. Keine ernsthafte Diskussion darüber, ob die Öffentlichkeit hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit extremer Klimafolgen in die Irre geführt worden war. Stattdessen geriet das Szenario einfach zunehmend in den Hintergrund.

Die Erzählung vom Klimanotstand blieb bestehen. Die politische Agenda blieb bestehen. Die Rhetorik blieb bestehen. Nur das zugrunde liegende Szenario änderte sich still und leise. Dies sollte jeden beunruhigen, dem wissenschaftliche Integrität am Herzen liegt.

Das Problem entsteht, wenn Institutionen jahrelang eine bestimmte Erzählung propagieren und dann kaum Interesse daran zeigen, zu prüfen, ob die Annahmen hinter dieser Erzählung stichhaltig waren.

Vor allem wirft dies unbequeme Fragen darüber auf, wie moderne Gesellschaften Entscheidungen treffen. Die zentrale Frage ist, ob Regierungen, Medienunternehmen, Konzerne und internationale Institutionen ihre Politik auf zunehmend spekulative Modelle stützen und deren Schlussfolgerungen gleichzeitig als feststehende Realität präsentieren sollten.

Diese Frage geht weit über das Thema Klima hinaus. Es entsteht eine neue technokratische Kultur, in der Modelle oft mehr Autorität genießen als direkte Beobachtungen.

Das Verschwinden von RCP 8.5 sollte daher als Warnung dienen. Nicht nur in Bezug auf die Klimawissenschaft, sondern auch in Bezug auf die Politikgestaltung selbst. Eine freie Gesellschaft ist auf informierte Bürger angewiesen, die in der Lage sind, Annahmen zu hinterfragen und konkurrierende Behauptungen zu bewerten. Sie kann nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn spekulative Modelle wiederholt in unhinterfragbare politische Wahrheiten umgewandelt werden.

Die wichtigste Klimageschichte des Jahres 2026 könnte der stille Rückzug genau jenes Szenarios sein, das maßgeblich zur Gestaltung der modernen Erzählung über den Klimanotstand beigetragen hat. Vielleicht ist es an der Zeit, eine umfassendere Frage zu stellen.

Wie viele andere politische Maßnahmen basieren derzeit auf Modellen, die künftige Generationen ebenfalls stillschweigend aufgeben könnten?