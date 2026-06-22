Von Jon Fleetwood

Von der DARPA und den NIH finanzierte Wissenschaftler veröffentlichten am Dienstag eine Studie, in der sie behaupten, die defekten Teile des Influenza-Genoms mit neuen Funktionen zur Replikation und zur Unterdrückung der Konkurrenz verbessert zu haben, wodurch zuvor ruhende Komponenten der Influenza in leistungsfähigere umgewandelt wurden.

Diese Enthüllung kommt zu einer Zeit, in der US-Steuerzahler die Forschung hinter Modernas neuem Influenza-Impfstoff mRNA-1010 (MFLUSIVA) finanzieren, was Fragen aufwirft, warum die Amerikaner gleichzeitig sowohl die Manipulation von Krankheitserregern, die mit Ausbrüchen in Verbindung stehen, als auch die injizierbare „Lösung“ für diese Ausbrüche finanzieren.

In den Jahren vor der COVID-19-Pandemie arbeitete die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) gemeinsam mit Moderna an einem mRNA-Coronavirus-Impfstoff, während sie gleichzeitig mit EcoHealth daran arbeitete, Coronaviren so zu manipulieren, dass sie eine Furin-Spaltstelle, eine für den Menschen optimierte Rezeptorbindungsdomäne und eine Spike-Mutation mit zwei Prolinresten aufweisen – die charakteristischen Merkmale des späteren COVID-19-Virus.

Die in Nature Communications veröffentlichte neue Studie konzentrierte sich auf das, was Forscher als „Deletion-haltige virale Genome“ (DelVGs) bezeichnen – defekte Influenza-Genomabschnitte, die große Deletionen in essenziellen viralen Genen enthalten.

Den Autoren zufolge sind diese von Influenza abgeleiteten genetischen Elemente defekt, da sie sich „nicht eigenständig replizieren können“.

Mit anderen Worten: Die Forscher behaupteten nicht, mit normalen Influenza-Genomen zu arbeiten.

Sie arbeiteten mit defekten Genomen.

Anstatt diese defekten Influenza-Elemente unverändert zu lassen, haben die Forscher sie nach eigenen Angaben experimentell verbessert.

In der Veröffentlichung heißt es, dass eine bestimmte Modifikation „die Replikation und die Interferenzwirksamkeit von DelVGs deutlich verbessert“.

Das sind die Worte der Studie.

Verbesserte Replikation.

Verbesserte Interferenzwirksamkeit.

Die Autoren berichteten ferner, dass die Modifikation „die Replikation und den intrazellulären Wettbewerbsvorteil“ des defekten Influenza-Genoms „verbessert“.

Im Klartext: Die Wissenschaftler nahmen defekte genetische Elemente des Influenzavirus und machten sie replikationsfähiger und wettbewerbsfähiger.

Sie können das NIAID hier, die NIH hier und das HHS hier kontaktieren, um Ihren Widerstand gegen steuerfinanzierte Forschung an pandemischen Krankheitserregern zum Ausdruck zu bringen – insbesondere nachdem der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) alle eingeräumt haben, dass die COVID-19-Pandemie „wahrscheinlich“ das Ergebnis eines Laborunfalls mit gentechnisch veränderten Krankheitserregern war.

Sie können die DARPA hier kontaktieren.

Kritiker argumentieren, dass die gleichzeitige Entwicklung eines Pandemieproblems und seiner Lösung Fragen hinsichtlich der Absichten der Regierung, der internationalen Sicherheit und der Einwilligung nach Aufklärung aufwirft.

Verbesserte Influenza-Elemente unterdrücken natürliche Influenzaviren

Ein bemerkenswerter Aspekt der Studie ist, was diese verbesserten Funktionen tatsächlich bewirken.

Die modifizierten Influenza-Elemente erlangten nicht nur stärkere Replikationsfähigkeiten.

Es heißt auch, dass sie konkurrierende Influenzaviren nun besser unterdrücken können.

Das ist es, was die Forscher unter einer verbesserten „Interferenzwirksamkeit“ verstehen.

Die gentechnisch veränderten, von Influenza stammenden Elemente sollen eine stärkere Fähigkeit erworben haben, die Replikation normaler Influenzaviren zu stören, die sich dieselben angeblich infizierten Zellen teilen.

Das angegebene Ergebnis war ein defekter, von Influenza stammender Konkurrent, der die natürlichen Influenzaviren, von denen er abhängig war, besser unterdrücken konnte.

In der Veröffentlichung wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die modifizierten Influenza-Elemente frühere Versionen übertrafen.

Den Autoren zufolge erlangte das verbesserte, defekte Genom einen Wettbewerbsvorteil und wurde im Verlauf der Laborexperimente zunehmend dominant.

Die Forscher haben diese Veränderungen nicht einfach nur beobachtet.

Sie behaupten, die modifizierten, von Influenza stammenden Partikel erzeugt und die verbesserten Funktionen im Labor experimentell nachgewiesen zu haben.

Die Wissenschaftler gingen von genetischen Elementen aus, die von Influenza stammen und in der Veröffentlichung als defekt beschrieben werden, da sie sich „nicht eigenständig replizieren können“.

Am Ende standen Varianten, die sich effektiver replizierten und konkurrierende Influenzaviren erfolgreicher unterdrückten.

Finanziert durch DARPA und NIH

Den Angaben zur Finanzierung zufolge wurde die Arbeit von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) im Rahmen des Vertrags DARPA-16-35-INTERCEPT-FP-018 sowie durch Fördermittel der National Institutes of Health (R01AI139246, R01AI179910 und U01AI186993) unterstützt.

Die Schlussfolgerung der Arbeit ist vielleicht der aufschlussreichste Abschnitt.

Anstatt die Ergebnisse als rein akademische Beobachtung darzustellen, erklären die Autoren, dass die Ergebnisse „auf umsetzbare Ansätze zur Entwicklung interferenzoptimierter DelVGs für therapeutische Zwecke hinweisen“.

Diese Aussage ist von Bedeutung, da sie über die reine Beobachtung hinausgeht und in den Bereich der Entwicklung vordringt.

Die Forscher beschreiben nicht lediglich defekte Influenza-Genetik.

Sie beschreiben, wie defekte Influenza-Genetik eine verbesserte Replikation, eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und verbesserte Influenza-unterdrückende Funktionen erlangte – und wie diese Erkenntnisse genutzt werden könnten, um in Zukunft optimierte Versionen zu entwickeln.

Vom Defekt zum Funktionsgewinn

Die zentrale Erkenntnis ist kaum zu übersehen.

Die Wissenschaftler geben an, dass sie mit aus Influenza stammenden genetischen Elementen begannen, die sich nicht eigenständig replizieren konnten.

Anschließend erzeugten sie Varianten mit verbesserter Replikationsfähigkeit, erhöhter Interferenzwirksamkeit und größerem Wettbewerbsvorteil.

Die modifizierten Influenza-Elemente konnten sich besser vermehren und konkurrierende natürliche Influenzaviren besser unterdrücken.

Die Experimente stimmen mit veröffentlichten Definitionen des „Gain-of-Function“ (GOF) überein.

Laut einer 2022 in Advances in Applied Microbiology veröffentlichten Übersichtsarbeit:

„Die ‚Gain-of-Function‘-Forschung an Viren zielt darauf ab, die Übertragbarkeit, die Virusreplikation, die Virulenz, das Wirtsspektrum, die Immunumgehung oder die Resistenz gegen Medikamente und Impfstoffe zu verstärken, um Einblicke in die viralen Mechanismen zu gewinnen, Tiermodelle zu entwickeln und zu analysieren, die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen zu beschleunigen und die Pandemievorsorge zu verbessern.“

Für Kritiker der GOF-artigen Pathogenforschung wirft die Studie eine naheliegende Frage auf:

Warum finanzieren das US-Militär und US-Gesundheitsbehörden Experimente, bei denen defekte Influenza-Genetik in biologische Systeme umgewandelt wird, die sich besser vermehren und Influenza unterdrücken?

Wie auch immer die Antwort lauten mag – die Studie dokumentiert eine deutliche Vorher-Nachher-Veränderung.

Ausgangspunkt war defekte Influenza-Genetik.

Das Endergebnis war Influenza-Genetik mit verbesserter Replikationsfähigkeit und einer stärkeren Fähigkeit, konkurrierende Influenzaviren zu unterdrücken.